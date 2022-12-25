Услуги обязательного аудита – это комплекс инструментов, мероприятий и процедур, направленных на проверку достоверности и правильности финансовой и бухгалтерской отчетности. Услуги обязательного аудита регламентируются российским законодательством, в частности ФЗ №307 «Об аудиторской деятельности» и иными нормативно-правовыми актами. Проверке подвергаются компании, попадающие под критерии обязательного аудита. В наступающем 2023 году будут послабления для тех, ранее был обязан проводить аудит. Наряду с этим в январе 2023 году будут ужесточены требования и к тем, кто может оказывать услуги обязательного аудита.

Какие аудиторы смогут оказывать услуги обязательного аудита в 2023 году?

В 2022 году частным аудиторам на законодательном уровне запретили оказывать услуги обязательного аудита. Теперь это право в руках аудиторских организаций, которые имеют членство в Ассоциации «Содружество» и запись в соответствующем реестре. Вот такой документ обязательно должен быть у аудиторской компании:

В штате такой организации на основном месте работы должны состоять 3 и более специалиста. А если услуги обязательного аудита оказываются для общественно значимых организаций (ОЗО), с 1 января 2023 году к проведению проверок допускаются только компании, в которых на основании трудового договора трудится не менее 5 независимых оценщиков (для фирм, предоставляющих услуги обязательного аудита общественно значимым организациям на финансовом рынке, этот показатель еще больше – не менее 20 человек, числящихся на основном месте работы).

Важным критерием при определении поставщика услуг обязательно аудита остается независимость. В ст.8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» данное понятие трактуется как отсутствие между аудиторской компанией и аудируемой организацией аффилированных связей (имущественные или родственные отношения). Также законом запрещены любые действия аудиторов, которые могут повлечь конфликт интересов.

Кроме того, организациям положено разработать и утвердить правила внутреннего качества контроля работы. Центральный банк России и уполномоченные ведомства по контролю и надзору также обязаны проводить проверки в рамках внешнего контроля (последние касается только тех компаний, которые работают с общественно значимыми организациями и ОЗО на финансовом рынке).

Аудиторы обязаны иметь квалификационный аттестат. Получить его можно после сдачи квалификационного экзамена при условии, что Претендент имеет высшее образование, а его стаж работы составляет не менее 3 лет. Каждый год после получения соответствующего аттестата аудитор обязан проходить курсы повышение квалификации. Программы устанавливает саморегулирующая организация.

Что включают в себя услуги обязательного аудита?

По букве закона у коммерческих аудиторских компаний сохраняется право самостоятельного выбора методов, форм и инструментов для проведения обязательного аудита. Они самостоятельно организуют членов аудиторской группы и назначают ее руководителя.

Независимый проверяющий обязан проанализировать всю предоставленную документацию в полном объеме. В ходе проведение аудита изучается финансовая и бухгалтерская отчетность, а также сопоставляется фактическое наличие имущества.

По мере возникновения вопросов аудитор имеет право получать от должностных лиц субъекта аудита всю необходимую информацию для сбора доказательств. При этом оценщик оставляет за собой право отказаться от выражения своего мнения в аудиторском заключении, если руководители предприятия или должностные лица препятствовали проведению процедуры или предоставили недостаточное количество документов.

В круг обязанностей независимого оценщика входят:

Обеспечение подачи полной информации о членстве в СРО, сведений из госреестра, а также обоснований замечаний, изложенных в аудиторском заключении по первому требованию лиц, которые являются руководителями или собственниками проверяемой организации;

Аудиторское заключение должно быть подготовлено в срок согласно договору оказания аудиторских услуг;

должно быть подготовлено в срок согласно договору оказания аудиторских услуг; Письменно оформленные выводы передаются руководству субъекта аудита в срок, установленный законом;

Уведомлять уполномоченные органы о случаях коррупции и обоснованных предположениях о том, что субъект проверки совершал финансовые операции с целью отмывания доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма.

Законодательством предусмотрено, что аудитор обязан взаимодействовать с Федеральным казначейством и Центральным банком Российской Федерации.

