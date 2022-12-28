Обязательный аудит отчетности представляет собой независимую объективную проверку организации аттестованными аудиторами с целью определения степени достоверности и правильности ведения бухгалтерской отчетности. На законодательном уровне определен перечень представителей отечественного бизнеса, которые обязаны предоставлять результаты таких проверок уполномоченным органам, однако каждый год этот список подвергается коррекции. В 2023 году вступят в силу новый критерии обязательного аудита, о которых расскажут сегодня наши специалисты.

Критерии обязательного аудита в 2022-2023 гг.

Обязательный аудит отчетности ежегодно должен проводиться в следующих организациях:

Тип организаций Основание Правовое обоснование Крупные компании Годовой доход более 800 млн. руб.;

Суммарная стоимость балансовых активов (строки 1600 и 1700) превышает 400 млн. руб.; Федеральный закон № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» Публичные акционерные общества Любой тип, размер доходов, количество акционеров П. 3 ст. 88 №208-ФЗ от 26.12.1995 г. Непубличные акционерные общества (с изменениями, вступающими в силу с 1 января 2023 г.) НАО располагает ценные бумаги на организованных торгах;

Акциями компании владеет государство или один или несколько субъектов РФ;

НАО выступает профессиональным участником рынка ценных бумаг;

Превышение доходов и суммарной стоимости активов бухгалтерского баланса, предусмотренных нормами закона; · Федеральный закон №99-ФЗ от 16.04.2022 г. · Федеральный закон №114-ФЗ от 16.04.2022 г. · Пп 4 п 1 ст. 5 Закона «Об аудиторской деятельности» Строительные компании, выступающие застройщиками и привлекающие средства от дольщиков; все П.5 ст. 3 Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004 г. Организации с консолидированной отчетностью все Ст. 5 Федерального закона №208-ФЗ от 27.07.2010 г. Бюро кредитных историй все Ст. 5 Федерального закона №307-ФЗ Фонды, к которым в период, предшествующий отчетному, пришло имущество на сумму более 3000000 руб. Привлеченное имущество, стоимость которого превышает 3 млн. руб. Страховые компании все Ст. 29 Федерального закона №4015-1 от 27.11.1992 г. Финансовые учреждения (банки, холдинги и объединения) все Ст. 42 Федерального закона №395-1 от 02.12.1990 г. ГУПы и МУПы По решению собственников П. 1 ст. 26 Федерального закона №161-ФЗ от 14.11.1990 г.; Организации, размещающие ценные бумаги на организованных торгах все Федеральный закон №39-ФЗ от 22.04.1996 г. Компании, имеющие статус профессиональных участников рынка ценных бумаг все

Изменения критериев обязательного аудита в 2023 году вступят в законную силу уже 1 января. Они коснутся преимущественно непубличных акционерных обществ. До этого времени обязательный аудит отчетности должны были регулярно проводить все без исключения акционерные общества.

Ежегодно Минфин Российской Федерации на своем официальном сайте публикует полный перечень случаев, при которых аудит бухгалтерской и финансовой отчетности обязателен. Всю информацию можно найти в рубрике «Аудиторская деятельность» в разделе «Общая информация» на странице «Деятельность аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов».

Обязательный аудит отчетности и его этапы

Проведение обязательного аудита осуществляется за несколько шагов:

Подготовка к аудиторской проверке . Руководитель компании поручает главному бухгалтеру провести предварительную оценку правильности ведения и достоверности самых важных документов (учетная политика, акты сверок по контрагентам, вся первичная документация, бухгалтерская отчетность);

. Руководитель компании поручает главному бухгалтеру провести предварительную оценку правильности ведения и достоверности самых важных документов (учетная политика, акты сверок по контрагентам, вся первичная документация, бухгалтерская отчетность); Аудиторская проверка . Аудитор посещает предприятие с целью извлечения и последующего анализа главных документов организации. Объектами выступают бухгалтерский баланс, финансовая отчетность, документы, подтверждающие изменения размеров капитала и т.д. Также изучаются лицензии, патенты или свидетельства, позволяющие фирме осуществлять свою деятельность в определенном сегменте рынка. Базу для сбора доказательств для аудитора составляют также различные кредитные договора и иные банковские выписки, налоговые декларации, кассовая книга, зарплатные ведомости.

