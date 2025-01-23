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Изменения в налоговом законодательстве с 2025 года
В 2025 году вступают в силу важные изменения в налоговом законодательстве, которые затрагивают практически все аспекты налогообложения, включая НДС, НДФЛ, УСН, страховые взносы и налог на прибыль. Рассмотрим ключевые нововведения, которые важны для организаций и индивидуальных предпринимателей.
Полные изменения смотрите в брошюре от налоговой: Брошюра УФНС_изменения 2025_1
Изменения в налоговом законодательстве по УСН с 2025 года
Система упрощенного налогообложения (УСН) претерпела серьезные изменения, увеличив лимиты доходов и численности сотрудников.
Новые лимиты и ставки:
- Доходы:
Лимит доходов для применения УСН увеличен до 450 млн рублей, с ежегодной индексацией на коэффициент-дефлятор.
- Численность сотрудников:
Лимит по числу работников вырос до 130 человек для всех категорий налогоплательщиков.
- Лимит остаточной стоимости:
Максимальная остаточная стоимость основных средств увеличена до 200 млн рублей.
Ставки УСН:
- «Доходы»: 6%.
- «Доходы минус расходы»: 15%.
НДС для УСН:
- С 2025 года налогоплательщики на УСН признаются плательщиками НДС.
- В зависимости от доходов компании, ставки НДС будут составлять:
- Доход до 60 млн рублей — освобождение от НДС.
- Доход от 60 до 250 млн рублей — ставка 5%.
- Доход от 250 до 450 млн рублей — ставка 7%.
Плательщики НДС на УСН обязаны:
- Представлять декларацию по НДС.
- Выставлять счета-фактуры.
- Давать контрагентам право на вычет входного НДС.
Изменения в налоговом законодательстве: прогрессивная шкала НДФЛ
Одним из значимых нововведений стало введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Новые ставки НДФЛ:
- До 2,4 млн рублей в год — 13%.
- Свыше 2,4 млн рублей до 5 млн рублей в год — 15%.
- Свыше 5 млн рублей до 20 млн рублей в год — 18%.
- Свыше 20 млн рублей до 50 млн рублей в год — 20%.
- Свыше 50 млн рублей — 22%.
Расширение налоговой базы:
В совокупность доходов включаются:
- Заработная плата, отпускные, премии.
- Выигрыши в лотереях и азартных играх.
- Доходы по операциям с ценными бумагами и долями участия.
- Проценты по вкладам и другие виды доходов.
Новые стандартные вычеты:
- На детей:
- 1 400 рублей на первого и второго ребенка.
- 3 000 рублей на третьего и последующих.
- 12 000 рублей на ребенка-инвалида.
- Новый вычет:
18 000 рублей для лиц, выполнивших нормативы ГТО, получивших знак отличия и прошедших диспансеризацию.
Изменения в налоговом законодательстве по налогообложению прибыли
С 2025 года вводятся новые правила расчета налога на прибыль и возможности применения вычетов.
Ставки налога:
- Основная ставка:
- Федеральный бюджет — 8%.
- Региональный бюджет — 17%.
- Для IT-компаний:
- Федеральный бюджет — 5%.
- Региональный бюджет — 0%.
- Для компаний радиоэлектронной промышленности:
- Федеральный бюджет — 8%.
- Региональный бюджет — 0%.
Федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ):
Компании смогут уменьшить налог на прибыль до 50% от расходов на:
- Приобретение основных средств и нематериальных активов.
- Достройку, модернизацию и реконструкцию имущества.
Изменения в налоговом законодательстве по страховым взносам
С 2025 года увеличиваются лимиты и ставки для страховых взносов:
Новые размеры:
- Фиксированные взносы для ИП:
- 2025 год — 53 658 рублей.
- 2026 год — 57 390 рублей.
- 2027 год — 61 157 рублей.
- Максимальная база для взносов:
- В 2025 году увеличена до 2 759 000 рублей.
Тарифы:
- Для всех хозяйствующих субъектов:
- До 2 759 000 рублей — 30%.
- Свыше 2 759 000 рублей — 15,1%.
- Для IT-компаний и радиоэлектронной промышленности:
- Независимо от базы начисления — 7,6%.
- Для малого и среднего бизнеса с ОКВЭД из группы «Обрабатывающие производства»:
- До 2 759 000 рублей — 30%.
- Свыше 2 759 000 рублей — 15%.
Изменения в налоговом администрировании
Нововведения:
- Упрощение подачи единой упрощенной налоговой декларации (ЕУНД): с 2025 года ее нужно подавать только один раз после прекращения деятельности.
- Уточнение сроков:
- Документы по ТКС считаются полученными на шестой рабочий день после отправки.
- Крайний срок уплаты авансов по НДФЛ перенесен с 25-го на 28-е число.
- Новый порядок расчета пеней:
- Первые 30 дней просрочки — 1/300 ставки ЦБ РФ.
- С 31-го по 90-й день — 1/150 ставки ЦБ РФ.
- После 91-го дня — 1/300 ставки ЦБ РФ.
Электронный документооборот (ЭДО)
С 2025 года расширяются возможности использования ЭДО для взаимодействия бизнеса с налоговыми органами.
Преимущества ЭДО:
- Сокращение расходов на хранение и пересылку документов.
- Упрощение взаимодействия с налоговой службой.
- Безопасность и контроль движения документации.
Изменения в налоговом законодательстве с 2025 года затрагивают практически все сферы налогообложения. Чтобы избежать штрафов и успешно адаптироваться к новым требованиям, рекомендуется заранее изучить нововведения и провести необходимые изменения в учетной и налоговой политике.
