Услуги аудиторских организаций – совокупность мероприятий, выполняемая на договорной основе специализируемыми компаниями. Эта деятельность регулируется федеральным законодательством. Услуги аудиторских организаций включают в себя обязательный аудит, как основное направление. Также, вместе с услугами аудиторских проверок могут быть оказаны сопутствующие услуги.

Услуги аудиторских организаций в Москве на примере нашей аудиторской фирмы ООО «Радар-Консалтинг»

Закон 307 ФЗ дает определение аудиторским проверкам и прочим услугам, которые могут оказывать специализируемые аудиторские организации.

Аудиторские проверки

Аудит – деятельность по независимой проверке отчетности организации. По итогам проведения контрольных мероприятий выражается мнение о ее достоверности и соответствии нормам законодательства о бухгалтерском учете.

Последняя редакция закона 307 ФЗ выделяет 4 типа организаций, которые в обязательном порядке должны подвергаться ежегодным обязательным проверкам:

Организации, чьи ценные бумаги – акции, облигации, допущены к торгам. Компании, являющиеся участниками рынка ценных бумаг. В эту группу также включены БКИ – бюро кредитных историй. Все фонды, если поступление денежных средств и другого имущества превысило 3 млн. рублей в год. Прочие организации, доходы которых за предыдущий год выше 800 млн. рублей. Если выручка меньше этой суммы, но стоимость активов превышает 400 млн., то такие предприятия также попадают под обязательную ежегодную проверку отчетности.

Закон содержит ограничения в обязательном аудите для некоторых видов предприятий. Государственные организации, попадающие под критерий выручки и стоимости активов, освобождаются от ежегодной проверки. Льготы распространяются также на другие юридические лица.

Кроме 307 ФЗ есть ряд законов, которые обязывают проводить ежегодные контрольные мероприятия. В частности, закон об АО предписывает прохождение обязательного аудита всем акционерным обществам не зависимо от их доходов и стоимости активов.

В связи с изменениями, которые действуют в 307 ФЗ с 01.01.2021 г., Минфин выпустил информационное сообщение ИС-аудит-37. В нем указывается полный перечень организаций, для которых проверки обязательны. В этом документе содержится таблица. В ней указаны нормы законов, предписывающих ежегодное прохождение аудита.

Сопутствующие услуги аудиторских организаций

Услуги аудиторских организаций не ограничиваются обязательными проверками бухгалтерской отчетности. Аудит также может производиться в тех компаниях, которые не указаны в законе 307 ФЗ и других нормативных актах. Контрольные мероприятия осуществляются по инициативе руководства организаций.

В законе 307 ФЗ приводится список услуг, которые могут оказывать аудиторские компании:

Аудиторские организации могут восстанавливать, организовывать и вести бухгалтерский учет . Составлять отчетность, консультировать работников финансовой службы предприятия.

. Составлять отчетность, консультировать работников финансовой службы предприятия. Составлять налоговые декларации и расчеты. Вести учет обязательных бюджетных платежей. Консультировать работников бухгалтерии по начислению и уплате налогов.

Вести учет обязательных бюджетных платежей. Консультировать работников бухгалтерии по начислению и уплате налогов. Консультировать по финансово-хозяйственной деятельности. Составлять планы по реорганизации бизнеса с целью увеличения его эффективности.

Составлять планы по реорганизации бизнеса с целью увеличения его эффективности. Оказывать юридическую помощь руководству организации. Консультировать по хозяйственным спорам. Представлять интересы компании в судах, налоговых и таможенных органах.

Консультировать по хозяйственным спорам. Представлять интересы компании в судах, налоговых и таможенных органах. Автоматизировать бухгалтерский учет и составление отчетности. Внедрять на предприятии программное обеспечение учетных процессов.

Внедрять на предприятии программное обеспечение учетных процессов. Производить оценку имущества организации.

Проводить семинары, лекции, обучение. Распространять материалы по аудиторской деятельности в бумажном и цифровом варианте.

Этот список открытый. Услуги аудиторских организаций могут оказываться как отдельно, так и совместно со стандартной проверкой бухгалтерской отчетности.