. Аудитор посещает предприятие с целью извлечения и последующего анализа главных документов организации. Объектами выступают бухгалтерский баланс, финансовая отчетность, документы, подтверждающие изменения размеров капитала и т.д. Также изучаются лицензии, патенты или свидетельства, позволяющие фирме осуществлять свою деятельность в определенном сегменте рынка. Базу для сбора доказательств для аудитора составляют также различные кредитные договора и иные банковские выписки, налоговые декларации, кассовая книга, зарплатные ведомости. Оформление аудиторского заключения. Документ, имеющий юридическую силу, необходимо передать руководству компании. Отчет отправляется в ФНС в 10-дневвный срок с момента его передачи заказчику. Аудиторское заключение за 2022 год должно быть отправлено в уполномоченные органы не позднее 31 декабря 2023 года.

Отметим, что многие представители отечественного бизнеса стремятся провести обязательный аудит отчетности в середине года, чтобы иметь достаточно времени для исправления всех выявленных нарушений до окончания отчетного периода.

Результаты обязательного финансового аудита

Обязательный аудит отчетности должен быть документально оформлен. Подобный отчет представляет собой заключение аудитора, содержащее не только общую оценку, список недочетов и нарушений, но и рекомендации по их устранению. Различают пять типов аудиторских мнений:

Немодифицированное аудиторское заключение

Данное мнение специалиста является положительным и указывает на то, что бухгалтерская и финансовая отчетность достоверна и отражает реальное экономическое состояние предприятие, уровень стабильности и благополучия. Это означает, что аудитором не установлены факты, способные исказить представленные финансовые показатели.

Модифицированное аудиторское заключение

Данное мнение оформляется тогда, когда аудитор подтверждает достоверность представленной бухгалтерской отчетности, однако имеется одна или несколько оговорок. Наличие модификаций в отчете свидетельствует о том, что в ходе проведенной проверки были выявлены нарушения в оформлении финансовой или бухгалтерской отчетности, но данные недочеты не могут оказать существенное влияние на достоверность документов.

Отказ от выражения мнения

Данный тип заключения оформляется аудитором в случаях, когда специалист не имеет полной доказательной базы для вынесения положительного или отрицательного решения. В большинстве случаев причиной тому является отсутствие полного пакета документов или недостаточность информации.

Как показывает практика, такие заключения бывают крайне редко, однако Международные стандарты аудита дают право специалистам воздерживаться от экспертного суждения. Отказ от выражения мнения возможен, если не установлены факты нарушения действующего законодательства при ведении бухгалтерской и финансовой отчетности, но проверяющий не исключает возможности их наличия.

Отрицательное аудиторское заключение

Отрицательное мнение аудитора складывается на основании доказательств того, что в бухгалтерской и финансовой документации были выявлены существенные нарушения, которые не позволяют заявлять о ее достоверности и правдивости. Искажения несут всеобъемлющий характер и не отражают реальные показатели эффективности работы организации.

Далеко не все представители российского бизнеса относятся к обязательному бухгалтерскому и финансовому аудиту положительно. Нередки случаи, когда руководство проверяемой компании намеренно ограничивает доступ аудитора к необходимой информации.

В таких ситуациях независимый эксперт обязан обратиться к собственникам компании или лицам, отвечающим за корпоративное управление с соответствующим ходатайством. Если после выполнения данной процедуры ограничения не снимаются, аудитор должен оформить заключение с отказом от выражения мнения в силу намеренного введения запретов на получение доступа к документации со стороны руководства фирмы.

Когда сдавать аудиторское заключение?

По закону к последнему дню года, следующего за отчетным, компании, подходящие под критерии обязательного аудита, должны опубликовать аудиторское заключение на Федресурсе и отправить его в налоговые органы.

