Обязательный аудит акционерных обществ в 2021 году при назначении которого не учитывается сумма выручки и стоимость активов предприятия, предусмотрен последней редакцией закона 307 ФЗ. Вступившие в действие нововведения вызывают много вопросов у руководства АО. Узнайте, проводится аудит акционерных обществ в 2021 году или они не были освобождены от обязательного аудита.

Обязательный аудит акционерных обществ после изменения критериев обязательного аудита в 2021 году

В самом конце 2020 года Государственная дума одобрила поправки в закон 307 ФЗ. В главе 5 этого нормативного акта появились новые критерии для проведения обязательного аудита. Изменилась структура юридических лиц, для которых ежегодные проверки специализированными независимыми организациями обязательны.

Для предприятий, имеющих организационную форму АО, в главе 5 появились два новшества:

В отличие от предыдущих редакций, законодатели убрали пункт, в котором указывалось, что ежегодному аудиту должны быть подвергнуты все акционерные общества. Увеличился критерий по доходам – до 800 млн. рублей и по стоимости активов – до 400 млн. С такими показателями организации освобождаются от аудита.

Логически можно было сделать вывод, что обязательный аудит акционерных обществ в 2021 году отменен, если их доходы в 2020 были меньше 800 млн. и стоимость активов не превышала 400 млн. рублей. Однако, это рассуждение не верно.

В прошлых редакциях в главе 5 было перечисление групп юридических лиц, для которых аудит обязателен согласно других федеральных законов. В 2021 году осталось указание, что обязательные проверки осуществляются в случаях, которые предусмотрены законодательством.

Разъяснило ситуацию информация Минфина. Ведомство в первых числах января выпустило информационное письмо ИС-аудит-37. В этом документе указаны все типы юридических лиц и даются ссылки на нормы законов, предписывающие обязательные аудиторские проверки.

Обязательный аудит для акционерных обществ предусмотрен статьей 88 закона об АО. В ней указывается, что ежегодную проверку отчетности проводит ревизионная комиссия, но для этой работы необходимо привлекать независимую специализированную организацию.

Закон об акционерных обществах обязательный аудит предписывает проводить во всех типах – АО, ПАО, ЗАО. В этом нормативном акте нет упоминаний о лимитах выручки или стоимости активов.

Изучив этот документ, можно сделать вывод – все акционерные общества подлежат обязательному аудиту.

Обязательный аудит акционерных обществ — перспективы отмены обязательного аудита в малых АО

Поправки в главу 5 закона 307 ФЗ обсуждались депутатами Госдумы в нескольких чтениях. В первую редакцию была включена информация об отмене обязательного аудита у АО, которые не выпускают ценные бумаги на рынок. Эти предприятия также должны были попадать под лимит выручки и стоимости активов.

Если бы поправки в такой редакции были приняты, то аудиторские компании потеряли бы еще больше клиентов. Законодатели решили пойти навстречу аудиторам.

В последней редакции информацию об освобождении АО, не выпускающих ценные бумаги, вычеркнули.

Сложилась несправедливая ситуация, когда малые предприятия, имеющие статус непубличных акционерных обществ, не пользуются льготами, предоставленными всем другим юридическим лицам.

Эти компании, не выпускают ценных бумаг на рынки, число акционеров не выше 50. Предприятия подвержены обязательным аудиторским проверкам, только на том основании, что называются АО.

Отмена обязательного аудита для акционерных обществ с небольшими доходами не состоялась. Однако, еще в октябре 2020 года Минэкономразвития решило избавить непубличные АО от обязательных проверок.

Министерством подготовлен проект нормативного акта, вносящего поправки сразу в два закона – об аудите и акционерных обществах. Смысл изменений – оставить обязательный аудит только для публичных АО, выпускающие ценные бумаги, которые котируются на торговых площадках.

В непубличных акционерных обществах, не выпускающих ценные бумаги и не имеющих доли государства, аудит может проводится только по желанию руководства предприятия.

В данное время этот законопроект проходит обсуждение и экспертизу. Его можно увидеть на федеральном портале https://regulation.gov.ru/projects#npa=109210. Дальнейшая судьба нововведений в законы, предложенные Минэкономразвития, неизвестна.

Обязательный аудит для всех акционерных обществ (АО) в 2021 году действует.

Отмена обязательного аудита непубличных акционерных обществ в этом году пока остается под вопросом.

Обязательный аудит акционерных обществ — публичные и непубличные АО

В законе об акционерных обществах есть разделение таких предприятий на публичные и непубличные.

Публичные общества

Предприятия, зарегистрированные в форме публичного АО, вправе выпускать ценные бумаги – акции на организованные рынки. Не ограничено количество акционеров. Законодательство обязывает такие компании публиковать бухгалтерскую отчетность.

Непубличные общества

Имеют не более 50 акционеров, ценные бумаги общества не размещаются на торговых площадках. Акции распределяются на общих собраниях. Бухгалтерская отчетность не публикуется.

Обязательный аудит акционерных обществ — особенности проведения аудита АО

В соответствии с законодательством, публичное акционерное общество обязано разместить годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение на сетевом ресурсе.

