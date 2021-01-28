Инвентаризация перед составлением годовой отчетности – обязанность для всех компаний. Это мероприятие осуществляется для подтверждения реальных остатков материального имущества и расчетов организации. Обычно, инвентаризация перед составлением годовой отчетности включена в обязательный аудит, и выступает первым этапом аудиторской проверки.

Инвентаризация перед составлением годовой отчетности — участие независимых аудиторов

Порядок инвентаризационных мероприятий утверждается вместе с учетной политикой компании. Предприятие может само определить структуру контрольных процедур, сроки, группы объектов. Исключения составляют случаи, когда проведения проверок обязательно. Это требования законодательства.

Приказом руководителя утверждается инвентаризационная комиссия. Назначается ее руководитель и члены. В контрольную группу могут входить директор компании, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, сотрудники технических отделов.

При большом объеме имущества организации, могут быть сформированы несколько рабочих групп. Их члены проверяют различные виды активов компании – основные средства, материалы, товары, прочее имущество. Инвентаризации также подвергаются расчеты с дебиторами, кредиторами, бюджетом и прочими контрагентами.

В состав комиссии также включаться работники финансовых контрольных служб предприятия. Руководство может принять решение о проведении мероприятий совместно с независимой аудиторской компанией на договорной основе.

Инвентаризация перед составлением годовой отчетности может быть отдельной услугой или входить в общий состав мероприятий аудиторской проверки. Это отражается в условиях договора с независимой аудиторской компанией.

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При проведении инвентаризации аудитор получает доказательства, на основании которых будет сформировано его мнение о состоянии системы внутреннего контроля компании. Проводится проверка пропускного режима в складских помещениях, порядка отпуска материалов, товаров и другого имущества.

По результатам контрольных мероприятий аудитор получает возможность не только подтвердить наличие имущества, но составить мнение о состоянии складского хозяйства. Подтвердить или опровергнуть вероятность возможных хищении или иных злоупотреблений должностных лиц.

Решение о включении в состав контрольной комиссии специалистов независимой аудиторской компании принимается руководством компании-заказчика до заключения договора. Это необходимо для расчета общей стоимости аудиторских услуг.

Для планирования мероприятий клиенту высылаются специальные контрольные таблицы. Аудитору сообщается состав имущества компании, перечень единиц хранения, расположение складских помещений. Предъявляются правила внутреннего документооборота.

После анализа поступившей информации, аудиторская компания разрабатывает план участия в инвентаризационных мероприятиях. Распределяет специалистов по рабочим группам и объектам учета. Руководству компании-заказчика могут быть направлены указания по более эффективному проведению контрольных процедур.

Когда проводится инвентаризация?

Приказом Минфина 34н утверждены случаи обязательного проведения проверки состояния активов и обязательств компании:

Инвентаризация перед составлением годовой отчетности. Если основные средства или иные материальные активы передаются в аренду, готовятся к продаже или покупаются. При увольнении работников, на чьем подотчете числились основные средства, материалы, оборудование, товары, прочее имущество. При обнаружении противоправных действий, краж, намеренного уничтожения материальных активов. При возгорании, наводнении, других ситуациях, вызванных природными явлениями или техногенными катастрофами. В случае решения руководства компании о ее преобразовании или ликвидации.

Это обязательные случаи, которые предусмотрены законодательством. Руководство организации может само разработать график проведения контрольных мероприятий. Выделить группы имущества, активы, обязательства, инвентаризация которых будет проходить чаще, чем один раз в год.

Минфин предписывает проводить контрольные мероприятия в случаях, определенных законодательством. В приказе 34н не приводится ссылок на нормативные документы, которые регламентируют обязательную сверку учетных данных с фактическим наличием активов и обязательств.

Часто встречающийся случай проведения обязательной инвентаризации – банкротство компании. Закон предписывает конкурсному управляющему произвести ревизию имущества.

Инвентаризация перед составлением годовой отчетности — сроки

Время проведения сверки данных бухгалтерского учета имущества с фактическим наличием устанавливаются руководителем компании. Однако, есть случаи обязательной проверки, установленные законодательством.

