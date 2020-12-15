Бухгалтерская пандемия – это особые условия работы при ведении учета в период распространения коронавируса. Не нужно путать это понятие с уходом всех работников финансовой службы компании на карантин. Бухгалтерская пандемия подразумевает изменения на законодательном уровне, которые мы рассмотрим в статье.
С конца 2019 года года жизнь людей во многих странах мира резко изменилась. Это связано с угрозой распространения коронавируса, который очень опасен для здоровья и жизни. Правительства предпринимают ограничительные меры для защиты населения.
Ограничения повлияли на многие сферы бизнеса. Закрываются магазины, развлекательные заведения, кафе, кинотеатры, рестораны. Многие финансово-хозяйственные связи между предприятиями разрываются. Деятельность резко сокращается, компании начинают работать в убыток и находятся на пороге банкротства.
Перед руководством многих организаций встает вопрос о том, стоит ли дальше продолжать деятельность и получать убытки. Неуверенность в будущем заставляет предприятия прерывать работу некоторых подразделений или полностью ликвидировать бизнес.
В связи с пандемией возникли вопросы к бухгалтеру или аудитору? Вы можете прямо сейчас получить бесплатную консультацию и задать свой вопрос:
Для многих компаний наступил период неопределенности, связанные с резким сокращением доходов. Нет твердой уверенности в том, что предприятия продолжат свою деятельность в ближайшее время. В этой ситуации подготовка финансовой отчетности должна проходить по новым правилам.
Основным принципом МСФО при подготовке финансовой отчетности является утверждение в том, что предприятие не намерено останавливать свою деятельность или резко снижать объемы выручки.
Правила МСФО 1 (IAS) предписывают руководителю компании оценить непрерывность деятельности. Само существование предприятие означает то, что оно намерено работать неопределенное время или до осуществления цели, для которой оно было создано.
Из этого следует, что оценку возможности непрерывной работы компании специально не делают на отчетную дату. Такая процедура производится до подготовки финансовой отчетности.
Введение ограничительных мер в связи с пандемией резко снизило уверенность многих руководителей компаний в непрерывности деятельности. Если предприятие действует и представляет отчетность, необходимо оценить его шансы на выживание.
При оценке непрерывности деятельности необходимо решить следующие вопросы:
После ответов на эти вопросы нужно определить два варианта развития событий.
Первый вариант.
Руководство предприятия, проанализировав финансовые возможности, решает, что компания способна действовать при действующих условиях. Ограничительные меры не принесут значительного урона бизнесу.
В этом случае отчетность составляется по общим правилам. В информации к ней необходимо указать, что компания не будет прерывать деятельность. Однако, в связи со сложившейся ситуацией, может быть неопределенность в последующих событиях. Если они произойдут, руководство не сможет повлиять на ситуацию.
Второй вариант.
Оценив финансовое состояние предприятия, руководитель пришел к выводу, что компания не сможет продолжить свою работу в течение следующих 12 месяцев.
Если руководитель уверен в том, что деятельность прекратится, отчетность компании должна быть подготовлена по особым правилам.
Основной принцип составления финансовой отчетности – непрерывность работы компании. На это правило указывает IAS 1. Однако, стандарт предусматривает ситуацию, когда действие этого утверждения не будут работать.
Это случай, когда руководитель компании решает в будущем ликвидировать предприятие или временно остановить деятельность. Никаких вариантов продолжать работу, нет.
Несмотря на то, что IAS 1 предусматривает такую ситуацию, международные стандарты не указывают на особые правила учета при подготовке к ликвидации предприятия. Составляя отчетность в случае твердых намерений прекратить деятельность, необходимо руководствоваться основными правилами МСФО.
Международные стандарты не содержат правил применения этого метода. Компания, используя политику, нацеленную на учет такого вида, не ставит задачи по оценке финансовых результатов деятельности.
Отчетность ликвидируемой компании должна раскрыть информацию по следующим вопросам:
Для компании, заявляющей о своей ликвидации, международные стандарты не предусматривают особых форм отчетов о финансовом положении.
В международных стандартах не содержится упоминания о том, что ликвидируемая компания может их не соблюдать, составляя отчетность по своему усмотрению. Требования МСФО обязательны для всех предприятий.
Предприятие, планирующее прекращение деятельности, составляет отчетность ликвидационным методом. Этот способ должен раскрывать информацию о возможности покрытия кредиторской задолженности активами компании.
Мероприятия по прекращению деятельности подразумевают продажу активов компании для расчетов с кредиторами и распределение между акционерами оставшихся в его распоряжении средств. Однако, не стоит автоматически основные средства переводить в категорию имущества, предназначенного для продажи.
Критерии перемещения долгосрочных активов в оборотные – имущество для продажи, содержатся в IAS 5. Основные средства переводятся в эту группу в том случае, если компания предпринимает активные действия по их реализации.
