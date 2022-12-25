Реформа аудита, которую планировали начать еще в 2016 году, активно набирает обороты, заставляя видоизменяться и совершенствоваться данный сегмент российского рынка. Обязательный аудит в 2023 году оказался под пристальным вниманием законотворцев. В частности, в середине весны были рассмотрены и утверждены сразу 2 важнейших нормативно-правовых акта — Федеральный закон № 99-ФЗ «О внесении изменений в статью 67.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и Федеральный закон № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Изменение критериев обязательного аудита с 1 января 2023 года вступит в силу. Давайте рассмотрим, что ждет бизнес и аудиторов в новом году.

Изменения критериев обязательного аудита в 2023 году: не все АО будут проходить проверки

Два вышеуказанных закона внесут существенные корректировки в критерии обязательного аудита. Для того, чтобы некоторые акционерные общества и ООО перестали нести обязательства по регулярной публикации аудиторских заключений на Федресурсе, поправки были внесены Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

До настоящего времени акционерные общества были законодательно выведены в отдельный случай обязательности проведения аудита. Согласно ст. 67.1 ГК РФ, если в юридическом названии организации фигурировало словосочетание «акционерное общество», его руководство обязано было ежегодно сдавать аудиторское заключение в ФНС и на Федресурс.

Обязательный аудит в 2023 году с 1 января для некоторых непубличных акционерных обществ станет необязательным. В 2023 году обязательному аудиту будут подлежать следующие компании:

НАО, имеющие доступ к организованным торгам;

Компании, акции которых находятся в собственности государства или отдельных его субъектов;

Организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

Бюро кредитных историй;

Фирмы, годовой доход которых превысил 800 млн. руб., или сумма активов составила 400 млн. руб.

Банки, страховщики, МФО и застройщики.

В общем, есть два важных критерия, по которым аудит будет обязательным даже для освобожденных от аудита акционерных обществ:

Если прибыль компании в прошлом отчетном периоде хотя бы на 1 рубль перевалила отметку в 800 млн. руб. Сумма активов превысила 400 млн. руб.

Организациям, не попадающим под данные требования, следует придерживаться той же регулярности проверок, но уже в разрезе собственных инициатив.

Напомним, что все нововведения, касающиеся ООО и АО, регламентированы Федеральным законом № 99-ФЗ от 16.04.2022 г. «О внесении изменений в статью 67.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и Федеральным законом № 144-ФЗ от 16.04.2022 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Обязательный аудит в 2023 году — изменения помимо критериев

Кроме нововведений в части критериев обязательного аудита в 2023 году в законную силу вступят следующие корректировки:

В законодательстве не будет больше расхождений в формулировках и их трактовках. Терминология стала единообразной. Так, например, теперь во всех действующих законах, касающихся обязательного аудита АО и ООО указывается, что проверки должны проводиться аудиторскими организациями или индивидуальными аудиторами. Обязательное требование – независимость нанимаемых оценщиков. Этот критерий должен соответствовать всем требованиям, изложенным в Законе об аудиторской деятельности .

. Изменятся компетенции и полномочия управляющего аппарата АО и ООО. Общее собрание членов ООО теперь смогут самостоятельно принимать решение на основе голосования о дате проверок, составе и количестве оценщиков, объеме работ и сумме вознаграждения за предоставляемые услуги. Акционеры АО имеют аналогичный круг полномочий за исключением права устанавливать ценовой порог на оказание аудиторских услуг. Данное право по-прежнему закреплено за советом директоров или наблюдательным советом.

Введены некоторые ограничения в выборе аудиторов. Публичные АО и непубличные АО, которые должны проводить обязательный аудит в 2023 году , могут оформить договор на проведение проверок исключительно с аудиторскими организациями, которые состоят в соответствующем реестре. Привлечение индивидуального независимого оценщика возможно только в случаях, когда непубличные акционерные общества и ООО не подходят под критерии обязательного аудита в 2023 году.

, могут оформить договор на проведение проверок исключительно с аудиторскими организациями, которые состоят в соответствующем реестре. Привлечение индивидуального независимого оценщика возможно только в случаях, когда непубличные акционерные общества и ООО не подходят под критерии обязательного аудита в 2023 году. Установленные критерии обязательного аудита были дополнены новым случаем. Если государство или его субъект имеет в собственности часть акций АО, этому предприятию избежать ежегодных проверок не получится. Публикация аудиторских заключений теперь будет беспрекословным требованием. К выбору аудиторской компании таким АО следует отнестись со всей серьезностью, потому что формальными проверками не отделаться – вся отчетность по бухгалтерии и финансам должна тщательно анализироваться. В том числе по этой причине индивидуальным аудиторам запрещено оказывать услуги обязательного аудита, а аудиторские организации обязали штатных сотрудников получать квалификационный аттестат и проходить ежегодные курсы переподготовки. К тому же появилось обязательное требование определения руководителя группы аудиторов.

были дополнены новым случаем. Если государство или его субъект имеет в собственности часть акций АО, этому предприятию избежать ежегодных проверок не получится. Публикация аудиторских заключений теперь будет беспрекословным требованием. К выбору аудиторской компании таким АО следует отнестись со всей серьезностью, потому что формальными проверками не отделаться – вся отчетность по бухгалтерии и финансам должна тщательно анализироваться. В том числе по этой причине индивидуальным аудиторам запрещено оказывать услуги обязательного аудита, а аудиторские организации обязали штатных сотрудников получать квалификационный аттестат и проходить ежегодные курсы переподготовки. К тому же появилось обязательное требование определения руководителя группы аудиторов. Теперь хозяйственные общества должны в разумные сроки предоставлять по требованиям аудиторской компании устав общества. Все изменения и дополнения также должны быть документально оформлены.

