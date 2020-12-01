Для большей достоверности годовой бухгалтерской отчетности важно раскрытие информации в пояснительной записке. Согласно ст.14 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 402-ФЗ пояснительная записка не входит в состав годовой бухгалтерской отчетности. Но в тоже время текстовая пояснительная записка должна быть обязательно приложена к годовой бухгалтерской отчетности организации, которой необходимо получить аудиторское заключение о подтверждении достоверности годовой бухгалтерской отчетности.
Узнайте, какая информация подлежит раскрытию в пояснительной записке и как правильно её оформить. В конце статьи мы подготовили для вас шаблон пояснительной записки, который вы можете скачать, чтобы заполнить пояснительную записку правильно.
Отчетность организации должна давать полную и четкую информацию о финансовом положении компании. Эти данные важны не только для собственников предприятия, но для внешних пользователей. Внимательно изучают годовую бухгалтерскую отчетность:
Следует отметить, что налоговые органы возлагают ответственность за операции с сомнительными фирмами на руководство предприятия. Крупные компании создают отделы по финансовому контролю сделок. Специалисты этих структур перед заключением договоров поставки или закупки внимательно изучают отчетность контрагентов.
Значительно упрощают изучение и анализ финансового положения организации данные из пояснительной записки. По результатам этой проверки выносится решение о заключении договора.
Текстовая пояснительная записка – это дополнительный документ, который не является приложением к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, но в котором раскрывается дополнительная информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности.
Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности, должна представляться таким образом, чтобы было ясно, что она не входит в состав бухгалтерской отчетности.
В частности, в бухгалтерской отчетности не должно быть ссылок на эту информацию, а из ее наименования не должно создаваться ошибочное впечатление, что она является частью бухгалтерской отчетности.
Составление бухгалтерской отчетности регламентируется ПБУ 4/99. Положения этого документа указывают на то, что компании имеют право вместе с годовым отчетом о своей финансово-хозяйственной деятельности предоставлять дополнительную информацию. Эти данные будут полезны для руководства и внешних пользователей.
У Минфина другая позиция. В своих приказах и письмах это учреждение высказывает мнение, что пояснительную записку обязаны предоставлять с годовой бухгалтерской отчетностью все компании. Исключение составляют:
Если к проверке не будет представлена пояснительная записка, аудиторская фирма не сможет в полной мере высказать свое мнение. В информации руководству будет указано, что отчетность получена не в полном объеме.
Общей формы, в которой организации должны предоставлять пояснения к отчетности не разработано. Компании могут самостоятельно принимать решение о том, какие показатели включать в этот документ. Раскрытие информации в пояснительной записке должно быть полным и четким.
В законодательстве РФ есть указания, какая информация подлежит раскрытию в пояснительной записке. В этот документ включаются несколько разделов, которые мы рассмотрим далее.
В этом разделе раскрывается общая информация о компании, представляющей отчетность. Дается полное наименование в соответствии с учредительными документами предприятия.
Указывается юридический адрес организации. Данные о государственной регистрации в ИФНС. Основные виды деятельности с указанием кодов ОКВЭД.
Перечисляется состав учредителей с количеством долей или принадлежащих им акций. Информируется, что бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с законодательством РФ. Если применялись правила МСФО, это нужно отметить.
Указывается данные о величине и структуре уставного капитала. В акционерных обществах – сумма, количество акций, их номинальная цена. В ООО – распределение долей среди участников. Размещается информация об аффилированных лицах – имена, фамилии, занимаемые должности.
Дополнительно указывается применяемая налоговая система, в соответствии с НК РФ. Даются данные о среднесписочной численности. Информируется о составе контролирующих структур. Фамилии и должности членов совета директоров, наименование аудитора, утвержденного общим собранием.
Российское законодательство о бухгалтерском учете предусматривает применение различных способов учета активов и обязательств организации. В этом разделе может быть указано:
Если в текущем отчетном периоде произошли изменения в правилах учета активов и обязательств, это факт необходимо указать. В пояснительной записке также объявляется о внесении изменений в учетную политику на следующий год.
Отдельно следует указать о правилах ведения налогового учета. Если законодательство предусматривает несколько вариантов, раскрытие информации в пояснительной записке указывает выбранный метод.
По правилам составления отчетности, показатели на 31 декабря предыдущего периода должны соответствовать показателям на начало отчетного. Если существуют расхождения, это необходимо указать и обосновать.
Несоответствия могут быть из-за изменений, внесенных в отчетные формы. Применение изменений ПБУ. Реорганизация компании в виде присоединения, слияния и выделения.
Этот раздел содержит краткие данные о полученных доходах и расходах. Их общая сумма, структура. Приводится динамика по сравнению с предыдущими периодами. Разъясняются причины увеличения или факторы, повлиявшие на снижение выручки.
