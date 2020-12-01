Для большей достоверности годовой бухгалтерской отчетности важно раскрытие информации в пояснительной записке. Согласно ст.14 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 402-ФЗ пояснительная записка не входит в состав годовой бухгалтерской отчетности. Но в тоже время текстовая пояснительная записка должна быть обязательно приложена к годовой бухгалтерской отчетности организации, которой необходимо получить аудиторское заключение о подтверждении достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Узнайте, какая информация подлежит раскрытию в пояснительной записке и как правильно её оформить. В конце статьи мы подготовили для вас шаблон пояснительной записки, который вы можете скачать, чтобы заполнить пояснительную записку правильно.

Раскрытие информации в пояснительной записке — зачем нужно пояснять бухгалтерскую отчетность?

Отчетность организации должна давать полную и четкую информацию о финансовом положении компании. Эти данные важны не только для собственников предприятия, но для внешних пользователей. Внимательно изучают годовую бухгалтерскую отчетность:

налоговые органы;

инвесторы;

государственные учреждения при решении о выделении субсидий.

Следует отметить, что налоговые органы возлагают ответственность за операции с сомнительными фирмами на руководство предприятия. Крупные компании создают отделы по финансовому контролю сделок. Специалисты этих структур перед заключением договоров поставки или закупки внимательно изучают отчетность контрагентов.

Значительно упрощают изучение и анализ финансового положения организации данные из пояснительной записки. По результатам этой проверки выносится решение о заключении договора.

Текстовая пояснительная записка – это дополнительный документ, который не является приложением к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, но в котором раскрывается дополнительная информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности.

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности, должна представляться таким образом, чтобы было ясно, что она не входит в состав бухгалтерской отчетности.

В частности, в бухгалтерской отчетности не должно быть ссылок на эту информацию, а из ее наименования не должно создаваться ошибочное впечатление, что она является частью бухгалтерской отчетности.

Составление бухгалтерской отчетности регламентируется ПБУ 4/99. Положения этого документа указывают на то, что компании имеют право вместе с годовым отчетом о своей финансово-хозяйственной деятельности предоставлять дополнительную информацию. Эти данные будут полезны для руководства и внешних пользователей.

У Минфина другая позиция. В своих приказах и письмах это учреждение высказывает мнение, что пояснительную записку обязаны предоставлять с годовой бухгалтерской отчетностью все компании. Исключение составляют:

организации, относящиеся к малым предприятиям, которым дано право сдавать упрощенную отчетность;

благотворительные и общественные организации, которые не используют в своей деятельности предпринимательство.

Если к проверке не будет представлена пояснительная записка, аудиторская фирма не сможет в полной мере высказать свое мнение. В информации руководству будет указано, что отчетность получена не в полном объеме.

Общей формы, в которой организации должны предоставлять пояснения к отчетности не разработано. Компании могут самостоятельно принимать решение о том, какие показатели включать в этот документ. Раскрытие информации в пояснительной записке должно быть полным и четким.

В законодательстве РФ есть указания, какая информация подлежит раскрытию в пояснительной записке. В этот документ включаются несколько разделов, которые мы рассмотрим далее.

Раскрытие информации в пояснительной записке включает в себя общие сведения об организации

В этом разделе раскрывается общая информация о компании, представляющей отчетность. Дается полное наименование в соответствии с учредительными документами предприятия.

Указывается юридический адрес организации. Данные о государственной регистрации в ИФНС. Основные виды деятельности с указанием кодов ОКВЭД.

Перечисляется состав учредителей с количеством долей или принадлежащих им акций. Информируется, что бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с законодательством РФ. Если применялись правила МСФО, это нужно отметить.

Указывается данные о величине и структуре уставного капитала. В акционерных обществах – сумма, количество акций, их номинальная цена. В ООО – распределение долей среди участников. Размещается информация об аффилированных лицах – имена, фамилии, занимаемые должности.

Дополнительно указывается применяемая налоговая система, в соответствии с НК РФ. Даются данные о среднесписочной численности. Информируется о составе контролирующих структур. Фамилии и должности членов совета директоров, наименование аудитора, утвержденного общим собранием.

Сведения об учетной политике организации

Российское законодательство о бухгалтерском учете предусматривает применение различных способов учета активов и обязательств организации. В этом разделе может быть указано:

Какие доходы считаются поступившими от основной деятельности и прочих поступлений. Порядок расчета амортизации основных средств. Методы учета материалов, порядок из списания. Отнесение транспортно-заготовительных расходов. Создание резерва под обесценивание МПЗ. Как определяется срок использования отдельных видов НМА. Учет производственных затрат. Полная или сокращенная себестоимость применяется. Правила создания резерва по сомнительным долгам. Другие особенности ведения бухгалтерского учета на предприятии.

Если в текущем отчетном периоде произошли изменения в правилах учета активов и обязательств, это факт необходимо указать. В пояснительной записке также объявляется о внесении изменений в учетную политику на следующий год.