Дополнительные изменения в налоговом законодательстве по НДФЛ с 2025 года
Введенные изменения в налоговом законодательстве существенно меняют порядок налогообложения доходов физических лиц. Прогрессивная шкала ставок, стандартные вычеты и уточнение налоговой базы требуют особого внимания.
Новые правила применения НДФЛ для отдельных категорий доходов:
- Доходы от операций с имуществом, ценными бумагами и долями участия:
- Доходы от продажи долей, акций и облигаций облагаются налогом по прогрессивной шкале.
- Проценты по вкладам и доходы от инвестиционных паев включаются в совокупную налоговую базу.
- Доходы, связанные с участием в специальных военных операциях (СВО):
- Повышенные ставки НДФЛ применяются только к суммам, связанным с районными коэффициентами и надбавками за работу в районах Крайнего Севера.
- Денежное довольствие участников СВО не облагается НДФЛ, если оно связано с выполнением задач на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
- Стандартные вычеты:
- Увеличен лимит дохода, при котором стандартные вычеты на детей перестают применяться (450 000 рублей в год).
- Новый вычет для лиц, выполнивших нормативы ГТО, — 18 000 рублей.
Сроки и особенности отчетности по НДФЛ:
- Неудержанный НДФЛ. С 2025 года налоговые агенты обязаны сообщать налоговому органу о неудержанном НДФЛ до 31 января следующего года.
- Лимит суточных при разъездной работе за границей. Лимит увеличен с 2 500 до 3 500 рублей, если работа связана с зарубежными поездками.
- Сроки уплаты авансовых платежей для ИП. Теперь авансовые платежи по НДФЛ для индивидуальных предпринимателей переносятся на 28-е число месяца, следующего за отчетным периодом.
Изменения в налоговом законодательстве по налогообложению прибыли организаций
С 2025 года значительно меняется порядок учета расходов, ставки налога и правила применения налоговых вычетов.
Учет расходов:
- Расходы на НИОКР. Повышающий коэффициент для затрат на научные исследования и разработки увеличен с 1,5 до 2.
- Расходы на использование ПО. Затраты на покупку, адаптацию и модификацию российских программ теперь учитываются с коэффициентом 2.
- Расходы на рекламу. Расходы на рекламу не учитываются в случае, если:
- Сведения о рекламе не поданы в Роскомнадзор.
- Реклама распространяется на иностранных ресурсах, которые нарушают российское законодательство.
Федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ)
Новый инструмент позволяет компаниям сократить налог на прибыль в федеральный бюджет на 50% затрат, связанных с:
- Приобретением основных средств и нематериальных активов.
- Достройкой, реконструкцией или модернизацией имущества.
Перечень отраслей, где применяется ФИНВ, определяется Постановлением Правительства РФ от 28.11.2024 №1638.
Ставки налога на прибыль:
- Основная ставка:
- Федеральный бюджет — 8%.
- Региональный бюджет — 17%.
- Льготные ставки:
- IT-компании: 5% в федеральный бюджет и 0% в региональный.
- Радиоэлектронная промышленность: 8% в федеральный бюджет и 0% в региональный.
Изменения в страховых взносах
С 2025 года увеличены размеры фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей и предельная база для начисления взносов.
Основные изменения:
- Фиксированные размеры страховых взносов для ИП:
- 2025 год — 53 658 рублей.
- 2026 год — 57 390 рублей.
- 2027 год — 61 157 рублей.
- Предельная база для начисления взносов:
- Увеличена до 2 759 000 рублей в 2025 году.
- Тарифы страховых взносов:
- До 2 759 000 рублей — ставка 30%.
- Свыше 2 759 000 рублей — ставка 15,1%.
- Для IT-компаний:
- Независимо от базы начисления взносов применяется льготная ставка 7,6%.
- Срок уплаты взносов:
- Теперь фиксированные взносы необходимо уплачивать не до 31 декабря, а до 28 декабря.
Новое в налоговом администрировании
Изменения в налоговом законодательстве затрагивают порядок представления отчетности и взаимодействия с налоговыми органами.
Основные изменения:
- Единая упрощенная налоговая декларация (ЕУНД):
- С 2025 года представлять ЕУНД нужно только один раз — при прекращении деятельности.
- Электронный документооборот (ЭДО):
- Документы, подписанные электронной подписью, имеют полную юридическую силу.
- ЭДО упрощает взаимодействие с налоговой и снижает расходы на хранение и пересылку документов.
- Новые правила расчета пеней:
- Первые 30 дней просрочки — 1/300 ставки ЦБ РФ.
- С 31-го по 90-й день — 1/150 ставки ЦБ РФ.
- После 91-го дня — 1/300 ставки ЦБ РФ.
- Контрольные соотношения для проверки уведомлений:
- С 2025 года вступает в силу приказ ФНС России от 16.01.2024 №ЕД-7-15/19@, согласно которому уведомления с несоответствиями считаются непредставленными.
- Исключение блокировки счетов:
- С 5 февраля 2025 года исключается блокировка счетов за непредставление квитанций о приеме уведомлений или требований.
Изменения в налоговом законодательстве с 2025 года вводят серьезные новшества, затрагивающие бизнес, индивидуальных предпринимателей и граждан. Чтобы успешно адаптироваться к новым правилам, важно заранее изучить обновления, подготовить учетные системы и использовать все предусмотренные льготы.
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