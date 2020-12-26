Аудиторская проверка организации – совокупность контрольных мероприятий, целью которых является выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) годовой отчетности компании. Они проводятся специализированными организациями — аудиторскими компаниями, имеющими право на такие действия в соответствии с законодательством. Аудиторская проверка организации осуществляется в соответствии Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами.

Аудиторская проверка организации, как способ контроля финансово-хозяйственной деятельности

Все предприятия, имеющие статус юридических лиц, обязаны вести бухгалтерский учет в соответствии с законодательством. Они должны регистрировать в установленном порядке все факты финансовой и хозяйственной деятельности.

Каждая операция должна регистрироваться по данным, указанным в первичных документах. Итоговая информация отражается в специальных регистрах. Они являются основанием для составления отчетности компании по итогам определенных временных периодов.

Составленная отчетность подлежит проверке. Заинтересованным лицам необходимо убедиться в том, что она составлена в соответствии с законодательством. Все факты хозяйственной деятельности отражены своевременно и без искажений.

Отчетность проверяется специализированными аудиторскими компаниями. Результаты проведенных контрольных мероприятий отражаются во мнении о достоверности данных. Заинтересованным лицам выдается заключение по аудиторской проверке.

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Аудиторская проверка организации — кто заинтересован в проведении аудита?

Можно выделить две группы пользователей, для которых предназначены материалы аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности компании. Они бывают внутренние и внешние.

Внутренние пользователи

Итог деятельности любой коммерческой компании – получение прибыли. Благотворительные фонды или общественные организации создаются для целей, определенных в учредительных документах. Собственникам и администрации необходимо периодически получать информацию о работе предприятия. Перед ее изучением, нужно убедиться в том, что документы составлены по правилам, утвержденным законодательством.

Администрация предприятия – общее собрание собственников, совет директоров, руководитель компании. Эти органы управления являются основными пользователями бухгалтерской отчетности. Основная цель изучения – определение эффективности деятельности компании.

Собственников и органов управления интересует итоговый финансовый результат, рентабельность предприятия, ликвидность активов компании. На основании данных отчетности общее собрание учредителей принимает решение о выплате дивидендов.

Внешние пользователи

Фискальные органы. ИФНС, внебюджетные фонды, изучают отчетность компании и материалы по аудиторской проверке фирмы для получения информации о том, соответствует ли учет на предприятии требованиям законодательства. Таможенные органы, суды, Следственный комитет, другие государственные структуры, также могут запросить эти документы.

Банки, инвесторы, контрагенты. Эти пользователи могут иметь непосредственный интерес к финансовой деятельности предприятия. Они изучают материалы аудиторского заключения перед совершением какой-либо сделки с компанией.

На какие виды разделяется аудиторская проверка организации?

Аудиторские проверки бухгалтерской отчетности компании могут проводиться в различных случаях. Они бывают обязательные и инициативные.

Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) годовой отчетности определен в законе №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Никакие иные проверки не являются обязательными.

К инициативному аудиту можно отнести:

внутренний аудит (в основном проводится в крупных компаниях);

налоговый аудит;

аудит по специальному заданию.

Эти 3 типа аудита можно отнести к инициативному, так как проводится такая аудиторская проверка организации по решению её руководства, акционеров или потенциальных покупателей бизнеса. Давайте более подробно разберем виды проводимых аудиторских проверок.

Обязательная аудиторская проверка организации

Даже в том случае, если руководство компании и ее собственники уверены в безупречности бухгалтерского учета, закон об аудите может предписывать обязательную проверку.

Ежегодные аудиторские проверки отчетности проходят следующие юридические лица:

Все акционерные общества. Предприятия, размещающие ценные бумаги на биржах. Организации, публикующие сводную бухгалтерскую отчетность. Банки и другие кредитные учреждения. Страховые компании. Предприятия, чья выручка за год превысила 400 млн. рублей, либо валюта баланса равняется 60 млн. или больше этого значения.

Закон об аудите также предписывает проходить проверки Центральному банку РФ, политическим партиям, саморегулирующим организациям, организаторам лотерей, государственным корпорациям и некоторым другим учреждениям.

На голосование в Государственную думу внесен законопроект. Он предусматривает повышение критерия для обязательного проведение аудиторской проверки в коммерческих компаниях. В конце декабря 2020 года депутаты могут поднять планку, увеличивающую выручку до 800 млн. рублей, а стоимость активов до 400.