Инвентаризация перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проводится не ранее наступления 4 квартала. Это требование Минфина. Исключение – основные средства. Ревизия этой группы активов может проходить не реже, чем один раз в 3 года.

На практике выполнить требования законодательства компаниям с большим товарооборотом сложно. Предприятие не может остановить работу складского хозяйства на время проведения контрольных мероприятий. Однако, актуальные данные необходимы на 31 декабря для составления бухгалтерской отчетности.

Наличие имущества и соответствие его учетным данным проверяется по группам товаров или отдельным материально-ответственным лицам. Эти процедуры проводятся до 31 декабря. Данные корректируются на величину прихода и выбытия ТМЦ во время проведения проверки.

Некоторые компании используют длинные новогодние каникулы для проведения инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. В праздничные дни поток покупателей и заказчиков значительно снижается. Это позволяет качественно провести контрольные мероприятия.

Кроме материальных активов необходима инвентаризация расчетов. Эти процедуры работники бухгалтерии могут провести и после 31 декабря. Контрагентам вручаются или рассылаются акты сверки на последнюю дату отчетного года. Акты сверки расчетов также необходимо получить у ИФНС, внебюджетных фондов, прочих дебиторов и кредиторов.

Закон о банкротстве предписывает проведение инвентаризации имущества компании конкурсным управляющим. На эти действия ему дается три месяца. Суд может увеличить этот срок в связи с большим объемом работы.

Процесс проведения инвентаризации

Более 15 лет назад Минфин приказом № 49 утвердил порядок проведения ежегодной инвентаризация перед составлением годовой отчетности. Этот нормативный документ до сих пор действует. Согласно предписаниям министерства, можно выделить следующие этапы контрольных мероприятий.

Создание инвентаризационной комиссии

Инвентаризация перед составлением годовой отчетности проводится комиссией, которая создается на основании приказа руководителя. Компания может использовать бланк ИНВ 23 или создать собственную форму документа с использованием обязательных реквизитов.

Состав комиссии формируется из работников предприятия, их список утверждается. По решению руководителя в эту группу могут быть включены специалисты независимой аудиторской организации.

Комиссия состоит не менее чем из двух человек. Максимальный состав зависит от объема работы. Запрещается включать в ее члены работников компании, в подотчете которых находится инвентаризируемое имущество.

Приказ руководителя о проведении инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности содержит информацию:

цель проведения контрольных мероприятий;

состав инвентаризируемого имущества;

список лиц, проводящих эти процедуры;

назначенный председатель комиссии, ответственный за проведение контрольных мероприятий;

сроки проведения.

При большом объеме работы и наличии многих складских помещений и мест хранения имущества, комиссия может быть разбита на несколько рабочих групп. Назначается старший сотрудник. Эта информация отражается в распоряжении руководителя компании.

С содержанием приказа должны быть ознакомлены все члены комиссии. Они ставят подписи. Документ регистрируется в специальном журнале.

Получение сальдовых ведомостей

Бухгалтерий подготавливаются ведомости учета имущества с данными на дату проведения инвентаризации. В процессе контрольных мероприятий фактическое наличие материальных активов будет сверяться со значениями, указанными в этих документах.

Председателю комиссии передаются сальдовые ведомости. Он заверяет их подписью с указанием даты, когда начались мероприятия по проведению инвентаризации. Документы вручаются членам комиссии, ответственным за проверку отдельных групп имущества компании.

Получение расписок подотчетных лиц

Комиссия прибывает в место проведения проверки. Это могут быть складские помещения, боксы, стоянки техники, прочие места хранения материалов. Присутствие подотчетного лица при контрольных мероприятиях обязательно.

Подотчетное лицо составляет документ, свидетельствующий о следующем:

Документы об оприходовании и отпуске имущества сданы работникам бухгалтерии, ответственным за учет материальных активов. Все материальные ценности учтены. На складе нет имущества, которое отпущено покупателям, но ими фактически не получено.

Расписки сдаются председателю комиссии или старшим сотрудникам в учетных группах.

Работа комиссии

При сверке учетных данных с фактическим наличием остатков имущества, комиссия использует различные методы для каждой группы активов компании.

