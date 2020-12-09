Федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ) постепенно вытесняют ПБУ, действующие с конца девяностых и начала двухтысячных. Российские правила приближаются к МСФО. Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета начнут применять уже в 2021 году. Давайте рассмотрим, какое влияние окажут федеральные стандарты бухгалтерского учета на бизнес, бухгалтерскую и аудиторскую деятельность. Рассмотрим все нюансы применения новых стандартов ФСБУ 5/2019, 26/2020 и 6/2020.
За 19 лет действия ПБУ 5/01 финансовые службы предприятий привыкли к его положениям. Правила учета меняются, приближаются к международным стандартам. Обязательное применение ФСБУ 5/2019 начнет действовать с 2021 года.
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Министерство финансов утвердило стандарт бухгалтерского учета 5/2019 год назад. Одно из его положений – обязанность применения с 2021 г. Однако, начать работать по новым правилам финансовые службы предприятий могут уже с 2020 года. Условие – включение этой информации в учетную политику.
Выполнять требования положения необходимо всем организациям. Вести учет запасов и составлять бухгалтерскую отчетность по предписаниям стандарта. Минфин сделал отступление от правил лишь для предприятий бюджетной сферы.
Еще одно послабление. Закон 402 ФЗ разрешает компаниям, которые считаются малыми предприятиями, применять упрощенные правила учета и отчетности. Руководители этих организаций вправе решить, включать или нет требования ФСБУ 5/2019 в учетную политику.
Положение по бухгалтерскому учету 5/01 относило в состав МПЗ предприятия:
Материалы и сырье могут применяться для изготовления продукции или для выполнения работ. Предусмотрено их использование для нужд управления организацией.
ФСБУ 5/2019 дает расширенное толкование определению запасов компании. Оно относит к ним активы, которые задействованные в производственном цикле или предназначены для последующей продажи. Устанавливается период, в течение которого они могут быть использованы – 12 месяцев.
Теперь под это определение подходят другие активы предприятия:
Все эти объекты, согласно федеральному стандарту 5/2019, следует учитывать по статье материально-производственных запасов компании.
Стандарт определяет перечень активов, которые не должны учитываться в составе запасов:
Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета расширили перечень активов, которые предприятия должны учитывать в составе запасов.
Для признания запасов в учете, необходимо выполнение двух условий:
Из этого следует, что материалы, сырье, другие МПЗ, поступившие не для использования в производственной деятельности, не могут быть признаны запасами. Они не принесут прибыль и другие экономические выгоды.
Положение 5/01 требовало единовременной оценки МПЗ при принятии на учет. Новые правила предписывают определять стоимость запасов два раза – сначала при поступлении, а затем после признания.
Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций устанавливают разные правила учета фактической себестоимости при принятии на учет отдельных видов запасов.
Фактическая себестоимость этой группы запасов определяется как сумма всех расходов, связанных с получением активов. Заплаченные поставщику суммы, расходы, связаннее с доставкой на склад компании, средства, затраченные на подготовку к использованию.
Предприятие может получить запасы бесплатно. В этом случае их необходимо оценить по справедливой стоимости. Это правило распространяется на расчеты с поставщиком, выполненные без участия денежных средств – обмен, зачет требований.
Стандарт 5/2019 вводит новшество в учете фактической себестоимости. Теперь расходы на хранение не будут ее формировать. Есть исключение – помещение на склад и расходы, связанные с этим, входят в единый технологический процесс.
Согласно федеральному государственному стандарту бухгалтерского учета 5/2019 себестоимость этой группы формируется с учетом следующих затрат:
Учетная политика должна предусматривать разделение затрат на прямые и косвенные. В документе необходимо отразить порядок отнесения этих расходов.
Прямые затраты должны относится на конкретный вид выпускаемых объектов. Косвенные затраты распределяются по всем группам однородных активов.
Федеральный стандарт бухгалтерского учета – ФСБУ 5/2019, установил перечень расходов, которые нельзя включить в себестоимость запасов:
Стандарт 5/2019 оставляет этот список открытым.
Для компаний розничной торговли и предприятий, которые упрощенно учитывают запасы, федеральные стандарты бухгалтерского учета предусматривают особые условия признания МПЗ:
Торговые компании учитывают затраты на доставку мат.ценностей до мест хранения в расходах на продажу.
На дату составления отчета, согласно федеральному стандарту, запасы подлежат оценке. Выбирают одну из величин, меньшую по значению:
В том случае, если определить продажную цену запаса затруднительно, разрешается оценка по стоимости приобретения аналогичных материальных ценностей.
