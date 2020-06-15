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Аудиторская компания ООО «Радар-Консалтинг»

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Slide Аудиторская компания ООО «Радар-Консалтинг» Качество услуг подтверждено ВККР

Проведение аудита и выдача аудиторского заключения в соответствии с 307-ФЗ

Получите лучшую цену проведения аудита на рынке! Новым клиентам скидка 15%

Член СРО ААС, ОРНЗ 12006004320 Работаем с 1998 года ПОЛУЧИТЬ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЧИТАТЬ КЕЙСЫ КЛИЕНТОВ

Аудиторская компания в Москве. Стоимость аудиторских услуг. Аудиторские услуги в Москве. Обязательный аудит и аудиторское заключение

Член СРО ААС, ОРНЗ 12006004320

Проведение аудита и выдача аудиторского заключения в соответствии с 307-ФЗ

Получите лучшую цену проведения аудита на рынке! Новым клиентам скидка 15%

Работаем с 1998 года Качество услуг подтверждено ВККР
+ 0 проверок
Проведено аудиторами
+ 0 млн. руб
экономим клиентам в год

Аудиторская компания работает с крупными брендами:

  • ООО МонолитСтрой

Обеспечиваем комплексный подход при проведении аудита любой сложности

Аудиторская компания Радар-Консалтинг предоставляет финансовые гарантии и защиту от рисков по договору. Также, мы всегда проходим внешний контроль качества (ВККР), который свидетельствует о качестве аудиторских услуг
Обязательный аудит

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ

ПРОВЕРКА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Регулируется законом «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ в редакции от 11.01.2021 года. Обязаны проходить аудит:

  • Юридические лица с годовым доходом более 800 млн. рублей или имеющие более чем на 400 млн. рублей активов
  • Саморегулируемые организации (СРО)
  • Кредитные и страховые организации, фонды
  • Акционерные общества: АО, ПАО, ЗАО.
  • Организации, осуществляющие деятельность на основании ФЗ № 214 от 30.12.2004 года
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ИНИЦИАТИВНЫЙ АУДИТ

ПРОВОДИТСЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ РУКОВОДСТВА КОМПАНИИ С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Позволяет оценить реальную финансовую ситуацию компании. Инициативный аудит требуется:

  • По запросу потенциального инвестора или банка
  • При смене директора организации
  • Для подготовки к изменениям в структуре компании и открытию новых направлений бизнеса
  • При покупке или продаже бизнеса
  • Для проверки правильности ведения бухгалтерии и оценки эффективности расходования бюджета
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Инициативный аудит

НАЛОГОВЫЙ АУДИТ

ЦЕЛЬЮ НАЛОГОВОГО АУДИТА ЯВЛЯЕТСЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  ПРОВЕРЯЕМОГО ЛИЦА К НАЛОГОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ОСНОВАНИИ ТРЕБОВАНИЙ НК РФ

Налоговый аудит не является обязательным. Он позволяет достичь следующих целей:

  • Устранить ошибки при ведении налогового учета и сдаче налоговой отчетности
  • Обезопасить бизнес от штрафных санкций со стороны контролирующих органов
  • Произвести законную оптимизацию налоговой нагрузки
  • Добиться минимизации налоговых рисков
  • Проверить правильность исчисления налогов
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Аудит по специальному заданию

АУДИТ ПО СПЕЦЗАДАНИЮ

РУКОВОДИТСТВО ИЛИ АКЦИОНЕРЫ КОМПАНИИ МОГУТ ЗАПРОСИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТА С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ

Проверка осуществляется в любое время и объёмах, в соответствии с индивидуальным заданием заказчика:

  • Определение наличия и состояния материально-производственных запасов организации
  • Анализ состояния кредиторской и дебиторской задолженности
  • Разработка и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов
  • Экспертиза документов и договоров
  • И другие работы в соответствии с индивидуальным ТЗ
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Рекомендательные письма клиентов

5/5

  • Аудит компании Европа Плюс

  • Аудиторская проверка компании Гарант-Столица

  • ЗАО «TT mobile»

  • Союз Театральных деятелей РФ

  • ЗАО «Инвестиционная компания ЛенМонтажСтрой»

  • ЗАО «Электронные Системы»

  • ООО «ХУУРРЕ»

  • ЗАО «АКВАФОН-GSM»

  • Конгресс Муниципальных образований РФ

  • Аудиторская компания в Москве

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ЛИЦЕНЗИИ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Аудиторская компания ООО «Радар-Консалтинг» член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ 12006004320

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Руководство аудиторской компании лично даёт гарантии качества предоставляемых услуг

Руководство даёт гарантии лично

Наталья Шибалкина

Директор аудиторской компании ООО «Радар-Консалтинг», Руководитель аудиторской группы

Со своей стороны мы гарантируем выполнение требований законодательства Российской Федерации и Кодекса профессиональной этики аудиторов в отношении конфиденциальности информации, полученной по результатам аудита
ОБРАЗОВАНИЕ:

МВТУ им.Баумана – год окончания 1983г., специальность: инженер-механик,

Государственный университет управления им.Серго Орджоникидзе – год окончания 1999 г., специальность: экономист по бухгалтерскому учету и аудиту.

