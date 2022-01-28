Сегодня мы расскажем, как проводится налоговый мониторинг в 2022 году, как предоставляются услуги налогового мониторинга, и чем налоговый мониторинг отличается от налогового аудита.

Налоговый мониторинг – это система внутреннего контроля за совершаемыми фактами хозяйственной жизни и правильностью исчисления (удержания), полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов в бюджет.

Главное отличие налогового мониторинга от налогового аудита заключается в том, что налоговый мониторинг осуществляется в режиме реального времени, это преимущество позволяет выявлять ошибки и оперативно решать проблемы, связанные с налоговым контролем.

Для осуществления налогового мониторинга компания открывает аудитору постоянный доступ в бухгалтерскую базу 1С. Таким образом, аудитор имеет удаленное рабочее место в бухгалтерской базе клиента, с которым заключен договор на оказание услуг налогового мониторинга.

Аудитор по существу является независимым внутренним контролером, функциональная подчиненность которого должна быть на уровне руководителя организации или собственника бизнеса.

По результатам налогового мониторинга аудитор предоставляет информацию о результатах тестирования налоговых деклараций, а также оценку рисков по фактам совершенных хозяйственных операций в отчетном периоде.

Какие есть преимущества для организации при заключении договора на налоговый мониторинг с аудиторской компанией?

Получение руководителем и/или собственником бизнеса объективной, достоверной и независимой информации о состоянии бухгалтерского и налогового учета; Эффективная система внутреннего контроля над правильность составления налоговых деклараций, расчетами с бюджетом, контроль хозяйственных операций; Оперативная система оценки налоговых рисков, а также управления налоговыми рисками (уклонение, снижение, разделение, принятие рисков); Сведение рисков выявления нарушений при проверках ФНС к 0%; оперативная система исправления ошибок в бухгалтерском и налоговом учете.

Налоговый мониторинг может быть востребован организациями, которые не подпадают по финансовым критериям для проведения обязательного аудита, но в тоже время собственники бизнеса заинтересованы в снижении рисков привлечения к налоговой ответственности, а также заинтересованы в получении объективной и достоверной информации о состоянии бухгалтерского и налогового учета от независимого контролера.

Каким образом оказываются услуги по налоговому мониторингу?

Услуга налогового мониторинга — это новая услуга, которую мы предлагаем нашим клиентам, начиная с 2022 года.

Поэтому методология налогового мониторинга строится индивидуально с учетом потребностей клиента. В данной статье мы расскажем об общих подходах к организации налогового мониторинга.

Проведение налогового мониторинга — этап №1: определение перечня налоговых отчислений

На первом этапе аудиторская компания с клиентом определяет перечень налогов, которые подпадут под налоговый мониторинг, соответственно определяется перечень налоговых деклараций, которые будут проверяться аудитором, осуществляющим налоговый мониторинг.

Полный перечень действующих налогов приведен в Приложении №22 к Требованиям к организации системы внутреннего контроля, утвержденным приказом ФНС России от 25.05.2021 N ЕД-7-23/518@.

Всего перечень содержит тридцать один вид налоговых платежей. Далее приведена таблица с перечнем налоговых платежей:

Вы можете скачать таблицу: Перечень налогов (.xlsx)

После того, как выбран перечень налогов для налогового мониторинга, далее необходимо определить перечень видов сделок (операций), которые также будут проверяться аудитором в ходе налогового мониторинга.

Такими видами сделок (операций) могут быть:

покупка-продажа товаров, продукции;

мена;

дарение;

аренда;

выполнение работ;

оказание услуг;

заем;

кредит;

внешнеторговая сделка;

договоры комиссии (агентские, поручение);

уступка права требования (цессия);

операции с ценными бумагами, долями участия;

операции с производными финансовыми инструментами;

реорганизация;

строительство;

сделки с основными средствами;

предоставление поручительств, гарантий, залога;

выплата дивидендов;

лизинг;

перевозка, транспортное экспедирование;

доверительное управление;

сделки с объектами интеллектуальной собственности;

договоры товарищества;

иное.

Виды операций не ограничиваются теми, которые были выделены для налогового мониторинга, аудитор в ходе проверки в том числе обращает внимание на нетипичные и сомнительные операции.

Следующим шагом является определение перечня областей риска. Другими словами, необходимо определить какие могут быть сбои или ошибки в процессе подготовки и сдачи налоговых деклараций:

занижение доходов

завышение доходов

занижение расходов

завышение расходов

завышение убытков

занижение налоговой базы

завышение вычета

неправомерное применение льготы

неправильное определение суммы налога, сбора, страхового взноса

неправильное применение налоговой ставки (ставки сбора, тарифа страхового взноса)

неправильное заполнение налоговой декларации (расчета)

непредставление налоговой декларации (расчета)

непредставление документов (информации)

неуплата налога, сбора, страхового взноса

несоблюдение установленных сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов

Первый этап является подготовительным этапом к началу построения процедуры налогового мониторинга.

