Услуги аудиторских организаций – совокупность мероприятий, выполняемая на договорной основе специализируемыми компаниями. Эта деятельность регулируется федеральным законодательством. Услуги аудиторских организаций включают в себя обязательный аудит, как основное направление. Также, вместе с услугами аудиторских проверок могут быть оказаны сопутствующие услуги.
Закон 307 ФЗ дает определение аудиторским проверкам и прочим услугам, которые могут оказывать специализируемые аудиторские организации.
Аудит – деятельность по независимой проверке отчетности организации. По итогам проведения контрольных мероприятий выражается мнение о ее достоверности и соответствии нормам законодательства о бухгалтерском учете.
Последняя редакция закона 307 ФЗ выделяет 4 типа организаций, которые в обязательном порядке должны подвергаться ежегодным обязательным проверкам:
Закон содержит ограничения в обязательном аудите для некоторых видов предприятий. Государственные организации, попадающие под критерий выручки и стоимости активов, освобождаются от ежегодной проверки. Льготы распространяются также на другие юридические лица.
Кроме 307 ФЗ есть ряд законов, которые обязывают проводить ежегодные контрольные мероприятия. В частности, закон об АО предписывает прохождение обязательного аудита всем акционерным обществам не зависимо от их доходов и стоимости активов.
В связи с изменениями, которые действуют в 307 ФЗ с 01.01.2021 г., Минфин выпустил информационное сообщение ИС-аудит-37. В нем указывается полный перечень организаций, для которых проверки обязательны. В этом документе содержится таблица. В ней указаны нормы законов, предписывающих ежегодное прохождение аудита.
Услуги аудиторских организаций не ограничиваются обязательными проверками бухгалтерской отчетности. Аудит также может производиться в тех компаниях, которые не указаны в законе 307 ФЗ и других нормативных актах. Контрольные мероприятия осуществляются по инициативе руководства организаций.
В законе 307 ФЗ приводится список услуг, которые могут оказывать аудиторские компании:
Этот список открытый. Услуги аудиторских организаций могут оказываться как отдельно, так и совместно со стандартной проверкой бухгалтерской отчетности.
В аудиторской организации ООО «Радар-Консалтинг» вы можете получить услуги по следующим направлениям:
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На все виды услуг предоставляется финансовая гарантия ответственности по договору.
Услуги аудиторских организаций сопряжены с рисками. По итогам проверки может быть вынесено ошибочное мнение о бухгалтерской отчетности организации. В некоторых случаях происходит утечка сведений, полученных в ходе контрольных мероприятий.
Эти факторы могут послужить причиной финансовых убытков клиента и внешних пользователей информации, составленной при аудиторской проверке. Для уменьшения рисков, связанных с этими случаями, законодательством предусмотрено применение комплекса мер.
Законом 307 ФЗ предписано применять в работе правила внутреннего контроля качества услуг в аудиторских организациях. Они разрабатываются согласно стандартам аудиторской деятельности. Применение данных требований снижает риск не обнаружения нарушений законодательства при проверке бухгалтерской отчетности.
Саморегулирующая аудиторская организация обязана осуществлять проверки деятельности своих членов. Эта функция возложена на СРО законодательно. Процедуры внутреннего и внешнего контроля позволяют повысить качество услуг аудиторских организаций и снизить риск получения убытков.
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Аудиторские организации, оказывающие услуги клиентам, обязаны соблюдать коммерческую тайну. Им запрещено разглашать сведения, полученные при проведении проверок.
Исключение составляют лишь данные о заключенном договоре и его стоимости. К нарушителям требований законодательства могут применяться санкции.
Если нарушение совершено осознанно, компанию могут исключить из СРО. Это автоматически повлечет запрет на занятие аудиторской деятельностью. Кроме этого, пострадавший клиент может потребовать возмещение убытков, возникших вследствие утечки информации.
В ООО «Радар-Консалтинг» вам не нужно беспокоится за сохранность данных. Более чем за 20 лет оказания аудиторских услуг, мы ни разу не допустили утечки информации. Конфиденциальность — одна из важнейших основ оказания аудиторских услуг.
Также, мы имеем лицензию на осуществление деятельности, связанной с использованием информации составляющей государственную тайну:
Сведения, полученные при проведения проверок находятся под надежной защитой. Это доказано временем и сотнями довольных клиентов.
