Обязательный аудит для АО (акционерных обществ) претерпел некоторые изменения. Обновления в обязательности проведения аудита для непубличных акционерных обществ с 2023 года вступили в сиоу с 1 января 2023 года. В связи с этим у представителей акционерных обществ возникают следующие вопросы:

Обязаны ли теперь АО проводить аудит? Каким должно быть аудиторское заключение и куда его подавать? В какие сроки должно быть подготовлено аудиторское заключение для акционерных обществ? Есть ли исключения из новых правил об обязательном аудите АО? Когда следует провести аудиторскую проверку АО? Какие санкции предусмотрены за непроведение аудита для АО?

Итак, давайте разберемся со всеми вопросами по порядку. Если будет полезно, не забудьте оценить статью. Спасибо.

Нужно ли проводить обязательный аудит для АО в этом году?

С начала 2023 года российское законодательство внесло существенные изменения в порядок проведения аудита непубличных акционерных обществ (НАО). Эти коррективы призваны оптимизировать бухгалтерский контроль и сделать процесс более гибким для определенных категорий предприятий.

Ключевые изменения:

Ранее все акционерные общества, включая малые предприятия, были обязаны проходить процедуру аудита. Теперь начиная с 2023 года, обязанность аудита касается в основном публичных акционерных обществ. Для НАО требования ужесточены и теперь определяются Законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и другими федеральными законами.

В каких случаях НАО должны проводить аудит?

Если их доход от предпринимательской деятельности превышает 800 млн рублей или балансовая стоимость активов на конец предшествующего года превышает 400 млн рублей.

Если ценные бумаги НАО участвуют в организованных торгах.

Акции общества принадлежат Российской Федерации, субъектам РФ или муниципальным образованиям.

НАО участвует на рынке ценных бумаг.

Другие требования, предусмотренные федеральными законами, например, для кредитных и страховых организаций.

Что нового в Законе об акционерных обществах?

Добавлен пункт, который позволяет совету директоров непубличного акционерного общества решать о необходимости аудита даже если это не требуется по закону. Если решение принято, оно включается в повестку дня общего собрания акционеров.

Комментарии Банка России:

Не смотря на нововведения, которые вступят в силу с 2023 года, вопрос о выборе аудитора все равно должен быть включен в повестку дня годового собрания акционеров. Это связано с временными рамками утверждения новых правил и реализации предыдущего законодательства.

Вывод: Новые правила в области аудиторской проверки призваны сделать процесс более адаптивным и соответствующим реальной экономической ситуации компаний.

Итак, даже если в соответствии с новыми нормами НАО не требуется обязательное аудиторское заключение, организация может самостоятельно решить провести добровольный аудит по рекомендации акционеров или руководства.

Те АО, которым необходимо проходить обязательное аудиторское обследование, должны ежегодно представлять аудиторское заключение в налоговую службу.

АО должно выбирать для аудита независимую аудиторскую фирму, следуя п. 3 ст. 88 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах». Согласно этому закону, аудиторская организация утверждается на общем собрании акционеров, в то время как определение стоимости аудиторских услуг лежит на плечах совета директоров АО (п. 2 ст. 86).

Только аудиторская фирма имеет право проводить обязательный аудит и выдавать аудиторское заключение для АО, в то время как отдельные аудиторы такое право не имеют.

Что касается добровольного аудита в НАО, его может провести как аудиторская компания, так и частный аудитор, согласно п. 3.1 ст. 88 Федерального закона об акционерных обществах, действующего с 01.01.2023 года. Тем не менее, чтобы предоставлять аудиторские услуги АО, как аудиторская организация, так и индивидуальный аудитор должны быть членами СРО.

Начиная с 2020 года, Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) является единственной такой организацией, соответствующей требованиям закона. Это означает, что для проведения проверки АО, аудитор или аудиторская компания должны быть членами указанной СРО.

Каким должно быть аудиторское заключение и куда его подавать?

Акционерные общества, прошедшие обязательный аудит для АО, обязаны представлять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, включая аудиторское заключение, в ФНС России через платформы электронного документооборота.

С начала 2021 года все предприниматели, включая малый бизнес, обязаны подавать отчетность исключительно в электронной форме. Подача бумажной версии отчетности за 2022 год станет причиной для отказа в ее регистрации налоговыми органами, в соответствии с ч. 5 ст. 18 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете».

По завершении года финансовая отчетность АО дополняет Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности ФНС. Обязательный аудит для АО подразумевает, что нужно представить обязательный экземпляр отчетности в ФНС в форме электронного документа в течение трех месяцев после окончания отчетного периода. Аудиторское заключение предоставляется электронно вместе с указанной отчетностью или в течение 10 рабочих дней после даты его получения, но не позднее 31 декабря следующего года, если иное не определено другими законами (ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Кроме того, данные обязательного аудита для АО также должны быть размещены в Едином федеральном реестре сведений о деятельности юридических лиц (Федресурс). Такая информация будет доступна, если есть законодательное требование раскрыть ее в средствах массовой информации. Но есть исключения, касающиеся государственной тайны или других особых условий, установленных законами (пп. «л.2» п. 7 ст. 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

Основные данные о бухгалтерской (финансовой) отчетности (или консолидированной финансовой отчетности) включают:

интервал времени, который покрывает отчетность;

конкретную дату, на момент которой представлена отчетность;

дату формирования отчетности;

дату утверждения отчетности, при условии что соответствующие федеральные законы или учредительные документы юридического лица требуют ее утверждение;

дату отправки отчетности в Государственный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (в дальнейшем — ГИРБО);

ссылку на интернет-страницу или сайт, где отчетность размещена, и дату ее публикации.