Данные можно составить в виде таблиц с учетом показателей в отчетном и предыдущих периодах. Приводится перечень расходов организации. Указывается их разделение – непосредственно связанные с реализацией, общехозяйственные, управленческие, коммерческие.
Указываются данные о прибыли организации. Приводится сравнение показателей за отчетный и предшествующий периоды. Если организация применяет ПБУ 18/02, объясняются разницы между бухгалтерским и налоговым учетом.
Делается вывод по динамике общих финансовых показателях организации. Приводится оценка перспектив развития предприятия. Анализ работы компании может проводится с использованием коэффициентов. Для наглядности размещаются графики и диаграммы.
Раскрытие информации в пояснительной записке в этом разделе расшифровывает существенные статьи отчетности. Детальная информация предоставляется не только по балансу предприятия, но и по отчету о финансовых результатах. Организация сама определяет необходимость подробного раскрытия тех или иных показателей.
Для наглядности информацию в этом разделе оформляют в виде таблиц, разработанных организацией самостоятельно.
В этой части отчетного документа указывается прочая информация для внешних пользователей. А также, деятельность совместно с другими предприятиями
Если предприятие ведет деятельность совместно с другими компаниями, этот факт нужно указать в пояснительной записке. Необходимо отразить информацию не только о заключенных договорах простого товарищества, но и о любых соглашениях с другими юридическими лицами, направленными на получение прибыли.
Предприятия могут иметь общую долевую собственность, участвующую в процессе производства продукции или реализации товаров. Главный признак для включения информации в этот раздел – наличие договорных обязательств между участниками совместной деятельности.
Этот раздел будет интересен инвесторам и потенциальным контрагентам организации. Принцип сегментации предприятие может установить самостоятельно – по видам продукции и товаров, по рынкам сбыта, по регионам участия. Раскрывается информация о планах деятельности в предстоящем периоде.
Если у руководства предприятия есть утвержденные планы по продаже части бизнеса или прекращению какого-либо вида деятельности, эту информацию необходимо отразить в пояснительной записке.
Данная информация указывается в том случае, если четко определено, какая часть бизнеса прекратит действие в последующем периоде. Подписаны договоры, есть точные расчеты по активам, которые будут выведены из хозяйственной деятельности.
Раскрытие информации в пояснительной записке о связанных сторонах регулируется Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2008 N 11749)
Компания, которая занимается составлением годовой бухгалтерской отчетности, раскрывает информацию о связанных сторонах. Давайте разберемся, что такое связанные стороны, и при каких обстоятельствах они являются таковыми.
Связанные стороны в бухгалтерском учете — это юридические и/или физические лица, которые способны контролировать отчитывающуюся организацию или оказывать на неё значительное влияние.
То есть, раскрытие информации в пояснительной записке необходимо, когда:
Из определения связанных сторон, возникают такие термины, как «контроль» и «значительное влияние». Давайте раскроем эти понятия и особенности.
Контроль — юридическое и/или физическое лицо может определять решения, которые принимаются в организации, чтобы получить экономическую выгоду от деятельности подконтрольного юридического лица.
Контроль возникает, если контролирующее юр/физ лицо имеет:
При соблюдении этих условий, стороны являются связанными. Одна сторона контролирует другую и получает экономическую выгоду. Следовательно, информация о контролирующей стороне подлежит раскрытию при составление годовой бухгалтерской отчётности.
Значительное влияние — это возможность юридического и/или физического лица участвовать в принятии решений другого юр. лица, но не контролировать его.
Значительно влияние проявляется при обстоятельствах участия в:
То есть, здесь мы наблюдаем участие в жизни организации, но не контроль. Юридическое и/или физическое лицо, может таким образом влиять на решения. Однако, оно не изменяет и не определяет решения, принятые иным юридическим лицом.
Список связанных сторон составляется организацией самостоятельно, на основе ПБУ 11/2008. При этом, учитывается отношения между связанными сторонами.
Например, если между связанными сторонами на отчетный период не было никаких взаимодействий, то и раскрытие информации в пояснительной записке о таких сторонах не потребуется.
Важно учесть тот факт, что юр/физ лицо контролирует или юридическое лицо контролируется, то характер отношений должен быть описан в пояснительной записке. При этом не важно, возникали операции в отчетном периоде между ними или нет.
Но если на отчетный период приходится проведение операций со связанной стороной (сторонами), то раскрытие информации в пояснительной записке является обязательным.
Минимально раскрывается информация:
Подчеркнем, что список раскрываемой информации является минимальным. Поэтому рекомендуем предоставить максимально возможную информацию во избежание вопросов со стороны контролирующих органов.
Также, в рамках предоставления информации о связанных сторонах организация, которая составляет отчётность раскрывает информацию о размерах вознаграждений, которые выплачиваются такой организацией управленческому персоналу.
Например, это могут быть отпускные, оплата лечения, выплаты по договорам страхования, вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (доход от них) и т.д.