Если таких мероприятий не проводится, не стоит все основные средства автоматически переводить в оборотные активы. Примером может быть ситуация, когда коммерческая деятельность прекращена, торговое оборудование выставлено на продажу. Автомобили и офисные помещения эксплуатируются в обычном режиме и не продаются.
В этой ситуации торговое оборудование, согласно IAS 5, нужно перевести в оборотные активы – имущество для продажи, а автомобили и помещение оставить в группе основных средств.
Прекращение деятельности, вывод активов из процесса производства – один из признаков их обесценивания. Основные средства и прочее имущество больше не будет использовано для получения прибыли, его ликвидационная стоимость может быть ниже балансовой.
В этой ситуации компания должна провести проверку активов. Это правило регламентирует стандарт IAS 36. Справедливая стоимость, несмотря на вывод из производства, может превышать балансовую. В этом нужно убедиться, выполнив тест на обесценивание.
По правилам IAS 2 запасы компании должны пройти оценку по двум вариантам и приняты к учету по цене, которая меньше. Сравнивают два значения – себестоимость и чистая стоимость – цена возможной реализации.
При решении о ликвидации производства, запасы подлежат реализации. Есть большая вероятность потери в цене. Их чистая стоимость будет ниже учтенной – себестоимости. Чтобы в отчетности были актуальные показатели, мат.ценности необходимо переоценить.
У компании могут быть заключены долгосрочные договоры, условия которых подразумевают выплаты штрафных санкций при их одностороннем досрочном расторжении. Предприятию необходимо по таким обязательствам создать резерв в сумме предполагаемых штрафов и неустоек. Это правило стандарта IAS 37.
В отчетности в обязательном порядке должна быть информация о том, что в ближайшее время компания предполагает прекратить деятельность. Раскрываются данные о корректировках, выполненных в учете согласно правил МСФО.
В отечественных положениях по бухгалтерскому учету используется не принцип, а допущение непрерывности деятельности. Это правило установлено ПБУ 1/2008. Оно обозначает, что компания намерена продолжать работать в будущем и не намерено ликвидироваться.
В российских положениях по ведению учета не отражено требование по составлению отчетности в другом формате, если есть предположение о каких-либо фактах, которые могут повлиять на принцип непрерывности.
Отечественные предприятия в условиях пандемии должны составлять отчетность на общих основаниях. Особые правила действуют только для компаний, которые уже оформили принятое решение ликвидироваться или существенно сократить деятельность.
Бухгалтерская пандемия давно применяется в российском законодательстве. Для раскрытия информации по деятельности компании, которая будет существенно сокращена или принято решение о ликвидации предприятия, разработано ПБУ 16/02.
По этим правилам необходимо составлять отчетность тех предприятий, которые серьезно пострадали от введения ограничительных мер. Руководство компании уже приняло решение о сокращении производства или о ликвидации предприятия.
Правила ПБУ 16/02 говорят о том, что деятельность компании может считаться прекращаемой, если есть подтвержденные планы руководства по реализации имущества, активов и погашению обязательств.
Способы прекращения деятельности:
Решение о прекращении деятельности принимается руководством компании. Составляется план мероприятий и утверждается программа действий.
Для принятия решения созывается уполномоченный орган – совет директоров, общее собрание участников или акционеров.
Признается прекращение деятельности по дате, наступившей ранее одного из фактов хозяйственной жизни:
От этой даты начинается отражение в учете прекращения деятельности. Компания должна каждый отчетный период до завершения этого процесса уточнять рыночную стоимость активов и вносить корректировку в данные учета.
После принятия решения о прекращении деятельности для расчетов по обязательствам, которые будут возникать во время этого процесса, создаются резервы. Они будут признаваться расходами либо по обычной деятельности, либо прочими затратами. Это зависит от вида образовавшейся задолженности.
Резерв создается:
Резерв создается на конец отчетного периода. В него входят расходы на заработную плату сокращаемых сотрудников, отчисления с нее, санкции за досрочное расторжение договоров с контрагентами и другие затраты, связанные с выбытием активов.
Если принятие решения и завершение сделки по продаже предприятия или отдельных активов планируется в одном отчетном периоде, резерв не создается.
Созданный резерв погашает расходы, которые будут возникать в следующем отчетном периоде. Он используется только на такие цели, для которых был образован.
Если затраты превышают сумму резерва, то они списываются на прочие расходы компании. Неизрасходованная часть увеличивает прочие доходы организации.
Для создания резерва по учету расходов по прекращению деятельности предусмотрен счет 96. Создание резерва отражается по дебету счетов учета прочих расходов с корреспонденцией со счетом 96. Д20, 26, 91 К96 – создан резерв на возмещение расходов при прекращении деятельности.
