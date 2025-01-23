В 2025 году вступают в силу важные изменения в налоговом законодательстве, которые затрагивают практически все аспекты налогообложения, включая НДС, НДФЛ, УСН, страховые взносы и налог на прибыль. Рассмотрим ключевые нововведения, которые важны для организаций и индивидуальных предпринимателей.

Полные изменения смотрите в брошюре от налоговой: Брошюра УФНС_изменения 2025_1

Изменения в налоговом законодательстве по УСН с 2025 года

Система упрощенного налогообложения (УСН) претерпела серьезные изменения, увеличив лимиты доходов и численности сотрудников.

Новые лимиты и ставки:

Доходы:

Лимит доходов для применения УСН увеличен до 450 млн рублей , с ежегодной индексацией на коэффициент-дефлятор.

Лимит доходов для применения УСН увеличен до , с ежегодной индексацией на коэффициент-дефлятор. Численность сотрудников:

Лимит по числу работников вырос до 130 человек для всех категорий налогоплательщиков.

Лимит по числу работников вырос до для всех категорий налогоплательщиков. Лимит остаточной стоимости:

Максимальная остаточная стоимость основных средств увеличена до 200 млн рублей.

Ставки УСН:

«Доходы»: 6%.

6%. «Доходы минус расходы»: 15%.

НДС для УСН:

С 2025 года налогоплательщики на УСН признаются плательщиками НДС.

В зависимости от доходов компании, ставки НДС будут составлять: Доход до 60 млн рублей — освобождение от НДС. Доход от 60 до 250 млн рублей — ставка 5%. Доход от 250 до 450 млн рублей — ставка 7%.



Плательщики НДС на УСН обязаны:

Представлять декларацию по НДС.

Выставлять счета-фактуры.

Давать контрагентам право на вычет входного НДС.

Изменения в налоговом законодательстве: прогрессивная шкала НДФЛ

Одним из значимых нововведений стало введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Новые ставки НДФЛ:

До 2,4 млн рублей в год — 13%. Свыше 2,4 млн рублей до 5 млн рублей в год — 15%. Свыше 5 млн рублей до 20 млн рублей в год — 18%. Свыше 20 млн рублей до 50 млн рублей в год — 20%. Свыше 50 млн рублей — 22%.

Расширение налоговой базы:

В совокупность доходов включаются:

Заработная плата, отпускные, премии.

Выигрыши в лотереях и азартных играх.

Доходы по операциям с ценными бумагами и долями участия.

Проценты по вкладам и другие виды доходов.

Новые стандартные вычеты:

На детей: 1 400 рублей на первого и второго ребенка. 3 000 рублей на третьего и последующих. 12 000 рублей на ребенка-инвалида.

Новый вычет:

18 000 рублей для лиц, выполнивших нормативы ГТО, получивших знак отличия и прошедших диспансеризацию.

Изменения в налоговом законодательстве по налогообложению прибыли

С 2025 года вводятся новые правила расчета налога на прибыль и возможности применения вычетов.

Ставки налога:

Основная ставка: Федеральный бюджет — 8% . Региональный бюджет — 17% .

Для IT-компаний: Федеральный бюджет — 5% . Региональный бюджет — 0% .

Для компаний радиоэлектронной промышленности: Федеральный бюджет — 8% . Региональный бюджет — 0% .



Федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ):

Компании смогут уменьшить налог на прибыль до 50% от расходов на:

Приобретение основных средств и нематериальных активов.

Достройку, модернизацию и реконструкцию имущества.

Изменения в налоговом законодательстве по страховым взносам

С 2025 года увеличиваются лимиты и ставки для страховых взносов:

Новые размеры:

Фиксированные взносы для ИП: 2025 год — 53 658 рублей . 2026 год — 57 390 рублей . 2027 год — 61 157 рублей .

Максимальная база для взносов: В 2025 году увеличена до 2 759 000 рублей .



Тарифы:

Для всех хозяйствующих субъектов: До 2 759 000 рублей — 30% . Свыше 2 759 000 рублей — 15,1% .

Для IT-компаний и радиоэлектронной промышленности: Независимо от базы начисления — 7,6% .

Для малого и среднего бизнеса с ОКВЭД из группы «Обрабатывающие производства»: До 2 759 000 рублей — 30% . Свыше 2 759 000 рублей — 15% .



Изменения в налоговом администрировании

Нововведения:

Упрощение подачи единой упрощенной налоговой декларации (ЕУНД): с 2025 года ее нужно подавать только один раз после прекращения деятельности.

Уточнение сроков: Документы по ТКС считаются полученными на шестой рабочий день после отправки. Крайний срок уплаты авансов по НДФЛ перенесен с 25-го на 28-е число .

Новый порядок расчета пеней: Первые 30 дней просрочки — 1/300 ставки ЦБ РФ . С 31-го по 90-й день — 1/150 ставки ЦБ РФ . После 91-го дня — 1/300 ставки ЦБ РФ .



Электронный документооборот (ЭДО)

С 2025 года расширяются возможности использования ЭДО для взаимодействия бизнеса с налоговыми органами.

Преимущества ЭДО:

Сокращение расходов на хранение и пересылку документов.

Упрощение взаимодействия с налоговой службой.

Безопасность и контроль движения документации.

Изменения в налоговом законодательстве с 2025 года затрагивают практически все сферы налогообложения. Чтобы избежать штрафов и успешно адаптироваться к новым требованиям, рекомендуется заранее изучить нововведения и провести необходимые изменения в учетной и налоговой политике.