В аудиторской организации ООО «Радар-Консалтинг» вы можете получить услуги по следующим направлениям:

проведение аудиторских проверок: обязательный аудит; инициативный аудит; налоговый аудит; аудит по специальному заданию; проведение инвентаризации; подготовка к прохождению аудиторской проверки.

бухгалтерские услуги: бухгалтерское обслуживание — аутсорсинг; ведение бухгалтерского учета; проверка правильности ведения бухучета и сдачи отчетности; разработка учетной политики организации; восстановление бухгалтерии; ведение бухгалтерии; формирование документов и сдача отчетности; составление и подача деклараций; иные бухгалтерские услуги — уточняйте у представителя компании.

финансовый консалтинг: консультации по сделкам; проведение процедур реорганизации компании; увеличение эффективности работы бизнеса.



Более подробную информацию об услугах, вы можете узнать на консультации с представителем аудиторской организации:

На все виды услуг предоставляется финансовая гарантия ответственности по договору.

Услуги аудиторских организаций — как защититься от риска?

Услуги аудиторских организаций сопряжены с рисками. По итогам проверки может быть вынесено ошибочное мнение о бухгалтерской отчетности организации. В некоторых случаях происходит утечка сведений, полученных в ходе контрольных мероприятий.

Эти факторы могут послужить причиной финансовых убытков клиента и внешних пользователей информации, составленной при аудиторской проверке. Для уменьшения рисков, связанных с этими случаями, законодательством предусмотрено применение комплекса мер.

Внутренний и внешний контроль аудиторской деятельности

Законом 307 ФЗ предписано применять в работе правила внутреннего контроля качества услуг в аудиторских организациях. Они разрабатываются согласно стандартам аудиторской деятельности. Применение данных требований снижает риск не обнаружения нарушений законодательства при проверке бухгалтерской отчетности.

Саморегулирующая аудиторская организация обязана осуществлять проверки деятельности своих членов. Эта функция возложена на СРО законодательно. Процедуры внутреннего и внешнего контроля позволяют повысить качество услуг аудиторских организаций и снизить риск получения убытков.

Наша аудиторская организация ООО «Радар-Консалтинг» работает с 1998 года, состоит в СРО «Содружество» и своевременно проходит внутренний контроль качества аудиторских услуг. Ознакомьтесь с документами:

Представленные документы гарантируют, что аудиторская фирма работает официально, и её качество услуг контролируется. Если вам необходимы качественные услуги аудиторской организации, то отправляйте заявку на запись:

Сначала аудитор проведет для вас бесплатную консультацию. В рамках консультации вы:

получите предварительный расчет стоимости аудиторских услуг;

узнаете о сроках, требованиях и условиях проведения аудита;

получите четкие и понятные ответы на вопросы, касаемо аудиторской проверки и сопутствующих услуг.

Гарантируем, что консультация будет проведена аттестованным аудитором, а не менеджером по продажам. Наша главная цель — показать на консультации наш профессионализм, а не навязать услуги.

Услуги аудиторских организаций и аудиторская тайна

Аудиторские организации, оказывающие услуги клиентам, обязаны соблюдать коммерческую тайну. Им запрещено разглашать сведения, полученные при проведении проверок.

Исключение составляют лишь данные о заключенном договоре и его стоимости. К нарушителям требований законодательства могут применяться санкции.

Если нарушение совершено осознанно, компанию могут исключить из СРО. Это автоматически повлечет запрет на занятие аудиторской деятельностью. Кроме этого, пострадавший клиент может потребовать возмещение убытков, возникших вследствие утечки информации.

В ООО «Радар-Консалтинг» вам не нужно беспокоится за сохранность данных. Более чем за 20 лет оказания аудиторских услуг, мы ни разу не допустили утечки информации. Конфиденциальность — одна из важнейших основ оказания аудиторских услуг.

Также, мы имеем лицензию на осуществление деятельности, связанной с использованием информации составляющей государственную тайну:

Сведения, полученные при проведения проверок находятся под надежной защитой. Это доказано временем и сотнями довольных клиентов.

