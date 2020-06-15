Обязательному аудиту подлежит годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций, которым необходимо получить аудиторское заключение на основании требований части 1 стать 5 закона №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

По результатам аудита аудиторская компания передает клиенту аудиторское заключение, а также конфиденциальную письменную информацию.

Аудиторское заключение — это официальный документ, предназначенный для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в установленной форме мнение аудиторской компании о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Письменная информация представляет собой ставшие известными в ходе аудита сведения, которые, по мнению аудитора, являются важными при осуществлении контроля за подготовкой достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица и раскрытием в ней информации, соответствия деятельности аудируемого лица нормативным правовым актам Российской Федерации, а также другие данные предусмотренные договором на проведение аудита.

Письменная информация предназначена для руководства и представителей собственника аудируемого лица и представляет интерес, как для текущего, так и для стратегического руководства аудируемым лицом, а также для осуществления общего надзора за деятельностью аудируемого лица. Информация также будет полезна для лиц, осуществляющих хозяйственные операции, ведение бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Со своей стороны, мы гарантируем выполнение требований законодательства Российской Федерации и Кодекса этики аудиторов России в отношении конфиденциальности информации, полученной по результатам аудита.