Материальные активы. Имущество, находящееся на складах, открытых площадках, иных местах хранения, осматривается визуально. Происходит количественный подсчет, обвес, замер. Проверяется его физическое состояние. Исследуется внешний вид единиц хранения.

Денежные средства в кассе. Комиссия проводит ревизию денежной наличности, ценных бумаг, векселей, специальных марок, чековых книжек, прочих документов. Проверяется состояние помещений, сейфов, специальных ящиков для хранения. Сверяются остатки с данными кассовой книги.

Нематериальные активы . НМА и прочие активы, не имеющие вещественного состояния, инвентаризируются путем проверки документов, свидетельствующих об их собственности. Подтверждается право организации владения ими.

Расчеты с контрагентами. Работники бухгалтерии подготавливают акты сверки с дебиторами и кредиторами. Предъявляют комиссии документы, свидетельствующие о фактическом состоянии расчетов с бюджетом, государственными фондами, сотрудниками предприятия, его учредителями, прочими контрагентами.

Данные полученные при контрольных процедурах, заносятся в инвентаризационные ведомости. Подотчетные лица, присутствующие при этих процедурах, подписывают документы.

Сверка с учетными данными

Полученные результаты при инвентаризации сверяются с данными бухгалтерии. При обнаружении несоответствия, факты фиксируются актами. По обнаруженным недостачам и выявленным излишкам имущества составляются ведомости.

При составлении описей используются бланки, рекомендуемые Госкомстатом. Компания может разработать собственные формы, с использованием обязательных реквизитов. Учетные группы передают составленные документы председателю комиссии.

Обобщение результатов

Проводится заседание инвентаризационной комиссии. На нем обобщаются и анализируются результаты проведенной проверки состояния активов компании. Составляются перечни выявленных недостач и неучтенного имущества. Исследуются причины расхождений с данными бухгалтерии.

Результаты заседания оформляются документально. В протоколе указываются данные, полученные при инвентаризации. Фиксируются факты обнаружения несоответствий наличия имущества с учетными данными. Если нарушений не выявлено, это также отражается в документе.

Составляется итоговая ведомость ИНВ 26. В этом документе указываются данные, выраженные в рублях:

излишки или недостачи;

сумма порчи имущества;

результаты корректировок – зачтено при условии пересортицы, списано по нормам и сверх установленных лимитов, отнесено на установленных виновников.

Протокол заседания подписывается председателем комиссии и всеми работниками, входящими в ее состав. К этому документы прикладываются ведомости, в которых отражены результаты контрольных мероприятий. Документы передаются руководителю компании.

Утверждение результатов

Руководитель предприятия изучает материалы инвентаризации перед составлением годовой отчетности. Он утверждает результаты мероприятий и принимает решение. Составляется приказ по предприятию.

В этом документе сообщаются результаты контрольной проверки и приводятся указания по устранению выявленных нарушений. Содержание приказа доводится до сведения всех подотчетных лиц и работников бухгалтерии, отвечающих за учет имущества компании.

Для устранения выявленных расхождений в учетных данных, материалы инвентаризации передаются в бухгалтерию. Записи в регистрах корректируются с учетом наличия имущества по факту.

Инвентаризация перед составлением годовой отчетности — отражение результатов в учете

По результатам обязательной инвентаризации перед составлением годовой отчетности делаются корректировочные записи в бухгалтерском учете. Отражается фактическое отсутствие активов или их излишки.

Имущество, которое не может в дальнейшем использоваться по своему назначению, списывается с учета в расходы компании. Если у расчетов истек срок давности, в пределах которого может быть предъявлен судебный иск, эта задолженность подлежит списанию за счет созданных резервов.

Недостачи

Этот факт учитывается в том периоде, в котором он был обнаружен. Недостачи материалов, используемых в производстве, могут быть в установленных пределах. Нормы утверждаются законодательно. Это обусловлено естественной убылью – усушкой, потерей при транспортировке, иными причинами.

Бухгалтерские записи при выявлении этого факта:

Д94 К10,41,43 – выявлен факт недостачи по утвержденным нормам;

Д20,25,26 К94 – недостача списана в пределах лимита.

