Налоговый аудит необходим для проверки правильности ведения налогового учета. Исчисление платежей в бюджет сопряжено с рисками ошибок при неправильном расчете. Уменьшить их призван налоговый аудит. Узнайте о том, как проводится налоговый аудит, какие есть виды и нюансы при проведении налогового аудита организации.

Разберемся, что такое налоговый аудит

Налоговое законодательство РФ предусматривает исчисление многих видов обязательных платежей. Постоянные его изменения затрудняют работу финансовым службам организации. Неправильные расчет и уплата налогов и сборов, наказывается штрафными санкциями. Это может нанести бизнесу существенные потери.

Для того чтобы уменьшить потери от штрафных санкций, применяется ревизия финансово-хозяйственной деятельности.

Налоговый аудит – проверка правильности расчета и уплаты налогов и сборов. Соответствие их учета действующему законодательству.

Эту проверку проводит специализированная аудиторская организация. Основная цель ревизии – выявление финансовых рисков для предприятия, которые возникают при исчислении и уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.

По итогам ревизии составляется заключение, в котором указываются обнаруженные ошибки в учете и уплате налогов и сборов. Аудиторская организация дает рекомендации по их устранению. Это позволит значительно снизить риски начисления финансовых санкций при проверках ИФНС и других государственных фискальных организаций.

Налоговый аудит – проверка по инициативе юридического лица или частного предпринимателя. Законодательство не предусматривает таких обязательных мероприятий.

Он проводится в нескольких случаях:

Руководство компании хочет проверить действия своей финансовой службы по расчетам и уплате налогов и сборов. Оптимизация системы налогообложения предприятия с целью уменьшения суммы обязательных платежей в рамках законодательства. При получении информации о предстоящих проверках налоговыми органами. Аудит позволит выявить и исправить ошибки и недочеты в исчислении обязательных платежей. Это поможет предотвратить штрафные санкции ИФНС. Аудит налоговой отчетности может проводится по инициативе учредителей организации при смене руководителя, финансового директора или главного бухгалтера.

Аудит исчисления и уплаты налогов может осуществляться отдельно или быть одним из этапов общего аудита организации.

Крупные компании, занимающиеся многими видами финансовой деятельности, имеют сложную структуру бухгалтерского и налогового учета. У таких организаций очень много хозяйственных операций и объемный документооборот. Насчитывается много подразделений и филиалов в различных регионах страны.

В финансовой службе предприятий большое количество сотрудников, выполняющих различные обязанности. Это может привести к ошибкам и недочетам при расчетах. Риски финансовых санкций со стороны фискальных органов увеличиваются. Налоговый аудит налогов и сборов у таких крупных предприятий проводится на постоянной основе.

Средний бизнес часто назначает аудит налогового учета с целью оптимизации расходов по уплате обязательных платежей. Проверка позволит выявить ситуации, когда организация может уменьшить суммы. Для этого используются законодательно разрешенные методы.

Аудиторы дадут рекомендации по уменьшению налоговых платежей. Это может быть применение различных налоговых режимов, структурирование бизнеса, выделение отдельных подразделений организации. Такие методы позволяют снизить общую налоговую нагрузку на предприятие.

Для некрупных организаций и индивидуальных предпринимателей наиболее актуален налоговый аудит при начале деятельности. Проверка поможет наладить учет, планирование, оптимизацию уплаты обязательных платежей. Выполнение рекомендации снижает риски предъявления финансовых санкций со стороны ИФНС.

Обязательный и налоговый аудит — в чем отличие?

Законодательство выделяет несколько видов предприятий, которые обязаны подтверждать достоверность бухгалтерской отчетности. Для этого проводятся проверки их деятельности специализированными аудиторскими фирмами.

Обязательный аудит представляет собой комплексную проверку всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия независимой специализированной организацией.

По итогам этих мероприятий аудитор высказывает мнение о достоверности отчетности. В письменном заключении указывается, соответствует ли бухгалтерская отчетность утвержденным нормам.

Данный аудит закреплен на законодательном уровне и регулируется Федеральным законом №307 «Об аудиторской деятельности». Однако, не все организации попадают под обязательную проверку. Узнайте, какие организации подлежат обязательному аудиту.

Налоговый аудит не выделяется законодательством как отдельный вид проверки. Такие мероприятия относятся к сопутствующим услугам, поэтому не являются обязательными. Аудит правильности начисления и уплаты обязательных платежей может быть проведен по инициативе самой организации.