Отдельно следует указать о правилах ведения налогового учета. Если законодательство предусматривает несколько вариантов, раскрытие информации в пояснительной записке указывает выбранный метод.

Вступительные остатки

По правилам составления отчетности, показатели на 31 декабря предыдущего периода должны соответствовать показателям на начало отчетного. Если существуют расхождения, это необходимо указать и обосновать.

Несоответствия могут быть из-за изменений, внесенных в отчетные формы. Применение изменений ПБУ. Реорганизация компании в виде присоединения, слияния и выделения.

Анализ финансовых результатов предприятия

Этот раздел содержит краткие данные о полученных доходах и расходах. Их общая сумма, структура. Приводится динамика по сравнению с предыдущими периодами. Разъясняются причины увеличения или факторы, повлиявшие на снижение выручки.

Данные можно составить в виде таблиц с учетом показателей в отчетном и предыдущих периодах. Приводится перечень расходов организации. Указывается их разделение – непосредственно связанные с реализацией, общехозяйственные, управленческие, коммерческие.

Указываются данные о прибыли организации. Приводится сравнение показателей за отчетный и предшествующий периоды. Если организация применяет ПБУ 18/02, объясняются разницы между бухгалтерским и налоговым учетом.

Делается вывод по динамике общих финансовых показателях организации. Приводится оценка перспектив развития предприятия. Анализ работы компании может проводится с использованием коэффициентов. Для наглядности размещаются графики и диаграммы.

Раскрытие информации в пояснительной записке к отдельным статьям бухгалтерского баланса

Раскрытие информации в пояснительной записке в этом разделе расшифровывает существенные статьи отчетности. Детальная информация предоставляется не только по балансу предприятия, но и по отчету о финансовых результатах. Организация сама определяет необходимость подробного раскрытия тех или иных показателей.

Для наглядности информацию в этом разделе оформляют в виде таблиц, разработанных организацией самостоятельно.

Раскрытие информации в пояснительной записке — дополнительные данные В этой части отчетного документа указывается прочая информация для внешних пользователей. А также, деятельность совместно с другими предприятиями Если предприятие ведет деятельность совместно с другими компаниями, этот факт нужно указать в пояснительной записке. Необходимо отразить информацию не только о заключенных договорах простого товарищества, но и о любых соглашениях с другими юридическими лицами, направленными на получение прибыли. Предприятия могут иметь общую долевую собственность, участвующую в процессе производства продукции или реализации товаров. Главный признак для включения информации в этот раздел – наличие договорных обязательств между участниками совместной деятельности. Сегменты в деятельности предприятия Этот раздел будет интересен инвесторам и потенциальным контрагентам организации. Принцип сегментации предприятие может установить самостоятельно – по видам продукции и товаров, по рынкам сбыта, по регионам участия. Раскрывается информация о планах деятельности в предстоящем периоде. Прекращение деятельности Если у руководства предприятия есть утвержденные планы по продаже части бизнеса или прекращению какого-либо вида деятельности, эту информацию необходимо отразить в пояснительной записке. Данная информация указывается в том случае, если четко определено, какая часть бизнеса прекратит действие в последующем периоде. Подписаны договоры, есть точные расчеты по активам, которые будут выведены из хозяйственной деятельности. Сведения о связанных сторонах Раскрытие информации в пояснительной записке о связанных сторонах регулируется Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2008 N 11749) Компания, которая занимается составлением годовой бухгалтерской отчетности, раскрывает информацию о связанных сторонах. Давайте разберемся, что такое связанные стороны, и при каких обстоятельствах они являются таковыми. Связанные стороны в бухгалтерском учете — это юридические и/или физические лица, которые способны контролировать отчитывающуюся организацию или оказывать на неё значительное влияние. То есть, раскрытие информации в пояснительной записке необходимо, когда: на организацию оказывается значительное влияние или она является подконтрольной юридическому и/или физическому лицу;

равно и наоборот, если организация оказывает значительное влияние на юридическое лицо или контролирует его. Из определения связанных сторон, возникают такие термины, как «контроль» и «значительное влияние». Давайте раскроем эти понятия и особенности. Понятие, цели и особенности контроля Контроль — юридическое и/или физическое лицо может определять решения, которые принимаются в организации, чтобы получить экономическую выгоду от деятельности подконтрольного юридического лица. Контроль возникает, если контролирующее юр/физ лицо имеет: более 50% голосов от общего количества голосующих акций или долей в уставном капитале подконтрольного лица;

право распоряжения более 20% общего количества голосов, которые приходятся на голосующие акции или доли в уставном капитале подконтрольного лица. При этом, распоряжение может быть осуществлено, как непосредственно, так и через дочерние общества;

возможность определять решения, которые приняты подконтрольным юридическим лицом. При соблюдении этих условий, стороны являются связанными. Одна сторона контролирует другую и получает экономическую выгоду. Следовательно, информация о контролирующей стороне подлежит раскрытию при составление годовой бухгалтерской отчётности.