Налоговый мониторинг — этап №2: постановка системы внутреннего контроля

Второй этап заключается в постановке системы внутреннего контроля, которая основывается на риск-ориентированном подходе с применением модели CОSO.

Налоговые органы также применяют модель CОSO при построении системы налогового администрирования.

Компонентами системы внутреннего контроля являются:

контрольная среда;

система управления рисками;

контрольные процедуры;

информационные системы;

мониторинг средств контроля.

Наша аудиторская компания после заключения договора на осуществление налогового мониторинга на основании изучения контрольной среды, самостоятельно производит описание процесса формирования налоговых деклараций, а также отражения в бухгалтерском и налоговом учете фактов хозяйственных операций, идентифицирует риски, составляет матрицу рисков и контрольных процедур.

Далее аудиторская компания согласовывает с клиентом сроки и периодичность проведения контрольных процедур, связанных с налоговым контролем. Таким образом, составляется план работы аудитора по проведению налогового мониторинга.

Налоговый мониторинг — этап №3: проверка налоговых деклараций

После того, когда налоговые риски идентифицированы и контрольные процедуры регламентированы, аудитор может приступить к работе по проверке налоговых деклараций на основании утвержденного плана проведения налогового мониторинга.

Процесс проверки правильности заполнения налоговых деклараций в нашей аудиторской компании частично автоматизирован с применением программного продукта. Автоматизирован процесс проверки налоговых деклараций по налогу на прибыль и по НДС в части проверки соответствия данных декларации и данных регистров налогового учета.

Автоматизация процессов проверки деклараций ускоряют сроки выполнения работ и исключают возможность ошибки в виду человеческого фактора.

При выявлении рисков в процессе подготовки налоговых деклараций наша аудиторская компания применяет метод экспертных оценок налоговых рисков, анализ прошлых событий, анализ контрольных процедур.

Аудитор производит тестирование налоговых деклараций по следующим направлениям:

Определение организацией порядка отражения хозяйственной операции в налоговом учете;

Учет организацией данных первичных учетных документов для целей налогового учета;

Отражение организацией фактов хозяйственной жизни и (или) хозяйственных операций в автоматизированной учетной системе организации;

Расчет организацией показателей регистров налогового учета и форм налоговой отчетности;

Порядок уплаты (перечисления) организацией налогов, сборов, страховых взносов.

По результатам проведения контрольных процедур аудитор оформляет чек-лист в табличной форме. Чек-лист предоставляется клиенту по каждой проверке по всем проверяемым налогам отдельно.

Пример формы чек-листа, который применяется нашей аудиторской компанией представлен на изображении:

Вы можете скачать пример формы чек-листа по ссылке: ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

Проведение налогового мониторинга — этап №4: подведение итогов контрольных мероприятий

На четвертом этапе осуществляется подведение итогов проведенных контрольных мероприятий. При проведении налогового мониторинга аудитор имеет права доступа в бухгалтерскую базу 1С, но не имеет права внесения исправлений в систему бухгалтерского и налогового учета, эта функция не входит в компетенцию аудитора.

Если в ходе налогового контроля аудитор выявил нарушения, которые приводят к рискам применения штрафных санкций, то решение о внесении исправлений в налоговую отчетность принимает руководитель организации либо главный бухгалтер.

За аудитором остается функция контроля за внесением исправления в регистры налогового учета, а также за сдачей уточненной налоговой декларации в налоговую инспекцию при необходимости.

Важное значение в системе внутреннего контроля имеет соблюдение в компании профессиональных, этический и поведенческих стандартов. Другими словами, общая корпоративная культура оказывает сильное влияние на СУРиВК и определяет контрольную среду.

Слабая и неэффективная СУРиВК приводит бизнес не только к дополнительным налоговым потерям, но и является полем для воровства, мошенничества и злоупотреблений персонала компании.

Любой бизнес-процесс начинается с постановки целей на всех уровнях управления компанией, а также определения ключевых показателей деятельности работников. Представленный в данной статье чек-лист по существу является оценкой ключевых показателей деятельности работников бухгалтерии.

Внутренний контроль в компании

В настоящее время большое внимание уделяется системе управления рисками и внутреннему контролю (СУРиВК), которая строится с применением модели COSO, основанной на риск-ориентированном подходе при организации контроля любой деятельности.

Если говорить простым языком, то смысл модели COSО заключается в том, что лучше предупредить нарушение, чем потом исправлять последствия от реализации риска этого нарушения.

Риск-ориентированный подход помогает компании экономить деньги и силы, а также дает уверенность при налоговой проверке налоговой инспекцией, помогает экономить трудовые, материальные и финансовые ресурсы.