Дополнительные изменения в налоговом законодательстве по НДФЛ с 2025 года

Введенные изменения в налоговом законодательстве существенно меняют порядок налогообложения доходов физических лиц. Прогрессивная шкала ставок, стандартные вычеты и уточнение налоговой базы требуют особого внимания.

Новые правила применения НДФЛ для отдельных категорий доходов:

Доходы от операций с имуществом, ценными бумагами и долями участия: Доходы от продажи долей, акций и облигаций облагаются налогом по прогрессивной шкале.

Проценты по вкладам и доходы от инвестиционных паев включаются в совокупную налоговую базу. Доходы, связанные с участием в специальных военных операциях (СВО): Повышенные ставки НДФЛ применяются только к суммам, связанным с районными коэффициентами и надбавками за работу в районах Крайнего Севера.

Денежное довольствие участников СВО не облагается НДФЛ, если оно связано с выполнением задач на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Стандартные вычеты: Увеличен лимит дохода, при котором стандартные вычеты на детей перестают применяться (450 000 рублей в год).

Новый вычет для лиц, выполнивших нормативы ГТО, — 18 000 рублей.

Сроки и особенности отчетности по НДФЛ:

Неудержанный НДФЛ. С 2025 года налоговые агенты обязаны сообщать налоговому органу о неудержанном НДФЛ до 31 января следующего года.

С 2025 года налоговые агенты обязаны сообщать налоговому органу о неудержанном НДФЛ до следующего года. Лимит суточных при разъездной работе за границей. Лимит увеличен с 2 500 до 3 500 рублей , если работа связана с зарубежными поездками.

Лимит увеличен с , если работа связана с зарубежными поездками. Сроки уплаты авансовых платежей для ИП. Теперь авансовые платежи по НДФЛ для индивидуальных предпринимателей переносятся на 28-е число месяца, следующего за отчетным периодом.

Изменения в налоговом законодательстве по налогообложению прибыли организаций

С 2025 года значительно меняется порядок учета расходов, ставки налога и правила применения налоговых вычетов.

Учет расходов:

Расходы на НИОКР. Повышающий коэффициент для затрат на научные исследования и разработки увеличен с 1,5 до 2. Расходы на использование ПО. Затраты на покупку, адаптацию и модификацию российских программ теперь учитываются с коэффициентом 2. Расходы на рекламу. Расходы на рекламу не учитываются в случае, если: Сведения о рекламе не поданы в Роскомнадзор.

Реклама распространяется на иностранных ресурсах, которые нарушают российское законодательство.

Федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ)

Новый инструмент позволяет компаниям сократить налог на прибыль в федеральный бюджет на 50% затрат, связанных с:

Приобретением основных средств и нематериальных активов.

Достройкой, реконструкцией или модернизацией имущества.

Перечень отраслей, где применяется ФИНВ, определяется Постановлением Правительства РФ от 28.11.2024 №1638.

Ставки налога на прибыль:

Основная ставка: Федеральный бюджет — 8% . Региональный бюджет — 17% .

Льготные ставки: IT-компании: 5% в федеральный бюджет и 0% в региональный. Радиоэлектронная промышленность: 8% в федеральный бюджет и 0% в региональный.



Изменения в страховых взносах

С 2025 года увеличены размеры фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей и предельная база для начисления взносов.

Основные изменения:

Фиксированные размеры страховых взносов для ИП: 2025 год — 53 658 рублей .

. 2026 год — 57 390 рублей .

. 2027 год — 61 157 рублей. Предельная база для начисления взносов: Увеличена до 2 759 000 рублей в 2025 году. Тарифы страховых взносов: До 2 759 000 рублей — ставка 30% .

. Свыше 2 759 000 рублей — ставка 15,1%. Для IT-компаний: Независимо от базы начисления взносов применяется льготная ставка 7,6%. Срок уплаты взносов: Теперь фиксированные взносы необходимо уплачивать не до 31 декабря, а до 28 декабря.

Новое в налоговом администрировании

Изменения в налоговом законодательстве затрагивают порядок представления отчетности и взаимодействия с налоговыми органами.

Основные изменения:

Единая упрощенная налоговая декларация (ЕУНД): С 2025 года представлять ЕУНД нужно только один раз — при прекращении деятельности. Электронный документооборот (ЭДО): Документы, подписанные электронной подписью, имеют полную юридическую силу.

ЭДО упрощает взаимодействие с налоговой и снижает расходы на хранение и пересылку документов. Новые правила расчета пеней: Первые 30 дней просрочки — 1/300 ставки ЦБ РФ .

. С 31-го по 90-й день — 1/150 ставки ЦБ РФ .

. После 91-го дня — 1/300 ставки ЦБ РФ. Контрольные соотношения для проверки уведомлений: С 2025 года вступает в силу приказ ФНС России от 16.01.2024 №ЕД-7-15/19@, согласно которому уведомления с несоответствиями считаются непредставленными. Исключение блокировки счетов: С 5 февраля 2025 года исключается блокировка счетов за непредставление квитанций о приеме уведомлений или требований.

Изменения в налоговом законодательстве с 2025 года вводят серьезные новшества, затрагивающие бизнес, индивидуальных предпринимателей и граждан. Чтобы успешно адаптироваться к новым правилам, важно заранее изучить обновления, подготовить учетные системы и использовать все предусмотренные льготы.