Если себестоимость по фактическим расходам на приобретение выше, чем цена предполагаемой реализации – чистая стоимость, это говорит об обесценивании МПЗ. В этом случае предприятию стандартом предписывается создание резерва в сумме обесценивания.
Признаки обесценивания – потеря качества, невозможность применения в современных технологических процессах, резкое уменьшение ликвидности при реализации. При повышении цены таких запасов, балансовая стоимость увеличивается до чистой стоимости за счет созданного резерва.
Предприятие может продать запасы, признавая выручку. Выбыть МПЗ из состава активов могут по причине невозможности использования для получения экономической выгоды.
У некоммерческой организации материалы списываются из-за того, что их нельзя использовать для деятельности согласно уставу.
Выбытие запасов необходимо учитывать по балансовой стоимости. Как и ПБУ 5/01, новый стандарт предоставляет организации выбор способа списания:
Предприятие должно самостоятельно выбрать один из способов и отразить свое решение в учетной политике.
Компания должна отразить в отчетной форме стоимость запасов по выбранному способу учета. Она указывается на начальную дату и конец периода. Также необходима информация:
Дополнительно нужно указать сумма авансов поставщикам МПЗ.
Новый стандарт обязателен к применению с начала 2021 года. Есть много различий между действующим ПБУ 5/01 и правилами учета по ФСБУ 5/2019. Предприятия должны обозначить способ перехода в учетной политике.
Первый способ. Остатки по счетам учета МПЗ остаются в том виде, в котором они были на 31.12.2020 г. Операции, производимые после этой даты должны учитываться по новым правилам. Этот метод действует в перспективе.
Второй. Компания осуществляет перерасчет остатков по счетам учета мат.ценностей согласно новым правилам.
При применении ретроспективного метода перехода на новый стандарт учета, необходима корректировка с использованием балансового счета 84. На нем отражаются прибыли и убытки организации. Необходимо сделать следующие перерасчеты:
Применение новых федеральных стандартов бухгалтерского учета внесло изменение в действующие правила. Незавершенка теперь будет числиться в составе МПЗ. Поменялись категории оценки запасов, их списания, отражения в отчетности.
Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета Минфин утвердил в 2020 году. Это ФСБУ 6/2020 – основные средства и ФСБУ 26/2020 – капитальные вложения.
Федеральные стандарты бухгалтерского учета будут действовать с начала 2022 года. Однако, предприятия по своему желанию могут перейти на ФСБУ с 2021. Данное решение закрепляется в положениях учетной политики компании.
Федеральные стандарты бухгалтерского учета, в частности ФСБУ 6/2020, имеют существенные отличия в сравнении с действующим положением по учету основных средств.
ПБУ 6/01 признает актив основным средством, если он используется предприятием в своей деятельности по производству продукции, продаже товаров или оказанию услуг. Управление организацией также причислено к этому списку.
Использоваться актив будет не меньше 12 месяцев. У предприятия нет планов его продажи. Основное средство будет приносить экономическую выгоду компании.
Новый стандарт, в отличие от действующего положения, предусматривает дальнейшую продажу ОС. Предприятие может перевести такие объекты в отдельную группу активов к реализации.
ФСБУ 6/2020 предусматривает переведение основных средств в другую группу активов в том случае, если эти объекты утрачивают признаки их отнесения к ОС.
Действующим положением он определен в 40 тысяч рублей. Организация вправе учитывать объекты дешевле этой суммы либо в составе ОС, либо МПЗ. Выбор должен быть закреплен в учетной политике предприятия.
По новым правилам ФСБУ организация вправе установить нижний предел стоимости объектов ОС. Активы, которые имеют признаки основного средства, но их стоимость ниже лимита, предприятие может списывать на затраты. Необходим забалансовый учет таких объектов.
Предприятие может устранить разницы между налоговым и бухгалтерским учетом, установив минимальную стоимость объекта в 100 тысяч рублей.
Действующие правила определяют ее как отдельный объект. Если в его составе есть несколько частей с разными сроками использования, их нужно учитывать раздельно.
Новые правила оставили это определение. Добавили к объектам учета затраты на ремонт и обслуживание, которые проводятся не чаще чем через 12 месяцев.
ПБУ 6/01 не утверждает, что ОС должны быть объединены в группы со схожими функциональными характеристиками.
ФСБУ предписывает разделять объекты ОС по их видам. Здания, строения, машины, оборудование. Объединенные в группу основные средства, необходимо учитывать по начальной стоимости или по цене переоценки.
В отдельную группу необходимо определить недвижимость, которая приобреталась с целью инвестиции и предназначена для продажи. Также нужно отделить активы для сдачи в аренду.