Закон 402 ФЗ определил крайний срок составления отчетности – три месяца после окончания года.

ЦБ РФ установил, что аудиторское заключение, которое входит в комплект документов, необходимо разместить не позже 3 дней после подписания. Крайний срок публикации отчетности общества – 3 месяца и 3 дня после 31 декабря прошедшего года.

Из-за укороченных сроков предоставления отчетности и аудиторского заключения, существенно сокращается время проведения аудита. Специализированным организациям приходится привлекать большее число сотрудников и начинать процедуры до завершения отчетного года.

Еще одной особенностью проведения ежегодных обязательных проверок является запрет на участие в контрольных мероприятиях, проводимых в публичном обществе, индивидуального аудитора. Проверку проводить может только аудиторская организация.

Общее собрание акционеров непубличного АО можно провести до 30 июня, следующего за отчетным, года. К этому времени должно быть подготовлено аудиторское заключение.

Обязательный аудит акционерных обществ в 2021 году должен заканчиваться не позже 3 апреля для публичных АО, и 30 июня для непубличных обществ.

Обязательный аудит акционерных обществ и предоставление аудиторского заключения

Заключение по обязательному аудиту акционерные общества должны представлять в ИФНС и разместить на специализированной площадке фед.ресурса в реестре юридически значимых действий.

ИФНС

В налоговую инспекцию аудиторское заключение представляется вместе с годовой бухгалтерской отчетность. Если у непубличного акционерного общества аудит к этому времени не закончен, сдать заключение можно после завершения проверки и формирования мнения.

После подписания заключения, руководителю дается еще 10 дней для передачи его в ИФНС. Самой крайней датой для представления будет 31 декабря, следующего за отчетным, года.

В 2020 году в бумажном варианте аудиторское заключение могли представить только акционерные общества, имеющие статус малого предприятия.

Другие юридические лица сдавали документы только в электронном виде. С 2021 года все налогоплательщики пользуются электронным документооборотом с ИФНС через компании-операторы.

После того, как обязательный аудит акционерных обществ в 2021 году будет закончен, заключение можно представить в ИФНС двумя способами:

Через компанию-оператора ЭДО. Необходимо предварительно заключить договор об электронном документообороте и получить цифровую подпись. Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ИФНС. При этом виде представления заключения также будет нужна электронная подпись (КЭП).

После загрузки аудиторского заключения в формате pdf, необходимо дождаться ответа оператора ИФНС о получении. Об этом факте свидетельствует квитанция, которую нужно распечатать. После этих действий считается, что документы успешно получены ИФНС.

Реестр юридически значимых действий на фед.ресурсе

В соответствии с законом о государственной регистрации, создан сетевой ресурс – fedresurs.ru. На нем ведется реестр юридически значимых действий, насчитывающий более 50 фактов хозяйственной жизни предприятия. Организации обязаны размещать сведения об их наступлении.

Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности и получение заключения о ее состоянии, являются действиями, которые акционерное общество обязано разместить на электронной площадке. Публикация должна состояться не позднее 3 дней после окончания обязательной аудиторской проверки АО и подписания заключения.

Опубликовать аудиторское заключение на фед.ресурсе нельзя через оператора ЭДО, через которого компания отправляет налоговую и бухгалтерскую отчетность. Необходимо специальное программное обеспечение и усиленная электронная подпись руководителя.

Самостоятельная отправка заключения в реестр, размещенный на фед.ресурсе, состоит из нескольких этапов:

На руководителя компании оформляется специальная квалифицированная подпись – КЭП. Приобретается специальное программное обеспечение для передачи данных на fedresurs.ru. ПО устанавливается на компьютер. На сайте регистрируется личный кабинет организации. Через него будет осуществляться публикация всех фактов хозяйственной жизни, необходимых для размещения, в соответствии с законодательством. Заполняется специальная форма. При публикации заключения, в ней указывается основное мнение аудитора, название независимой специализированной организации, юридический адрес, регистрационные и идентификационные номера.

После получения электронной площадкой сообщения о проведенном аудите, организации придет счет на уплату государственной пошлины за публикацию. Только после его оплаты сведения будут размещены на фед.ресурсе.

Руководителю компании нужно помнить, что на публикацию аудиторского заключения на фед.ресурсе выделяется только 3 дня после его подписания. Необходимо уложиться в этот срок, чтобы не подвергнуться финансовым санкциям.

Самостоятельная регистрация на сайте fedresurs.ru сложна. Иногда оборудование компании конфликтует с программным обеспечением площадки. Необходимо дополнительное время для самостоятельной настройки или вызова специалиста.

Решают проблемы руководителей акционерных обществ по размещению сведений на фед.ресурсе специальные онлайн-сервисы. Наиболее известен из них – Федресурс-Онлайн. Не нужно тратить время на приобретение электронной подписи и сложного программного обеспечения.

Специалисты сервисов по передаче данных сами заполнят необходимые формы и опубликуют сообщения на сайте fedresurs.ru. Перед этой процедурой будет составлен договор, определена сумма за услуги. В эту стоимость входит госпошлина. Срок размещения – несколько часов.

