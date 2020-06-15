Аудиторская компания работает с крупными брендами:
Обеспечиваем комплексный подход при проведении аудита любой сложности
Аудиторская компания Радар-Консалтинг предоставляет финансовые гарантии и защиту от рисков по договору. Также, мы всегда проходим внешний контроль качества (ВККР), который свидетельствует о качестве аудиторских услуг
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ
ПРОВЕРКА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Регулируется законом «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ в редакции от 11.01.2021 года. Обязаны проходить аудит:
ИНИЦИАТИВНЫЙ АУДИТ
ПРОВОДИТСЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ РУКОВОДСТВА КОМПАНИИ С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Позволяет оценить реальную финансовую ситуацию компании. Инициативный аудит требуется:
НАЛОГОВЫЙ АУДИТ
ЦЕЛЬЮ НАЛОГОВОГО АУДИТА ЯВЛЯЕТСЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРОВЕРЯЕМОГО ЛИЦА К НАЛОГОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ОСНОВАНИИ ТРЕБОВАНИЙ НК РФ
Налоговый аудит не является обязательным. Он позволяет достичь следующих целей:
АУДИТ ПО СПЕЦЗАДАНИЮ
РУКОВОДИТСТВО ИЛИ АКЦИОНЕРЫ КОМПАНИИ МОГУТ ЗАПРОСИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТА С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ
Проверка осуществляется в любое время и объёмах, в соответствии с индивидуальным заданием заказчика:
Результаты аудиторских проверок
В апреле 2021 года мы успешно завершили аудиторскую проверку Некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков «Ново-Лохино» (НПИЗ «Ново-Лохино») за 2018, 2019 и 2020 годы. Аудиторская проверка НПИЗ была […]
- Клиент
- НПИЗ «Ново-Лохино»
- Дата
- 23.04.2021
Наша аудиторская компания стала аудитором ООО «АвтоГрупп» за 2020 год. Основным видом деятельности Клиента являются автоперевозки. Автоперевозки отнесены к отраслям, пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции в […]
- Клиент
- ООО «АвтоГрупп»
- Дата
- 09.04.2021
Аудиторская проверка ОАО «Вузремстроймонтаж» была проведена в марте 2021 года. На примере аудиторской проверки ОАО «Вузремстроймонтаж», мы расскажем, каким образом планируется аудиторская проверка, из каких этапов состоит, и какие бывают виды аудиторских заключений.
- Клиент
- ОАО «Вузремстроймонтаж»
- Дата
- 25.03.2021
Аудиторская проверка ООО «Эль-Дент» за 2020 год. Выдача аудиторского заключения и письменных рекомендаций
Аудиторская проверка ООО «Эль-Дент» за 2020 год. Выдача аудиторского заключения и письменных рекомендаций
В марте 2021 года была проведена аудиторская проверка ООО «Эль-Дент», который занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией, а также оптовой торговлей изделиями, применяемыми в медицинских целях. Аудиторская […]
- Клиент
- ООО «Эль-Дент»
- Дата
- 16.03.2021
- Сайт
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Аудиторская компания ООО «Радар- Консалтинг» была утверждена общим собранием акционеров аудитором за 2019 год ЗАО «Радио-Рекорд». Радио Рекорд — российская федеральная радиостанция, танцевальной и современной популярной […]
- Клиент
- ЗАО «Радио Рекорд»
- Дата
- 26.12.2020
- Сайт
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Годовая инвентаризация имущества ООО «Экспо-Парк» была проведена в рамках обязательной аудиторской проверки. Аудиторская компания ООО «Радар-Консалтинг» является аудитором ООО «Экспо-Парк» за 2020 год. Основной вид деятельности […]
- Клиент
- ООО «Экспо-Парк»
- Дата
- 21.12.2020
- Сайт
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ЛИЦЕНЗИИ И СВИДЕТЕЛЬСТВА
Аудиторская компания ООО «Радар-Консалтинг» член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ 12006004320
Выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «СОДРУЖЕСТВО» 2021
Свидетельство о членстве СРО ААС, ОРНЗ 12006004320 от 13 декабря 2016 г
Лицензия № 0036892 на осуществление деятельности, связанной с использованием информации составляющей государственную тайну
Свидетельство о государственной регистрации. Номер в реестре №00/00841 от 6 апреля 1998 г
Выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «СОДРУЖЕСТВО»
Аудиторская компания Радар-Консалтинг — заключение Аудиторской Палаты РФ
Диплом члена Аудиторской Палаты Российской Федерации ООО «Радар-Консалтинг»
Диплом победителя конкурса поставщиков продукции для муниципальных нужд
Свидетельство о членстве ООО «Радар-С» в Аудиторской Палате Российской Федерации
Заключение по результатам проверки качества аудиторской деятельности Радар-С
Заключение на основании решения Комитета по контролю качества СРО НП АПР
Свидетельство №566 о включении ООО «Радар-Консалтинг» в реестр аудиторов и аудиторских организаций
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е000769 от 25.06.2002
Руководство аудиторской компании лично даёт гарантии качества предоставляемых услуг
Руководство даёт гарантии лично
Наталья Шибалкина
Директор аудиторской компании ООО «Радар-Консалтинг», Руководитель аудиторской группы
Со своей стороны мы гарантируем выполнение требований законодательства Российской Федерации и Кодекса профессиональной этики аудиторов в отношении конфиденциальности информации, полученной по результатам аудита
ОБРАЗОВАНИЕ:
МВТУ им.Баумана – год окончания 1983г., специальность: инженер-механик,
Государственный университет управления им.Серго Орджоникидзе – год окончания 1999 г., специальность: экономист по бухгалтерскому учету и аудиту.