Одним из этапов обязательной проверки достоверности бухгалтерской отчетности может быть изучение правильности расчетов и уплаты налогов. Это предусматривается договором между заказчиком и аудиторской организацией. Однако, это не позволит полностью выявить все риски при неправильном исчислении обязательных платежей.

Чтобы полностью охватить всю информацию, влияющую на правильность исчисления обязательных платежей, необходим полноценный налоговый аудит организации. Такая проверка не только выявит риски потерь от финансовых санкций, но и позволит дать компании-заказчику рекомендации по устранению ошибок и оптимизации расчетов с бюджетом.

Многие предприятия, которые должны проходить обязательный аудит, в договорах указывают перечень отдельных углубленных мероприятий по ревизии налоговой отчетности. Это увеличивает стоимость проверки, но снижает риски выявления ИФНС нарушений в расчетах и уплате налогов.

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Основным отличием налогового аудита является метод его проведения. При общих проверках бухгалтерского учета и отчетности используется выборка документов. При ревизии правильности исчисления налогов и сборов применяется полное изучение всех деклараций и расчетов, направляемых в ИФНС.

Виды налогового аудита

В зависимости от требований заказчика, может проводится несколько видов аудита правильности исчисления и уплаты налогов и сборов. Руководство предприятия может установить объем проверки и ее методы.

Полная проверка расчетов с бюджетом по всем налогам

Это комплексная проверка, охватывающая несколько налоговых периодов. В ходе ее выявляются ошибки и недочеты, приводящие к рискам по уплате штрафных санкций. Проверяются все налоги, сборы, обязательные отчисления, которые обязана платить организация в соответствии с законодательством.

Сплошным методом изучаются декларации и расчеты. Проверяются первичные документы, влияющие на исчисление налогов и сборов. Этот вид аудита трудоемкий, дорогостоящий, требует много времени. Он проводится в случаях предстоящих проверок ИФНС. По их результатам организация может получить внушительные финансовые санкции.

Аудит определенных участков налогового учета

Такой вид аудита проводится в том случае, если у руководства организации есть подозрения в неправильности учета отдельных налогов. Проверка изучает полноту расчетов и соответствие финансовых операций нормам законодательства.

Проверяется правильность начисления и уплаты отдельных видов налогов. Изучаются определенные периоды, указанные руководством организации в договоре. По итогам ревизии высказывается мнение о соответствии операций законодательству, даются рекомендации по правильному ведению учета.

Аудит структурного подразделения

Если в состав предприятия входят несколько филиалов, руководитель может назначить проведение налогового аудита одного из них. Такая проверка производится в случае подозрений в неправомерности действия директора или главного бухгалтера.

Проверка может проходить по одному из налогов или охватывать весь сектор учета расчетов с бюджетом. Ревизия выявляет ошибки и недочеты. Это мероприятие позволяет снизить риски уплаты штрафных санкций в отдельном структурном подразделении.

Аудит с целью вынесения рекомендаций.

Такие проверки проводятся не столько для выявления рисков, а для того, чтобы рекомендовать более выгодную систему налогообложения. Выбор предусмотрен законодательством. Проведение мероприятия по такому аудиту позволит фирме снизить общую нагрузку по уплате обязательных платежей в бюджет.

По итогам аудиторской проверки компании могут быть предложены несколько видов оптимизации налогообложения. Некоторые из них:

выделение подразделений для перевода на упрощенный режим налогообложения;

перевод части сотрудников на условия работы по гражданско-правовым договорам;

использование налоговых льгот, предусмотренных законодательством.

Такие проверки проводятся при начальном этапе деятельности фирмы, для выявления законных методов, позволяющих уменьшить налоговую нагрузку. Эти мероприятия также способны найти скрытые финансовые резервы в виде неоправданных отчислений в бюджет, на которых компания может сэкономить.

Внутренний и внешний налоговый аудит

В крупных предприятиях есть структуры, отвечающие за контроль над финансовыми службами. Одной из задач этих подразделений может быть проверка правильности начисления и уплаты налоговых платежей. Сотрудники этих отделов проводят внутренний аудит в компании.

У проверок внутренними службами предприятия есть достоинства:

Контроль может быть постоянен. Сотрудники внутренних служб осуществляют проверки расчетов с бюджетом по заранее установленному графику. Выезжают в представительства и филиалы. Полный охват всех операций по начислению и уплате налогов, взносов и обязательных платежей в бюджет. Нет необходимости поиска специализированной организации для проведения ревизии налоговых начислений.