Для некоторых материалов нормы убыли не устанавливаются законодательно. Не может быть естественных недостач у объектов ОС, оборудования, товаров, денег, ценных бумаг.

Устанавливаются причины недостач – хищения, подмена, иные действия. Эти случаи расследуются и выявляются виновники. На этих работников накладываются материальные взыскания.

В случае явных противоправных действий, руководитель может обратиться в правоохранительные органы для розыска виновника. Если найти ответственного за хищение не удалось, стоимость имущества списывается на прочие расходы компании.

В учете делаются записи:

Д94 К01,10,41,50 – списывается стоимость имущества, по которому выявлена недостача;

Д73,76 К94 – сумма относится на виновного работника или другое установленное лицо;

Д70,50,51 К73,76 – задолженность погашается удержанием из заработной платы, внесением денег в кассу или перечислением на расчетный счет компании;

Д91 К94 – стоимость имущества списывается в случае не обнаружения виновного на прочие расходы организации.

Такая же проводка делается при списании материалов сверх установленных лимитов.

В налоговом учете, в пределах законодательно установленных норм, убыль материалов относится на расходы организации. Они уменьшают базу по налогу на прибыль предприятия.

Если установлен виновник хищения или порчи имущества, сумма также учитывается в составе затрат. Расходы определяются на дату:

добровольного признания вины работником или иным лицом, составления соглашения о возмещении;

вступление в силу судебного решения, которое обязывает виновного возместить убытки.

Одновременно с затратами от списания имущества, учитываются доходы от поступления возмещения от виновного лица.

Если сумма меньше убытка, разницу относят на расходы, не учитываемые при определении базы по налогу на прибыль. В случае, если сумма больше – на прочие облагаемые доходы.

Если виновник не установлен, расходы учитывают на дату поступления соответствующих документов от правоохранительных органов.

Излишки

Если инвентаризация перед составлением годовой отчетности выявила излишнее количество материальных активов, эти результаты также отражаются в отчетности. Производится рыночная оценка стоимости материальных активов.

В учете излишки отражаются на дату утверждения акта инвентаризации. В этом документе указывается установленная стоимость имущества. Руководитель предприятия может принять решение об оценке активов независимой специализированной организацией.

Учетные записи:

Д10,41,50 К91 – отражены излишки имущества.

В налоговом учете результаты проведенной инвентаризации, учитываются в составе прочих доходов компании.

Инвентаризация перед составлением годовой отчетности товаров и материалов

Проверка наличия товаров и материалов на складах и местах хранения проводится в следующих случаях:

В составе мероприятий по ежегодной инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. В случаях обязательного проведения ревизий, согласно законодательству. При решении руководителя о назначении внеочередной проверки складского хозяйства.

Комиссия, назначенная приказом руководителя, проверяет фактическое наличие товаров и материалов на складе. Выявляет расхождения с учетными данными.

Производится пересчет единиц хранения. Применяется сканеры штрихкодов и другие средства автоматизации этого процесса. При необходимости упаковки товаров вскрываются. Содержимое осматривается, измеряется, взвешивается.

Перед проведением контрольных мероприятий составляется опись, формой ИНВ 3. Подотчетное лицо составляет расписку. В этом документе указывается, что перед началом проведения инвентаризации документы по ТМЦ сданы в бухгалтерию. Все товары и материалы оприходованы.

На отгруженные материалы и товары составляется акт ИНВ 4.

По ТМЦ, которые отгружены и находятся в пути, составляется акт по форме ИНВ 6.

Результаты проверки отражаются в ведомости ИНВ 19.

Во время инвентаризации должен присутствовать работник, на чьем подотчете числятся ТМЦ. Запрещается переносить товары и материалы на другие места хранения. Отпуск их осуществляется только по решению руководителя предприятия.

Инвентаризация перед составлением годовой отчетности — основные средства

Контрольные мероприятия по проведению инвентаризации ОС перед составлением годовой отчетности разрешается осуществлять один раз в 3 года. Однако, законодательство предусматривает случаи, когда проверка обязательна до следующего намеченного срока:

перед передачей основного средства арендатору;

в случае преобразования организации или ликвидации;

при смене подотчетных лиц;

при разрушении или порче объектов ОС во время стихийных бедствий;

в случаях хищения или умышленной порчи ОС.

