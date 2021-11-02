Налогообложение дивидендов — вопрос, волнующий многих физических и юридических лиц. Причина – субъекты, желающие повысить уровень пассивного дохода, не только получают прибыль от владения акциями других компаний. На них возлагается еще дополнительная обязанность по уплате налогов с полученной прибыли. И далее о том, какая ставка налогов используется, как происходит процесс начисления и уплаты таких сборов в РФ, а также за рубежом.
Дивиденды – это регламентированные внутренними документами компании выплаты, которые получает собственник акционерного капитала (акционер). Данные платежи начисляются в прямо пропорциональном соотношении от размера акционерного капитала, которым владеет субъект (в большинстве случаев). Базой начисления является чистая прибыль организации.
Например, физическое лицо обладает 23% АК. Размер акционерного капитала – 1500 акций. Общее собрание принимает решение о выплате дивидендов в размере 125 рублей на акцию. И вот как это работает: 0,23*1500 = 345 штук акций, 345*125=43125 рублей.
Конечно, такой размер дополнительного дохода подлежит налогообложению. Если говорим о физлице, то здесь необходимо уплатить НДФЛ – налог на доходы физических лиц. Если речь о юридическом лице, то тогда платят налог с прибыли организации.
Что признается дивидендами:
Но, например, те же денежные поступления от ликвидации компании не могут быть признаны дивидендами. Аналогичная ситуация и с полученными акциями, которые акционер получает вместо части чистой прибыли. Теоретический аспект данного вопроса регламентирован статьей 43 Налогового Кодекса РФ. Там представлена четкая классификация платежей, которые могут быть признаны дивидендами.
Интересно то, что не всегда сумма таких выплат начисляется прямо пропорционально удельном весу АК. Такая практика применима в иностранных компаниях. Условия распределения и начисления регламентированы соглашением, подписанным между юридическом лицом и акционером.
Ставки налога по полученным дивидендам разнятся. Причина – есть разные категории субъектов, которые их получают:
Все это влияет на характер налога, который нужно заплатить, его расчет, применяемую ставку и другие специфические особенности.
Юридические лица выступают инвесторами и по итогу отчетного периода получают дивиденды. Принцип их начисления зависит от того, является ли плательщик иностранным или отечественным субъектом хозяйствования.
Какие варианты существуют:
Когда речь идет об иностранном плательщике, то здесь есть два нюанса:
Налогообложение дивидендов по отношению к юридическим лицам имеет следующие ставки:
Итак, если резидент РФ получает дивиденды от российской компании, то есть в сделке принимают участие два юридических лица, то на счет акционера придут деньги за вычетом уже удержанного налога. Но для того, чтобы проверить корректность расчета, можно все-таки рассчитать налог самостоятельно.
Как это сделать:
Налог = Доля акционера * Ставка налога * (Д1-Д2), где:
Компания «Альфа» по итогу налогового периода выплачивает 100 000 рублей дивидендов двум организациям. Соответственно, первая организация владеет 55% акций, ей нужно выплатить 55 000 рублей, вторая компания имеет 45% от акционерно капитала и получит 45 000 рублей.
Сама организация на дату распределения дивидендов получила аналогичные выплаты от другой российской компании. Размер – 85 000 рублей. Следовательно, в расчет Д1 можно включить только ту часть дивидендов, с которой удержан налог. В расчет включаем не 85 000, а 85 000 – 0,13*85 000 = 73950 руб.
Расчет налога по двум компаниям:
Важная информация: когда рассчитывается показатель Д2 в формуле, то принимать к вычету можно только дивиденды за вычетом уже уплаченных налогов. При этом к вычету принимаются как доходы, полученные за границей, так и за рубежом. Именно такое Пояснение предоставляет Министерство финансов (Письмо Минфина № 03-03-06/1/7581 от 8 февраля 2019 года).
