Аудиторское заключение 2023 года должно быть составлено аудитором в соответствии актуальными требованиями законодательства. В частности ФЗ №307 и иными нормативно-правовыми актами. Иногда компании заказывают аудит без внимания к деталям, не задавая специфических требований к аудиторскому заключению. Однако, такой подход может приводить к нежелательным результатам, включая некорректно оформленное аудиторское заключение 2023 года, просрочку сроков публикации аудиторского заключения на федеральных ресурсах и другие неприятности. Наша компания обладает значительным опытом проведения аудиторских проверок. Сегодня мы хотим подробнее рассказать вам об аудиторском заключении в 2023 году, чтобы вы могли понять, что следует ожидать от аудита и какие шаги предпринимать после его завершения.

При заказе аудита компаниям необходимо учесть несколько ключевых моментов:

Во-первых, стоит быть активными участниками процесса, выражая свои потребности и ожидания от аудита, включая форму и содержание аудиторского заключения. Это поможет избежать недопониманий и ошибок в конечном документе. Во-вторых, важно понимать, что каждое аудиторское заключение должно быть составлено и оформлено в соответствии со стандартами аудиторской деятельности и учетной политикой компании. В заключении должны быть представлены все существенные аспекты финансовой деятельности, включая итоги операционной деятельности, финансовое положение и кэш-флоу. В-третьих, после получения аудиторского заключения, рекомендуется тщательно изучить его и предпринять необходимые действия для устранения выявленных недостатков. Это может включать в себя корректировку учетной политики, изменение подходов к ведению учета и другие действия, направленные на повышение качества учетной и отчетной документации.

Наконец, следует помнить, что аудит — это не только возможность получить независимую оценку финансового состояния компании, но и инструмент для улучшения эффективности управления и повышения прозрачности бизнеса. Поэтому правильно организованный и качественно проведенный аудит может стать существенной помощью в развитии вашего бизнеса.

Что такое аудиторское заключение 2023 года?

По завершении каждого финансового года, компании формируют годовую бухгалтерскую или финансовую отчетность. Для потенциальных инвесторов, кредиторов, партнеров и других заинтересованных сторон важно убедиться в достоверности этой отчетности, то есть в том, что она корректно отражает экономическую деятельность организации. Чтобы подтвердить верность представленных данных, организации заказывают независимую проверку или аудит своей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Аудит завершается выдачей аудиторского заключения на основе собранных в ходе проверки доказательств.

Аудиторское заключение 2023 — это документ, предназначенный для тех, кто использует бухгалтерскую (финансовую) отчетность проверяемых субъектов. Оно содержит мнение аудитора или аудиторской компании о точности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитируемой организации (согласно статье 6 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ).

Если компания обязана проходить аудит, получение аудиторского заключения становится ее долгом. Критерии обязательного аудита отчетности указаны в статье 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности. Список случаев, когда требуется обязательный аудит, публикуется каждый год на сайте Минфина России.

Кто вправе проводить аудит и выдавать аудиторское заключение 2023 года?

Аудиторские услуги могут предоставляться следующими субъектами:

Аудиторские организации, которые являются коммерческими юридическими лицами. Они могут предоставлять все виды аудиторских услуг.

Индивидуальные аудиторы, которые являются индивидуальными предпринимателями с квалификационным аттестатом аудитора. С 2021 года они могут осуществлять только инициативный аудит без выдачи аудиторского заключения (согласно ФЗ от 02.07.2021 N 359-ФЗ), а с 2022 года – также и инициативный аудит некоммерческих организаций, освобожденных от обязательного аудита (согласно ФЗ от 16.04.2022 № 114-ФЗ).

Для осуществления аудиторской деятельности, данные компании и индивидуальные предприниматели должны быть членами одной из саморегулируемых организаций аудиторов.

Возможность оказывать аудиторские услуги начинается с даты включения сведений об аудиторской организации или индивидуальном аудиторе в реестр аудиторов и аудиторских организаций соответствующей саморегулируемой организации, на текущий момент это — Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество.

Аудиторское заключение 2023 года предоставляется аудиторской организацией лишь тем, кто заключил договор на предоставление аудиторских услуг, то есть руководству или собственникам компании.

Форма аудиторского заключения, его содержание и процедура представления должны соответствовать требованиям действующих нормативных актов, включая Международный стандарт аудита 700 «Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности», Международный стандарт аудита 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении», Международный стандарт аудита 705 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении», Международный стандарт аудита 706 «Разделы ‘Важные обстоятельства’ и ‘Прочие сведения’ в аудиторском заключении» и т.д. Это важно, чтобы обеспечить международное признание и сравнимость представленной информации.