Перед инвентаризацией объектов ОС члены комиссии получают ведомости учета. Кроме этих документов им предоставляют:

выписки из единого реестра объектов недвижимости;

технические паспорта на приборы и оборудование;

паспорта транспортных средств;

прочие документы, свидетельствующие о праве собственности на объекты ОС.

В ходе проверки комиссия осматривает объекты основных средств. Оценивает их сохранность, физическое состояние. Сверяет инвентарные номера, с данными, указанными в карточке учета.

На транспортных средствах сверяются VIN номера с данными, указанными в ПТС. На оборудовании и приборах смотрят заводские номера и сличают с данными, указанными в технических паспортах.

Все данные по проверенным объектам основных средств фиксируются в описи ОС 1. В этой форме указываются расхождения между наличием по факту и учетными данными.

Все данные, полученные в результате контрольных мероприятий, регистрируются в ведомости ИНВ 18.

Составляется два экземпляра документа. Один остается у подотчетного лица, другой у инвентаризационной комиссии. С работника также берутся письменные объяснения в случаях выявления несоответствия с данными учета.

На основные средства, которые в период проведения инвентаризации находятся на ремонте, составляется специальная ведомость ИНВ 10. В этом документе указываются суммы расходов.

Данные по основным средствам, переданным в аренду или помещенным на ответственное хранение, заносятся в отдельную опись. В этом документе указываются реквизиты документов по передаче.

В отдельный регистр учета заносят сведения по объектам основных средств, которые не могут в дальнейшем использоваться в хозяйственной деятельности организации. Указываются причины, по которым эти ОС подлежат списанию.

Если в ходе проверки, выявлены характеристики ОС, не соответствующие их техническим показателям, эти данные указываются в форме ИНВ 1. В этом документа также указываются сведения по тем основным средствам, которые в процессе реконструкции изменили свое назначение.

Выявление излишков ОС

Если при проведении проверки обнаружатся ОС, которые не числятся в бухгалтерском учете, сведения о них должны быть указаны в ведомости ИНВ 18.

Комиссия должна определить, относятся ли выявленные материальные активы к основным средствам. Действующий с 2021 стандарт ФСБУ 6/2020 предписывает относить к ОС объекты:

используемые в производственной деятельности компании и способные приносить финансовую выгоду;

срок использования материальных активов должен превышать 12 месяцев.

стоимость, таких объектов не должна быть меньше утвержденного лимита в учетной политике компании.

В соответствии с приказом Минфина 34н выявленные объекты должны быть оприходованы организацией по рыночной цене. Она определяется по одному из способов:

запрашиваются данные о стоимости таких объектов у фирмы-изготовителя;

используются сведения об уровне цен на такие активы, полученные из СМИ и у торговых организаций;

руководителем компании может быть принято решение об экспертной оценке.

На дату проведения инвентаризации перед составлением годовой отчетности обнаруженные объекты ОС должны быть оприходованы. Составляется акт приема-передачи.

Делаются следующие учетные записи:

Д08 К91 – в результате инвентаризации имущества перед составлением годовой отчетности выявлен объект ОС;

Д01 К08 – объект ОС введен в эксплуатацию.

Стоимость основного средства относится на прочие доходы организации.

В налоговом учете стоимость выявленных в результате инвентаризации ОС относится на внереализационные доходы, которые организация получила в натуральной форме. Это требование ст. 250 НК.

Цена объекта ОС, также, как и в бухгалтерском учете, определяется исходя из рыночной стоимости.

Недостачи ОС

Если инвентаризация перед составлением годовой отчетности обнаруживает отсутствие объекта ОС, этот факт комиссия фиксирует в ведомости ИНВ 18. Производится расследование причин, по которым есть несоответствие наличия по факту с данными учета.

Недостачи основных средств могут возникнуть:

В результате счетных ошибок или сбоя бухгалтерской программы. В случаях, когда документы по выбытию объектов основных средств не поступили в финансовую службу организации. Произошло хищение основного средства.

Комиссия требует от подотчетного лица указать причины отсутствия объекта ОС. Выявляет виновника недостачи и обстоятельства происшедшего.

