Как выбрать аудиторскую организацию – этот вопрос встает перед руководством компании еще до завершения отчетного периода. Важно найти аудиторскую организацию, которая окажет качественные услуги за приемлемую цену. В статье мы рассмотрим, как выбрать аудиторскую организацию и приведем примеры на основании осуществления деятельности нашей аудиторской организацией ООО «Радар-Консалтинг»
В связи с изменениями критериев для обязательного аудита в 2021 году, независимые специализированные организации потеряют немало клиентов. Многие аудиторы столкнутся с финансовыми проблемами, которые могут стать причиной банкротства. Некоторым компаниям придется закрыться или перепрофилироваться на сопутствующие аудиту услуги.
На рынке останутся только те аудиторские организации, которые хорошо оказывают услуги и имеют базу постоянных клиентов в среднем сегменте бизнеса.
Сейчас наблюдается насыщение рынка. Если у руководителя предприятия возникнет необходимость выбрать организацию для проведения аудита, лучше всего привлечь к поискам компанию, хорошо ориентирующуюся в этой сфере. Специалисты помогут выбрать аудиторскую организацию.
Если нет такой возможности, придется самому исследовать рынок аудиторских услуг для поиска оптимального решения. Выбор аудитора условно можно разделить на несколько этапов.
Практически 100% аудиторов имеют свой сайт. Сетевой ресурс необходим для продвижения фирмы, поиска клиентов, рекламы оказываемых услуг. Это визитная карточка компании, по которой может сложится первое впечатление об аудиторской организации.
Сайт должен иметь современный внешний вид. Включать несколько работающих разделов с актуальной информацией. Навигация удобная для пользователя. Сетевой ресурс должен показать пользователям:
Полное наименование аудиторской организации, ее юридический адрес и точное местонахождение. Например у нас, вы можете ознакомиться с этими данными в подвале сайта. Такие реквизиты, как:
Открыты для потенциальных клиентов, чтобы они могли проверить нас, как контрагента и убедиться в благонадежности компании.
Когда создана, сколько лет на рынке, основные принципы работы. Все это вы можете найти на страничке «О компании» на нашем сайте.
Аудиторская организация в соответствии с законом №307-ФЗ ОБЯЗАНА состоять в СРО. Без членства компания не имеет права оказывать аудиторские услуги.
СРО, в свою очередь, проверяет своих членов. Если компания не проходит проверку внешнего контроля качества (ВККР), то она лишается права осуществлять аудиторскую деятельность.
ООО «Радар-Консалтинг» состоит в СРО «Содружество» ОРНЗ: 12006004320. Мы постоянно проходим проверки ВККР. Свидетельства, подтверждающие это находятся на главной странице сайта. В разделе «Лицензии и Свидетельства». У аудиторской компании априори должны быть эти документы.
О том, как мы предоставляем услуги и кто наши клиенты, вы можете узнать на странице «Результаты проверок». Там мы описываем, как строится работа и какой результат получают клиенты.
Естественно, что конфиденциальные данные там ни в коем случае не разглашаются.
На странице «Отзывы» можно увидеть рекомендательные письма клиентов, заверенные печатью. Также, мы пошли дальше и добавили на страницу отзывы о нас с внешних, независимых сервисов.
О компании ООО «Радар-Консалтинг» вы не найдете ни одного негативного отзыва в сети. За 20 лет работы мы ни разу не подвели своих клиентов!
Отзывы должны выглядеть примерно так:
Написанным текстовым отзывам на сайтах доверять не стоит. Их может написать кто угодно. А вот рекомендательные письма легко можно проверить.
Это минимальная информация, изучив которую, клиент может перейти к следующему этапу. Его основной вопрос – как проверить аудиторскую компанию.
На сетевом ресурсе компании обязательно должны быть данные о членстве в саморегулируемой организации. Но не всегда стоит верить на слово. Если вы видите данные и документы, то рекомендуется перепроверить информацию в официальных источниках!
Фотошоп и другие методы ухищрения никто не отменял. Будьте осознаны и бдительны! Можете на примере нашей компании взять данные и проверить их.
Необходимо воспользоваться сайтом Министерства финансов и проверить аудиторскую фирму на наличие СРО, в которой она зарегистрирована. Если о ней нет данных, то дальнейшая проверка не имеет смысла.
Многие компании публикуют отзывы заказчиков. Некоторые клиенты оставляют свои адреса, наименования фирм, телефоны.
Можно позвонить нескольким предприятиям, оставившим положительные мнения. Узнать о работе аудиторской организации, профессионализме ее сотрудников, уровне цен на услуги.