Недостатки службы внутреннего контроля:

Одна из функций отдела проверки расчетов с бюджетом по налогам и сборам – консультирование работников бухгалтерии и финансовой службы. Если сотрудник контролирующей структуры неверно толкует законодательство, допускает недочеты при применении нормативных документов, его ревизии могут не выявить ошибок. Это приводит к рискам наложения штрафных санкций. Дополнительные затраты на содержание отдела. Работникам начисляется заработная плата, оплачивается профессиональное обучение, повышение квалификации, командировочные расходы. При небольшом объеме работ и налаженной системе учета, вводить структуру внутреннего контроля неоправданно. В случае, если в результате проверок не будут найдены ошибки в начислении и уплате налогов, при контрольных мероприятиях ИФНС, могут быть наложены финансовые санкции. Взыскать значительный ущерб с работников затруднительно, если ими не подписаны договоры о полной материальной ответственности.

Внешний аудит проводят специализированные организации, с которыми заключается договор на оказание аудиторских услуг.

Плюсы проведения налогового аудита сторонней организацией:

Можно выбрать фирму с хорошими рекомендациями. Это позволит провести качественную проверку. Риски финансовых санкций сводятся к минимуму. Аудиторские фирмы являются членами СРО. Одно из требований саморегулирующих организаций – страхование профессиональной деятельности. В договоре оказания услуг можно указать ответственность за финансовые убытки от наложения санкций фискальными органами.

Минусы внешнего контроля:

Стоимость услуг налогового аудита у фирм, имеющих хорошую репутацию и опытных сотрудников немного выше, чем если бы аудит был проведен своими силами. Контроль будет непостоянен, а только по запросу заказчика. Велик риск допущения ошибок в непроверяемый период. Однако, можно заключить договор на постоянное аудиторское обслуживание. В этом случае цена будет ниже, так как клиент по сути становится постоянным.

Большинство средних и мелких предприятий предпочитают провести внешний налоговый аудит. Так как на практике преобладают случаи, когда внутренний аудит проводится «спустя рукава» и для галочки. В результате, штрафы от надзорных органов и существенный финансовый ущерб.

В случае, если для проведения аудита выбирается аудиторская фирма, то ответственность страхуется. Причем это не «плюшка» от аудиторской компании, как некоторые это преподносят, а требование Закона. Например, в аудиторской фирме ООО «Радар-Консалтинг» минимальный объём страховки от 1 млн. рублей.

Именно факт финансовой ответственности не позволяет внешним аудиторам сделать работу некачественно. Ведь в случае ошибки финансовая ответственность ложиться на плечи проверяющей организации.

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Налоговый аудит и методики его проведения

Законодательством не введены нормативные акты, регулирующие порядок проведения налогового аудита. У каждой фирмы разработаны свои методики. Работники проверяют предприятия согласно указаниям и рекомендациям, действующим для сотрудников компании.

Можно выделить основные этапы проведения контрольных мероприятий. Методика работы сотрудников разных аудиторских фирм может быть различной, но общий принцип и последовательность действий остается неизменным.

Начальный этап налогового аудита

После подписания договора о проведении проверки компании-заказчику направляется перечень документов, копии которых необходимо предоставить. Их изучение проводится до начала контрольных мероприятий. Это могут быть:

учредительные документы компании;

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и внебюджетных фондах;

лицензии и разрешения на ведение определенной деятельности;

учетная политика предприятия по налогообложению.

На основании этих документов работниками фирмы формируются опросные листы. Они служат для ознакомления с налоговым учетом. Разрабатывается стратегия проведения контрольных мероприятий. После составления этих документов, дополнительно запрашиваются:

налоговые декларации и расчеты по уплате обязательных платежей;

бухгалтерская отчетность, направляемая в налоговые органы;

внутренние документы компании, связанные с расчетом и уплатой налогов и сборов.

После ознакомления с запрашиваемыми документами и заполненными опросными листами, аудитор может получить информацию по вопросам:

Система налогообложения предприятия. Какие налоги, сборы и обязательные платежи оплачиваются в бюджет. Налоговая нагрузка. Организация расчетов. Проработана ли учетная политика по налогообложению. Автоматизация учетного процесса. Объем документооборота. Распределение обязанностей между работниками бухгалтерии. Есть ли налоговая оптимизация. Противоречат ли ее методы нормам законодательства.

Один из самых важных вопросов – оценка системы внутреннего контроля (СВК). Чтобы ее оценить, аудитором заполняются специальные тесты. По их результатам можно разработать стратегию проверки. К мероприятиям СВК, проводимым на предприятии, можно отнести:

разработка внутренних должностных инструкций финансовых работников;

распределение обязанностей по контролю над учетным процессом;

участие руководства предприятия в мероприятиях СВК.