Действующее положение определяет стоимость объектов в сумме всех затрат, которые непосредственно связаны с приобретением. Приводится перечень расходов.
Стандарт приводит аналогичные правила, но не содержит списка затрат, связанных с приобретением объекта основных средств. Первоначальная стоимость равна сумме всех капитальных вложений, связанных с ОС до его постановки на учет.
Согласно ПБУ 6/01 срок, в течение которого будет действовать актив, определяется исходя из его свойств. Он зависит от мощности и режима, в котором ожидается эксплуатация.
Если основное средство будет переоборудовано или модернизировано, вследствие чего увеличится мощность или производительность, то срок использования может быть пересмотрен.
Новые правила не внесли изменения в правила определения общего времени использования объекта основных средств. Появилось дополнение. Если основное средство перестает соответствовать своим функциям, уменьшается его мощность и производительность, необходимо в конце года пересмотреть срок его использования.
Сейчас амортизация по правилам ПБУ 6/01 начинает начисляться с первого числа месяца, который следует за месяцем поступления объекта ОС на учет.
Новый стандарт изменил дату начала начисления амортизации. Эту операцию можно начинать с момента принятия на учет основного средства. Однако, компания в своей учетной политике может определить дату начала и завершения амортизации – 1 число в последующем месяце.
ФСБУ 6/2020 определил, что амортизация не должна начисляться на объекты недвижимости, приобретенные с целью инвестиций.
Действующее положение представляет несколько способов по начислению амортизации:
Новые правила оставили только три способа, исключив метод списания стоимости ОС по количеству лет.
Стандарт дает определение ликвидационной стоимости как сумме средств, которую можно получить при выбытии основного средства. При этом техническое состояние объекта должно соответствовать окончанию срока его полезного использования.
Если ликвидационная стоимость равна или больше балансовой, по правилам стандарта, амортизация прекращается.
В том случае, если компания при выбытии основного средства не получит каких-либо средств, сумма несущественная или ее нельзя определить, ликвидационная стоимость объекта принимает нулевое значение.
ПБУ 6/01 не вменили в обязанности компании ежегодную проверку ликвидационной стоимость и других показателей. Исключение составляли случаи производства переоценки.
Федеральные стандарты бухгалтерского учета предписывают ежегодно проверять метод начисления амортизации, ликвидационную стоимость, срок использования объектов основных средств. В случае корректировки этих показателей, изменения относятся на оценочные значения.
Действующие положения содержат требования по приостановке начисления амортизации, если объект ОС помещен на консервацию сроком свыше 3 месяцев. Другой случай – восстановление актива продолжительностью более 12 мес.
Новые правила не указывают на приостановление начисления амортизации. Исключение – случай равенства или превышения ликвидационной стоимости над балансовой.
ПБУ предусматривал единственное условие для увеличения стоимости ОС – техническая реконструкция или работы по модернизации. Затраты на эти мероприятия должны увеличить мощность и производительность объекта.
Федеральный стандарт предусматривает увеличение стоимости не только на затраты на приобретение, но и на расходы, которые планируются в последующих периодах. Также в стоимости ОС могут учитываться расходы на будущую утилизацию.
Действующее положение предусматривает переоценку группы ОС по решению руководителя организации. Она проводится на регулярной основе, но не чаще одного раза в календарный год.
Если по итогам переоценки, стоимость будет выше балансовой, разница увеличивает добавочный капитал организации. Отрицательные значения относятся на прочие расходы компании.
Согласно положениям нового стандарта, объекты основных средств оцениваются либо по первоначальной, либо по справедливой стоимости. Переоценку проводят регулярно, при втором способе больше чем один раз в течение года.
Положительные суммы переоценки относят на финансовый результат обособленно. Не включают в прибыль. Если стоимость ниже, то на эту разницу увеличивают текущие расходы.
Переоценка объектов недвижимости, приобретенных для инвестиций, проводится регулярно – в конце года. Ее результаты относят на расходы или доходы.
Действующие правила не предусматривают проверки на обесценивания основных средств. Новые стандарты обязывают регулярно делать эту процедуру. Результаты учитываются, согласно предписаний МСФО.
Действующие правила предусматривают это действие в двух случаях – при реализации, прочем выбытии, или в ситуации, когда объект ОС не способен приносить экономическую выгоду компании.
Новый порядок оставил без изменения эти правила. Стандарт предписывает в случае, если не создавался резерв на выбытие ОС, расходы на демонтаж и другие мероприятия относить на затраты компании, произведенные в текущем периоде.