СЕРТИФИКАТЫ:

Квалификационный аттестат аудитора по общему аудиту № К 008051 от 12.11.2003г.

Член СРО Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 22006027214

КОМПЕТЕНЦИИ:
  • Аудит предприятий всех форм собственности
  • Разработка и реализация антикризисных программ по финансовому оздоровлению предприятия
  • Разработка и реализация программ сокращения издержек
  • Расчет налоговой нагрузки на бизнес. Оптимизация налоговой нагрузки
  • Финансовое моделирование бизнеса и Due Diligence
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ОБРАЗОВАНИЕ:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»- год окончания 2007г

КОМПЕТЕНЦИИ:
  • Бухгалтерский учет для организаций с ОСНО, УСН и индивидуальных предпринимателей (ИП)
  • Консультации по вопросам налогообложения и оптимизации налоговой нагрузки
  • Письменные ответы на запросы налоговых органов, а также подготовка документов по запросам налоговых органов
  • Проверка ведения бухгалтерии, постановка и восстановление бухгалтерского учета
  • Анализ состояния бухгалтерии организации перед прохождением налоговой проверки
  • Помощь в прохождение выездных налоговых проверок
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Алексей Шибалкин

Главный бухгалтер аудиторской компании ООО «Радар-Консалтинг». Руководитель бухгалтерской группы
При выполнении своих профессиональных обязанностей мы руководствуемся принципами добросовестности, ответственности и профессиональной компетенции

Почему заказывать аудит в нашей компании выгодно и безопасно?

Смотрите видео обращение Директора аудиторской компании ООО «Радар-Консалтинг»
Аудиторская компания ООО «Радар-Консалтинг»
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Честная цена

Наша аудиторская компания в 2020 году принципиально изменила свой подход к ценообразованию по аудиторским услугам. Расчет идет всего по 1 показателю — годовой выручки клиента в млн.руб

Опыт 20+ лет

Наши аудиторы имеют накопленный опыт работы в финансовых службах in house крупных структур: АО «Трансмашхолдинг», ГБУ Московской области «Мосавтодор», ГК «Ростех», Спецстрой России. Знание бизнес-процессов крупных компаний позволяют нам оказывать услуги на высшем уровне

Страхование

Договор страхования при осуществлении аудиторской деятельности заключен со страховой компанией ООО «Группа Ренессанс Страхование». Страховка предполагает обязательную выплату денежных компенсаций третьим лицам, если они каким-то образом получили ущерб

Выдача аудиторского заключения

Аудиторское заключение выдаётся по результатам проведенного аудита, и соответствует всем требованиям законодательства РФ. Вместе с аудиторским заключением заказчик получает конфиденциальную информацию и рекомендации аудиторов

Член СРО ААС «Содружество»

Мы регулярно проходим проверки по внешнему контролю качества аудиторских услуг, который подтверждает, что наша аудиторская деятельность соответствует действующему законодательству, регулирующему аудиторскую деятельность в РФ и Кодексу профессиональной этики аудиторов

Более 800 аудиторских проверок

Провела аудиторская компания ООО «Радар-Консалтинг» Клиенты, которые приходят к нам на первый аудит, становятся нашими постоянными клиентами. Новые клиенты приходят к нам по рекомендациям старых клиентов. Для нас это лучшая оценка нашей работы.

Статьи из нашего пресс-центра

02.06.2021
Анализ рынка аудиторских услуг в России за 2020 год
Опубликовал Наталья Шибалкина в 02.06.2021
Анализ рынка аудиторских услуг в России за 2020 год
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24.05.2021
Внутренний аудит на предприятии
Опубликовал Аудиторская компания Радар-С в 24.05.2021
Внутренний аудит на предприятии: система и стандарты внутреннего аудита в организации
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22.02.2021
Аудит МСФО
Опубликовал Аудиторская компания Радар-С в 22.02.2021
Аудит МСФО — как проводят аудит по международным стандартам? Трансформация РСБУ в МСФО. Проверка отчетности по МСФО
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16.02.2021
Финансовый бухгалтерский аудит организации: условия проведения аудита и требования к аудиторскому заключению
Опубликовал Аудиторская компания Радар-С в 16.02.2021
Финансовый бухгалтерский аудит организации. Условия проведения и результат аудиторской проверки отчетности
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09.02.2021
Аудиторское заключение и Причины смены аудитора
Опубликовал Аудиторская компания Радар-С в 09.02.2021
Как контролировать финансово-хозяйственную деятельность в СНТ?
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09.02.2021
Аудит СНТ
Опубликовал Аудиторская компания Радар-С в 09.02.2021
Надо ли в СНТ проводить аудит? Рассмотрим реальный пример аудита СНТ в Московской области
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Отвечаем на популярные вопросы

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Обязательному аудиту подлежит годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций, которым необходимо получить аудиторское заключение на основании требований части 1 стать 5 закона №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

По результатам аудита аудиторская компания передает клиенту аудиторское заключение, а также конфиденциальную письменную информацию.