Квалификация работников бухгалтерии, их опыт, компетентность, улучшают состояние внутреннего контроля. Чем выше эффективность СВК, тем меньше риск неточностей и ошибок в учете. После ознакомительного этапа, когда разработана стратегия контрольных мероприятий, начинается основная часть проверки.

Налоговый аудит — основной этап

Для более эффективной работы, когда объем документооборота велик, аудитор выезжает на предприятие. Другой вариант – направление сканированных копий запрашиваемых документов по электронной почте. Однако, этот метод не всегда эффективен из-за большого количества предоставляемой информации.

Аудитор проверяет первичные документы, учетные ведомости и регистры. Определяет правильность формирования налоговой базы. Сравнивает полученный результат с декларациями и расчетами, направленными в ИФНС.

При проведении второго этапа по каждому налогу разбираются следующие вопросы:

Правильность формирования и расчета налоговой базы. Наличие и оформления первичных документов согласно установленных норм. Правильность выбора налоговой ставки. Соответствие указаниям НК РФ. Обоснованность применения налоговых льгот. Документальное подтверждение этого права. Правильность заполнения налоговых деклараций и расчетов. Своевременность их направления в ИФНС и другие фискальные органы. Подача уточненных расчетов. Причины их направлений. Своевременность перечислений налогов и взносов. Применение предприятием специальных налоговых режимов. Обоснованность перехода, соблюдение правил и условий, согласно НК. Является ли организация налоговым агентом. Выполнение обязанностей.

Это примерный список вопросов, которые аудитор изучает в процессе проверки. Количество мероприятий может значительно возрасти, если компания совмещает несколько налоговых режимов. У нее есть экспортные и импортные операции. Осуществляется торговля подакцизными товарами.

Пристальное внимание уделяется операциям, которые содержат большие риски нарушения налогового законодательства:

расчеты с аффилированными лицами;

операции с наличными денежными средствами;

дробление бизнеса с целью уменьшения налоговой нагрузки.

Изучаются договоры, учредительные документы. Делается их оценка и сравнение с нормами законодательства.

Аудитором может быть произведены самостоятельные расчеты для сверки с декларациями, направленными в фискальные органы. Внимательно изучается каждый отчет. Составляется проверочные тесты – чек листы.

Наиболее сложными для учета являются НДС и налог на прибыль. Расчеты связаны с множеством вопросов по нормам законодательства. ИФНС всегда пристально осуществляет контроль за этими налогами.

В чек-листе по налогу на прибыль могут быть указаны обоснования для принятия расходов к зачету при определении налогооблагаемой базы. Поверяющий сверяет положения НК с данными учета.

Примерный перечень вопросов в чек-листе по налогу на прибыль:

Расходы Подтверждающие документы Чем регламентировано Командировочные расходы Приказ о направлении сотрудника в командировку. Утвержденный авансовый отчет. Расчет суточных, приказ о выплате. Документально подтвержденные расходы по найму помещения. Билеты на самолет, поезд. Пункт 1 статьи 252 НК. Статья 168 ТК РФ. Письма Мин Фин. Расходы по рекламе. Договоры с контрагентами. Акты выполненных работ, эфирные справки. Пункт 1 статьи 252 НК. Расходы по обучению персонала Приказ о направлении на учебу. Акт выполненных работ, свидетельство о прохождении курсов. Пункт 1 статьи 252 НК.

В процессе контрольных мероприятий проверяются декларации, расчеты, бухгалтерская отчетность. Предприятием предоставляются регистры учета. В зависимости от вида налога или сбора, запрашиваются определенные первичные документы.Каждая статья расходов предприятия проверяется на правильность ее подтверждения первичными документами. Выявляются сомнительные операции, неоформленные согласно законодательству.

Примерный перечень предоставляемых первичных документов:

Вид налога или взноса во внебюджетный фонд Наименование первичных документов Налог на прибыль Накладные на реализованную продукцию и товары. Акты выполненных работ. Договоры с покупателями и поставщиками. Приходные накладные. Акты на списание материалов. Лимитно-заборные карты. Авансовые отчеты. Приказы по предприятию. НДС Договоры с покупателями, поставщиками, подрядчиками. Полученные и выставленные счета-фактуры. Книги покупок и продаж. Налог на имущество Карточки учета основных средств. Акты приемки и списания ОС. Расчеты начисления амортизации НДФЛ и взносы во внебюджетные фонды Штатно-окладное расписание. Приказы по приему, перемещению и увольнению работников. Ведомости начисления заработной платы. Табеля учета рабочего времени. Больничные листы. Расчеты отпускных выплат.