Страхование аудиторской деятельности

В законе 307 ФЗ нет прямых упоминаний о страховании профессиональных рисков аудиторских организаций. Однако, эти требования предъявляют своим членам саморегулирующие организации.

СРО устанавливают правила, согласно которых профессиональные услуги аудиторских организаций должны быть застрахованы. Если заказчик докажет, что из-за некачественно проведенного аудита получен убыток, он может получить возмещение.

Конечно в компании ООО «Радар-Консалтинг» деятельность застрахована. Страхователем является АО «Группа Ренессанс Страхование». Договор продлевается ежегодно.

Вы можете ознакомиться с полной PDF версией договора страхования: Договор страхования 002PIL 505470 2020

В результате, работая с аудиторской организацией ООО «Радар-Консалтинг», вы:

можете получить комплексные услуги по проведению аудита и бухгалтерскому обслуживанию;

получаете услуги, качество которых проверено посредством внешнего и внутреннего контроля СРО и аудиторской Палаты;

можете быть уверены в полной конфиденциальности ваших данных;

получаете услуги без риска, так как ответственность наших аудиторов и бухгалтеров застрахована;

работаете с аудиторской организацией, проверенной временем — активно оказываем аудиторские услуги с 1998 года.

Кроме того, услуги аудиторской организации «Радар-Консалтинг» оценили довольно известные бренды:

Наши клиенты

























Результаты работы аудиторской организации ООО «Радар-Консалтинг»

Вы можете ознакомиться с результатами аудиторских проверок, бухгалтерского обслуживания и финансового консалтинга:

В кейсах вы узнаете, как именно оказываются услуги аудиторских организаций, и какое мнение о нашей работе выражают клиенты.

Услуги аудиторских организаций: виды аудиторской проверки

В зависимости от цели проведения аудита, проверке могут подвергаться различные сегменты бухгалтерского, управленческого и налогового учета. Перечень контрольных мероприятий указывается в договоре или приложениях к нему.

Обязательный аудит

Целью проведения обязательного аудита является выражение мнения о том, является ли бухгалтерская отчетность достоверной. Отражает ли она реальное финансовое положение компании. Были ли допущены нарушения законодательства при ее составлении.

Чтобы выразить мнение, аудитору необходимо получить доказательства. Он проверяет первичные документы, на основании которых производятся записи в учетных регистрах. Анализирует порядок отражения финансовых операций, правильность составления отчетности.

Для своей работы аудитор может потребовать допуск ко всем документам, отражающим финансово-хозяйственные операции. В случае необходимости проверяющий осматривает производственные помещения. Им может быть произведена ревизия имущества компании.

Аудит по инициативе руководства компании

Услуги аудиторских организаций при проверках такого типа могут быть более разнообразными. Они не ограничиваются стандартным вынесением мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Руководство компании формирует задачи для аудитора. Указывает цели мероприятий и участки учета, которые должны быть подвергнуты проверке.

Распространенные причины проведения проверок по инициативе руководства организации:

Увольнение директора или главного бухгалтера. Собственники компании или новый руководитель могут принять решение о проверке финансового состояния предприятия. Цель контрольных мероприятий – подтверждение реального финансового положения. Выявление ошибок в учете и отчетности. Сомнения в компетентности руководителя. Если компания получает убыток или прибыль не соответствует ожиданиям, собственники предприятия могут назначить проверку. Такая ситуация также возникает при подозрении директора в совершении финансовых махинаций или хищении имущества. Цель проверки – выявление неправомерных действий. Реорганизация компании. Перед вынесением такого решения руководством может быть назначен аудит. Цель – доказательство обоснованности реорганизации бизнеса. Анализ эффективности такого метода увеличения прибыли. Требование покупателя при продаже компании. При продаже предприятия или части бизнеса, покупатель может потребовать проведения аудита. Проверка независимой специализированной организацией должна выявить риски, возникающие при заключении такой сделки. Ожидание налоговой проверки. Если у руководства компании есть информация о том, что ИФНС готовит выездную проверку, может быть назначен аудит налоговой отчетности. Задача таких процедур – предотвратить нарушения, которые могут привести к финансовым санкциям.