По факту недостачи объекта ОС, которую выявила инвентаризация перед составлением годовой отчетности, составляется акт. В нем указывается:

причины фактического отсутствия объекта ОС;

балансовую стоимость ОС;

величину начисленной амортизации.

В случае установлении вины подотчетного лица, или другого работника предприятия, необходимо составить акт. В нем указывается:

паспортные данные виновника;

занимаемая должность;

наличие договора о полной мат.ответственности;

сумма причиненного ущерба.

К этому акту прикладываются документы, свидетельствующие об обнаружении недостачи, об установлении вины сотрудника предприятия, о стоимости объекта ОС.

Если виновник не найден и имеется подозрение на совершение противоправных действий, руководство предприятия вправе обратиться в следственные органы. Составляется заявление. К нему прикладываются документы, свидетельствующие о произошедшем хищении и сумме ущерба, нанесенного компании.

Если виновник установлен, но он отказывается возмещать ущерб, руководитель может обратиться в судебные органы для принудительного взыскания.

В случае признания вины, сотрудник будет погашать ущерб предприятия в добровольном порядке. Производятся следующие учетные записи:

Д02 К01 – списывается накопленная амортизация по объекту ОС;

Д94 К01 – списывается остаточная стоимость актива;

Д73 К94 – отнесение суммы недостачи на виновника;

Д70,50,51 К73 – возмещение убытка сотрудником.

Если виновное лицо не установлено и следственные органы прекратили поиски, ущерб от недостачи списывается на прочие расходы компании.

Д91 К94 – сумма ущерба от недостачи отнесена на прочие расходы.

В налоговом учете, чтобы отнести недостачи на расходы, уменьшающие базу по налогу на прибыль, необходимы документы от правоохранительных органов, свидетельствующие об не установлении виновного лица.

Инвентаризация перед составлением годовой отчетности — сверка расчетов

Инвентаризация перед составлением годовой отчетности выявляет правильность отражения расчетов с контрагентами компании. Эти мероприятия проводят работники бухгалтерии или финансовой службы компании.

Производится сверка расчетов со всеми дебиторами и кредиторами. Данные составляются по каждому договору. По результатам эти процедур оформляется справка по форме ИНВ 17. Этот документ передается в инвентаризационную комиссию.

Каждому контрагенту вручается акт сверки расчетов. Если имеются расхождения в данных, анализируются причины и вносятся корректировки в учетные регистры компании. В том случае, если выявляется отсутствие документов, запрашиваются дубликаты.

Инвентаризация перед составлением годовой отчетности необходима по расчетам с бюджетом, персоналом предприятия, учредителями, прочими дебиторами и кредиторами.

Дебиторская задолженность, которую невозможно взыскать

Инвентаризация перед составлением годовой отчетности может обнаружить безнадежную дебиторскую задолженность. Устанавливаются покупатели и заказчики, которые не расплатились с компанией и их долги нельзя взыскать.

Признаки безнадежной задолженности:

Законодательно установленный срок давности истек. Должник – юридическое лицо был ликвидирован. Взыскать с него долг нельзя. Есть документы от судебных приставов о том, что взыскать задолженность невозможно.

Исковая давность по гражданскому законодательству составляет три года. Этот срок может прерываться, если должник частично признал свои обязанности. С этого момента начинается новый срок.

В случае выявление безнадежной задолженности, она подлежит списанию на прочие расходы компании и за счет соответственного резерва. В бухгалтерском учете делаются следующие записи:

Д63 К62,76 – списание долга, который невозможно взыскать, за счет созданного резерва;

Д91 К62,76 – списание на прочие расходы в том случае, если резерв не создавался.

Дебиторская задолженность, по которой невозможно взыскание, учитывается на забалансовом счете 007 пять лет.

Организации вправе создавать резервы по сомнительным долгам в налоговом учете по установленным НК правилам.

Безнадежная задолженность списывается за счет резерва. Если он не создавался, вся сумма долга относится на расходы, уменьшающие налоговую базу.