В процессе проведения основного этапа проверки собираются доказательства в виде копий документов. Информация систематизируется и представляется в специальных регистрах учета. На основании этих данных осуществляется заключительный этап проверки.

Налоговый аудит проведен — составляем аудиторское заключение!

На заключительном этапе налогового аудита происходит обобщение собранной информации. Составляются таблицы, расчеты, схемы. Заполняются рабочие регистры аудитора. Прикладываются полученные в ходе мероприятий доказательства. Все данные анализируются.

Составляется аудиторское заключение, содержащее информацию по проведенной проверке. Оно направляется руководителю фирмы-заказчика. В зависимости от перечня вопросов, содержащихся в заказе на проведение контрольных мероприятий, в этом документе могут быть указаны:

Обнаруженные ошибки в расчетах налоговой базы. Неправомерное уменьшение ее на суммы отдельных видов расходов. Факты принятия к учету документов, составленных без учета требований законодательства. Отсутствие документального подтверждения хозяйственных операций. Другие нарушения требований НК.

Руководителю фирмы укажут на риски предъявления финансовых санкций от фискальных органов. Будет произведен расчет недоимки, штрафов и пеней, которые необходимо дополнительно оплатить в бюджет.

Кстати, в аудиторском заключении налоговый аудит отличается от обязательного. При проведении налогового аудита ВСЯ информация конфиденциальна. Получает её исключительно заказчик. Контролирующие органы не увидят эту информацию. В то время, как обязательный аудит проводится специально для предоставления заключения в контролирующие органы.

По каждому факту нарушений законодательства приводится обоснование позиции проверяющего. Статьи Налогового кодекса, разъясняющие письма Министерства финансов и Центрального банка РФ. По спорным вопросам налогообложения – примеры из судебной практики.

Рекомендации заказчику аудиторской проверки

По результатам проведенных мероприятий аудиторская фирма составит предприятию-заказчику список рекомендаций. Они помогут устранить выявленные нарушения законодательства. Эти действия значительно сократят риски предъявления штрафных санкций со стороны контролирующих органов. Советы могут уменьшить убытки.

Аудиторы обратят внимание на финансовые операции, подлежащие особому контролю со стороны налоговых органов. Эти факты хозяйственной жизни прямо не нарушают действующее законодательство. Однако, по ним складывается отрицательная судебная практика. Примеры:

сделки, заключенные с аффилированными лицам, подлежат особому контролю со стороны работников ИФНС;

на операции с денежной наличностью обращается пристальное внимание;

дробление бизнеса с целью уменьшения налогового бремени рассматривается налоговиками как необоснованное уклонение от уплаты бюджетных платежей.

В письменной информации руководителю описываются ситуации, когда компания излишне уплачивает налоги. Это может быть неприменение льгот, завышение налогооблагаемой базы в результате счетных ошибок.

По итогам анализа системы налогообложения, будут даны рекомендации по снижению нагрузки и оптимизации платежей в бюджет. Выбранные варианты будут обоснованы. Мнения подкрепляются действующими нормативными актами и судебной практикой.

Пример рекомендации

У предприятия есть зависимое юридическое лицо, переведенное на упрощенную систему налогообложения. Руководитель и учредитель – родственник директору основной компании. Адрес государственной регистрации совпадает с местонахождением основной фирмой. Бухгалтерию ведут одни и те же сотрудники.

Аудиторская фирма после проверки выскажет мнение, что ИФНС может посчитать создание зависимой фирмы дроблением бизнеса. Это сделано для необоснованного уклонения от уплаты налога на прибыль и НДС. Формально нарушения законодательства нет, однако в судах налоговики часто доказывают свою позицию. Тяжбы выигрываются, компаниям предъявляются финансовые санкции.

Для исправления выявленной ситуации заказчику будут даны рекомендации:

Сменить учредителя зависимой фирмы. Им может быть любой человек, не связанный семейными узами с руководством основной компании. Необходимо проследить, чтобы его профессиональная деятельность не была связана с предприятием. Сменить юридический адрес или оформить государственную регистрацию в другом регионе. Принять в штат зависимой фирмы людей, не работающих в основной компании. Проследить, чтобы электронные отчеты в ИФНС отправлялись с другого IP адреса. Если у зависимой и основной фирмы одни и те же поставщики, нужно сменить контрагентов. Произвести другие действия, чтобы у ИФНС не было доказательств выделения зависимой фирмы с целью уменьшения налоговой нагрузки.

Бухгалтерский и налоговый аудит – эффективные мероприятия, которое помогут сократить риски предъявления финансовых санкций со стороны фискальных органов. Это позволит избежать убытков и увеличить прибыль компании.

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