В законе 307 ФЗ нет прямых упоминаний о страховании профессиональных рисков аудиторских организаций. Однако, эти требования предъявляют своим членам саморегулирующие организации.
СРО устанавливают правила, согласно которых профессиональные услуги аудиторских организаций должны быть застрахованы. Если заказчик докажет, что из-за некачественно проведенного аудита получен убыток, он может получить возмещение.
Конечно в компании ООО «Радар-Консалтинг» деятельность застрахована. Страхователем является АО «Группа Ренессанс Страхование». Договор продлевается ежегодно.
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В результате, работая с аудиторской организацией ООО «Радар-Консалтинг», вы:
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Вы можете ознакомиться с результатами аудиторских проверок, бухгалтерского обслуживания и финансового консалтинга:
В кейсах вы узнаете, как именно оказываются услуги аудиторских организаций, и какое мнение о нашей работе выражают клиенты.
В зависимости от цели проведения аудита, проверке могут подвергаться различные сегменты бухгалтерского, управленческого и налогового учета. Перечень контрольных мероприятий указывается в договоре или приложениях к нему.
Целью проведения обязательного аудита является выражение мнения о том, является ли бухгалтерская отчетность достоверной. Отражает ли она реальное финансовое положение компании. Были ли допущены нарушения законодательства при ее составлении.
Чтобы выразить мнение, аудитору необходимо получить доказательства. Он проверяет первичные документы, на основании которых производятся записи в учетных регистрах. Анализирует порядок отражения финансовых операций, правильность составления отчетности.
Для своей работы аудитор может потребовать допуск ко всем документам, отражающим финансово-хозяйственные операции. В случае необходимости проверяющий осматривает производственные помещения. Им может быть произведена ревизия имущества компании.
Услуги аудиторских организаций при проверках такого типа могут быть более разнообразными. Они не ограничиваются стандартным вынесением мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Руководство компании формирует задачи для аудитора. Указывает цели мероприятий и участки учета, которые должны быть подвергнуты проверке.
Распространенные причины проведения проверок по инициативе руководства организации:
Расходы организации на аудиторские услуги относятся к затратам по обычной деятельности. Стоимость аудита напрямую зависит от продолжительности контрольных мероприятий.
Чтобы сократить время проверки, к ней необходимо заранее подготовиться. Перед началом аудита нужно выполнить следующие мероприятия:
Наши аудиторы помогут подготовиться к проверке. Вы заранее получите требования по представлению документации. Указывается перечень документов, которые будут проверяться, рекомендации по их подготовке к контрольным мероприятиям.
Обычно услуги аудиторских организаций по подготовке к аудиту оплачиваются отдельно. Однако, в нашей фирме, при заказе проведения аудита — подготовка предоставляется БЕСПЛАТНО.
Услуги аудиторских организаций должны соответствовать требованиям Закона об аудиторской деятельности 307 ФЗ. Этот нормативный документ содержит правила проведения проверок и сопутствующих контрольных мероприятий.
Аудиторская компания сама определяет методы проведения проверок. Однако, в своей работе она должна придерживаться правил, которые устанавливаются стандартами аудиторской деятельности. Это требование закона 307 ФЗ.
Услуги аудиторских организаций предоставляются на основании заключенного договора с компанией-заказчиком. Цена аудита зависит от количества затраченного времени специалистов, привлекаемых для проведения проверок.
Срок проведения контрольных мероприятий зависит от следующих факторов:
При планировании аудита определяется количество рабочего времени, которое будет затрачено при проведении контрольных мероприятий. Это значение умножается на стоимость часа работы специалиста.
Цена проверки зависит от фактического места ее проведения. Услуги аудиторских организаций в Москве оцениваются дороже чем в регионах.
Стоимость обязательного аудита определяется при заключении договора и остается неизменной. При проверках по инициативе руководства компании, объем и цена контрольных мероприятий может увеличиваться, в зависимости от требования ТЗ заказчика.
Все расчеты по оплате и срокам проведения аудита в нашей компании производятся ПЕРЕД оплатой услуг. То есть, вы точно будете знать:
Отличие аудиторских услуг ООО «Радар-Консалтинг» в том, что вы не покупаете «кота в мешке». Вы полностью застрахованы от рисков, и точно знаете о затратах и сроках при проведении аудита организации.
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