Его форма, порядок и содержание должны соответствовать установленным положениям, в том числе Международному стандарту аудита 700 «Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности», 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении» и т.д. Документ должен составлен в письменном виде и датирован не ранее дня завершения проверки. С 1 января 2022 года действуют новые правила подписания заключения, основные положения отражены в п. 3.2 ст. 6 Федерального закона №307-ФЗ.

Аудиторское заключение, оформленное по завершению всех процедур обязательного аудита отчетности, направляется, как правило, вместе с годовой бухгалтерской документацией в ФНС и на Федресурс.

Годовая отчетность сдается в течение трех месяцев после окончания отчетного периода. Если руководство компании не провело проверку к этому моменту, аудиторское заключение передается в уполномоченные органы в 10-дневный срок с момента подписания документа, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. Данные сроки действуют только в тех случаях, когда иных не установлено законом (оговорка вступила в силу 1 января 2022 года и отражена в федеральном законе №352-ФЗ от 2 июля 2021 г.).

Согласно п. 7 ст. 7.1 Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2021 г. С 1 января 2022 г. порядок публикаций аудиторских заключений и финансовой отчетности был изменен. Обязанности по публикации были объединены. Теперь организации обязаны публиковать сообщение со сведениями о финансовой отчетности в срок не позднее 3 рабочих дней с даты ее подписания руководителями. После этого необходимо разместить информацию о результатах обязательного аудита отчетности. Оно тоже размещается в установленный законом 3-дневный срок с момента подписания документа. Однако законом также определено, что компании могут воспользоваться правом публикации результатов обязательного аудита отчетности по старой форме.

Обязательный аудит отчетности приносит пользу

Далеко не все представители российского бизнеса видят очевидные плюсы проведения регулярных проверок финансовой и бухгалтерской отчетности. Однако преимуществ, очевидно, очень много. Итак, обязательный аудит помогает:

Оценить компетентность нанятых в постоянный штат сотрудников;

Увидеть реальные результаты ведения хозяйственной деятельности;

Получить гарантированную защиту от налоговых штрафов;

Избежать выездных проверок налоговых органов;

Обнаружить утечки прибыли;

Купировать коррупцию на местах, исключить внутрикорпоративное воровство;

Соответствовать всем требованиям установленных действующим законодательством норм.

Подводя итог, отметим, что обязательный аудит можно считать эффективным инструментом для продуктивного ведения бизнеса, позволяющим своевременно выявлять и исправлять все нарушения, включая недочеты, связанные с постоянно меняющимся в условиях нестабильной экономической ситуации законодательством.

Что будет, если не проводить обязательный аудит отчетности?

Отсутствие аудиторского заключения по итогам очередного отчетного периода – грубейшее нарушение, штрафы за которое предусмотрены со стороны налоговых органов (пп 5 п. 2 ст 28.3 КоАП), учреждений исполнительной власти (пп 11 п. 2 ст 28.3 КоАП), Счетной палаты РФ (пп. 3 п. 5 ст. 28.3 КоАП).

Согласно ст. 19.7 КоАП РФ, за непредоставление аудиторского заключения по обязательному аудиту отчетности в сроки, установленные законодательством, организации могут быть оштрафованы на сумму до 5000 рублей.

Более жесткие санкции ждут акционерные общества, если Центральный банк России выявит нарушения по жалобе одного из акционеров АО. Должностные лица, виновные в нарушении, облагаются штрафом от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. либо лишаются возможности занимать аналогичную должность на срок от одного года до 2 лет. Юридических лиц ждет штраф от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб.

Как видим, ответственность за непредоставление аудиторского заключения по результатам обязательного аудита отчетности, достаточно серьезная. Но не только страх быть оштрафованным должен стать для бизнеса мотивацией для проведения проверки. Обязательный аудит дает возможность своевременно узнать реальное положение дел и сделать все для обеспечения финансового благополучия и устойчивости предприятия.

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От лица нашей компании поздравляем Вас с наступающим 2023 годом! Желаем как можно больше новых возможностей для развития бизнеса и достижения поставленных целей!