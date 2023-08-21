Обязательный аудит для АО (акционерных обществ) по новым правилам21.08.2023
Инициативный аудит: инструмент эффективного управления
Инициативный аудит — это добровольная проверка бухгалтерского и налогового учета, инициированная собственниками или руководством компании. Цель инициативного аудита — подтвердить правильность и достоверность финансовой отчетности и дать объективное представление о текущем положении бизнеса. Такой аудит помогает своевременно корректировать ошибки, снижать риски санкций и определять потенциальные возможности для роста и стратегического развития.
Основные различия между инициативным и обязательным аудитом:
- Инициативный аудит проводится по решению компании, в то время как обязательный — в случаях, прописанных законодательством.
- За отсутствие аудиторского заключения после инициативной проверки компанию не штрафуют.
- Требования к обязательному аудиту определены в ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и других федеральных законах.
Варианты инициативного аудита: внутренний и внешний
- Внутренний инициативный аудит осуществляется специалистами самой компании. Этот процесс направлен на анализ корпоративного управления, управления рисками и внутренних контрольных процедур. Преимущество такого аудита в том, что внутренние аудиторы глубоко погружены в особенности деятельности компании, консультационно помогают руководству по различным аспектам бизнеса и выявляют слабые места в операционной деятельности. Стандарты внутреннего аудита определены в Международном стандарте аудита 610, который утвержден Минфином РФ.
- Внешний инициативный аудит включает в себя привлечение сторонних экспертов. Эти эксперты представляют аудиторские компании или действуют как независимые аудиторы, принадлежащие к саморегулируемым аудиторским ассоциациям. Подобный аудит позволяет получить независимый и объективный взгляд на финансовую и хозяйственную деятельность предприятия. Присоединение к аудиторским ассоциациям обусловлено Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
Кто может начать инициативный аудит?
Инициативный аудит — это добровольная процедура, не установленная российским законодательством. Его проведение определяется желаниями и потребностями заказчика.
Такую проверку чаще всего инициируют собственники компании (акционеры, учредители) или руководящий состав (генеральный директор, президент и пр.) в разных ситуациях, например:
- при смене главы компании;
- после ухода главного бухгалтера;
- в процессе реорганизации предприятия;
- при сомнениях в правильности учета;
- перед планируемой налоговой проверкой и так далее.
В Законе «Об аудиторской деятельности» используется термин «аудируемое лицо», который обозначает организацию, чья финансовая отчетность подвергается анализу. Заказчиком аудита может быть как сама проверяемая организация, так и один из ее владельцев.
Заключение аудитора (итоговый документ после инициативного аудита) предоставляется только проверяемой организации или тому, кто заказал аудиторские услуги, согласно пункту 4 статьи 6 Закона № 307-ФЗ.
Как правило, инициативный аудит начинается по решению общего собрания участников в компаниях с ограниченной ответственностью (согласно Закону № 14-ФЗ «Об ООО») и по решению общего собрания акционеров или совета директоров в акционерных обществах (согласно Закону № 208-ФЗ «Об АО»).
Однако в Законе об ООО, согласно статье 48, выделяются две ситуации по инициированию аудита:
- По решению и на средства самого общества.
- По инициативе и за финансирование одного из его участников.
В последнем случае, решение общего собрания участников о назначении аудиторской проверки и выборе аудитора не является обязательным. Здесь главным вопросом является возможность возмещения затрат участника, проводившего аудит (согласно Постановлению Президиума ВАС РФ от 13 мая 2008 г. N 17869/07).
В акционерных обществах, отдельный акционер также имеет право на инициацию аудиторской проверки АО, но при условии, что он владеет не менее чем 10% голосующих акций АО (согласно Закону об АО).
Какие результаты приносит инициативный аудит Заказчику?
Инициативный аудит предоставляет компании шанс заблаговременно удостовериться в корректности учетной и финансовой информации, что позволяет принять своевременные решения и избежать возможных штрафов во время плановых проверок.
Дополнительно к стандартному аудиту, многие аудиторские компании предлагают целый ряд услуг (согласно Федеральному закону № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»):
- Организация, корректировка и ведение бухгалтерского и налогового учета.
- Подготовка финансовых отчетов, расчетов налогов и формирование налоговых деклараций.
- Консультации по бухгалтерии, налогам и управлению.
- Юридическая поддержка.
- Обучающие программы в аспектах, связанных с аудитом.
Благодаря инициативному аудиту руководство компании может оценить эффективность систем учета, определить правильность учетных проводок и, при необходимости, внести изменения в структуру или функционирование бухгалтерии.