Вышеописанные инновации станут причиной корректировки уставной документации в вопросах, касающихся расширения полномочий органов управления АО по назначению аудиторов и определению стоимости их услуг. Дополнения следуют ввести до 1 января 2023 года по регламентам, установленным действующим законодательством.

Для чего были внесены поправки в Законы об ООО и АО?

Изменения, касающиеся обязательного аудита ООО и АО, разрабатывались из-за необходимости:

Разделения акционерных обществ на два типа – публичные и непубличные;

Снижения расходов, связанных с проведением регулярных обязательных проверок в связи со сложной экономической обстановкой и постоянно растущими объемами санкций;

Сведения к единой форме используемых в нормативно-правовых актах, регламентирующих сферу аудита, терминов и понятий.

Напомним, что публичные акционерные общества, а также непубличные АО, которые подходят под критерии обязательного аудита в 2023 году, в качестве проверяющих могут привлекать аудиторские организации, имеющие запись в специальном Реестре аудиторов. При этом поставщика услуг управляющий аппарат предприятия выбирает самостоятельно, исходя из собственных критериев отбора. Тем же, для кого обязанность предоставления регулярной отчетности была отменена, законодательно разрешено пользоваться услугами индивидуальных аудиторов.

Как обязательный аудит в 2023 году повлияет на самих аудиторов?

Участники рынка аудиторских услуг, которые могут претендовать на поставщиков услуг обязательного аудита в 2023 году, также подлежат проверке. При этом их деятельность будет контролироваться не только саморегулирующей организацией, но и Федеральным казначейством.

Законодательно установлено, что аудиторские фирмы не имеют право осуществлять предпринимательскую деятельность, выходящую за рамки аудиторских услуг и консалтинга.

По новым правилам проверки, проводимые Федеральным казначейством, будут засчитываться как плановые результаты проверок, которые обязаны проводить саморегулирующие организации. Взаимодействие СРО и Федерального казначейства подчинено жесткому регламенту, заключающемуся в следующих положениях:

Уполномоченное ведомство и СРО подписывают соглашение, в рамках которого результаты проводимых проверок и плановых ревизий признаются обеими сторонами договора;

Федеральное казначейство оставляет за собой право не признавать результаты внеплановых проверок со стороны СРО.

СРО признает только те результаты проверок, объектами которых выступают аудиторские компании, осуществляющие обязательный аудит;

Взаимозачет результатов не возможен, если в них указываются разные временные интервалы проверок. Все процедуры обязаны проводиться в рамках одного и того же отчетного периода.

Масштабные изменения в рамках опубликованных законов коснуться и самих саморегулирующих организаций. Теперь, согласно трактовкам, опубликованным в новых Законах, должна остаться только одна саморегулирующая организация аудиторов.

Об этом свидетельствует тот факт, что компания, претендующая на статус СРО должна охватывать более 50% всего рынка аудиторских услуг. С таким соотношением создать вторую СРО не получится.

Несет ли пользу измененный обязательный аудит в 2023 году?

Те компании, которые с 1 января следующего года выпадают из списка организаций, для которых аудит обязателен, могут продолжить проводить инициативный аудит. Инициаторами выступят собственники бизнеса, руководство или акционеры.

Когда уходит обязательность аудита, всегда остается целесообразность.

Основная выгода регулярных проверок заключается в следующем:

Обнаружение ошибок в финансовой отчетности, проведение необходимых процедур по их корректировке, проверка компетентности тех, кто отвечает за ведение документооборота;

Поиск коррупционных и мошеннических схем внутри корпорации;

Проверка взаимосвязей с контрагентами;

Оперативное изменение некоторых процессов при введении поправок и новых Законов;

Подтверждение того, что финансовые показатели рассчитываются правильна и являются достоверным отражением текущего состояния хозяйственного субъекта;

Понимание, что руководством принимаются правильные управленческие решения;

Возможность участия в тендерах и кредитования в банках на выгодных условиях.

Даже если законодательство освободило компанию от необходимости проведения регулярного обязательного аудита, его руководству целесообразно продолжить движение в сторону полезных проверок. При этом инициативный аудит может распространяться не только на финансовую и бухгалтерскую отчетность, но и осуществляться по индивидуальным техническим заданиям. Это может быть проверка налогов, остатков товарно-материальных ценностей, экономических связей с поставщиками и подрядчиками.

Большая часть нововведений в рамках реформы аудита вступит в свою законную силу с 1 января 2023 года. Вводится достаточно много новых категорий, однако они не станут неожиданностью, поскольку законы приняты еще весной, а значит, у компаний есть время встретить их во всеоружии.

Новые изменения сильно ограничивают деятельность индивидуальных аудиторов, поскольку теперь они лишены права предоставлять услуги обязательного аудита. Такие проверки могут проводить только аудиторские организации со штатной численностью постоянных сотрудников более 3 человек. Такие нововведения необходимы для повышения качества аудиторских услуг и повышения степени заинтересованности компаниями создавать оптимальные условия для работы специалистов.

Акционерные общества и ООО освободятся от необходимости проведения обязательного аудита в 2023 году, если их годовой доход не превысил отметку в 800 млн. руб. по данным прошлого отчетного периода или балансовая стоимость активов не превышает 400 млн. руб.

Изменение критериев обязательного аудита с 1 января 2023 года по сути отменят аудит для большого количества АО. Однако, мы все же рекомендуем проводить инициативные аудиторские проверки. Как показывает практика, аудит позволяет не только найти ошибки в бухгалтерии и избежать штрафов, но и найти точки роста и экономии.

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