Вся информация о связанных сторонах прописывается отдельном разделом в пояснительной записке. В конце статьи будет шаблон пояснительной записки в формате Word, которые вы сможете скачать для заполнения.
Данный раздел регламентируется Приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98)» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.1998 N 1674).
Есть факты хозяйственной жизни, которые происходят после окончания периода – 31 декабря, но до подписания и утверждения бухгалтерской отчетности. Если эти события существенно влияют на финансовое положение предприятия, информацию о них необходимо отразить в пояснительной записке.
Событие, является существенным, если без него невозможна достоверная оценка финансового состояния организации.
Существенность события определяется организацией самостоятельно, на основании общих требований к бухгалтерской отчетности организации.
Каждое событие имеет последствия, которые также должны быть отражены в бухгалтерской отчетности после отчетной даты. Отражаются они путем уточнения или раскрытия информации в пояснительной записке об:
Последствия оцениваются в денежном выражении. Поэтому необходимо провести соответствующие расчеты и обеспечить их подтверждение.
Пример. Крупный дебитор может объявить о своем банкротстве. Получить задолженность будет затруднительно. Предприятие в период между 31 декабря и датой подписания отчетности узнает об этом. Эти события нужно подробно раскрыть в описании и показать, как они будут влиять на финансовое положение организации.
Когда событие наступило по факту после отчетной даты, появляются новые условия. Они должны быть раскрыты в пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету.
Пример. Компания купила акции другой организации. Отразила данные вложения 31 декабря отчетного года в своем бухгалтерском балансе. Наступил март следующего за отчетным годом. Купленные акции упали в цене. Теперь компания, которая приобрела акции, должна раскрыть эту информацию в соответствующих пояснениях к бухгалтерскому балансу и финансовой отчетности.
Информация включает в себя:
Если нет возможности произвести оценку последствий события, то организация обязательно должна отразить эту информацию и причину в пояснении.
И последнее, если бухгалтерская отчетность подписана и предоставлена заинтересованным лицам, но произошли некие изменения, то организация обязана уведомить об этом лица, которым была предоставлена бухгалтерская отчетность.
Регламентируются ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (утверждено Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н, опубликовано 16.02.2011).
Условным обязательством считается событие, последствия которого не могут быть подконтрольны руководству организации. То есть обязательства, в данном контексте, можно назвать возможными.
Давайте рассмотрим на примере: недавно открытая компания продает некие товары с гарантией бесплатного ремонта и обслуживания. Как часто будет возникать потребность в ремонте по гарантии? Какая сумма будет затрачена на гарантийный ремонт со стороны компании? Предугадать невозможно. Ведь нет никаких исходных данных о % обращений за гарантийным ремонтом и затраченной сумме за предшествующие годы. Таким образом, обязательство есть, но признается оно условным.
Условный актив — это обязательство наоборот. Только актив несет не отток ресурсов, а возможную прибыль. В тоже время, событие является неподконтрольным руководству компании и возникает вследствие прошлых событий.
Проще взглянуть на пример: некая компания участвует в судебном процессе по поводу права собственности на здание. Если она выиграет суд, то у неё появится актив в виде этого здания. Но компания может проиграть суд. То есть здание, как актив компании является условным. Ведь исход судебного разбирательства нельзя предсказать с точностью 100%
Информация об условных обязательствах и активах НЕ отображается в бухгалтерской отчетности. Необходимо только раскрытие информации в пояснительной записке. В бухгалтерской отчетности отражают только ту информацию, которая оказывает влияние на деятельность организации. Все «возможное» — отражается в пояснительной записке, так как нельзя назвать значимым влияние возможных событий.
Но стоит понимать, что существуют разные вероятности. Например, если есть очень маленькая вероятность >5%, то раскрытие информации в пояснительной записке не требуется. Также, нет необходимости упоминать данную информацию в отчетности.
Если существует вероятность свыше 95%, то это уже не может быть условным обязательством или активом. Такое событие является значимым и отображается в отчётности.
В случае, когда вероятность условно 50/50, то стоит раскрыть сведения в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности.
Оценочные обязательства в соответствии с ПБУ 8/2010 — это когда организация 100% имеет долг, но не знает сумму долга и/или срок его погашения.
Они отражаются в бухгалтерском учете на счете 96 «Резервы предстоящих расходов». Так как компания имеет вполне реальный долг.
Например:
Простым языком, если организация имеет долг, то всю информацию об этом обязательстве следует раскрыть в пояснительной записке.
Если предприятие безвозмездно получало существенные средства от учредителей и других лиц, информация об этом факте должна быть указана в пояснительной записке. Отражается также суммы государственной помощи.
Подробно составленная пояснительная записка к бухгалтерской отчетности поможет инвесторам и другим заинтересованным лицам ознакомиться с финансовым положением предприятия. От полного раскрытия информации в этом документе может зависеть решение контрагента о выгодном сотрудничестве с компанией.
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 09.11.2020: Скачать ШАБЛОН Пояснительной записки
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