Критерии обязательного аудита в 2021 году пересмотрены – это главное изменение закона 307 ФЗ. Новшества вступили в действие уже с 1 января 2021 года. Многие компании, чьи доходы и стоимость активов не превышают установленный правительством повышенный лимит, освобождаются от ежегодных проверок.
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Аудиторская деятельность регулируется федеральным законом 307 ФЗ. Этим правовым актом установлены требования обязательных ежегодных проверок бухгалтерской отчетности. О ее соответствии реальному финансовому положению компании, специализированная организация должна высказать свое мнение по итогам контрольных мероприятий.
Законом 307 ФЗ предусмотрено ежегодное прохождение аудита по итогам отчетного года. Статьей 5 этого нормативного акта определен перечень организаций, которые обязаны предоставить свою бухгалтерскую отчетность для проверки. За нарушение этих требований применяются финансовые санкции.
Вы можете скачать с нашего сайта закон 307-ФЗ в редакции от 11.01.2021 по ссылке: Новая редакция закона 307-ФЗ
Критерии обязательного аудита в 2021 году значительно отличаются от требований закона 307 ФЗ до внесения в него изменений. Статья 5 этого нормативного акта полностью поменяла структуру. В 2020 году ежегодные проверки отчетности обязаны были проходить:
В этот список также попадал Центральный банк РФ, политические партии при определенных условиях, СРО, организаторы азартных игр и лотерей, некоторые другие юридические лица.
Законодатели кардинально поменяли критерии обязательного аудита в 2021 году. Статья 5 полностью переработана. Теперь в ней указаны только 4 типа юридических лиц, для которых ежегодный аудит отчетности обязателен.
Критерии обязательного аудита в 2021 году для организаций по выручке и стоимости активов отнесены в четвертый пункт. Теперь доходы за предыдущий отчетный период должны превысить 800 млн. Стоимость активов должна быть выше 400 млн.
Как и в прошлых редакциях закона 307 ФЗ, превышение может быть по любому показателю – доходу или стоимости активов. Новые критерии обязательного аудита предусматривают определение выручки по правилам налогового учета.
Законодатели увеличили критерии обязательного аудита в 2021 году по доходам в два раза. По стоимости активов почти в семь!
В новой редакции из критериев проведения обязательного аудита исключены упоминания об организациях, проверки которых предусматриваются другими нормативными актами. Указано, что аудит проводится в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
В обновленной статье 5 закона 307 ФЗ из списка организаций, для которых аудит обязателен, полностью исчезло упоминание об акционерных обществах, кредитных учреждениях и некоторых других организациях. Однако, это не означает того, что эти юридические лица освобождаются от проверок.
Кроме 307 ФЗ, требования о проведении аудита содержаться в некоторых федеральных законах. Так закон об АО обязывает ежегодно проходить проверку всем акционерным обществам. В этом нормативном акте нет упоминания о лимитах доходов или стоимости активов.
Подобная ситуация у банков, кредитных учреждений, организаций, публикующих сводную бухгалтерскую отчетность и некоторых других юридических лиц.
Минфин выпустил разъяснения по тем организациям, которые были исключены из списка изменениями критериев обязательного аудита.
Ведомством опубликовано сообщение ИС-аудит-37. В этом документе приводятся нормы законов, предусматривающих обязательные ежегодные проверки отчетности.
Вы можете скачать документ ИС-аудит-37 с нашего сайта и ознакомиться с ним: ИС-аудит-37
Также, вы можете ознакомиться с ИС-аудит-37 на официальном сайте Министерства Финансов РФ.
В информационном письме Минфин разъясняет, что подсчет выручки для определения критерия обязательного аудита отчетности будет проводиться новым методом. Теперь используется расчет дохода по правилам налогового учета, указанным в гл. 25 НК.
Финансовое ведомство также сообщает о тех случаях, когда проверки уже ведутся. Если организация освобождена от обязательного аудита, но контрольные процедуры начали проводиться до 01.01.2021 г., заключение за 2020 год необходимо.
Несмотря на то, что повышенные лимиты введены законом с 1 января 2021, организации могут не проводить обязательный аудит за 2020 год и прошлые годы, если:
Государство проводит политику поддержки малого бизнеса. Законодательство предоставляет различные преференции его субъектам. Одна из них – малые и средние предприятия могут сдавать упрощенную бухгалтерскую отчетность.
Одним из критериев отнесения компании к малым предприятиям является доход, не превышающий размера 800 млн. в год. Своим постановлением Правительство РФ также определило, что это значение рассчитывается по правилам налогового учета.
Министерство финансов в своем информационном сообщении указывает причины, по которым критерии обязательного аудита в 2021 году изменены. Нормы 307 ФЗ теперь не превышают размеры дохода субъекта малого предпринимательства.
Кроме лимитов, в закон 307 ФЗ введено понятие дохода. До 2021 года использовался термин – выручка. Также введен подсчет этого значения по правилам законодательства о налогах и сборах.
