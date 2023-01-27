В рамках реформирования аудиторской деятельности все больше внимания в последнее время приковывает к себе аудит по МСФО – международным стандартам финансовой отчетности. В России он используются все чаще и поддерживаются на законодательном уровне. Эксперты считают, что повсеместное внедрение аудита по МСФО поможет российскому бизнесу привлекать иностранных инвесторов и получить выход страны в международное экономическое сообщество. Возможно, что-то измениться ввиду сложившихся событий, так как все-таки аудит по МСФО ориентирован на иностранных инвесторов. Но пока данный вид аудита продолжает применяться. Эксперты ООО «Радар-Консалтинг» расскажут о принципах работы МСФО и этапах проведения аудита.

Что такое аудит по МСФО?

Аудит по МСФО — это независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица, которая проводится по международным стандартам аудита (МСА) в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности, которое выражает независимый аудитор не работающий в компании.

Если предприятие оформляет отчетность с применением международных стандартов МСФО (IFRS англ. International Financial Reporting Standards) к подобной документации должны быть применены специальные процедуры аудиторской проверки МСА . В данном случае речь идет о добровольном инициативном аудите, заключение по итогам которого будет использовано потенциальными инвесторами и финансовыми учреждениями из-за рубежа.

Независимые аудиторы проводя анализ бухгалтерской и финансовой отчетности, руководствуются Международными стандартами Аудита и положениями о международной аудиторской практике. При этом учитывается целая совокупность факторов от организационно-правовой формы и вида деятельности объекта проверки до размеров предприятия и особенностей ведения внутренней документации.

Результатом проверки станет аудиторское заключение, в котором будет установлена степень достоверности изученных материалов и финансовых показателей. Документ, имеющий юридическую силу, позволит компании обращаться за кредитованием в зарубежные финансовые учреждения, предлагать инвестиционные проекты иностранным партнерам, выходить на фондовые рынки.

Принцип работы МСФО

За разработку международных стандартов отвечает международная профессиональная неправительственная организация СМСФО (Совет по международным стандартам финансовой отчетности). Их разрабатывают с целью упрощения экономической интеграции в мировой торговле. Обобщенные стандарты помогают «читать» финансовую деятельность компаний без оглядки на принадлежность юрлица к какой-либо стране.

Следует отметить, что в России применяются далеко не все утвержденные мировые стандарты. Их перечень представлен на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации. Также с 9 июня 2014 года в нашей стране начал действовать документ «Концептуальные основы финансовой отчетности».

В данном документе указывается, что целью разработки международных стандартов является использование определенных принципов аудита без жестких регламентов. Совет по международным стандартам стремится добиться того, чтобы финансовая отчетность предприятия была максимально прозрачной, полной и достоверной, чтобы ей могли пользоваться третьи лица и организации, с которыми сотрудничает современная коммерческая компания. Это могут быть действующие и потенциальные инвесторы, еловые партнеры, финансовые учреждения.

Кому необходим аудит по МСФО в России?

В России применяются только те МСФО, которые были утверждены Министерством финансов РФ. Они опубликованы на сайте Министерства. Согласно статье 5 Закона № 208-ФЗ, годовая консолидированная финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту. Аудиторское заключение представляется и публикуется вместе с отчетностью по МСФО. То есть, аудит по МСФО является обязательным, если сдается консолидированная годовая отчетность.

27 июля 2010 г. Федеральным законом №208-ФЗ государство обязало некоторые организации ежегодно предоставлять финансовую отчетность согласно утвержденным МСФО. В перечень таких компаний входят:

Финансовые учреждения, их объединения и холдинги;

Страховые и клиринговые организации;

Коммерческие фонды;

Некоторые федеральные государственные унитарные предприятия;

Компании, профессионально участвующие в организованных торгах ценных бумаг;

Организации, ценные бумаги которых допускаются к торгам на фондовой бирже;

Акционерные общества, акции которых находятся в собственности государства.

В последнее время представители отечественного бизнеса все чаще берут курс на развитие в рамках транснациональных корпораций. Интеграция в международную модель ведения хозяйственной деятельности предполагает формирование отчетности согласно международным стандартам.

Преимущества аудита по МСФО

Какие возможности открываются перед владельцем бизнеса, который инициирует проверку в соответствие с международными стандартами? Ниже приведен список основных преимуществ:

Аудиторское заключение предоставляет ясную картину всех происходящих в предприятии процессов, показывает, насколько эффективно работает бухгалтерский отдел, выявляет текущие проблемы и риски в перспективе.

Собственник понимает реальную оценку активов и обязательств.

Появляется возможность оперативно прощупывать проблемные зоны и работать над их устранением.

Прозрачность и достоверность отчетности повышает уровень доверия к компании со стороны зарубежных партнеров и потенциальных инвесторов.

Возникают возможности для получения более выгодны программ кредитования.

Следовательно, инициативный аудит по МСФО является мощным и эффективным инструментом ведения бизнеса, позволяющим расширить горизонты деятельности и увеличить финансовое благосостояние организации.

Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ) и международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): принципиальные отличия

В Российской Федерации активно разрабатываются и внедряются стандарты бухгалтерского учета, и их концепция в целом стремится к международному формату, однако пока об идентичности этих двух видов учета говорить не приходится.