СЕРТИФИКАТЫ:
Квалификационный аттестат аудитора по общему аудиту № К 008051 от 12.11.2003г.
Член СРО Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 22006027214
КОМПЕТЕНЦИИ:
ОБРАЗОВАНИЕ:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»- год окончания 2007г
КОМПЕТЕНЦИИ:
Алексей Шибалкин
При выполнении своих профессиональных обязанностей мы руководствуемся принципами добросовестности, ответственности и профессиональной компетенции
Почему заказывать аудит в нашей компании выгодно и безопасно?
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Что такое обязательный аудит? Кто обязан его проходить?
Обязательному аудиту подлежит годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций, которым необходимо получить аудиторское заключение на основании требований части 1 стать 5 закона №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
По результатам аудита аудиторская компания передает клиенту аудиторское заключение, а также конфиденциальную письменную информацию.
Аудиторское заключение — это официальный документ, предназначенный для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в установленной форме мнение аудиторской компании о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Письменная информация представляет собой ставшие известными в ходе аудита сведения, которые, по мнению аудитора, являются важными при осуществлении контроля за подготовкой достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица и раскрытием в ней информации, соответствия деятельности аудируемого лица нормативным правовым актам Российской Федерации, а также другие данные предусмотренные договором на проведение аудита.
Письменная информация предназначена для руководства и представителей собственника аудируемого лица и представляет интерес, как для текущего, так и для стратегического руководства аудируемым лицом, а также для осуществления общего надзора за деятельностью аудируемого лица. Информация также будет полезна для лиц, осуществляющих хозяйственные операции, ведение бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Со своей стороны, мы гарантируем выполнение требований законодательства Российской Федерации и Кодекса этики аудиторов России в отношении конфиденциальности информации, полученной по результатам аудита.
Какова стоимость аудиторской проверки?
Стоимость аудиторской проверки в нашей компании рассчитывается исходя из объёма годовой выручки вашей компании. Вы можете запросить расчет стоимости аудита на нашем сайте. Также, вы получите рекомендации аудитора по подготовке организации к аудиторской проверке.
Какие санкции за не предоставление обязательного аудиторского заключения?
ИФНС из-за отсутствия обязательного заключения может наложить штраф в сумме для руководителя от 5 000 до 10 000 рублей. При повторном нарушении — от 10 000 до 20 000 рублей, либо руководителю грозит дисквалификация на срок от одного года до двух лет.
За невнесение сведений о результатах проведения обязательного аудита или их несвоевременное внесение в Единый федеральный реестр о фактах деятельности для юридических лиц — штраф в размере от 5 000 до 50 000 рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет должностного лица (пункты 6–8 статьи 14.25 КоАП РФ).
В отношении акционерных обществ предусмотрена ответственность в виде штрафа 700 000 — 1 000 000 рублей., должностным лицам — 30 000 — 50 000 рублей или дисквалификация на срок один-два года
Как аудитор оценивает квалификацию главного бухгалтера?
При необходимости мы может провести тестирование бухгалтеров в целях оценки их квалификации на основании отдельного соглашения. Вы можете оставить заявку на бесплатную консультацию с квалифицированным аудитором. Мы свяжемся с вами в течение 1 часа.
Ваша аудиторская компания работает оффлайн или онлайн?
Аудиторская компания Радар-Консалтинг оказывает услуги по проведению аудиторских проверок, как на месте так и удаленно. Наш офис находится в Москве по адресу: Волгоградский проспект, д. 45А, офис 15.
Что такое инициативный аудит? Он является обязательным?
Инициативный аудит НЕ является обязательным. Он направлен на выявление ошибок и недочетов при ведении бухгалтерии. Организация может провести аудиторскую проверку по своей инициативе. Результатом аудиторской проверки по инициативе руководства или лиц, ответственных за корпоративное управление, также является аудиторское заключение и конфиденциальная письменная информация, составленная по таким же принципам, как при проведении обязательного аудита.
Что такое налоговый аудит? С какой целью его необходимо проводить?
Целью налогового аудита является оценка рисков привлечения аудируемого лица к налоговой ответственности на основании требований Налогового Кодекса РФ.
При проведении налогового аудита аудитор проверяет соблюдение налогового законодательства на предмет правильности определения налогооблагаемой базы, применения ставок, льгот, правильности и своевременности начисления налогов, заполнения налоговых деклараций, своевременности перечисления налоговых платежей в бюджет.
Кроме этого, аудитор оценивает риски привлечения к налоговой ответственности по сомнительным операциям, по операциям с недобросовестными поставщиками, по нетипичным операциям.
По результатам налогового аудита клиент получает конфиденциальную письменную информацию, которая содержит расчеты штрафных санкций за нарушения налогового законодательства, а также оценку рисков привлечения к налоговой ответственности.
Что такое аудит по специальному заданию? Чем он отличается от других видов аудита?
Для проведения аудиторской проверки по специальному заданию клиента главным является формирование технического задания для аудитора.
Перед выполнением специального аудиторского задания аудитор должен удостовериться в том, что достигнуто взаимопонимание с лицом, поручившим (заказавшим) специальное аудиторское задание, относительно цели и характера работы, а также содержания заключения, которое будет представлено аудиторской компанией.
Аудиторские задания могут быть направлены на:
· оказание услуг по проверке специальной отчетности клиента, отличной от официальной бухгалтерской отчетности;
· проверка качественного состоянии имущества;
· анализ хозяйственных договоров;
· анализ дебиторской и кредиторской задолженности, а также выявление расчетов с аффилированными лицами;
· анализ материально-производственных запасов, а также выявление неликвидных запасов;
· др.
По результатам аудита по специальному заданию клиент получает конфиденциальную письменную информацию и аудиторское заключение.