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Более подробно о данном виде аудиторской проверки читайте в статье: Обязательный аудит организации. Силами наших аудиторов в статье собрана вся самая актуальная и верная информация об обязательном аудите.

Аудиторская проверка организации по инициативе руководства компании

Кроме обязательных, существуют аудиторские проверки, которые проводятся по решению руководителя компании или ее собственников. Причин, по которым принимается такое решение, может быть много. Основные из них:

Увольняется руководитель компании. Собственники принимают решение о проведении аудиторской проверки. Такая ситуация может возникнуть при смене главного бухгалтера, финансового директора или начальников других служб предприятия. У собственников компании есть большие подозрения в финансовых махинациях, проводимых руководителем компании. Директор принимает сомнительные управленческие решения, его работа неэффективна, предприятие не получает запланированную прибыль. Требуется выяснить причины сложившейся ситуации. Принято решение о реорганизации бизнеса. Для изучения его эффективности требуется аудиторская проверка и углубленная финансовая экспертиза. Ее должна провести сторонняя организация. Банки перед принятием решения о предоставлении крупного кредита, могут выдвинуть условие об организации аудиторской проверки. При продаже части бизнеса или юридического лица, покупатели могут запросить у руководства компании мнение аудиторской организации о финансовом состоянии предприятия. Руководству компании может поступить информация о готовящейся выездной налоговой проверке. В этом случае, чтобы снизить риски предъявления финансовых санкций, проводится аудиторская проверка предприятия.

Например в ООО «Радар-Консалтинг» практикуют имитацию выездных налоговых проверок. Для этого изучается стратегия работы сотрудников инспекций, анализируются методы их работы.

Аудит по инициативе руководства компании может быть направлен не только на подтверждение бухгалтерской и налоговой отчетности, но и на проверку отдельных участков учета. Выявляются сектора, где наиболее вероятны нарушения требований законодательства.

Это называется аудитом по специальному заданию. При проведении аудита такого формата руководство компании подготавливает индивидуальное техническое задание для аудитора.

Внутренний аудит

Крупные предприятия могут создавать структуры, целью которых является внутренняя аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности. Обычно такие отделы работают в компаниях с большим штатом бухгалтерии, объемным документооборотом, наличием филиалов и представительств в разных регионах.

Результатами таких аудиторских проверок пользуется руководство предприятия. Контрольные мероприятия снижают риск неправильного ведения учета в подразделениях. Предотвращают злоупотребления директоров филиалов. Однако, внешние пользователи бухгалтерской отчетности предпочитают независимых аудиторов.

Получение аудиторского заключения и размещение результатов проверки

Законодательство не только предписывает пройти обязательную аудиторскую проверку организации, но и разместить ее результаты.

Внимание! Это касается только обязательного аудита. Иные виды аудита: налоговый, внутренний, по спецзаданию — не требуют предоставлять информацию из аудиторского заключения.

Закон 402-ФЗ утверждает, что компаниям, которым необходимо ежегодно проводить контрольные мероприятия, необходимо включать в состав отчетности аудиторское заключение.

Представление в ИФНС

Аудиторское заключение сдается вместе с годовой бухгалтерской отчетностью в налоговую инспекцию. Если документ не готов, то его можно сдать отдельно до 31 декабря года, следующего за отчетным. Необходимо уложиться в 10 дней после подписания заключения.

Размещение аудиторского заключения на Федресурсе

Кроме представления в ИФНС, компания обязана разместить аудиторское заключение на специальном сайте. Это предписано законом 307 ФЗ. Портал fedresurs.ru содержит реестр сведений об юридических лицах, которые они обязаны опубликовать.

Обязательная аудиторская проверка организации — что будет за уклонение от проведения проверки?

Уклонение от прохождения обязательной ежегодной аудиторской проверки и представления заключения наказывается в административном порядке. Если ИФНС обнаружит отсутствие заключения, то руководителя компании оштрафуют на сумму от 5 до 10 тысяч рублей.

Наложение штрафа не означает того, что проходить аудит не нужно. При повторном нарушении санкция составит уже 10 – 20 тысяч. Суд может запретить руководителю занимать должность на срок от 1 года до двух лет.

Отсутствие размещения аудиторского заключения на федресурсе также наказывается штрафом, налагаемым на руководителя. Его сумма от 5 до 50 тысяч рублей. Если требование закона 307 ФЗ будет проигнорировано повторно, то директора отстранят от должности на срок до трех лет.