Аудиторские услуги включают соблюдение Международных стандартов аудита (МСА), которые были ратифицированы на территории Российской Федерации в соответствии с Приказом Минфина России от 09.01.2019 № 2н. Эти стандарты задают общепринятые критерии и методологии для проведения аудиторских проверок, обеспечивая их качество, сравнимость и понятность для широкого круга пользователей аудиторского заключения.

Каким бывает аудиторское заключение?

Виды мнений, которые могут быть выражены в аудиторском заключении по достоверности финансовой отчетности:

Немодифицированное заключение аудитора — этот тип мнения формируется когда аудитор убежден в том, что финансовая отчетность аудируемого лица полностью и точно отражает его финансовое состояние и результаты его финансовых операций в соответствии с применимыми стандартами бухгалтерского учета. Модифицированное мнение аудитора — этот вид мнения выдается, когда в ходе аудиторской проверки были обнаружены значительные искажения в финансовой отчетности, или когда аудитор не был в состоянии получить достаточное количество надлежащих доказательств, чтобы подтвердить отсутствие таких искажений в анализируемой отчетности.

Таким образом, эти мнения предоставляют критический взгляд на финансовую отчетность компании, позволяя интересующимся сторонам принимать более обоснованные решения на основе этих данных.

В аудиторском заключении могут быть выражены следующие виды модифицированных мнений согласно пункту 1 МСА 705 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении»:

Мнение с оговоркой: Это мнение формируется в случаях, когда: Искажения в определенных статьях финансовой отчетности существенны, но не затрагивают большую часть отчетности;

У аудитора отсутствуют адекватные аудиторские доказательства, но он считает, что возможные необнаруженные искажения могут иметь существенное, но не всеобъемлющее влияние;

Получив достаточные аудиторские доказательства, аудитор приходит к выводу, что существенные искажения, будь то отдельные или общие, не являются всеобъемлющими для финансовой отчетности. Отрицательное мнение: Аудитор формирует отрицательное мнение, если он на основании полученных достаточных аудиторских доказательств приходит к выводу о наличии существенных и всеобъемлющих искажений в финансовой отчетности. Отказ от выражения мнения: В случаях, когда аудитор не может получить достаточных аудиторских доказательств для обоснования своего мнения и приходит к выводу, что возможное влияние невыявленных искажений на финансовую отчетность может быть существенным и всеобъемлющим, он должен отказаться от выражения мнения.

Примеры формулировок аудиторских заключений по бухгалтерской или финансовой отчетности могут быть найдены в Международном стандарте аудита 705 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении. Важно отметить, что точные формулировки и их использование могут варьироваться в зависимости от конкретного контекста и усмотрения аудитора.

Кто подписывает аудиторское заключение и какие даты ставятся?

Аудиторское заключение представляет собой официальный документ, который должен быть оформлен в письменной форме и датирован не ранее дня завершения получения достаточного объема аудиторских доказательств, на основе которых формируется аудиторское мнение.

Согласно новым правилам, вступившим в силу с 1 января 2022 года (по Федеральному закону N 307-ФЗ, п. 3.2 ст. 6), аудиторское заключение, выданное аудиторской организацией, должно быть подписано руководителем данной организации и главным аудитором.

В случае необходимости, руководитель аудиторской организации может передать право подписи другому лицу, которое имеет соответствующий квалификационный аттестат аудитора. Подписи этих лиц должны быть сопровождены указанием их полных имен и номеров в реестре аудиторов и аудиторских организаций, а также номера записи самой аудиторской организации в данном реестре.

Дата аудиторского заключения свидетельствует о том, что аудитор принял во внимание все события и операции, произошедшие до этой даты и влияющие на бухгалтерскую отчетность и само аудиторское заключение.

В бумажном варианте аудиторское заключение должно быть приложено к бухгалтерской отчетности, касательно которой формируется аудиторское мнение. Эта отчетность должна быть датирована и подписана аудируемой стороной в соответствии с установленными правилами. Оба документа — аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность — должны быть пронумерованы, прошнурованы и опечатаны печатью аудитора с указанием общего количества страниц.

Количество экземпляров аудиторского заключения определяется в соответствии с договором между аудитором и руководителем (владельцем) аудируемой компании. Минимальное количество экземпляров — по одному для каждой из сторон договора.

Сроки предоставления аудиторского заключения и куда подавать

Аудиторское заключение, обязательно подлежащее представлению, должно быть передано организациями в Федеральную налоговую службу (ФНС), которая ведет реестр ГИР БО, а также на платформу Федресурс. Это, как правило, происходит одновременно с подачей годовой бухгалтерской отчетности.