Операции по использованию резерва отражаются по дебету 96 счета с корреспонденцией со счетами учета расходов. Д96 К20,70, 69, 60 – учтены расходы при прекращении деятельности. В том случае, если резерв не полностью израсходован, остатки сумм списываются на увеличение прочих доходов. Д96 К91.
Информация по деятельности, которая будет прекращена, должна отражаться в отчетности. По правилам ПБУ 16/02 данные отражаются в следующих документах:
В отчетах о финансовых результатах и движении денежных средств данные должны показываться обособленно.
В пояснительной записке подробно раскрывается информация по прекращаемой деятельности. Указывается дата начала процесса, предполагаемая время завершения. Показывается состав активов компании, которые выводятся и подлежат продаже. Состав затрат, создание резервов, убытки организации. Приводятся данные о снижении стоимости имущества.
Информация по прекращаемой деятельности отображается в отчетах во всех периодах, начиная от даты начала процесса, до его завершения.
Если факт признания прекращения деятельности произошел после окончания отчетного периода, но до даты подписания отчетности, в пояснительной записке раскрывается информация, согласно ПБУ 7/98.
Пандемия, которая охватила более 150 стран, внесла большие изменения в жизнь их населения. Правительства объявили жесткие ограничительные меры. Многие предприятия отправили часть сотрудников в вынужденные отпуска, некоторые службы компаний были переведены на удаленную работу.
Сотрудников финансовых служб предприятий ограничительные меры в середине марта 2020 года застали в самый ответственный момент – подготовка и сдача отчетности. Перевод на удаленный метод выполнения обязанностей также принес большие трудности компаниям. Правительство решило поддержать бизнес в трудный момент, бухгалтерская пандемия была смягчена.
Срок сдачи годовой бухгалтерской отчетности приходился в 2020 году на 30 марта. Постановление Правительства РФ перенесло эту дату на 12 мая 2020 года. Эти меры позволили финансовым службам подготовиться к удаленной работе, без спешки отчитаться за 2019 год.
Крайние сроки представления налоговых деклараций также были перенесены. Сдачу деклараций за 2019 год и за первый квартал 2020 года отодвинули на три месяца.
Декларации по налогу на прибыль и по УСН за 2019 год вместо 30 марта разрешили сдать 29 июня. Расчет 6 НДФЛ перенесли с 2 марта на 01.06.2020 г. РСВ с 30.04 на 15.05.2020 г.
Декларацию по НДС за 1 квартал 2020 года, которую необходимо было представить 25 апреля, разрешили сдать 15 мая. Сроки оплаты налогов и взносов также перенесли.
Бухгалтерская пандемия заставила многих сотрудников финансовых служб компаний перейти на удаленные условия работы. При организации этого процесса руководители предприятий столкнулись с трудностями:
Вести бухгалтерский учет в условиях пандемии при удаленном выполнении должностных обязанностей сотрудники могут только добровольно. Принудительно перевести на такой режим не позволяет действующее трудовое законодательство. Необходимо от каждого работника получить соответствующие заявления.
Вся бухгалтерия ведется с использованием ПЭВМ. Домашняя оргтехника не всегда справляется с задачами учета при наличии сложного программного обеспечения. Также необходимо обеспечить удаленный доступ к базам данных. Для этого потребуется покупка дополнительного ПО.
Перевод на дистанционную работу связан с изменениями в правилах компании при составлении документов. Возникает необходимость разработки новых указаний для документооборота. Этот порядок должен быть оформлен приказом руководителя.
Во многих компаниях разработаны и проводятся специальные производственные мероприятия, включенные в график – совещания, планерки, конференции. При дистанционном методе работы, такой режим может быть сохранен, но нужны специальные средства удаленной связи – Скайп, Зум, другие подобные программы. Также необходимо разработать порядок заверения документов ЭЦП подписью.
Влияние пандемии на бухгалтерский учет может увеличить дополнительные расходы. Сотрудникам необходимо оплачивать сотовую связь и интернет. Появится необходимость задействовать платную курьерскую службу. Установка дополнительного программного обеспечения на компьютеры работников, находящихся дома, потребует финансовых затрат.
Переведение на удаленный режим выполнения обязанностей не означает отмены графика работы, установленного трудовым законодательством и внутренними распоряжениями. Руководителям финансовых служб необходимо использовать дополнительные программные ресурсы для контроля над подчиненными.
В процессе дистанционной работы сотрудники передают большое количество цифровых документов. Необходимо создать систему сохранения данных. Нужно обезопасить информацию от взлома. Для этого приобретается специальное программное обеспечение.
Сотрудникам финансовой службы необходимо повышать квалификацию. Для этого нужно организовывать онлайн-курсы, конференции, семинары.
У каждой компании своя специфика работы, поэтому неожиданных трудностей может быть значительно больше.