Самые крупные штрафы налагаются на акционерное общество и его руководителя. Отсутствие публикации о прохождении обязательной проверки на федресурсе грозит директору АО, ПАО, ЗАО санкцией в 20 – 30 тысяч рублей, а самой компании от 500 до 700.

Аудиторская проверка организации и подготовка к её прохождению

В том случае, если компания попадает под требование закона об обязательной проверке, или руководство решило провести независимый аудит, к этим мероприятиям необходимо заранее подготовиться.

Уставные и регистрационные документы

Аудиторская проверка начинается с изучения этих документов компании. Необходимо проверить наличие устава предприятия, всех протоколов собраний учредителей и акционеров, регистрационные свидетельства, лицензии. Нужно составить реестр, снять ксерокопии или сделать сканирование.

Учетная политика компании

Этот документ аудиторы изучат одним из первых. Необходимо проверить актуальность информации, указанной в нем. Были ли изменения в законодательстве, не закрепленные в правилах учета. Оформлена ли учетная политика надлежащим образом, заверялась ли она руководителем.

Внимание нужно обратить на учетную политику не только бухгалтерского, но и налогового учета. Необходимо сверить содержание этого документа с правилами ПБУ 1/2008. Требуется указание:

плана счетов бух.учета;

перечня регистров учета и форм первичных документов;

порядка проведения инвентаризаций;

выбранных способов учета имущества компании;

других важных правил учетного процесса на предприятии.

В случае, если были изменения в учетной политике, необходимо представить все редакции этого документа.

Отчетность

К обязательному аудиту нужно представить все формы отчетности, утвержденные приказом Минфина. Заранее проверяется заполнение всех обязательных полей. Данные сверяются с итоговыми показателями учетных регистров. Указываются полные реквизиты документов. Подготавливаются несколько копий.

Акты сверок

Аудиторы обращают внимание на то, подтверждаются ли сальдо расчетов с дебиторами и кредиторами актами сверок расчетов. Эти документы необходимо заранее подготовить. При их отсутствии проверяющие могут усомниться в соответствии данных в учете предприятия и его контрагента.

Акты сверок являются аудиторскими доказательствами, полученными от третьих лиц. Поэтому они наиболее надежны. Также необходимо представить акты по расчетам с ИФНС и внебюджетными фондами.

Инвентаризация активов и обязательств

Все сальдо счетов бухгалтерского учета должны быть подтверждены. Это правило регламентируется законодательством. Инвентаризация проводится перед составлением отчетности. По расчетам с дебиторами, кредиторами, другими контрагентами, бюджетом, фондами, представляются акты сверок.

Основные средства, запасы и прочее имущество компании, должно быть инвентаризировано. Аудиторы обязательно запросят приказ на проведение этого мероприятия, подтверждающие акты.

Формирование резервов

В процессе проведения сверки с контрагентами, выявляется дебиторская задолженность, сроки погашения которой прошли. В учете необходимо сформировать резерв по таким активам. Это требование ПБУ 8/2010.

Первичная документация и учетные регистры

Проверяется наличие первичных документов. Если есть только их копии, у контрагентов запрашиваются подлинники. Изучается заполнение обязательных реквизитов, наличие подписей. Для удобства проведения проверки, распечатываются учетные регистры из программы.

Большинство замечаний аудиторов касается отсутствия или неправильного заполнения первичных документов. Чтобы этого избежать, нужно заранее подготовить к проверке первичку.

Отличие нашей аудиторской компании в том, что мы не только проводим аудит, но и подготавливаем организацию к аудиторской проверке. При заключении с нами договора на сотрудничество, вы можете быть уверены, что ваш аудит пройдет максимально быстро и легко. Узнать подробности можно на консультации с ведущим аудитором фирмы Натальей Шибалкиной:

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Критерии выбора аудиторской компании

Чтобы при проверке добиться наиболее эффективных результатов, необходимо сделать правильный выбор аудиторской компании. Низкая цена на услуги не всегда приносит экономию на расходах при проведении контрольных мероприятий.