Невостребованная кредиторская задолженность

Бывают случаи, когда инвентаризация перед составлением годовой отчетности выявляет кредиторскую задолженность, срок исковой давности по которой истек. Выяснить местонахождение поставщика нельзя, сведения о нем в ЕГРЮЛ отсутствуют.

В этом случае суммы кредиторской задолженности должны быть списаны на прочие доходы компании. В учете делаются записи:

Д60,76 К91 – получен внереализационный доход от списания кредиторской задолженности.

В налоговом учете эти доходы увеличивают налогооблагаемую базу.

Инвентаризация перед составлением годовой отчетности — проверка судебных требований

Инвентаризация перед составлением годовой отчетности должна проверить судебные дела, в которых компания является истцом. Комиссия запрашивает документы из юридического отдела и сравнивает требования, указанные в них с данными бухгалтерского учета.

В том случае, если покупатель или заказчик выступает ответчиком, его задолженность должна соответствовать исковым требованиям компании. Проверяется дебетовые остатки по счетам 62, 76. Исключения составляют требования о возмещении убытков, связанных с деловой репутацией. По ним не делаются бухгалтерские записи.

Судебные издержки учитываются на счете 76. Их сумма должна соответствовать данным, указанным в иске. В случае обнаружения расхождений, делаются корректировки.

Проверяются судебные иски, в которых предприятие является ответчиком. Кредиторская задолженность, учтенная на счетах 60, 68, 69, 76 должна соответствовать документам, полученным от поставщика или подрядчика. Сумма неуплаченных налогов и взносов подтверждается актами сверки с ИФНС.

Если отсутствуют документы по образовавшейся кредиторской задолженности и истец их не предоставил, бухгалтерские записи в учете не делаются. Если суд признает законность требований, составляются соответствующие проводки.

Ревизия кассы

При инвентаризации перед составлением годовой отчетности производится ревизия кассы. Проверяется наличие денежных средств, ценных бумаг, бланков строгой отчетности, прочих документов, хранящихся в сейфах компании.

Ревизия в кассе проводится в присутствии кассира или работника, выполняющего его обязанности. Комиссия пересчитывает наличность и прочие ценные бумаги, хранящиеся в кассе.

Данные сверяются с кассовой книгой. Изучаются отчеты кассира, приходные и расходные ордера. По результатам проверки составляется акт ИНВ 15.

Комиссия сверяет номера на бланках, чековых книжках, путевках и прочих документах. Выявляется их фактическое наличие.

Комиссия, также проверяет данные по денежным средствам, находящимся в пути. Проверяются сопроводительные ведомости при инкассировании, выписки почтовых отделений и банков по приему сумм.

Что будет, если не проведена инвентаризация перед составлением годовой отчетности?

Если не проведена инвентаризация перед составлением годовой отчетности, прямых финансовых санкций за это нарушение законодательством не предусмотрено. Однако, данные отчетности не будут объективными и достоверными.

Проведение ежегодных контрольных мероприятий в интересах собственников компании. Инвентаризация выявляет недостачи и хищения, ошибки в отражении материальных активов, другого имущества, денежных средств компании.

Это нарушение требований законодательства могут обнаружить аудиторы в ходе проверки. Организация не получит положительного заключения. Ее отчетность будет признана недостоверной. Этот факт может привлечь внимание сторонних пользователей и фискальных органов.

ИФНС не вправе наложить финансовые санкции на компанию за то, что она не проводила обязательной инвентаризации. Оштрафовать инспекция может за нарушение правил учета доходов и расходов.

Санкции за это нарушение предусмотрены статьей 120 Налогового кодекса. Если обнаружится, что не проводилась инвентаризация перед составлением годовой отчетности, то штраф может составить 10 тысяч рублей.

Если обнаружатся факты уклонения от инвентаризации в течении отчетного года в других установленных законом случаях, штраф может вырасти до 30 тысяч. Руководителя могут оштрафовать за это нарушение по статье 15.11 КоАП на сумму до 20 тысяч. Этой статье также предусмотрено отстранение от должности на срок до 2 лет.

Инвентаризация перед составлением годовой отчетности – обязательное мероприятие, которое необходимо для организации. Проведение этой процедуры в интересах не только руководства компании, но собственников бизнеса.

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