Пристальное внимание нужно уделить разделу, где публикуются последние новости законодательства, арбитражная практика, ответы на сложные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. Если информация актуальна, это будет фактом, подтверждающим профессионализм организации.
Например в ООО «Радар-Консалтинг» мы ведем экспертный блог. В нем вы можете найти информацию об актуальных изменениях законодательства, советы для бизнеса и многое другое. Чтобы туда попасть, необходимо перейти на вкладку «Пресс-центр»
Удачей будет нахождение материалов по проверкам аудиторской компании. Очень немногие организации публикуют их на официальном сайте. У нас они есть в свободном доступе:
Третьим этапом будет изучение цен на аудиторские услуги компаний, которые являются популярными среди клиентов региона. Заключительным – выбор аудиторской организации с наилучшим показателем цена-качество.
Вы можете запросить коммерческое предложение от ООО «Радар-Консалтинг» на проведение аудиторских проверок с расчетом цены:
Аудиторская деятельность постоянно подвергается внутреннему и внешнему контролю.
В соответствии с законом 307 ФЗ, каждая аудиторская организация должна разработать мероприятия, входящие в систему внутреннего контроля. Эти процедуры должны повысить качество предлагаемых услуг и проводятся в соответствие со специальными стандартами.
Этот вид проверок осуществляет СРО, членом которой является компания. Саморегулируемые организации осуществляют контроль качества аудиторских услуг. Также проверяется:
В некоторых случаях, предусмотренных законом 307 ФЗ, контроль аудиторских организаций может осуществляться Федеральным казначейством.
С момента включения аудиторской организации в реестр СРО, она заносится в план проверок. Контрольные процедуры проводятся не реже чем раз в 5 лет. Два раза в год осуществлять проверки запрещается.
Для проверки СРО аудиторской организации, которая будет проходить вне плана, причиной может быть жалоба на нарушения закона 307 ФЗ, стандартов, правил независимости. Саморегулируемая организация может сама устанавливать дополнительные случаи проведения контрольных мероприятий.
Каждая СРО сама разрабатывает план и время проведения мероприятий по контролю качества аудиторской организации. По окончанию процедуры составляется акт установленной формы. Один экземпляр передается аудиторской организации.
Осуществление контрольных мероприятий СРО также может оформляться свидетельством, которое вручается проверяемой фирме.
В нем указывается за какие периоды времени проходила проверка, были ли выявлены нарушения. Документ подписывается руководителем компании и председателем комиссии по контролю качества саморегулируемой организации.
У нас свидетельство находится на главной странице сайта аудиторской компании.
Перед ответом на вопрос – как выбрать аудиторскую организацию, нужно изучить структуру деятельности аудита в РФ.
Аудиторская деятельность регулируется несколькими уровнями нормативных документов:
В соответствии с законом 307 ФЗ, аудиторская фирма – коммерческое предприятие, являющееся членом саморегулирующей организации. Реестр аудиторских СРО ведет Минфин.
Аудиторская компания, которая приняла решение о вступлении в СРО, подает заявление вместе с необходимым пакетом документов. Саморегулируемая организация рассматривает просьбу, проверяет фирму, не позднее 30 дней выносит решение о внесении в реестр своих членов.
В основе цены на аудиторские услуги заложена стоимость одного человеко/часа. В этот норматив входит несколько видов расходов:
В результате сложения всех расходов фирмы на усредненный человеко/час работы специалиста получается минимальная сумма, при оплате которой заказчиком, у аудитора не будет убытков.
Аудиторская фирма – коммерческая организация. Поэтому при расчетах необходимо учитывать прибыль от оказания услуг. Компании постоянно нужно обновлять электронную технику, программное обеспечение, рекламировать свою деятельность. Эти расходы также должны присутствовать в стоимости усредненного человеко/часа.
Пример. Получен заказ на проверку отчетности небольшой фирмы. Аудитор получил листы опросов, определил объем работы. Получилось, что для качественной проверки необходимо затратить 30 часов. Цена одного человеко/часа – 1800 рублей. Стоимость договора будет равняться 30*1800 = 54000 рублей.
Проверка отдельных участков бухгалтерского или налогового учета может быть намного сложнее. У аудиторских фирм есть внутренние расчеты по контрольным мероприятиям, учитывающим различную трудоемкость.
Еще один факт, значительно влияющий на стоимость аудиторских услуг – объем документооборота. Аудитору приходится делать выборку документов для их проверки и вынесения мнения о состоянии учета на предприятии.