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Основные критерии, при которых выбор наиболее оптимален:

Популярность компании. Эту информацию можно увидеть в рейтингах, публикуемыми различными интернет-изданиями. Учитывается известность фирмы, объем услуг, отзывы клиентов по аудиторским проверкам. Знание сектора бизнеса, в котором работает проверяемая компания. Аудиторские фирмы часто имеют определенную направленность – государственные учреждения, производственные предприятия, сетевые торговые компании. Кроме отзывов, необходимо обратить внимание на клиентов компании. На своих сайтах аудиторы публикуют список заказчиков. Чем больше в нем известных фирм, тем надежнее аудитор, качественней его услуги. Предпочтения отдаются компаниям, давно работающим на аудиторском рынке, получившим хорошую репутацию среди заказчиков. Рассматривается пакет услуг, предлагаемый вместе с проверкой. Консультации по различным вопросам, абонентское обслуживание, аутсорсинг отдельных направлений учета.

Многие компании работают с одним аудитором длительное время. Каждый год общее собрание собственников или руководитель выбирает одну и ту же фирму для проведения проверки. Этому способствует знание компанией специфики предприятия, приемлемые цены на услуги, хорошие отношения с директором и сотрудниками.

Однако, встречаются ситуации, когда требуется заменить постоянного аудитора. Наиболее распространенные причины:

смена руководства проверяемой компании, собственники принимают решение о выборе нового аудитора;

рекомендации банка, выдавшего большой кредит или крупного инвестора;

выход на международный рынок требует аудитора с иностранным капиталом;

подозрения на утечку секретных сведений;

заметное ухудшение качества работы.

Решение о смене постоянного аудитора должно быть аргументированным. Результаты поиска нового проверяющего, продиктованные только снижением расходов на услуги, не всегда оправдывают ожидание.

Аудиторская проверка организации — как правильно заключить договор с аудиторской фирмой?

После выбора фирмы, следует предварительный этап перед заключением договора на проведение аудиторской проверки. Начинается определение объема предстоящей работы, стоимости аудиторских услуг.

Предварительный этап заключения договора

На предварительном этапе перед аудиторской проверкой проводятся телефонные переговоры и конференции по видеосвязи. Руководству заказчика направляются анкеты, после заполнения которых, аудиторская компания сможет определить объем работы и стоимость услуг и сроки проведения аудита.

Примерный перечень вопросов заказчику:

Организационно-правовой статус компании. Проверяемый период. Виды деятельности. Штат компании. Объем выручки. Примерный перечень активов компании. Система налогообложения. Документооборот. Состав финансовой службы.

К заполненным анкетам могут прикладываться формы бухгалтерской отчетности за последний период.

Направление задания аудитору, его ответ

Заказчиком направляется задание на проведение контрольных мероприятий. Аудитор сообщает о своей готовности к их выполнению. На основании предварительного подготовительного этапа устанавливаются:

задачи для проведения контрольных мероприятий, основные условия договора;

объем работы аудитора, стоимость услуг.

Заказчику направляется проект договора для ознакомления.

Содержание договора

Аудитор и заказчик совместно заключают договор на оказание аудиторских услуг – ДОАУ. Порядок его заключения регулируется законом 307 ФЗ и МСА 210. Существенные условия:

предмет;

цена аудиторских услуг;

порядок расчетов.

На основании договора заказчик поручает, а проверяющий оказывает аудиторские услуги. Указывается за какой период проводится аудит, тип проверки. Эти определения формируют предмет ДОАУ.

В договоре также указываются:

срок проведения проверки;

права аудитора и заказчика, их обязанности;

условия их выполнения.

Международный стандарт – МСА 210 указывает на то, что в договоре должны быть указаны обязанности заказчика:

предоставление всей информации, которая, по мнению аудитора, существенная для его выводов о состоянии учета на предприятии;

раскрытие дополнительных данных по запросу аудитора;

допуск к проведению опросов и анкетирования среди сотрудников компании.

В договоре указывается, каким способом будет проводиться аудит – сплошным или выборочным. Заказчик информируется о рисках, связанных с применением второго вида проверки.

Прочие условия указываются в соответствии с законом 307 ФЗ и МСА 210. Основные из них:

порядок определения цены – фиксированная или почасовая;

предоплата, этапы расчета;

срок, в течение которого заказчик обязуется полностью оплатить услуги.

В ДОАУ обязательно раскрываются случаи, когда наступает ответственность сторон. Для аудитора:

срыв сроков проверки и выдачи аудиторского заключения;

не надлежащий объем выполнения обязанностей;

разглашение сведений, полученных при выполнении контрольных процедур при аудиторской проверке.