Организации обязаны представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в течение трех месяцев после окончания отчетного года, но не позднее 31 марта следующего года.

Если к этому сроку аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности еще не готово, оно должно быть представлено в течение 10 рабочих дней после даты его выдачи, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.

Эти сроки подачи аудиторского заключения применяются, если иные сроки не установлены другими федеральными законами, как указано в Федеральном законе от 2 июля 2021 г. N 352-ФЗ.

Стоит отметить, что с 1 января 2022 года этот закон уточнил, что указанные сроки подачи аудиторского заключения применяются только в тех случаях, когда другими федеральными законами не установлены специфические сроки. Ранее такого уточнения в законе не было.

Какие штрафы предусмотрены за не сдачу аудиторского заключения?

Если обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности не проведен, это считается серьезным нарушением требований к бухгалтерскому учету и отчетности и может повлечь за собой штрафы в соответствии со статьей 15.11 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП):

От 5 тыс. до 10 тыс. рублей для должностных лиц;

При повторном нарушении – до 20 тыс. рублей для должностных лиц или дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет.

Протоколы об административных правонарушениях могут составлять должностные лица налоговых органов, органов исполнительной власти, контролирующих финансово-бюджетную сферу, а также Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов субъектов РФ.

Если аудиторское заключение не представлено в комплекте с бухгалтерской отчетностью (в случае обязательного аудита), организацию и ее должностное лицо могут оштрафовать на основании ст.19.7 КоАП РФ:

От 300 до 500 рублей для должностных лиц;

От 3 тыс. до 5 тыс. рублей для юридических лиц.

Несмотря на возможное наложение штрафа, аудиторское заключение все равно должно быть представлено в соответствии с п. 4 ст. 4.1 КоАП РФ.

Дополнительные санкции могут быть наложены по инициативе филиала Центробанка при жалобе одного из акционеров АО.

Публичное АО обязано раскрывать годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии со ст. 92 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Требования к содержанию годового отчета акционерных обществ определены в Положении Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО, подлежащего обязательному аудиту, должна быть опубликована на веб-сайте организации не позднее трех дней с даты составления аудиторского заключения.

Недостаточное раскрытие информации (например, отсутствие аудиторского заключения), недостоверная информация или вводящая в заблуждение информация могут повлечь за собой наложение административного штрафа (п. 2 ст. 15.19 КоАП):

От 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц, либо дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет;

От 700 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц.

В целом, нарушения, связанные с аудиторским заключением, могут повлечь за собой серьезные санкции.

Есть ли определенная форма составления аудиторского заключения?

Аудиторское заключение 2023 года законодательно не имеет определенной формы. То есть каждая аудиторская организация вправе сама определять форму составления аудиторского заключения, опираясь на нормативно-правовые акты.

Но каждое аудиторское заключение 2023 года должно содержать следующую информацию:

Аудиторское заключение является важным документом, описывающим результаты проведенного аудита. Ниже представлены его ключевые составляющие:

Название документа — «Аудиторское заключение».

Указание на получателя заключения (акционеры, участники, другие заинтересованные стороны).

Информация о компании, которая проходит аудит, включая полное наименование, государственный регистрационный номер и место нахождения.

Детали об аудиторской организации или индивидуальном аудиторе: их имя, государственный регистрационный номер, местоположение, принадлежность к саморегулируемой организации аудиторов, и номер в реестре аудиторов.

Перечень бухгалтерской (финансовой) отчетности, с уточнением отчетного периода.

Описание распределения ответственности между компанией, подлежащей аудиту, и аудитором.

Отчет о проведенной работе аудиторской организации или индивидуального аудитора, чтобы подкрепить их мнение об достоверности финансовой отчетности.

Мнение аудитора о достоверности финансовой отчетности с указанием на факторы, влияющие или потенциально влияющие на ее точность.

Результаты других проверок, проведенных в соответствии с федеральными законами.

Имя руководителя аудита (в случае полного аудита финансовой отчетности).

Подпись аудитора, его адрес и дата аудиторского заключения.

В аудиторском заключении должно быть указано, что финансовая отчетность была подвергнута аудиту. Заключение включает разделы, такие как «Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность», «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности», и «Мнение». В нем также всегда содержится ссылка на международные стандарты аудита.

Также, вы можете скачать: СБОРНИК ПРИМЕРНЫХ ФОРМ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ОТЧЕТОВ, СОСТАВЛЕННЫХ В СООТВЕТСТИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ АУДИТА

Или посмотреть на официальном сайте МИНФИН РФ по ссылке.