Если речь идет о физическом лице, резиденте России, то налогообложение дивидендов происходит по прогрессивной ставке. В частности:
Такое новшество введено в практику с 2021 года, до этого периода для всех применилась единая ставка в 13%. Но государство считает, что богатые инвесторы должны платить больше, поэтому и предложило такое совершенствование.
Например, гражданин России получил по итогам года дивиденды в размере 7 миллионов рублей. Следовательно, первые 5 миллионов подлежат налогообложению по 13%, а разница в 7-5 = 2 миллиона подлежит налогообложению по ставке 15%.
Рассчитаем налогообложение дивидендов:
Если речь идет о нерезиденте, то он вне зависимости от ситуации, оплачивает налог по ставке 15%. И не важно, какой размер дохода он получит – до 5 миллионов или больше.
Компания, которая выплачивает дивиденды, является налоговым агентом. Такая функция на нее возложена НК РФ. Следовательно, удержание налога и его перечисление в бюджет осуществляет не сам инвестор, а организация. И субъект получает на свой счет дивиденды за вычетом НДФЛ.
Стандартная формула расчета налога для физических лиц следующая:
НДФЛ = База налогообложения*Ставку налога/100%
В частности:
Данная формула актуальна для тех физических лиц, которые получают до 5 миллионов прибыли (помним про прогрессивную ставку.)
Получается, что на руки резидент получит сумму, которая рассчитывается по формуле:
Дивиденды к выплате = Дивиденды начисленные – НДФЛ = Дивиденды начисленные – (Дивиденды*13/100%).
В качестве примера представим расчет: компания по итогам года одобрила выплату в размере 17,36 рублей на 1 акцию. Физическое лицо обладает 150 штуками акций. Следовательно:
Другой момент в том, что подобного рода суммы принято округлять до целого рубля. Применяется простое правило математики: все, что до 50 копеек, отбрасывается в меньшую сторону, все, что больше 50 копеек, округляется до целого рубля. В данном случае размер платежа составит 2265 руб.
Если доход превышает указанные 5 миллионов, то тогда используется прогрессивная ставка. И здесь используются иные формулы:
НДФЛ к уплате = База налогообложения (5 миллионов) * 0,13 + (Реальная величина дивидендов – 5 миллионов)*0,15%.
Пример: акционер имеет 42% акций отечественной компании. Общее количество акций – 100 000 штук. Размер выплат зафиксирован на уровне 252 рубля за акцию. Расчет:
Видно, что это больше, чем установленный лимит. Следовательно, используем прогрессивную ставку:
Данная ситуация – описывает практику удержания и уплаты дивидендов в России. Но резидент также может владеть акциями иностранных компаний и тогда алгоритм начисления налогов может отличаться. Проблема в том, что брокер в любом случае не будет уплачивать сборы вместо своего клиента. Он должен это сделать самостоятельно.
И здесь есть нюанс: может возникнуть ситуация, когда у одного человека будут взымать налоги и за рубежом, и здесь. Получится двойное налогообложение, что приведет к потере 40-50% от всей инвестиционной прибили.
Есть два варианта развития ситуации:
При первом варианте у многих инвесторов возникают вопросы, не все понимают, как им считать налог, как пересчитывать его по национальному курсу и т.п. И далее более подробно о данном вопросе.
Пример: дивидендные выплаты в США составили 178 долларов. Необходимо посчитать, сколько необходимо заплатить НДФЛ в России. Проведем расчет:
Именно такую сумму нужно уплатить в бюджет РФ. Если же отчетная форма на основании Соглашения о избежании двойного налогообложения не будет подписана, то тогда нужно заплатить 0,3 * 13926,01 = 4177,80 руб.
Налог на дивиденды, которые выплачивает иностранная организация, начисляется исходя из того, заполнил ли субъект определенные документы или нет. Также важно, чтобы между государствами было подписано соглашение о недопущении двойного налогообложения.
Если соглашение отсутствует, то тогда, к сожалению, придется заплатить и в той стране, где располагается сама компания, и там, где проживает субъект. Ему не удается избежать такой ситуации.