Для заказчика:

нанесение финансового вреда аудитору – как прямого, так и косвенного;

отказ от оплаты услуг, ее задержка;

невыполнение обязанностей, согласно договору.

В договоре могут быть предусмотрены финансовые санкции за нарушение обязанностей аудитора и заказчика. Также, в документе указывается наличие страховки на услуги аудитора.

Аудиторская проверка организации и её этапы

После подписания договора на оказание аудиторских услуг, начинаются процедуры проверки. Первым этапом будет планирование предстоящей работы.

Планирование аудита

На этом этапе разрабатывается подробный план действий для достижения цели проверки. Аудитор собирает подробные сведения о компании-заказчике. Изучается деятельность предприятия, особенности бухгалтерского учета. Определяется эффективности системы внутреннего контроля – СВК.

Для этого заказчику высылаются списки вопросов, анкеты, чек-листы. После их заполнения аудитор внимательно изучает материалы, анализирует и дает оценку СВК. От того, насколько эффективна эта система, планируется глубина мероприятий, размер выборки, трудозатраты на следующем документальном этапе.

Примерные вопросы в анкете для изучения и оценки СВК:

структура учета на предприятии;

объем документооборота;

наличие сложных операций;

оценка применяемой учетной политики;

состав финансовой службы на предприятии, образование, опыт работы, профессионализм сотрудников;

распределение обязанностей работников бухгалтерии, сектора учета, контроль за их работой;

применение программных комплексов;

своевременность выписки и регистрации входящих первичных документов;

осуществление контроля за документооборотом.

Проводится опрос работников бухгалтерии, составляются таблицы, где указываются оценки для каждого элемента системы СВК – хорошо, удовлетворительно, плохо. На основании этих данных определяется надежность внутреннего контроля.

Находятся наиболее проблемные сектора учета компании. Планируется углубленное их изучение. Определяется объем аудиторской выборки на каждом участке.

Изучается финансово-хозяйственная деятельность компании:

виды деятельности;

применяемая система налогообложения;

типичные операции;

рискованные, в плане сложности налогообложения, сделки;

изучается состав дебиторов и кредиторов, выявляются аффилированные компании.

Это примерный список вопросов, который должен изучить аудитор при составлении плана проверки. Более подробную информацию вы сможете узнать на бесплатной консультации с ведущим аудитором ООО «Радар-Консалтинг»:

После изучения и анализа полученной информации о компании, составляется окончательный план аудиторских процедур.

Фактическая и документальная проверка

В ходе планирования намечаются процедуры, благодаря которым аудитор получает доказательства. Изучая и анализируя данные, делаются выводы, на основании которых выражается мнение о состоянии учета на предприятии.

Для сбора доказательств применяются два метода:

Фактическая проверка наличия имущества компании. Документальная проверка зарегистрированных операций.

Фактическая проверка

По распоряжению руководителя компании проводится ревизия имущества предприятия. В состав комиссии, которая проводит проверку, включается сотрудник аудиторской фирмы. Проверяется состояние основных средств, товаров, материалов. Сверяется фактическое наличие с учетными данными.

Выявляются недостачи, излишки, пересортица. По результатам проведения ревизии, составляется акт, который будет являться аудиторским доказательством. При большом объеме имущества, проверка может быть частичной. Заранее планируется выборка.

Документальная проверка

Этот метод подразумевает проверку правильности отражения первичных документов в учете. Он объемен по трудозатратам. Основные процедуры:

По заранее определенной выборке аудитор изучает первичные документы. Оценивает правильность их заполнения, соответствие форм, обязательные реквизиты, фактическое наличие. Исследуются учетные регистры, где делаются бухгалтерские записи. Частично, согласно намеченной выборке, проверяется правильность суммирования и отражения итоговых значений. Делаются выводы о правомерности операций. Изучаются правильность отражения по методу двойной записи. Исследуются акты сверок, доказывающие правильность учета данных.

Ввиду ограниченности времени для проверки, используется выборка. Отбор документов осуществляется так, чтобы можно было сформировать мнение о полноте и своевременности регистрации хозяйственных операций.

В процессе выполнения этих процедур, аудитор собирает доказательства. Заполняет таблицы, чек-листы, делает копии с документов, содержащих ошибки и недочеты. Формирует рабочие аудиторские регистры.