Дополнительные услуги аудиторских организаций при оказании услуг обязательного аудита

Действующее законодательство позволяет аудиторским компаниям предоставлять представителям российского бизнеса следующие виды услуг:

Консультирование вопросах, связанных с реорганизацией или приватизации;

Юридическое сопровождение в судебных разбирательствах;

Проведение оценочных работ;

Бухгалтерский аутсорсинг;

Налоговое консультирование;

Разработка бизнес-планов и инвестиционных программ.

Аудиторские организации имеют право вести научную деятельность соответствующей сфере с публикацией результатов. Также в список услуг входит составление деклараций, восстановление и ведение бухучета. В последнем случае аудитор не имеет права проводить на данном предприятии обязательный аудит.

Ответственность аудиторских организаций за услуги обязательного аудита

Деятельность аудиторов регламентируется Законом «Об аудиторской деятельности», международными и федеральными стандартами, документами МФБ, кодексом профессиональной этики аудиторов. Аудиторская компания или аудитор, нарушившие основные регламенты, подлежат дисциплинарному наказанию со стороны саморегулируемой организации, федеральных органов по контролю и надзору и Центрального банка России.

На основании действующего законодательства ответственность аудиторов и аудиторских компаний можно условно разделить на три группы:

Материальная. Административная. Уголовная.

Материальная ответственность наступает вследствие неквалифицированных действий аудитора, повлекших за собой финансовые потери со стороны государства или экономического субъекта. Компенсация за понесенные убытки в полном объеме, расходы на проведение перепроверки или штрафы может быть взыскана на основании решения суда.

Практика показывает, что суды не всегда могут выявить устойчивую взаимосвязь между действиями аудитора и убытками истца. Гарантией может стать договор, заключаемый между аудитором и субъектом аудита, в котором будет прописана ответственность сторон и полная информация о страховании за нарушение пунктов соглашения и порчу имущества.

Более того, договор страхования ответственности аудиторские фирмы предоставлять обязаны. Если, вам отказывают в предоставлении такой страховки, то скорее всего перед вами не аудиторская организация.

Закон устанавливает взаимосвязь между поставщиком услуг и клиентом, разграничивая зоны их ответственности. То есть, регламент обязывает субъекта аудита предоставлять все необходимые для проверки документы, а аудитор несет ответственность за формирование и выражение профессионального мнения. Поэтому формальный подход к аудиту с обеих сторон может стать причиной материального, административного или уголовного наказания.

Результат оказания услуги обязательного аудита

Аудиторское заключение – итоговый официальный документ, в котором фиксируются результаты выполнения всех контрольных процедур. Суть его заключается в оценке достоверности проверенных финансовых показателей и бухгалтерской отчетности. Приложением к нему является перечень изученных документов и доказательства приведенного вывода.

Международными стандартами аудита выделено 4 типа мнений независимых аудиторов:

Немодифицированное – безусловно положительное мнение, свидетельствующее о полной достоверности и прозрачности изученной внутренней документации предприятия;

– безусловно положительное мнение, свидетельствующее о полной достоверности и прозрачности изученной внутренней документации предприятия; Модифицированное – положительное мнение с оговоркой. Наличие модификаций свидетельствует о том, что аудитор считает изученную документацию достоверной, но есть ряд несущественных нарушений, которые в целом не повлияли на размер основных финансовых показателей.

– положительное мнение с оговоркой. Наличие модификаций свидетельствует о том, что аудитор считает изученную документацию достоверной, но есть ряд несущественных нарушений, которые в целом не повлияли на размер основных финансовых показателей. Отрицательное – аудитор выносит такое решение при наличии грубых нарушений в расчете финансовых показателей или ведении бухгалтерской отчетности.

– аудитор выносит такое решение при наличии грубых нарушений в расчете финансовых показателей или ведении бухгалтерской отчетности. Отказ от мнения. Подобные заключения формируются в случаях, когда аудитор не смог собрать необходимый объем доказательств для определения текущего состояния хозяйствующего субъекта. Причиной тому чаще всего выступает отказ руководства проверяемой компании предоставить нужные данные.