Также, при рассмотрении возможности продажи бизнеса, аудит выявляет реальное финансовое положение компании, что дает представление о ее активах, обязательствах, доходах и расходах, задолженности, позволяя оценить потенциальные риски и корректно определить стоимость компании.
Процедура инициативного аудита
Инициативная проверка может быть направлена на:
- анализ полной бухгалтерской, налоговой или финансовой отчетности;
- изучение конкретных сегментов, таких как налог на прибыль, НДС, задолженность по дебиторам или кредиторам, компанииных активы, краткосрочные или долгосрочные долги, неинвестированную прибыль, отдельные категории расходов, расчеты с партнерами и т.д.
Что проверять в первую очередь, зависит от особенностей компании и тех учетных элементов, которые требуют особого внимания и подтверждения.
Особенно актуален сейчас налоговый аудит, который позволяет оценить корректность налоговой отчетности, расчетов и оптимизировать налоговые платежи.
Методы инициативной проверки:
- Сплошной метод: исследование всех финансовых операций, их правильное отражение в учете. Такой метод трудоемок и чаще всего используется для анализа операций, связанных с денежными потоками, активами и пассивами компании.
- Выборочный метод: анализ только части финансовых операций за определенный период. Этот метод менее трудоемок, но может не выявить все ошибки.
При проведении инициативного аудита эксперты обычно:
- изучают систему внутреннего контроля компании;
- анализируют учетную политику организации;
- оценивают корректность учета операций;
- проводят анализ налогового учета, регистров, деклараций;
- проверяют расчеты с бюджетом и деловыми партнерами;
- оценивают активы компании;
- исследуют специфические операции.
В конце инициативной проверки заказчик получает детальный отчет с рекомендациями по устранению выявленных ошибок и аудиторское заключение, составленное в соответствии с применяемыми стандартами.
Аудиторское заключение — это документ, созданный для тех, кто использует бухгалтерскую (финансовую) отчетность проверяемых структур. Он отражает оценку аудиторской компании или отдельного аудитора относительно правдивости и точности бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяемой организации, согласно статье 6 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ.
По какому порядку проводится инициативный аудит?
Проведение инициативного аудита не выделено в отдельную категорию российским законодательством. Однако, следует тем же принципам, что и обязательный аудит, определяемый Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». Плюсом такого аудита является возможность самостоятельно выбирать время, формат, проверяемые объекты и аудитора.
Основные этапы инициативного аудита:
- Подготовка: изучение компании на основе предоставленных данных, выявление ключевых аспектов для проверки, определение стоимости аудита и заключение соответствующего договора.
- Планирование: создание плана аудита с учетом системы внутреннего контроля предприятия.
- Процесс аудита: анализ бухгалтерской, налоговой и финансовой отчетности с проверкой их соответствия законодательным требованиям. Распределение ответственности среди аудиторов.
- Отчетность: подготовка документа, отражающего результаты аудита, включая выявленные несоответствия, ошибки, риски и рекомендации по их устранению.
- Представление результатов: передача заказчику документации, отображающей надежность информации в аудируемой отчетности.
Выявленные аудиторами рекомендации могут стать отправной точкой для дальнейшего сотрудничества между клиентом и аудиторской компанией, например, в рамках услуг по исправлению выявленных проблем.
Инициативный аудит с компанией ООО «Радар-Консалтинг»
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Вот основные направления, которые наша компания рассматривает в ходе инициативного аудита:
- Оценка учетной политики для бухгалтерского и налогового учета.
- Проверка применения и перехода к новым ФСБУ.
- Анализ корректности показателей в бухгалтерской отчетности.
- Подтверждение соответствия данных бухгалтерской отчетности и учетных регистров, в том числе аналитических счетов.
- Оценка правильности налоговой отчетности и определение потенциальных налоговых рисков.
- Сверка данных налоговой отчетности с налоговыми регистрами.
- Анализ правильности определения налогооблагаемой базы.
- Контроль наличия и корректности первичных документов.
- Проверка полноты отражения данных в учетных регистрах.
- Анализ качества первичной документации с точки зрения бухгалтерского и налогового учета.
- Оценка соответствия бухгалтерских проводок требованиям законодательства и сути хозяйственных операций.
- Анализ правильности классификации и понимания хозяйственных операций в рамках налогового учета, исходя из российского законодательства.
- Проверка корректности кадровой документации.
- Анализ результатов инвентаризации перед составлением годовой отчетности.
С помощью нашего аудита вы сможете гарантировать корректность и правильность всех аспектов вашего учета и минимизировать потенциальные риски.
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