Приняв законопроект о критериях обязательного аудита, депутаты хотят освободить субъекты малого предпринимательства от ежегодных обязательных проверок отчетности. Это нововведение позволит компаниям уменьшить расходы на аудит.
Однако, не все субъекты малого предпринимательства смогут воспользоваться увеличением критериев для обязательного аудита.
Критерии обязательного аудита в 2021 году действуют не для всех предприятий. В обновленной 5 главе 307 ФЗ есть отсылка на другие федеральные законы, согласно которым проведение ежегодного аудита обязательно.
В статье 88 Закона об акционерных обществах есть требование по проведению ежегодных проверок. Это значит, что для всех предприятий, имеющих организационно-правовую форму АО, ПАО, ЗАО, аудит обязателен. Не имеет значения величина дохода и стоимость активов.
Критерии обязательного аудита в 2021 году для ООО увеличены. Теперь общества с ограниченной ответственностью обязаны проходить ежегодную проверку только если доход за предыдущий год превысил 800 млн. рублей.
Если этот показатель не больше лимита, но стоимость активов на 31 декабря прошедшего года превышает 400 млн. – аудит обязателен.
В новой редакции закона нет упоминаний о кредитных учреждениях, страховых обществах, клиринговых компаниях, организаторах торгов и других юридических лицах, для которых проверки были обязательны.
Это не означает, что критерии обязательного аудита в 2021 году освобождают их от контрольных процедур.
Законодательство указывает, что проверки обязательны. Так кредитные учреждения и страховые компании проходят аудит на основании соответствующих федеральных законов.
Министерство финансов в своем информационном сообщении приводит сводную таблицу. В ней указаны все организации, не перечисленные в главе 5 закона 307 ФЗ, но для которых аудит обязателен. Указываются ссылки на нормативные акты.
Законодатели, утвердив повышение критериев для обязательного аудита, решили поддержать малый бизнес. Затраты на проведение проверок будут снижены. Экономится время, которое требуется работникам бухгалтерии для подготовки к контрольным мероприятиям.
Для некоторых небольших компаний, суммы в 50 – 100 тысяч рублей, которые они тратили на обязательный аудит, существенны.
Особенно это сказывается во время спада деловой активности при продолжающейся пандемии. Однако, такая экономия может привести к росту затрат на штрафные санкции.
Повышенные критерии обязательного аудита в 2021 году нанесут урон бизнесу. Доходы значительно понизятся. Многие компании, попавшие под лимиты освобождения, не будут заключать договоры на проведение проверок.
Большинство клиентов аудиторских компаний составляли организации с такими доходами и стоимостью активов, которые соответствовали критериям для обязательной проверки. В связи с увеличением лимитов, количество таких заказчиков резко сократиться.
Небольшие фирмы могут закрыться, высококлассные специалисты останутся без работы. Сделав подарок малому бизнесу, законодатели не подумали о нескольких десятках тысяч аттестованных аудиторов, чьи доходы могут резко упасть.
На первый взгляд, компании, для которых повышены критерии обязательного аудита, смогут сократить затраты на проведения проверок. Однако, в связи с такой экономией, могут наступить негативные последствия.
Практика показывает, что почти 100% предприятий, впервые проходящих аудит, имеют ошибки в бухгалтерском и налоговом учете. Это значит, что при отсутствии аудита, нарушения законодательства может выявить ИФНС при выездной проверке.
Ошибки в учете повлекут наложение финансовых санкций, которые могут быть в несколько раз больше, чем оплата за обязательную проверку. Вместо экономии может быть существенный убыток.
По статистике, за одну выездную проверку сумма доначислений налогов и штрафных санкций, превышает 10 млн. рублей. Возможно, проведенный обязательный аудит позволит избежать их уплаты.
Аудиторы не только подтверждают отчетность, но и консультируют работников бухгалтерии. Выявляют слабые сегменты учета. Делятся опытом, указывают на лучшее решение отдельных вопросов, связанных с финансами. Сотрудники предприятия получают дополнительную актуальную информацию по изменениям в законодательстве.
После отказа от обязательного аудита, чтобы получить сопутствующие консультационные услуги, придется заключать дополнительный договор. В этом случае экономия на проведении проверки не оправдается.
Изменившиеся критерии обязательного аудита в 2021 году вызывают критику не только у работников аудиторских организаций. Руководство небольших акционерных обществ, являющихся малыми предприятиями, указывает на необоснованное включение таких компаний в список юридических лиц, для которых проверка обязательна.
Посетители оставляют отзывы о новшествах закона 307 ФЗ на сетевых ресурсах, посвященных аудиторской деятельности. Их мнения совпадают. Основные критерии обязательного аудита позволяют снизить затраты, однако экономия на проверках крайне сомнительна.
Что вы думаете о новых критериях обязательного аудита? Поделитесь своим мнение в комментариях к публикации!
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