Некоторые нотариальные конторы предлагают своим клиентам услуги по размещению сведений на фед.ресурсе. Это наиболее простой способ. От руководителя АО требуется заполнить письменную форму и направить по электронному адресу нотариуса. Затем нужно лично прибыть с подлинниками уставных и регистрационных документов.

После отправки заполненной формы на сайт fedresurs.ru, нотариус высылает квитанцию на госпошлину. Только после оплаты счета, на фед.ресурсе появится публикация.

Срок подготовки аудиторского заключения для АО

Обязательный аудит АО проводится в строго обозначенные сроки. Согласно предписаний ЦБ РФ, предприятия, выпускающие ценные бумаги обязаны раскрывать данные отчетности вместе с аудиторским заключением по ней.

Этим же положением ЦБ указывается, что бухгалтерская отчетность публикуется не позднее 3 дней после крайнего срока размещения, в соответствии с правилами закона 402 ФЗ.

После подписания аудиторского заключения также не должно пройти более 3 дней. Закон о бухгалтерском учете предписывает представление отчетности не позднее истечения трех месяцев после окончания отчетного года.

Следовательно, обязательный аудит акционерных обществ в 2021 году должен окончится не позднее 31 марта 2021 г. Еще 3 дня законодатели выделяют на подписание заключения и размещение отчетности.

Исключение из этого правила составляют непубличные АО, имеющие менее 50 акционеров и не выпускающие ценные бумаги. Для таких предприятий ЦБ разрешает не раскрывать данные бухгалтерской отчетности. Однако, публикация заключения по обязательному аудиту по 307 ФЗ нужна.

В соответствии с законом об АО, общее собрание участников должно проводится не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года. Одним из обязательных вопросов, обсуждаемых на ОСУ является утверждение бухгалтерской отчетности.

Обязательный аудит акционерных обществ в 2021 году должен проводится даже у непубличных АО. Аудиторское заключение готовится к дате проведения общего собрания участников – не позже 30 июня 2021 г. Еще 3 дня дается на размещение на fedresurs.ru и 10 (до 11 июля) на сайте ИФНС.

Раскрытие информации по годовой отчетности

Центральный банк РФ предписывает раскрывать информацию по годовой отчетности публичным акционерным обществам. К этой же группе ЦБ относит непубличные АО:

Разместившие свои акции или другие ценные бумаги на торговых площадка. Непубличные АО, имеющие в реестре более чем 50 акционеров.

Таким непубличным акционерным обществам необходимо размещать бухгалтерскую отчетность, согласно правил, утвержденных ЦБ.

ЦБ письменной информацией известил, что непубличные АО, не размещающей свои ценные бумаги и имеющие меньше чем 50 акционеров, вправе не публиковать годовую бухгалтерскую отчетность. Однако, обязательный аудит непубличных акционерных обществ в 2021 году проводиться должен.

Если аудиторское заключение не представлено

Если аудиторское заключение в установленный срок не представлено в ИФНС или не размещено на фед.ресурсе, это может означать:

Обязательная аудиторская проверка акционерного общества не проводилась. Аудиторская организация не смогла к определенному времени сформировать мнение о бухгалтерской отчетности компании и составить заключение. Компания пропустила обязательный срок размещения аудиторского заключения в ИФНС и публикации на фед.ресурсе.

Ответственность за непроведение обязательного аудита и непредоставление аудиторского заключения выражается в административном наказании, в соответствии с КоАП РФ.

Если организация опоздала с представлением заключения в ИФНС, руководителя могут оштрафовать на 500 рублей, а компанию на 5 тысяч. Инспекция потребует также устранить нарушение.

Если аудиторская проверка не проводилась, директора накажут штрафом до 10 тысяч рублей. Если будет установлен рецидив действий, санкции увеличатся до 20 тысяч. Суд также может принять решение об освобождении от должности руководителя до 2 лет.

Несмотря на уплаченный штраф, нарушение придется устранить. Необходимо заключить договор со независимой аудиторской организацией и провести аудиторскую проверку. По ее итогам разместить заключение.

Более серьезные финансовые санкции ожидают нарушителя за не публикацию аудиторского заключения на фед.ресурсе. Штраф руководителю до 30 тысяч рулей. Для организации – от 500 тыс. до 700 тыс. руб.

Центральный банк может оштрафовать публичное акционерное общество за то, что не было в определенный срок публикации данных об бухгалтерской отчетности. Руководителю грозит штраф до 50 тысяч. рублей. На АО наложат санкции до 1 млн.

Акционерные общества, которые обязаны публиковать отчетность, должны провести аудит до сроков сдачи ее в ИФНС – 31.03.2021. Непубличные АО – до начала общего собрания акционеров – до 30.06.2021 г.

При планировании обязательного аудита акционерных обществ в 2021 году, необходимо учесть не только сроки окончания мероприятия, но и объем задач, которые необходимо решить для формирования объективного мнения об отчетности предприятия. Во многих крупных АО с объемным документооборотом, аудиторские мероприятия начнутся уже в 4 квартале отчетного года.

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