Полученное руководством организации аудиторское заключение должно быть отправлено в Федеральную налоговую службу вместе с годовыми отчетами по бухгалтерии. Также все компании, подлежащие обязательному аудиту, публикуют документ на Федресурсе. Установлены сроки – в течение 10 ней с момента подписания аудиторского заключения, но не позднее последнего дня года, следующего за отчетным периодом.

Как выбрать аудиторскую компанию для проведения обязательного аудита?

Напомним, что теперь в качестве независимого проверяющего могут выступать исключительно аудиторские компании, индивидуальные аудиторы были лишены права оказания услуг обязательной аудита.

При этом обязательным требованием для компаний является действующее членство в СРО и подтверждение права заниматься подобной деятельностью записью в соответствующем реестре.

Если потенциальный клиент является общественно значимой организацией – реестр ведет Федеральное казначейство, а в случаях с общественно значимыми организациями на финансовом рынке – Центральный Банк России.

То есть при выборе поставщика услуг обязательного аудита первое, что нужно сделать – проверить информацию об организации на портале Минфина и о ее членстве в СРО. Эти данные законодательство обязало публиковать на официальном сайте аудиторской компании. Здесь же можно найти сведения об основной деятельности аудиторской фирмы, ее направлениях, списке предоставляемых услуг и т.д.

Есть еще несколько критериев отбора, которыми следует руководствоваться при выборе проверяющих:

Стоимость услуг. Существенно сниженные цены по сравнению со средними показателями на рынке свидетельствует, скорее всего, о низком уровне экспертизы и шаблонных решениях.

Опыт и хорошие рекомендации – главные маркеры. С недавнего времени компании обязаны публиковать данные о договорах сотрудничества с крупными клиентами. Вы можете посмотреть кейсы наших клиентов здесь и отзывы о компании ООО «Радар-Консалтинг» здесь.

Высокая экспертность. Перед оформлением договора на оказание услуг необходимо удостовериться в наличии квалификационных аттестатов, ознакомиться с программами и методика проверок.

Глубина анализа. Законодательно государство помогает повысить качество услуг обязательного аудита, расширяя объекты проверок, но не лишним будет узнать у оценщиков, насколько глубоким будет изучение представленных документов.

Концепция развития аудита в России, рассчитанная на период до 2024 года, успешно реализуется, и большое количество новшеств вступит в силу уже с 1 января 2023 года — читайте о нововведениях здесь.

Изменения касаются не только критериев аудита, его терминологии, субъектов и объектов, но и непосредственных участников рынка аудиторских услуг. С целью повышения их качества законодательством запрещено привлечение индивидуальных аудиторов к процедуре обязательного аудита.

Теперь эти полномочия монопольно получили аудиторские организации с численностью 3 и более сотрудников, состоящих по трудовому договору на основном месте работы. Для ОЗО и ОЗО на фин. рынке эти показатели будут еще выше.

Проворящие при этом должны соответствовать всем требованиям – состоять в СРО, иметь разрешение на ведение аудиторской деятельности, взаимодействовать с Федеральным казначейством и Центробанком РФ.

В 2023 году компании обязаны будут назначать руководителя группы аудиторов, а все ее члены должны иметь квалификационный аттестат, высшее образование и опыт работы не менее 3 лет.

Безусловно, такие инновации выведут рынок аудиторских услуг в России на принципиально новый уровень и сделает аудит мощнейшим инструментом для эффективного развития бизнеса.

Если вам нужен надежная аудиторская компания для оказания услуги обязательного аудита, то обращайтесь к нам. Мы работаем и развиваемся с 1998 года на рынке аудиторских и бухгалтерских услуг. Соответствуем всем нормам и критериям. Состоим в СРО ААС. Наши аудиторы имеют опыт более 20 лет. Смотрите подробнее о нашей работе в видео:

Вы можете получить коммерческое предложение через форму ниже: