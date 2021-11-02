Налогообложение дивидендов — вопрос, волнующий многих физических и юридических лиц. Причина – субъекты, желающие повысить уровень пассивного дохода, не только получают прибыль от владения акциями других компаний. На них возлагается еще дополнительная обязанность по уплате налогов с полученной прибыли. И далее о том, какая ставка налогов используется, как происходит процесс начисления и уплаты таких сборов в РФ, а также за рубежом.

Что такое дивиденды? Какие выплаты относятся к дивидендам?

Дивиденды – это регламентированные внутренними документами компании выплаты, которые получает собственник акционерного капитала (акционер). Данные платежи начисляются в прямо пропорциональном соотношении от размера акционерного капитала, которым владеет субъект (в большинстве случаев). Базой начисления является чистая прибыль организации.

Например, физическое лицо обладает 23% АК. Размер акционерного капитала – 1500 акций. Общее собрание принимает решение о выплате дивидендов в размере 125 рублей на акцию. И вот как это работает: 0,23*1500 = 345 штук акций, 345*125=43125 рублей.

Конечно, такой размер дополнительного дохода подлежит налогообложению. Если говорим о физлице, то здесь необходимо уплатить НДФЛ – налог на доходы физических лиц. Если речь о юридическом лице, то тогда платят налог с прибыли организации.

Что признается дивидендами:

доходы, которые субъект получает прямо пропорционально размеру акционерного капитала, в зависимости от величины чистой прибыли;

доходы, которые лицо получает от владения иностранными активами и которые по законодательству иностранного государства признаются дивидендами;

Но, например, те же денежные поступления от ликвидации компании не могут быть признаны дивидендами. Аналогичная ситуация и с полученными акциями, которые акционер получает вместо части чистой прибыли. Теоретический аспект данного вопроса регламентирован статьей 43 Налогового Кодекса РФ. Там представлена четкая классификация платежей, которые могут быть признаны дивидендами.

Интересно то, что не всегда сумма таких выплат начисляется прямо пропорционально удельном весу АК. Такая практика применима в иностранных компаниях. Условия распределения и начисления регламентированы соглашением, подписанным между юридическом лицом и акционером.

Налогообложение дивидендов — налоговые ставки по дивидендам в 2021 году

Ставки налога по полученным дивидендам разнятся. Причина – есть разные категории субъектов, которые их получают:

Физические лица. В рамках данной группы выделяют резидентов и нерезидентов. Также каждая категория лиц может получить выплату от российской или иностранной организации;

Юридические лица. Они также могут получать дополнительную прибыль от отечественной или иностранной компании.

Все это влияет на характер налога, который нужно заплатить, его расчет, применяемую ставку и другие специфические особенности.

Как начисляется налогообложение дивидендов на прибыль?

Юридические лица выступают инвесторами и по итогу отчетного периода получают дивиденды. Принцип их начисления зависит от того, является ли плательщик иностранным или отечественным субъектом хозяйствования.

Какие варианты существуют:

Выплата поступает от иностранного субъекта. По правилам РФ юридическое лицо, получившее такую прибыль, обязано самостоятельно исчислить полагающийся налог, проинформировать ФНС и заплатить соответствующий платеж в бюджет. Дивиденды выплачивает российская компания. Тогда она же и выступает налоговым агентом. Это значит, что она самостоятельно рассчитает сумму налога, вычтет ее из общей суммы налогообложения и уже разницу перечислит на счет акционеру. Исключением из правил является ситуация, когда компания получает не дивиденды, а приравненные к ним выплаты при ликвидации объекта инвестирования. Тогда расчет проводит доверительный управляющий или депозитарий (именно такие разъяснения предоставляет Министерство финансов).

Когда речь идет об иностранном плательщике, то здесь есть два нюанса:

какая ставка будет применима к базе налогообложения;

заключен ли между Россией и страной, где территориально располагается плательщик дивидендов, международное соглашение о недопущении двойного налогообложения.

Налогообложение дивидендов по отношению к юридическим лицам имеет следующие ставки:

0%, если получатель дивидендов – отечественная компания, которая владеет не менее, чем 50% уставного капитала иной отечественной организации (главное условие – владеть указанной нормой АК компании нужно не менее, чем 365 дней до момента начисления выплаты). Примечательно то, что с марта 2021 года данная норма может быть применима и к иностранным компаниям, которые самостоятельно признали себя резидентами РФ;

5%, если получателем является иностранный субъект, владеющий акциями в капитале международной холдинговой компании;

13% — для отечественных организаций, получивших выплату от иностранных и российский компаний, не входящих в предыдущий список;

15% — для иностранных организаций, которые владеют акциями российской компании.

Как рассчитать налог на дивиденды, если дивиденды выплачивает российская организация?

Итак, если резидент РФ получает дивиденды от российской компании, то есть в сделке принимают участие два юридических лица, то на счет акционера придут деньги за вычетом уже удержанного налога. Но для того, чтобы проверить корректность расчета, можно все-таки рассчитать налог самостоятельно.

Как это сделать:

Налог = Доля акционера * Ставка налога * (Д1-Д2), где:

Д1 – это общая величина всех дивидендных выплат, которые будут распределены между всеми участниками;

Д2 – размер дивидендов, которые компания получила в качестве дивидендов от других юридических лиц.

Рассмотрим, как происходит налогообложение дивидендов на примере:

Компания «Альфа» по итогу налогового периода выплачивает 100 000 рублей дивидендов двум организациям. Соответственно, первая организация владеет 55% акций, ей нужно выплатить 55 000 рублей, вторая компания имеет 45% от акционерно капитала и получит 45 000 рублей.

Сама организация на дату распределения дивидендов получила аналогичные выплаты от другой российской компании. Размер – 85 000 рублей. Следовательно, в расчет Д1 можно включить только ту часть дивидендов, с которой удержан налог. В расчет включаем не 85 000, а 85 000 – 0,13*85 000 = 73950 руб.

Расчет налога по двум компаниям:

первая организация: 0,55 * 0,13 * (100 000 — 73950) = 1862,58

вторая организация = 0,45 * 0,13 (100 000 — 73950) = 1523,93.

Важная информация: когда рассчитывается показатель Д2 в формуле, то принимать к вычету можно только дивиденды за вычетом уже уплаченных налогов. При этом к вычету принимаются как доходы, полученные за границей, так и за рубежом. Именно такое Пояснение предоставляет Министерство финансов (Письмо Минфина № 03-03-06/1/7581 от 8 февраля 2019 года).

Как рассчитать НДФЛ по дивидендам для физического лица?

Если речь идет о физическом лице, резиденте России, то налогообложение дивидендов происходит по прогрессивной ставке. В частности:

13% — это базовая ставка, применяемая к доходу менее 5 миллионов рублей;

15% — это ставка, которая применяется к доходу, превышающему 5 миллионов рублей.

Такое новшество введено в практику с 2021 года, до этого периода для всех применилась единая ставка в 13%. Но государство считает, что богатые инвесторы должны платить больше, поэтому и предложило такое совершенствование.

Например, гражданин России получил по итогам года дивиденды в размере 7 миллионов рублей. Следовательно, первые 5 миллионов подлежат налогообложению по 13%, а разница в 7-5 = 2 миллиона подлежит налогообложению по ставке 15%.

Рассчитаем налогообложение дивидендов:

5 000 000 * 0,13 = 650 000 рублей;

(7 000 000 – 5 000 000)*0,15 = 300 000 рублей.

Итого: 650 000 + 300 000 = 950 000 рублей.

Если речь идет о нерезиденте, то он вне зависимости от ситуации, оплачивает налог по ставке 15%. И не важно, какой размер дохода он получит – до 5 миллионов или больше.

Как рассчитать НДФЛ по дивидендам, выплачиваемым налоговым резидентам РФ?

Компания, которая выплачивает дивиденды, является налоговым агентом. Такая функция на нее возложена НК РФ. Следовательно, удержание налога и его перечисление в бюджет осуществляет не сам инвестор, а организация. И субъект получает на свой счет дивиденды за вычетом НДФЛ.

Стандартная формула расчета налога для физических лиц следующая:

НДФЛ = База налогообложения*Ставку налога/100%

В частности:

База налогообложения – это размер дивидендов;

Ставка налога – 13%.

Данная формула актуальна для тех физических лиц, которые получают до 5 миллионов прибыли (помним про прогрессивную ставку.)

Получается, что на руки резидент получит сумму, которая рассчитывается по формуле:

Дивиденды к выплате = Дивиденды начисленные – НДФЛ = Дивиденды начисленные – (Дивиденды*13/100%).

В качестве примера представим расчет: компания по итогам года одобрила выплату в размере 17,36 рублей на 1 акцию. Физическое лицо обладает 150 штуками акций. Следовательно:

Общий размер выплаты для данного субъекта: 17,36*150 = 2604,00 руб.

НДФЛ = 2604,00*0,13 = 338,52 руб.;

Выплата составит = 2604,00 – 338,52 = 2265,48 руб. – такую сумму организация должна перечислить на счет получателя.

Другой момент в том, что подобного рода суммы принято округлять до целого рубля. Применяется простое правило математики: все, что до 50 копеек, отбрасывается в меньшую сторону, все, что больше 50 копеек, округляется до целого рубля. В данном случае размер платежа составит 2265 руб.

Если доход превышает указанные 5 миллионов, то тогда используется прогрессивная ставка. И здесь используются иные формулы:

НДФЛ к уплате = База налогообложения (5 миллионов) * 0,13 + (Реальная величина дивидендов – 5 миллионов)*0,15%.

Пример: акционер имеет 42% акций отечественной компании. Общее количество акций – 100 000 штук. Размер выплат зафиксирован на уровне 252 рубля за акцию. Расчет:

Общее количество акций, которое принадлежит одному субъекту – 0,42* 100 000 = 42 000 шт.;

Дивиденды равны 42 000 * 252 = 10 584 000 рубля.

Видно, что это больше, чем установленный лимит. Следовательно, используем прогрессивную ставку:

5 000 000 * 0,13 = 650 000 рублей;

(10 584 000 – 5 000 000) * 0,15 = 837 600 рублей;

Итоговая сумма НДФЛ = 650 000 + 837 600 = 1487600;

Чистый размер дивидендов составит 10 584 000 – 1 487 600 = 9 069 400 руб.

Данная ситуация – описывает практику удержания и уплаты дивидендов в России. Но резидент также может владеть акциями иностранных компаний и тогда алгоритм начисления налогов может отличаться. Проблема в том, что брокер в любом случае не будет уплачивать сборы вместо своего клиента. Он должен это сделать самостоятельно.

И здесь есть нюанс: может возникнуть ситуация, когда у одного человека будут взымать налоги и за рубежом, и здесь. Получится двойное налогообложение, что приведет к потере 40-50% от всей инвестиционной прибили.

Есть два варианта развития ситуации:

У субъекта есть подписанная форма W-8BEN или другой документ. В таком случае за границей удержат налог в размере 10-12% (например, в Америке 10%), потом здесь придется заплатить еще 3%. Совокупные удержания – не более 13-15%. У субъекта нет подписанной W-8BEN или иного документа. Значит, придется заплатить не 13%, а 30%. Это приведет к потере почти трети всех начислений.

При первом варианте у многих инвесторов возникают вопросы, не все понимают, как им считать налог, как пересчитывать его по национальному курсу и т.п. И далее более подробно о данном вопросе.

Налогообложение дивидендов для физических лиц в России — считаем налог в национальной валюте

Пример: дивидендные выплаты в США составили 178 долларов. Необходимо посчитать, сколько необходимо заплатить НДФЛ в России. Проведем расчет:

На дату начисления НДФЛ в РФ определяем курс доллара, например, 78,236 руб. Переводим доллары в рубли = 78,236 * 178 = 13926,01. Определяем совокупный размер всех дивидендов, которые необходимо уплатить и в США, и в РФ, применяя ставку в 13%: 13926,01 * 0,13 = 1810,38 руб. Узнаем дату удержания дивидендов в США. На ту дату на сайте Банка РФ уточняем официальный курс доллара. Например, 77,892. Находим размер дивидендов в национальной валюте, удержанный в США: 178 * 77,892*0,1 = 1386,48 руб. Рассчитываем разницу между фактический начисленным размером НДФЛ по ставке 13% и уплаченными в РФ налогами: 1810,38 – 1386,48 = 423,9 руб.

Именно такую сумму нужно уплатить в бюджет РФ. Если же отчетная форма на основании Соглашения о избежании двойного налогообложения не будет подписана, то тогда нужно заплатить 0,3 * 13926,01 = 4177,80 руб.

Как рассчитать налог на дивиденды, если дивиденды выплачивает иностранная организация?

Налог на дивиденды, которые выплачивает иностранная организация, начисляется исходя из того, заполнил ли субъект определенные документы или нет. Также важно, чтобы между государствами было подписано соглашение о недопущении двойного налогообложения.

Если соглашение отсутствует, то тогда, к сожалению, придется заплатить и в той стране, где располагается сама компания, и там, где проживает субъект. Ему не удается избежать такой ситуации.

Пример расчета налогообложения дивидендов был приведен выше.

Бывают ситуации, когда часть прибыли предоставляют не в денежном эквиваленте, а в товарном. Такие ситуации могут быть, в том числе и среди иностранных государств. И такая ситуация также не освобождает субъекта от уплаты налога.

Он обязан задекларировать полученный доход, представив его в денежном эквиваленте. Далее алгоритм начисления и уплаты будет аналогичный.

Изменение международных соглашений по двойному налогообложению

Налогообложение дивидендов должно быть прозрачным. И если субъект получает дивиденды, то он обязан уплачивать налоги с них в соответствии с тем законодательством, резидентом которого он является.

Возможно применять комбинированный формат, когда одна часть сборов удерживается в иностранном государстве, а вторая уплачивается здесь в РФ.

Правда, это возможно только при наличии международного соглашения между РФ и иным государством. Если же такого договора о сотрудничестве нет, увы, придется платить дважды или уклонятся от уплаты обязательных платежей.

Следует отметить, что по международным соглашениям об избежании двойного налогообложения (СИДН), большинство ставок за границей – это 5 или 10%. Именно такая часть удерживается в иностранном государстве от начисленных дивидендов.

Так вот не так давно были подписаны СИДН с такими странами как Мальта и Кипр. Результат – ставка налога за рубежом теперь не 5 или 10, как было ранее, а 15%. Соответствующие проекты подготовлены и по таким странам как Люксембург и Нидерланды, возможны корректировки и в отношении таких зарубежных стран как Гонконг, Швейцария и другие.

Примечательно то, что повышение ставок касается именно дивидендных выплат. Многих других видов поступлений корректировки не коснулись. Также уменьшен список льготников, которые все-таки смогут воспользоваться пониженной ставкой в 5%. Например, льгота закреплена за публичной организацией.

В мае 2021 года аналогичные изменения коснулись и международного соглашения с Нидерландами. Представители Минфина отметили, что СИДН с данной страной – одно из самых выгодных. Оно изначально позволяет выводить капитал из страны и платить налог с дивидендов по 2-3%, что намного ниже, нежели в нашей стране.

Результаты анализа показывают, что многие отечественные компании пользуются такими льготами и выводят дивиденды именно в Нидерланды, что уменьшает фактические поступления в бюджет государства.

Например, такие управляющие компании как X5 Retail Group, Яндекс и другие зарегистрированы именно в Нидерландах. И это вполне объяснимо.

Так вот Россия желает изменить такой подход. И плохая новость в том, что нового соглашения с данной страной подписано не будет. Речь идет не о подписании соглашения, а о денонсации СИНД. Это говорит о том, что платить дивиденды придется по полной.

Пока же данный вопрос в отношении Нидерландов активно обсуждается, но если его примут, то тогда с 1 января 2022 года придется платить налоги уже по-другому.

Возникает вопрос, а почему с Нидерландами нельзя подписать такого соглашения как с Кипром или иной другой страной? Да потому, что сами Нидерланды не готовы следовать тем правилам, которые им предлагает РФ.

Это значило бы только то, что часть капитала из данного государства была бы переведена в более выгодные экономические зоны или вообще бы ушла в тень. Допустить такого развития событий правительство Нидерландов не может. И поэтому переговоры находятся в тупике.

Спорный момент остается и в отношении тех категорий лиц, которые все-таки смогут пользоваться льготами. Как в предложениях с Нидерландами, та уже и в утвержденных СИНД указываются некоторые категории лиц, которым предлагается уплачивать налог не в полной мере, а по пониженной ставке.

И здесь возникает логичный вопрос, почему именно эти категории лиц, например, публичные компании? Это лоббирование отдельных организаций или просто желание оказать экономическую поддержку отдельным категориям бизнеса? Пока вопросов больше, чем ответов.

Налогообложение дивидендов и налоговые льготы для юридических лиц

Конечно, все хотят минимизировать налоговые отчисления и постоянно находятся в поиске вариантов, как это можно достичь.

Один из вариантов – применить налоговый вычет. Именно так думают инвесторы. Например, есть два варианта вычета, которые применяются к индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС). Есть трехлетняя льгота, на которую можно снизить размер налога при продаже ценных бумаг. По аналогии, казалось бы, можно уменьшить и налог с дивидендов.

Но на практике, к сожалению, никаких вычетов для дивидендов ООО и других юридических лиц не предусмотрено. И даже если сделки были убыточны, по итогам отчетного периода по некоторым активам отсутствует прибыль, то это нельзя учесть при расчете налога.

Некоторые организации пытаются обойти действующую систему. Например, выплачивают дивиденды с тех денег, которые они получили от других компаний в качестве дивидендов. Тогда это правило работает.

Состав налоговой отчетности по дивидендам и как отчитаться по дивидендам?

Начнем анализ с НДФЛ и акционеров – физических лиц. Есть две ситуации:

Физическое лицо получает дивиденды от участия в капитале отечественной организации. Тогда он не заполняет никаких отчетных форм и ему не нужно самостоятельно рассчитывать НДФЛ. Все достаточно прост: фирма, брокер самостоятельно удержит подоходный налог и на счет переведет сумму без учета такого сбора. Физическое лицо получает прибыль от участия в капитале иностранного капитала. Тогда вне зависимости от того, была ли удержана какая-то часть или нет из начисленных дивидендов, необходимо будет отчитаться перед налоговой инспекцией. Подается форма 3-НДФЛ. Сделать это можно в онлайн или офлайн формате. Отчетная форма должна быть подана до 30 апреля года, следующего за отчетным. Другими словами, если дивиденды получены в 2020 году, то отчитаться нужно до 30 апреля 2021 года.

Но не нужно забывать, что сама компания, которая выплачивает дивиденды, также обязана указывать подобную информацию в соответствующей отчетности. Это касается как выплат физическим, так и юридическим лицам.

Какую отчетность подавать по дивидендам организациям, выплачивающим дивиденды?

Декларация по налогу на прибыль. В частности, в ней заполняется подраздел 1.3 раздела 1;

Лист 03, который так и именуется «Расчёт налога на прибыль, удерживаемого налоговым агентом».

Часто встречающийся вопрос: могут ли расходы на выплату дивидендов включаться в расходы текущего или будущего периода для снижения налоговой нагрузки?

Так вот ответ однозначный – нет, не могут. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли после уплаты налога на прибыль.

Налогообложение дивидендов — ретроспективный налог на дивиденды для юридических лиц

Не так давно общественности представили законопроект, суть которого сводилась к тому, чтобы увеличить налог с дивидендов до 25%. Причина такого новшества, по словам разработчиков, — стимулирование бизнеса, в лице крупных компаний, направлять средства не на выплату дивидендов, а на капитализацию и реинвестирование.

Особенно это касается горно-металлургического комплекса, который неоднократно подвергался критики. Министерство финансов постоянно обращает внимание на такие компании по причине того, что они выплачивают огромнейшие дивиденды, но мало вкладывают денег в развитие сектора.

Интересно и то, что данный законопроект затрагивал действия компаний и инвесторов в прошлом, что юридически является абсолютно некорректным шагом. Закон не может иметь обратной силы. А данная поправка охватывает манипуляции юридических лиц за предшествующие налоговые периоды. Если и вводить какие-то корректировки, то только на налоговый период, который начнется с 2022 год, но никак не с 2018, 2019 и т.п.

Сейчас данные поправки все-таки исключены из представленного законопроекта. Представители власти все-таки поняли, что введение дополнительного коэффициента на выплату дивидендов приведут к обратному эффекту.

Инвесторы поймут, что при высоколиквидных проектах они вынуждено будут отдавать львиную долю дохода государству. Чтобы не допустить такой ситуации, субъекты будут отказываться от таких манипуляций в пользу других сфер. И это будет иметь обратный эффект. Отрасль может прийти в упадок.

На данный момент представители бизнеса и власти договорились отложить обсуждение ретроспективного налога на дивиденды. Но к обсуждению обещали вернуться, как можно скорее.

Налогообложение дивидендов — выводы

Итак, не зависимо, кем вы являетесь – юридическим или физическим лицом, если вы вкладывали деньги в акции отечественных компаний, то вам не нужно предпринимать каких-либо действий.

Все отечественный организации, выплачивающие дивиденды, являются налоговыми агентами. Следовательно, они самостоятельно рассчитают налог, вычтут его из общей суммы начислений и уплатят в бюджет. На счет уже поступит сумма за вычетом налога – НДФЛ или налога на прибыль.

Если дивиденды выплачивает иностранное государство, то здесь сложнее. Все зависит от того, подписано ли у него соглашение с Россией о недопущении двойного налогообложения. Сейчас в данный список входит более 80 стран.

Если соглашение есть, то тогда проще: в иностранном государстве удерживается некая часть денег (например, в США – это 10%), а потом получатель обязан разницу в 3% самостоятельно задекларировать и уплатить в РФ.

Главное – у него должен быть официальный документ о том, что в иностранном государстве была удержана некая часть дивидендов.

К дивидендам невозможно применить какие-либо вычеты. Это не предусмотрено действующим НК. Но компания может пойти на хитрости на свой страх и риск.

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