Федеральные стандарты бухгалтерского учета основных средств в процессе применения, позволят приблизить российские правила к МСФО.
Разработка федеральных стандартов бухгалтерского учета продолжилась утверждением ФСБУ 26/2020 – капитальные вложения.
Ныне действующие правила учета кап.вложений не регулируются специальным ПБУ. Существуют Методические указания по основным средствам, выпущенные Минфином и другие нормативные акты, устанавливающие порядок учета этой группы активов предприятия.
Можно сравнить новый стандарт по учету кап.вложений с действующими в настоящее время нормативными актами.
Новым стандартом 26/2020 установлено понятие капитальных вложений – это расходы компании на закуп, сооружение, реконструкцию и техническое усовершенствование ОС.
Действующее законодательство относит капитальные вложения в объекты ОС в группу активов с общим названием – долгосрочные инвестиции. Однако, это определение имеет более широкое толкование и не указывает конкретно на основные средства.
Есть условие – активы не должны приобретаться для последующей продажи.
Действующие правила предписывают учитывать материалы, сырье, прочее имущество, которое будет использовано в капитальных вложениях, в составе запасов предприятия. Только после отпуска в производство, они учитываются в отдельной группе активов.
Новый стандарт обязывает учитывать такие МПЗ сразу в составе капитальных вложений. Это не зависит от времени начала их использования при строительстве или сооружении ОС.
По новому стандарту актив можно признать в составе капитальных вложений при выполнении условий:
Активы, подходящие под эти условия, признаются в составе кап.вложений по мере осуществления расходов.
Действующие положения и новый стандарт сходны в определении единицы учета капитальных вложений. Она указывается как приобретаемый, сооружаемый или реконструируемый объект ОС.
Федеральный стандарт дает определение затратам на кап.вложения. Это уменьшение активов, связанное с закупом, сооружением или техническим усовершенствованием основных средств. К этим расходам не относятся авансы и предоплаты поставщикам и подрядчикам.
Действующее ПБУ 8/2010 предусматривает создание резервов. Новый стандарт затраты на последующий демонтаж и прочие расходы, связанные с выбытием основного средства, включает в капитальные вложения.
Дополнительные расходы в виде сырья и материалов, израсходованных сверх норм, не включаются в состав капитальных вложения. Не подлежат учету потери от брака, неоправданных простоев техники, штрафные санкции от поставщиков за нарушение договорных обязательств.
Действующий порядок и новый стандарт имеют схожую оценку в порядке определения стоимости. ФСБУ уточняет, что при использовании рассрочки на срок превышающий 12 месяцев, в стоимость кап.вложений не включается оплата за предоставление права такого расчета с поставщиком.
Стоимость кап.вложений, оплаченных организацией неденежными расчетами или полученных безвозмездно, определяется по справедливой стоимости. Эта оценка проводится в соответствии с правилами МСФО.
Порядок учета, который действует сейчас, не предусматривает регулярную проверку активов на обесценивание. Новый стандарт обязывает постоянно проводить такую процедуру, предписанную положениями МСФО.
Новый стандарт подробно рассматривает случаи, когда капитальные вложения списываются. Указывается, в какой момент необходимо зарегистрировать эту хозяйственную операцию. Описывается порядок учета расходов на демонтаж и получения доходов от выбытия.
Федеральный стандарт содержит требования по раскрытию информации о капитальных вложениях в бухгалтерской отчетности.
Предприятию необходимо отразить результаты от обесценивания и восстановления стоимости, которые были включены в состав доходов и расходов компании. Также необходимо указать авансы и предоплаты поставщикам.
Малые предприятия и другие организации, которые в соответствии с 402 ФЗ могут применять упрощенный учет, вправе определять затраты на капитальные вложения в следующем порядке:
Правила по упрощенному учету кап.вложений должны быть указаны в учетной политике компании.
Осуществить переход на федеральный стандарт бухгалтерского учета необходимо с бухгалтерской отчетности за 2022 год. Организации, закрепив решение в учетной политике, могут применять ФСБУ 26/2020 с 2021 года. Можно перейти на новые правила учета двумя способами:
Если выбран второй способ перехода, необходимо отразить корректировку остатков с использованием балансового счета 84. Его корреспондируют со счетами учета активов, признанными капитальными вложениями согласно новому стандарту.
Выбранный способ перехода на федеральный стандарт закрепляется в учетной политике организации.
Новые правила приближают отечественные положения к МСФО. Федеральные стандарты бухгалтерского учета внесут много изменений в работу финансовых служб предприятий. Чтобы осуществить переход без ошибок, необходимо заранее изучить все требования этих документы.
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