Для того, чтобы оценить СУРиВК вашей организации, мы рекомендуем провести самостоятельное тестирование компонентов модели COSО, для этого надо ответить применяются (да) или не применяются (нет) элементы системы внутреннего контроля (СВК) в вашей компании.

Компоненты системы внутреннего контроля организации:

Вы можете скачать таблицу: Компоненты системы внутреннего контроля организации

Исходя из ответов, возможно определить эффективна или неэффективна система внутреннего контроля вашей организации.

Наша аудиторская компания в своей практике часто сталкивается с ситуацией, когда руководитель компания или собственник бизнеса задает вопрос: «Что происходит в бухгалтерии?». Большая часть информации, что «происходит в бухгалтерии», не доводится до высшего руководства компании, либо доводится в неполном объеме.

Налоговые декларации, которые сдаются в налоговую инспекцию, никто не проверяет кроме бухгалтера. Таким образом, о налоговых рисках руководство узнает только тогда, когда они реализовались, и возникли последствия.

Последствием является применение налоговых санкций, у компании возникают дополнительные налоговые потери в виде штрафов и пеней.

Налоговый мониторинг — это эффективный инструмент системы внутреннего контроля и управления налоговыми рисками. Наша аудиторская компания предлагает услуги по налоговому мониторингу для малого и среднего бизнеса.

Стоимость услуг налогового мониторинга зависит от трудоемкости работ аудитора, от масштабов деятельности компании, от сложности хозяйственных операций, от квалификации персонала бухгалтерии.

Как правило, стоимость услуг определяется на основании технического задания. Минимальная стоимость налогового мониторинга одной организации в нашей аудиторской компании составляет 85 тыс.руб. за квартал.

В осуществлении налогового мониторинга должны быть заинтересованы в первую очередь собственники бизнеса и высшее руководство компании, потому что налоговый мониторинг — это система выявления налоговых рисков и управления этими рисками.

Корпоративное управление и корпоративная культура компании определяют общие установки для сотрудников компании, которые влияют на контрольную среду. Для того, чтобы понимать какая в компании сложилась корпоративная культура, надо ответить на вопросы:

Какое отношение в компании к нарушениям действующего законодательства? Осуществляется ли в компании стратегическое планирование и постановка целей для бизнес-процессов? Применяются ли в компании схемы уклонения от налогов? Какое отношение в компании к воровству, мошенничеству, обману, злоупотребления, взяткам?

Успех любого бизнеса зависит от того насколько шагов вперед смотрит высшее руководство компании. Если говорить о будущем, связанном с налоговым администрирование, то это будущее уже наступило для предприятий крупного бизнеса.

Что такое налоговый мониторинг? Разъяснения от Федеральной Налоговой Службы

Федеральная Налоговая Служба (ФНС) предложила крупному бизнесу добровольно подать заявление и перейти на налоговый мониторинг. На своем сайте ФНС дает такие разъяснения:

«Налоговый мониторинг – это новая форма налогового контроля. Она заменяет традиционные проверки на онлайн-взаимодействие на основе удаленного доступа к информационным системам налогоплательщика и его бухгалтерской и налоговой отчетности. Такой способ предоставления данных налоговому органу позволяет оперативно согласовывать с налоговым органом позицию по налогообложению планируемых и совершенных операций.

Доступ к данным налогоплательщика позволяет налоговому органу снизить объём истребуемых документов и сосредоточить ресурсы на проверке тех операции, которые содержат элементы риска.

Такая форма налогового контроля обеспечивает превентивное выявление налоговых рисков и быстрое урегулирование спорных неопределенных налоговых позиций и позволяет уже в момент планирования операций и сделок предупредить возникновение налоговых рисков и спорных ситуаций (ст. 105.26 НК РФ)».

В настоящее время система налогового мониторинга отрабатывается ФНС в порядке эксперимента на крупных предприятиях, но надо понимать, что такой порядок налогового администрирования в будущем будет применяться для всех налогоплательщиков.

По сообщению ФНС количество участников налогового мониторинга растет с каждым годом на 20%.

Построение системы налогового мониторинга ФНС основано на применении модели COSO, составной частью этой модели является требование ко всем налогоплательщикам организации системы внутреннего контроля согласно приложению к приказу от 25 мая 2021 г. N ЕД-7-23/518@ «Об утверждении требований к организации системы внутреннего контроля…».

Наша аудиторская компания предлагает свои услуги по налоговому мониторингу для малого и среднего бизнеса, которые позволят компании уверенно смотреть в свое будущее налогового администрирования ФНС. Потому что внутренний аудитор защищает интересы своего клиента, а также обеспечивает уверенность клиента в решении спорных вопросов с налоговыми органами, а также минимизирует налоговые риски.

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