Отечественные компании, стремящиеся выйти на международный рынок, оформляют отчетность по МСФО по методу трансформации. Это означает, что бухгалтерская документация изначально ведется по установленным госстандартам (РСБУ). Затем данные анализируются и сравниваются с МСФО, вносятся консолидационные и трансформационные корректировки и оформляется отчетность согласно мировым регламентам.

В редких случаях компании ведут параллельный учет. Это слишком сложный и трудоемкий процесс, поэтому чаще на практике имеет место быть частичное использование отчетности, выполненной согласно российским и международным правилам. Например, учет основных средств может использоваться для оформления отчетности по МСФО.

Поскольку цели получения отчетности по РСБУ и МСФО разные, отличными остаются и подходы к ее составлению. Если в международном формате документация ведется для предоставления информации инвесторам и кредиторам, а в разрезе отечественных стандартов отчеты необходимы для принятия руководством компаний важных управленческих решений. Из разрозненности целей вытекают и принципиальные отличия двух видов учета:

Профессиональное суждение по МСФО основывается на оценке денежных потоков, использования долгосрочных активов, выборе ставки дисконтирования, классификации договоров аренды, методе автоматизации, размере ликвидационной стоимости, определении срока эксплуатации.

В РСБУ профессиональное суждение основывается на первичную документацию организации.

В рамках Концепции развития аудита в России разрабатываются современные отечественные стандарты бухгалтерского учета, которые будут максимально приближены к утвержденной международной практике.

Аудит по МСФО: основные этапы

Процедура аудита по МСФО проходит в несколько этапов, а именно:

Подготовительный

На данной стадии специалисты проводят первичную оценку документооборота и финансовых показателей. Если компания выдвигает собственное коммерческое предложение или инвестиционную программу, эти данные имеет первоочередную важность. После завершения процедуры компания заключает договор с аудиторской организацией и согласовывает с ее представителями сроки и размер вознаграждения. Назначается аудитор или руководитель группы, которому необходимо в короткие сроки предоставить общий план проверки с указанием объемов будущих работ и порядка их проведения. Если в процессе устанавливаются ранее неизвестные факты, план корректируется. В ходе подготовительного этапа оценщику предъявляется учредительная и организационная документация, сведения о расчетных счетах и контрагентах и т.д. К моменту приезда аудитора компания должна подготовить всю затребованную отчетность (накладные, договоры, акты, инвестпроекты и другие).

Сбор аудиторских доказательств

Группа аудиторов выезжает непосредственно на место проведения проверки. Первым шагом будет анализ данных за предыдущий отчетный период и первые 10 месяцев текущего, вторым – изучение отчетности за последний квартал с учетом исправлений. Аудит по МСФО требует, чтобы была предоставлена документация минимум за 2 последних года.

Для сбора доказательств аудит по МСФО использует не только привычную бухгалтерскую и финансовую отчетность, но и у правленческие данные. Для погружения в анализ планируются встречи с руководящим звеном и рядовыми сотрудниками, разрабатывается график посещения производственных объектов или складов. Параллельно оцениваются возможные риски, изучаются события после отчетной даты, выискиваются условные активы и обязательства. Аудит по МСФО предполагает документальную регистрацию всех данных, которые могут стать полезными при поиске аудиторских доказательств и подтверждений, что во время проверки использовались международные стандарты.

На данном этапе проводятся следующие процедуры:

Выявление ошибок и грубых нарушений, которые искажают финансовые показатели;

Разработка программы антикризисных мер, направленных на исправление текущей ситуации;

Поиск аудиторских доказательств;

Анализ эффективности системы внутреннего контроля;

Оценка целесообразности учетной политики;

Перепроверка всей финансовой отчетности на предмет ее содержания и структуры.

Аудит по МСФО следует доверять исключительно экспертам с большим опытом и необходимой квалификацией, поскольку процедура имеет множество нюансов и не может ограничиваться исключительно проверкой финансовой и бухгалтерской отчетности.

Заключительный этап

В завершение проведенной проверки формируется аудиторское заключение. Документ подписывается независимым оценщиком или руководителем группы экспертов и руководством предприятия. Документ передается конкретным получателям – потенциальным кредиторам, партнерам, инвесторам и акционерам. Следует отметить, что аудит по МСФО резко отличается от проверки, проводимой по российским стандартам бухгалтерского учета, поскольку имеет отличные от нее цели, инструменты и подходы.

Если аудиторское заключение было подготовлено высококвалифицированными специалистами, изложенное в нем мнение может существенно изменить текущее финансовое состояние компании и повысить эффективность управленческих решений и качество работы финансового и бухгалтерского отделов, которые решают ключевые задачи при формировании документооборота предприятия.

Пользу аудита по МСФО переоценить очень трудно – это мощный инструмент ведения бизнеса, с помощью которого можно не только оперативно решать текущие задачи и проблемы, но и минимизировать их в будущем. Ежегодные проверки для тех, кто только начал внедрять его в собственную бизнес-реальность, могут показаться очень затратными в финансовом плане. Однако у тех компаний, которые оценили все преимущества, расходы на регулярный аудит по МСФО включаются в бюджет отдельной статьей. Можно сказать, что это долгосрочные инвестиции в собственный бизнес. Снижение финансовых издержек, повышение качества работы бухгалтеров и финансистов, минимизация рисков, повышение инвестиционной привлекательности в глазах международных партнеров, выгодные кредитные программы, смена подходов к принятию управленческих решений – все это лишь небольшая часть возможностей, которые открывает перед отечественными компаниями аудит по МСФО.