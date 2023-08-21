Инициативный аудит — это добровольная проверка бухгалтерского и налогового учета, инициированная собственниками или руководством компании. Цель инициативного аудита — подтвердить правильность и достоверность финансовой отчетности и дать объективное представление о текущем положении бизнеса. Такой аудит помогает своевременно корректировать ошибки, снижать риски санкций и определять потенциальные возможности для роста и стратегического развития.

Основные различия между инициативным и обязательным аудитом:

Инициативный аудит проводится по решению компании, в то время как обязательный — в случаях, прописанных законодательством. За отсутствие аудиторского заключения после инициативной проверки компанию не штрафуют. Требования к обязательному аудиту определены в ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и других федеральных законах.

Варианты инициативного аудита: внутренний и внешний

Внутренний инициативный аудит осуществляется специалистами самой компании. Этот процесс направлен на анализ корпоративного управления, управления рисками и внутренних контрольных процедур. Преимущество такого аудита в том, что внутренние аудиторы глубоко погружены в особенности деятельности компании, консультационно помогают руководству по различным аспектам бизнеса и выявляют слабые места в операционной деятельности. Стандарты внутреннего аудита определены в Международном стандарте аудита 610, который утвержден Минфином РФ. Внешний инициативный аудит включает в себя привлечение сторонних экспертов. Эти эксперты представляют аудиторские компании или действуют как независимые аудиторы, принадлежащие к саморегулируемым аудиторским ассоциациям. Подобный аудит позволяет получить независимый и объективный взгляд на финансовую и хозяйственную деятельность предприятия. Присоединение к аудиторским ассоциациям обусловлено Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Кто может начать инициативный аудит?

Инициативный аудит — это добровольная процедура, не установленная российским законодательством. Его проведение определяется желаниями и потребностями заказчика.

Такую проверку чаще всего инициируют собственники компании (акционеры, учредители) или руководящий состав (генеральный директор, президент и пр.) в разных ситуациях, например:

при смене главы компании;

после ухода главного бухгалтера;

в процессе реорганизации предприятия;

при сомнениях в правильности учета;

перед планируемой налоговой проверкой и так далее.

В Законе «Об аудиторской деятельности» используется термин «аудируемое лицо», который обозначает организацию, чья финансовая отчетность подвергается анализу. Заказчиком аудита может быть как сама проверяемая организация, так и один из ее владельцев.

Заключение аудитора (итоговый документ после инициативного аудита) предоставляется только проверяемой организации или тому, кто заказал аудиторские услуги, согласно пункту 4 статьи 6 Закона № 307-ФЗ.

Как правило, инициативный аудит начинается по решению общего собрания участников в компаниях с ограниченной ответственностью (согласно Закону № 14-ФЗ «Об ООО») и по решению общего собрания акционеров или совета директоров в акционерных обществах (согласно Закону № 208-ФЗ «Об АО»).

Однако в Законе об ООО, согласно статье 48, выделяются две ситуации по инициированию аудита:

По решению и на средства самого общества. По инициативе и за финансирование одного из его участников.

В последнем случае, решение общего собрания участников о назначении аудиторской проверки и выборе аудитора не является обязательным. Здесь главным вопросом является возможность возмещения затрат участника, проводившего аудит (согласно Постановлению Президиума ВАС РФ от 13 мая 2008 г. N 17869/07).

В акционерных обществах, отдельный акционер также имеет право на инициацию аудиторской проверки АО, но при условии, что он владеет не менее чем 10% голосующих акций АО (согласно Закону об АО).

Какие результаты приносит инициативный аудит Заказчику?

Инициативный аудит предоставляет компании шанс заблаговременно удостовериться в корректности учетной и финансовой информации, что позволяет принять своевременные решения и избежать возможных штрафов во время плановых проверок.

Дополнительно к стандартному аудиту, многие аудиторские компании предлагают целый ряд услуг (согласно Федеральному закону № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»):

Организация, корректировка и ведение бухгалтерского и налогового учета. Подготовка финансовых отчетов, расчетов налогов и формирование налоговых деклараций. Консультации по бухгалтерии, налогам и управлению. Юридическая поддержка. Обучающие программы в аспектах, связанных с аудитом.

Благодаря инициативному аудиту руководство компании может оценить эффективность систем учета, определить правильность учетных проводок и, при необходимости, внести изменения в структуру или функционирование бухгалтерии.

Также, при рассмотрении возможности продажи бизнеса, аудит выявляет реальное финансовое положение компании, что дает представление о ее активах, обязательствах, доходах и расходах, задолженности, позволяя оценить потенциальные риски и корректно определить стоимость компании.