Аудиторское заключение — это официальный документ, предназначенный для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в установленной форме мнение аудиторской компании о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Письменная информация представляет собой ставшие известными в ходе аудита сведения, которые, по мнению аудитора, являются важными при осуществлении контроля за подготовкой достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица и раскрытием в ней информации, соответствия деятельности аудируемого лица нормативным правовым актам Российской Федерации, а также другие данные предусмотренные договором на проведение аудита.

Письменная информация предназначена для руководства и представителей собственника аудируемого лица и представляет интерес, как для текущего, так и для стратегического руководства аудируемым лицом, а также для осуществления общего надзора за деятельностью аудируемого лица. Информация также будет полезна для лиц, осуществляющих хозяйственные операции, ведение бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Со своей стороны, мы гарантируем выполнение требований законодательства Российской Федерации и Кодекса этики аудиторов России в отношении конфиденциальности информации, полученной по результатам аудита.

Стоимость аудиторской проверки в нашей компании рассчитывается исходя из объёма годовой выручки вашей компании. Вы можете запросить расчет стоимости аудита на нашем сайте. Также, вы получите рекомендации аудитора по подготовке организации к аудиторской проверке.

ИФНС из-за отсутствия обязательного заключения может наложить штраф в сумме для руководителя от 5 000 до 10 000 рублей. При повторном нарушении — от 10 000 до 20 000 рублей, либо руководителю грозит дисквалификация на срок от одного года до двух лет.

За невнесение сведений о результатах проведения обязательного аудита или их несвоевременное внесение в Единый федеральный реестр о фактах деятельности для юридических лиц — штраф в размере от 5 000 до 50 000 рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет должностного лица (пункты 6–8 статьи 14.25 КоАП РФ).

В отношении акционерных обществ предусмотрена ответственность в виде штрафа 700 000 — 1 000 000 рублей., должностным лицам — 30 000 — 50 000 рублей или дисквалификация на срок один-два года

При проведении аудиторской проверки наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, а также в составлении аудиторского заключения. В ходе аудиторской проверки мы не проводим специального тестирования персонала Клиента в целях оценки его квалификации. По результатам аудита мы предоставляет руководству конфиденциальную информацию, которая предназначена для руководства и представителей собственника аудируемого лица и представляет интерес, как для текущего, так и для стратегического руководства аудируемым лицом, а также для осуществления общего надзора за деятельностью аудируемого лица.

При необходимости мы может провести тестирование бухгалтеров в целях оценки их квалификации на основании отдельного соглашения. Вы можете оставить заявку на бесплатную консультацию с квалифицированным аудитором. Мы свяжемся с вами в течение 1 часа.

Аудиторская компания Радар-Консалтинг оказывает услуги по проведению аудиторских проверок, как на месте так и удаленно. Наш офис находится в Москве по адресу: Волгоградский проспект, д. 45А, офис 15.

Инициативный аудит НЕ является обязательным. Он направлен на выявление ошибок и недочетов при ведении бухгалтерии. Организация может провести аудиторскую проверку по своей инициативе. Результатом аудиторской проверки по инициативе руководства или лиц, ответственных за корпоративное управление, также является аудиторское заключение и конфиденциальная письменная информация, составленная по таким же принципам, как при проведении обязательного аудита.

Целью налогового аудита является оценка рисков привлечения аудируемого лица к налоговой ответственности на основании требований Налогового Кодекса РФ.

При проведении налогового аудита аудитор проверяет соблюдение налогового законодательства на предмет правильности определения налогооблагаемой базы, применения ставок, льгот, правильности и своевременности начисления налогов, заполнения налоговых деклараций, своевременности перечисления налоговых платежей в бюджет.

Кроме этого, аудитор оценивает риски привлечения к налоговой ответственности по сомнительным операциям, по операциям с недобросовестными поставщиками, по нетипичным операциям.

 

По результатам налогового аудита клиент получает конфиденциальную письменную информацию, которая содержит расчеты штрафных санкций за нарушения налогового законодательства, а также оценку рисков привлечения к налоговой ответственности.

Для проведения аудиторской проверки по специальному заданию клиента главным является формирование технического задания для аудитора.

Перед выполнением специального аудиторского задания аудитор должен удостовериться в том, что достигнуто взаимопонимание с лицом, поручившим (заказавшим) специальное аудиторское задание, относительно цели и характера работы, а также содержания заключения, которое будет представлено аудиторской компанией.

 

Аудиторские задания могут быть направлены на:

 

·         оказание услуг по проверке специальной отчетности клиента, отличной от официальной бухгалтерской отчетности;

·         проверка качественного состоянии имущества;

·         анализ хозяйственных договоров;

·         анализ дебиторской и кредиторской задолженности, а также выявление расчетов с аффилированными лицами;

·         анализ материально-производственных запасов, а также выявление неликвидных запасов;

·         др.

 

 

По результатам аудита по специальному заданию клиент получает конфиденциальную письменную информацию и аудиторское заключение.

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