Услуги аудиторских организаций — подготовка к аудиторской проверке

Расходы организации на аудиторские услуги относятся к затратам по обычной деятельности. Стоимость аудита напрямую зависит от продолжительности контрольных мероприятий.

Чтобы сократить время проверки, к ней необходимо заранее подготовиться. Перед началом аудита нужно выполнить следующие мероприятия:

Подготовить учредительные документы компании. Устав, протоколы собраний участников. Свидетельства о регистрации и постановке на учет в ИФНС и внебюджетные фонды. Лицензии и разрешения на право заниматься определенной деятельностью. Проверить актуальность учетной политики. Этот документ запрашивают в самом начале аудита. Необходимо убедиться в том, что он составлен в соответствии с требованиями ПБУ 1/2008. Проверить бухгалтерскую отчетность. Для аудита представляются все обязательные формы и приложения. Документы должны быть правильно составлены. В них не должно быть арифметических ошибок. Все обязательные реквизиты заполняются. Аудитор должен подтвердить правильность отражения остатков на счетах бухгалтерского учета. Для этого проверяющему необходимо предоставить акты сверок с контрагентами, бюджетом, фондами. Эти документы нужно подготовить заранее. Перед составлением бухгалтерской отчетности, необходимо произвести инвентаризацию имущества. По результатам этих мероприятий составляются акты, подтверждающие учетные данные. Нужно подготовить эти документы для аудиторской проверки. Необходимо произвести ревизию первичной документации. Проверить ее наличие, правильность оформления. При отсутствии запросить дубликаты у контрагентов.

Наши аудиторы помогут подготовиться к проверке. Вы заранее получите требования по представлению документации. Указывается перечень документов, которые будут проверяться, рекомендации по их подготовке к контрольным мероприятиям.

Обычно услуги аудиторских организаций по подготовке к аудиту оплачиваются отдельно. Однако, в нашей фирме, при заказе проведения аудита — подготовка предоставляется БЕСПЛАТНО.

Чем руководствуется аудитор при проверке

Услуги аудиторских организаций должны соответствовать требованиям Закона об аудиторской деятельности 307 ФЗ. Этот нормативный документ содержит правила проведения проверок и сопутствующих контрольных мероприятий.

Аудиторская компания сама определяет методы проведения проверок. Однако, в своей работе она должна придерживаться правил, которые устанавливаются стандартами аудиторской деятельности. Это требование закона 307 ФЗ.

Услуги аудиторских организаций в Москве: как рассчитывается цена аудита

Услуги аудиторских организаций предоставляются на основании заключенного договора с компанией-заказчиком. Цена аудита зависит от количества затраченного времени специалистов, привлекаемых для проведения проверок.

Срок проведения контрольных мероприятий зависит от следующих факторов:

Объем документооборота компании. Применяемая система налогообложения. Сложность финансово-хозяйственных операций. Наличие филиалов и представительств.

При планировании аудита определяется количество рабочего времени, которое будет затрачено при проведении контрольных мероприятий. Это значение умножается на стоимость часа работы специалиста.

Цена проверки зависит от фактического места ее проведения. Услуги аудиторских организаций в Москве оцениваются дороже чем в регионах.

Стоимость обязательного аудита определяется при заключении договора и остается неизменной. При проверках по инициативе руководства компании, объем и цена контрольных мероприятий может увеличиваться, в зависимости от требования ТЗ заказчика.

Все расчеты по оплате и срокам проведения аудита в нашей компании производятся ПЕРЕД оплатой услуг. То есть, вы точно будете знать:

сколько стоит аудит;

в какие сроки он будет проведен;

какие мероприятия будут реализованы в рамках аудита.

Отличие аудиторских услуг ООО «Радар-Консалтинг» в том, что вы не покупаете «кота в мешке». Вы полностью застрахованы от рисков, и точно знаете о затратах и сроках при проведении аудита организации.

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