Пример расчета налогообложения дивидендов был приведен выше.
Бывают ситуации, когда часть прибыли предоставляют не в денежном эквиваленте, а в товарном. Такие ситуации могут быть, в том числе и среди иностранных государств. И такая ситуация также не освобождает субъекта от уплаты налога.
Он обязан задекларировать полученный доход, представив его в денежном эквиваленте. Далее алгоритм начисления и уплаты будет аналогичный.
Налогообложение дивидендов должно быть прозрачным. И если субъект получает дивиденды, то он обязан уплачивать налоги с них в соответствии с тем законодательством, резидентом которого он является.
Возможно применять комбинированный формат, когда одна часть сборов удерживается в иностранном государстве, а вторая уплачивается здесь в РФ.
Правда, это возможно только при наличии международного соглашения между РФ и иным государством. Если же такого договора о сотрудничестве нет, увы, придется платить дважды или уклонятся от уплаты обязательных платежей.
Следует отметить, что по международным соглашениям об избежании двойного налогообложения (СИДН), большинство ставок за границей – это 5 или 10%. Именно такая часть удерживается в иностранном государстве от начисленных дивидендов.
Так вот не так давно были подписаны СИДН с такими странами как Мальта и Кипр. Результат – ставка налога за рубежом теперь не 5 или 10, как было ранее, а 15%. Соответствующие проекты подготовлены и по таким странам как Люксембург и Нидерланды, возможны корректировки и в отношении таких зарубежных стран как Гонконг, Швейцария и другие.
Примечательно то, что повышение ставок касается именно дивидендных выплат. Многих других видов поступлений корректировки не коснулись. Также уменьшен список льготников, которые все-таки смогут воспользоваться пониженной ставкой в 5%. Например, льгота закреплена за публичной организацией.
В мае 2021 года аналогичные изменения коснулись и международного соглашения с Нидерландами. Представители Минфина отметили, что СИДН с данной страной – одно из самых выгодных. Оно изначально позволяет выводить капитал из страны и платить налог с дивидендов по 2-3%, что намного ниже, нежели в нашей стране.
Результаты анализа показывают, что многие отечественные компании пользуются такими льготами и выводят дивиденды именно в Нидерланды, что уменьшает фактические поступления в бюджет государства.
Например, такие управляющие компании как X5 Retail Group, Яндекс и другие зарегистрированы именно в Нидерландах. И это вполне объяснимо.
Так вот Россия желает изменить такой подход. И плохая новость в том, что нового соглашения с данной страной подписано не будет. Речь идет не о подписании соглашения, а о денонсации СИНД. Это говорит о том, что платить дивиденды придется по полной.
Пока же данный вопрос в отношении Нидерландов активно обсуждается, но если его примут, то тогда с 1 января 2022 года придется платить налоги уже по-другому.
Возникает вопрос, а почему с Нидерландами нельзя подписать такого соглашения как с Кипром или иной другой страной? Да потому, что сами Нидерланды не готовы следовать тем правилам, которые им предлагает РФ.
Это значило бы только то, что часть капитала из данного государства была бы переведена в более выгодные экономические зоны или вообще бы ушла в тень. Допустить такого развития событий правительство Нидерландов не может. И поэтому переговоры находятся в тупике.
Спорный момент остается и в отношении тех категорий лиц, которые все-таки смогут пользоваться льготами. Как в предложениях с Нидерландами, та уже и в утвержденных СИНД указываются некоторые категории лиц, которым предлагается уплачивать налог не в полной мере, а по пониженной ставке.
И здесь возникает логичный вопрос, почему именно эти категории лиц, например, публичные компании? Это лоббирование отдельных организаций или просто желание оказать экономическую поддержку отдельным категориям бизнеса? Пока вопросов больше, чем ответов.
Конечно, все хотят минимизировать налоговые отчисления и постоянно находятся в поиске вариантов, как это можно достичь.