Бухгалтерский учет сейчас уже не мыслим без использования средств вычислительной техники. Крайне редко можно увидеть журналы-ордера, оборотно-сальдовые ведомости, главную книгу, шахматку, заполненные вручную. Многие операции проходят удаленно.
Для отправки платежных поручений не нужно ездить в банк. Заработная плата и подотчетные суммы приходят работникам на карточки. Бухгалтерская и налоговая отчетность представляется без посещения ИФНС.
Бухгалтерская пандемия, вызванная ограничительными мерами и повсеместным применением удаленного режима работы, ускорила процесс цифровизации учета.
Для сбора, обработки, хранения учетных данных, в большинстве компаний применяются бухгалтерские программы. Электронные системы позволяют не только составлять, ведомости, таблицы, журналы, но и выписывать первичные документы.
Современные бухгалтерские программы позволяют работать в единой базе данных нескольким сотрудникам, ведущим отдельные участки учета. ПО устанавливается на серверах, доступ к нему может быть удаленным. Хранение отчетных данных организуется в цифровом формате.
Многие первичные документы компания получает в цифровом виде. Банковские выписки поступают через систему клиент-банк, заверенные цифровой подписью. Их не нужно хранить в бумажном варианте. По требованию проверяющего, любое платежное поручение можно распечатать.
Входящие документы – накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ, могут быть в электронном виде. Это допускает действующее законодательство.
Дистанционные условия работы ускорили процесс перехода на цифровые первичные документы. Многие компании стали пользоваться с контрагентами системами электронного документооборота.
Некоторые компании перешли на полную цифровизацию бухгалтерского учета в условиях пандемии. Участки работы с бумажными документами сокращены или полностью исключены. Система выглядит следующим образом:
Это не полный перечень программ, которые позволяют перейти на полную цифровизацию учетных процессов.
Перейти на полную замену бумажных документов электронными, позволят правила, установленными законами и положениями по ведению бухгалтерского и налогового учета.
С 2011 года действует Закон о цифровой подписи. Этот нормативный документ регулирует использование ЭЦП при взаимодействии с государственными учреждениями, фискальными службами, юридическое заверение электронного документооборота.
Федеральный закон 402 ФЗ разрешает составлять документы в электронном виде с заверением их электронной подписью. Разрешено вести учетные регистры без использования бумажных бланков.
Налоговым кодексом предусмотрен переход с отчетности за 2020 год на электронный документооборот между плательщиком и ИФНС. Статьей 314 предусмотрено применение налоговых регистров в электронном виде.
Статья 169 НК разрешает оформление первичного документа – счета-фактуры в электронном виде с усиленной цифровой подписью. Статья 93 предусматривает передачу ИФНС копий документов в этом виде, заверенных ЭЦП.
С 2021 года вся бухгалтерская отчетность, декларации по налогам, отчетные формы по взносам во внебюджетные фонды, будут приниматься только в электронном виде. Отправка осуществляется через операторов или с использованием личного кабинета плательщика на официальном сайте ИФНС.
Пандемия и ограничительные меры внесли значительные изменения в привычный ритм работы бухгалтеров и сотрудников финансовых служб компаний. Появились дополнительные трудности, связанные с переводом работников на удаленные условия выполнения обязанностей.
Однако, это ситуация невольно подтолкнула руководителей компаний к решению о частичном или полном переводе учета в цифровой формат. Эти меры помогут сократить расходы предприятия.
Изменение условий ведения бухгалтерского учета и сдачи отчетности произошли крайне быстро. В спешном порядке принимались законопроекты и тут же внедрялись. Поэтому в бизнесе могли возникнуть сбои при ведении бухгалтерии и сдаче отчетности.
Если вам необходимо проверить правильность ведения бухгалтерии, соответствие её новым стандартам или устранить ошибки, то обращайтесь в компанию ООО «Радар-Консалтинг». Мы занимаемся аудиторской деятельностью и оказанием бухгалтерских услуг уже более 20 лет. Все наши клиенты, без исключения, довольны качеством услуг нашей компании. Мы всегда в курсе актуальных изменений, и готовы оказать помощь бизнесу.
Мы считаем, что показатель качества работы — это довольные клиенты, которые становятся постоянными. Поэтому мы не будем рассказывать о себе. Вы можете сами посмотреть, как мы оказываем услуги, и что говорят наши клиенты о качестве работы наших аудиторов и бухгалтеров:
Вы можете узнать подробнее о сотрудничестве, услугах или получить бесплатную консультацию специалиста. Отправьте заявку через форму ниже, и мы свяжемся с вами в течение часа:
Оказываем услуги по проведению обязательного, инициативного и налогового аудита, проводим аудит по специальному заданию. Также, предоставляем дополнительные услуги по бухгалтерскому аутсорсингу и финансовому консалтингу