Что касается основной информации о результатах аудита отчетности, она должна содержать название аудиторской компании, ее ИНН и ОГРН, а также дату выдачи аудиторского заключения. Если аудиторское заключение по отчетности не требуется предоставлять в ГИРБО, то в Федресурс также вносится оценка аудитора о точности отчетности с учетом факторов, которые имеют или могут иметь значимое воздействие на ее правдивость.

В какие сроки должно быть подготовлено аудиторское заключение для акционерных обществ?

Акционерные общества обязаны предоставлять свою бухгалтерскую отчетность в сочетании с аудиторским заключением. Этот стандарт установлен в п. 58.2 Регламента Центрального банка России от 27.03.2020 № 714-П «Об обнародовании данных эмитентами ценных бумаг» (зарегистрирован в Министерстве юстиции России 24.04.2020 № 58203).

Бухгалтерская отчетность должна быть опубликована на интернет-странице не позже, чем через 3 дня после даты выдачи аудиторского заключения по ней, но в любом случае не позже 120 дней с момента завершения отчетного года.

Есть ли исключения из новых правил об обязательном аудите АО?

Акционерное общество (АО) несет ответственность за раскрытие годовой отчетности в согласованные термины, что предусмотрено ст. 92 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и главой 58 раздела VIII «О публикации годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества» Регламента Центрального банка России от 27.03.2020 № 714-П (зарегистрирован в Минюсте России 24.04.2020 № 58203).

Под акционерными обществами понимаются:

Публичное АО; Непубличное АО, что разместило ценные бумаги публично, даже при числе акционеров менее 50; Непубличное АО с числом акционеров свыше 50.

Тем не менее, непубличные АО с менее чем 50 акционерами, которые не проводили публичное размещение ценных бумаг, согласно письму Банка России от 25.11.2015 № 06-52/10054, по редакции ФЗ «Об акционерных обществах» № 210-ФЗ, не обязаны публиковать свою ежегодную финансовую отчетность.

Важно отметить, что освобождение таких НАО от публикации данных финансовой деятельности не освобождает их от необходимости проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки и представления аудиторского заключения, если это требуется по закону об аудиторской деятельности или другим федеральным законам.

Согласно п. 3.1 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (действующая редакция на 01.01.2023), НАО, имеющие обязанность проводить аудит, должны назначить для ежегодной проверки годовой отчетности аудиторскую фирму, не связанную имущественными интересами ни с обществом, ни с его акционерами.

Таким образом, даже НАО, которые не обязаны раскрывать финансовую отчетность, все равно должны осуществить обязательный аудит до даты проведения годового собрания акционеров, что должно быть выполнено не позднее 30 июня (в соответствии с п.1 ст. 47 и п.1 ст. 48 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ).

Когда следует провести обязательный аудит для АО?

ПАО и НАО, обязанные раскрывать свою отчетность, должны провести ее аудит в течение 120 дней после завершения отчетного года. Другие НАО, обязанные к аудиту, должны это сделать до годового собрания акционеров. Важно не только следовать этим срокам, но и стратегически определить задачи аудита для своего АО.

Организациям, для которых аудит не является просто формальностью, а служит средством выявления и устранения ошибок до подачи налоговой и годовой бухгалтерской отчетности и минимизации рисков, рекомендуется проводить аудит системно в течение всего года, то есть раздельно.

Этот подход позволяет завершить проверку годовой отчетности в установленные сроки и избежать дополнительной нагрузки на бухгалтерский отдел во время подготовки годовой и квартальной налоговой отчетности.

Комплексный аудит эффективен не только с позиции организации работы бухгалтерского учета, улучшая его производительность, но и с точки зрения всего предприятия и его владельцев, обеспечивая стабильное и надежное учетно-налоговое функционирование.

Этот тип аудита сочетает в себе финансовую и налоговую проверки, выявляет потенциальные налоговые риски и определяет финансовые возможности компании. Также в его рамках предоставляется защита от возможных претензий со стороны Федеральной налоговой службы в течение 3 лет.

Какие санкции предусмотрены, если не проведен обязательный аудит для АО и не сдано аудиторское заключение?

В принципе для ООО за непроведение аудита предусмотрены довольно лояльные санкции. Однако, для акционерных обществ установлена более строгая ответственность за непроведение обязательного аудита: компаниям грозит штраф в размере от 700 000 до 1 000 000 рублей, а для руководящих лиц — штраф от 30 000 до 50 000 рублей либо дисквалификация на период от 1 до 2 лет.

Эти санкции применяются, если компания не опубликовала аудиторское заключение в установленные сроки. В этом году акционерным обществам необходимо будет раскрыть, то есть опубликовать свою отчетность, не позднее 3 дней после даты получения аудиторского заключения, но в любом случае не позднее 120 дней с момента завершения отчетного года, согласно пункту 58.2 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П. Ответственность за нарушение этих требований установлена в части 2 статьи 15.19 Кодекса об административных правонарушениях.