Один из вариантов – применить налоговый вычет. Именно так думают инвесторы. Например, есть два варианта вычета, которые применяются к индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС). Есть трехлетняя льгота, на которую можно снизить размер налога при продаже ценных бумаг. По аналогии, казалось бы, можно уменьшить и налог с дивидендов.
Но на практике, к сожалению, никаких вычетов для дивидендов ООО и других юридических лиц не предусмотрено. И даже если сделки были убыточны, по итогам отчетного периода по некоторым активам отсутствует прибыль, то это нельзя учесть при расчете налога.
Некоторые организации пытаются обойти действующую систему. Например, выплачивают дивиденды с тех денег, которые они получили от других компаний в качестве дивидендов. Тогда это правило работает.
Начнем анализ с НДФЛ и акционеров – физических лиц. Есть две ситуации:
Но не нужно забывать, что сама компания, которая выплачивает дивиденды, также обязана указывать подобную информацию в соответствующей отчетности. Это касается как выплат физическим, так и юридическим лицам.
Часто встречающийся вопрос: могут ли расходы на выплату дивидендов включаться в расходы текущего или будущего периода для снижения налоговой нагрузки?
Так вот ответ однозначный – нет, не могут. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли после уплаты налога на прибыль.
Не так давно общественности представили законопроект, суть которого сводилась к тому, чтобы увеличить налог с дивидендов до 25%. Причина такого новшества, по словам разработчиков, — стимулирование бизнеса, в лице крупных компаний, направлять средства не на выплату дивидендов, а на капитализацию и реинвестирование.
Особенно это касается горно-металлургического комплекса, который неоднократно подвергался критики. Министерство финансов постоянно обращает внимание на такие компании по причине того, что они выплачивают огромнейшие дивиденды, но мало вкладывают денег в развитие сектора.
Интересно и то, что данный законопроект затрагивал действия компаний и инвесторов в прошлом, что юридически является абсолютно некорректным шагом. Закон не может иметь обратной силы. А данная поправка охватывает манипуляции юридических лиц за предшествующие налоговые периоды. Если и вводить какие-то корректировки, то только на налоговый период, который начнется с 2022 год, но никак не с 2018, 2019 и т.п.
Сейчас данные поправки все-таки исключены из представленного законопроекта. Представители власти все-таки поняли, что введение дополнительного коэффициента на выплату дивидендов приведут к обратному эффекту.
Инвесторы поймут, что при высоколиквидных проектах они вынуждено будут отдавать львиную долю дохода государству. Чтобы не допустить такой ситуации, субъекты будут отказываться от таких манипуляций в пользу других сфер. И это будет иметь обратный эффект. Отрасль может прийти в упадок.
На данный момент представители бизнеса и власти договорились отложить обсуждение ретроспективного налога на дивиденды. Но к обсуждению обещали вернуться, как можно скорее.
Итак, не зависимо, кем вы являетесь – юридическим или физическим лицом, если вы вкладывали деньги в акции отечественных компаний, то вам не нужно предпринимать каких-либо действий.
Все отечественный организации, выплачивающие дивиденды, являются налоговыми агентами. Следовательно, они самостоятельно рассчитают налог, вычтут его из общей суммы начислений и уплатят в бюджет. На счет уже поступит сумма за вычетом налога – НДФЛ или налога на прибыль.
Если дивиденды выплачивает иностранное государство, то здесь сложнее. Все зависит от того, подписано ли у него соглашение с Россией о недопущении двойного налогообложения. Сейчас в данный список входит более 80 стран.
Если соглашение есть, то тогда проще: в иностранном государстве удерживается некая часть денег (например, в США – это 10%), а потом получатель обязан разницу в 3% самостоятельно задекларировать и уплатить в РФ.
Главное – у него должен быть официальный документ о том, что в иностранном государстве была удержана некая часть дивидендов.
К дивидендам невозможно применить какие-либо вычеты. Это не предусмотрено действующим НК. Но компания может пойти на хитрости на свой страх и риск.
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