Процедура инициативного аудита

Инициативная проверка может быть направлена на:

анализ полной бухгалтерской, налоговой или финансовой отчетности;

изучение конкретных сегментов, таких как налог на прибыль, НДС, задолженность по дебиторам или кредиторам, компанииных активы, краткосрочные или долгосрочные долги, неинвестированную прибыль, отдельные категории расходов, расчеты с партнерами и т.д.

Что проверять в первую очередь, зависит от особенностей компании и тех учетных элементов, которые требуют особого внимания и подтверждения.

Особенно актуален сейчас налоговый аудит, который позволяет оценить корректность налоговой отчетности, расчетов и оптимизировать налоговые платежи.

Методы инициативной проверки:

Сплошной метод: исследование всех финансовых операций, их правильное отражение в учете. Такой метод трудоемок и чаще всего используется для анализа операций, связанных с денежными потоками, активами и пассивами компании. Выборочный метод: анализ только части финансовых операций за определенный период. Этот метод менее трудоемок, но может не выявить все ошибки.

При проведении инициативного аудита эксперты обычно:

изучают систему внутреннего контроля компании;

анализируют учетную политику организации;

оценивают корректность учета операций;

проводят анализ налогового учета, регистров, деклараций;

проверяют расчеты с бюджетом и деловыми партнерами;

оценивают активы компании;

исследуют специфические операции.

В конце инициативной проверки заказчик получает детальный отчет с рекомендациями по устранению выявленных ошибок и аудиторское заключение, составленное в соответствии с применяемыми стандартами.

Аудиторское заключение — это документ, созданный для тех, кто использует бухгалтерскую (финансовую) отчетность проверяемых структур. Он отражает оценку аудиторской компании или отдельного аудитора относительно правдивости и точности бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяемой организации, согласно статье 6 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ.

По какому порядку проводится инициативный аудит?

Проведение инициативного аудита не выделено в отдельную категорию российским законодательством. Однако, следует тем же принципам, что и обязательный аудит, определяемый Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». Плюсом такого аудита является возможность самостоятельно выбирать время, формат, проверяемые объекты и аудитора.

Основные этапы инициативного аудита:

Подготовка: изучение компании на основе предоставленных данных, выявление ключевых аспектов для проверки, определение стоимости аудита и заключение соответствующего договора. Планирование: создание плана аудита с учетом системы внутреннего контроля предприятия. Процесс аудита: анализ бухгалтерской, налоговой и финансовой отчетности с проверкой их соответствия законодательным требованиям. Распределение ответственности среди аудиторов. Отчетность: подготовка документа, отражающего результаты аудита, включая выявленные несоответствия, ошибки, риски и рекомендации по их устранению. Представление результатов: передача заказчику документации, отображающей надежность информации в аудируемой отчетности.

Выявленные аудиторами рекомендации могут стать отправной точкой для дальнейшего сотрудничества между клиентом и аудиторской компанией, например, в рамках услуг по исправлению выявленных проблем.

Инициативный аудит с компанией ООО «Радар-Консалтинг»

Наша команда способна провести качественную диагностику вашей системы учета и внутреннего контроля. Это поможет выявить и устранить уязвимости, предупредить штрафы от контролирующих органов и подготовиться к их проверке.

Вот основные направления, которые наша компания рассматривает в ходе инициативного аудита:

Оценка учетной политики для бухгалтерского и налогового учета. Проверка применения и перехода к новым ФСБУ. Анализ корректности показателей в бухгалтерской отчетности. Подтверждение соответствия данных бухгалтерской отчетности и учетных регистров, в том числе аналитических счетов. Оценка правильности налоговой отчетности и определение потенциальных налоговых рисков. Сверка данных налоговой отчетности с налоговыми регистрами. Анализ правильности определения налогооблагаемой базы. Контроль наличия и корректности первичных документов. Проверка полноты отражения данных в учетных регистрах. Анализ качества первичной документации с точки зрения бухгалтерского и налогового учета. Оценка соответствия бухгалтерских проводок требованиям законодательства и сути хозяйственных операций. Анализ правильности классификации и понимания хозяйственных операций в рамках налогового учета, исходя из российского законодательства. Проверка корректности кадровой документации. Анализ результатов инвентаризации перед составлением годовой отчетности.

С помощью нашего аудита вы сможете гарантировать корректность и правильность всех аспектов вашего учета и минимизировать потенциальные риски.