Чем крупнее документооборот, тем больше будет затрачено времени на выборку документов, тем выше будет цена на аудиторские услуги.
Вопрос заказчика – как выбрать аудиторскую организацию с приемлемыми ценами, решается мониторингом рынка услуг. В регионах стоимость аудита не превышает определенных расценок, основанных на стоимости человеко/часа. Колебания в большую или меньшую сторону незначительны.
Аудиторские организации сами следят за тем, чтобы их цены привлекали клиентов. Поэтому вопрос – как выбрать аудиторскую организацию, чтобы не переплатить, не представляет особой сложности.
Не редки случаи, когда аудиторская компания предлагает цену в три-четыре раза ниже, стоимости услуг по региону. Это будет один из признаков того, что это мошенник.
Сайт компании будет обыкновенным шаблонным одностраничником. Многие разделы недоработаны или не действуют. Нет полных данных об организации, не указано ее название, адрес, учредительные документы. Не указано членом какого СРО является аудиторская компания.
Выявить мошенника просто. Достаточно на сайте Минфина найти фирму в реестре аудиторских организаций.
Если ее там нет – подозрения о мошенничестве подтверждаются. Руководитель фирмы-заказчика может сообщить об этом факте в правоохранительные органы.
Демпинг в аудите – это недобросовестная реклама, которая дает обещание клиенту выдать аудиторское заключение быстро и без проведения необходимых аудиторских процедур, за низкую цену аудита.
Спрос на так называемый на рынке «черный аудит» есть, но в этом случае руководитель компании и его собственники не достигают главной цели аудиторской проверки — получение от аудитора независимой и объективной оценки состояния бизнеса, слабых сторон постановки учетных процессов в компании, а также получение рекомендаций по их устранению.
К тому же, если такая махинация вскроется, то обе стороны подвергнуться уголовной ответственности.
Лучше выбрать добросовестную и надежную аудиторскую компанию, которая проведет аудит и выдаст аудиторское заключение на основании реальной проверки. Также, вы получите конфиденциальную информацию, которая позволит обнаружить и устранить недочеты в ведении бухгалтерии.
Как правило, благодаря своевременному и качественному аудиту, компания может сэкономить миллионы рублей!
Процесс поиска аудитора может затянуться, поэтому не нужно откладывать эту процедуру. В самый последний момент перед руководителем не будет стоять вопрос – как выбрать аудиторскую организацию. Не придется заключать договор без тщательного изучения компании.
Целесообразнее заключить договор на проведение аудита в отчетном году. Закон 307 ФЗ запрещает аудитору составлять бухгалтерскую отчетность, о которой он будет высказывать мнение.
Однако, нет ограничений на консультационные услуги, оказываемые работникам бухгалтерии.
До окончания отчетного года аудитор сможет ознакомиться со структурой организации, ее подразделениями, спецификой учетных процессов. Благодаря полученной информации у проверяющего будет меньше вопросов при контрольных мероприятиях. Проверка пройдет быстрее и без остановки рабочих процессов.
Кроме проведения ежегодного обязательного аудита, независимая специализируемая организация может оказывать клиенту сопутствующие услуги. Примерный их перечень приведен в главе 1 закона 307 ФЗ:
Наиболее эффективно будет вместе с услугами по аудиту отчетности, доверить независимой компании консультации работников бухгалтерии, внедрение нового программного обеспечения, оценку имущества и другие сопутствующие услуги.
Фирма, которая проводила аудит отчетности, будет знать специфику работы предприятия, финансовую деятельность в структурных подразделениях, наиболее сложные в учете операции. В связи с этим, стоимость дополнительных услуг будет гораздо ниже, по сравнению с другой компанией при заключении отдельного договора.
Если для руководства компании выбор аудитора сложен, многие критерии непонятны, лучше получить рекомендации других компаний, которые проводили аудиторские проверки и имеют опыт общения с аудиторами.
Итак, мы разобрали, как выбрать аудиторскую организацию на примере нашей компании. Если у вас остались вопросы — можете задать в комментариях.
Если вам необходим аудит или оказание бухгалтерских услуг, то обращайтесь в ООО «Радар-Консалтинг»:
Работаем с 1998 года
Качество услуг подтверждено ВККР
Являемся членом СРО «Содружество» ОРНЗ: 12006004320
Успешно провели более 847 аудиторских проверок
Оказываем услуги по проведению обязательного, инициативного и налогового аудита, проводим аудит по специальному заданию. Также, предоставляем дополнительные услуги по бухгалтерскому аутсорсингу и финансовому консалтингу