Аудиторская проверка организации — выдача аудиторского заключения

На заключительном этапе изучаются собранные во время проведенных процедур доказательства. Анализируется полученная информация, делаются выводы, формируется мнение о достоверности отчетных документов. Заказчику выдается аудиторское заключение.

Международный стандарт – МСА 700 указывает на то, что заключения бывают двух видов – положительные и отрицательные.

Положительное аудиторское заключение

Этот вид аудиторского заключения клиент получает в том случае, если проверка подтвердила следующие факты:

Представленная отчетность полностью подтверждает реальное финансовое положение компании. Все операции в бухгалтерском учете отражены в соответствии с правилами, утвержденными учетной политикой предприятия. Отчетность составлена по данным из регистров, в которых отражены все первичные документы.

Такие заключения называются положительными безусловными.

Пример положительного аудиторского заключения:

Если общая картина бухгалтерского учета на предприятии составила положительное мнение аудитора, но есть недочеты и нарушения, то он модифицирует заключение. В этом документе обращается внимание пользователей на выявленные несоответствия правилам учета.

Отрицательное аудиторское заключение

Аудиторские заключения такого типа выдаются в том случае, если, по мнению аудитора, отчетность составлена с грубыми нарушениями установленных правил. В учете есть существенные ошибки, которые могут привести к значительным финансовым убыткам и санкциям со стороны фискальных органов.

Отчетность, предоставленная для проверки, не отражает реальное финансовое положение предприятия. Она может ввести в заблуждение руководство предприятия и сторонних пользователей. Все факты, повлиявшие на выражение отрицательного мнения, подробно раскрываются в письменной информации.

Отказ аудитора от выражения мнения по результатам проверки аудируемого лица

Аудиторская компания может отказаться от выражения мнения. Это может быть в следующих случаях:

К проверке представлена документация в неполном объеме. Изучив ее, невозможно выразить определенного мнения об отчетности компании. Руководство или сотрудники проверяемой фирмы препятствовали проведению аудиторских процедур. В ходе проведения аудита обнаружилось, что компания не сможет продолжить свою деятельность в течение следующего года. Руководством принято решение о ликвидации предприятия или о продаже значительной части активов.

У проверяемой компании есть шанс на изменение мнения, отраженного в заключении. Ошибки, недочеты, нарушения правил, могут быть исправлены. Аудитору предъявляются доказательства этих действий.

В этом случае аудиторская компания может изменить модифицированное заключение на безусловно положительное.

Дистанционная аудиторская проверка организации

При наступлении пандемии, правительство ввело меры, позволяющие оградить население от распространения инфекции. Были объявлены нерабочие дни, многие компании перевели сотрудников на удаленный режим работы. Ограничения застигли врасплох финансовые службы предприятий, у которых в самом разгаре была подготовка годовых отчетов.

Пандемия также внесла изменения в график работы аудиторских компаний. Сотрудники стали работать удаленно. Выезды к клиентам не производились. Многие проверки, которые должны были проходить в других регионах, перенесли на более поздние даты.

Онлайн-аудит – это проверки без выездов специалистов на территорию заказчика. Клиент отправляет сканированные копии документов, электронные регистры учета. Сотрудники компании удаленно подключаются к бухгалтерским программам клиента.

Достоинства онлайн-аудита

Дистанционные проверки проводились и до наступления пандемии. Однако, их популярность резко возросла при введении ограничительных мер. Аудиторские компании стали активнее продвигать такой вид контрольных мероприятий. Указываются его достоинства:

Аудиторская проверка такого вида экономит время сотрудников предприятия. Не нужно распечатывать большой объем документов, достаточно отправить их сканированные копии. Значительное сокращение расходов. Цена услуг аудиторов намного ниже, чем при традиционной проверке на выезде. Для сотрудников финансовой службы создаются более комфортные условия работы. Присутствие аудиторов не нарушает обычный график работы бухгалтерии.

Еще одним достоинством онлайн-аудита считается его скрытность. Аудиторская проверка может проходить втайне от работников финансовой службы.

Некоторые компании утверждают, что в таком режиме могут провести полноценную проверку. Аудиторское заключение выдается в соответствии с законодательством. Однако, большинство фирм дистанционные процедуры относят к разряду дополнительных услуг.

Недостатки дистанционных аудиторских проверок

Несомненно, у дистанционных проверок есть достоинства. Однако, недостатки онлайн-аудита не могут дать ему широкое применение. Он проигрывает выездному варианту контрольных процедур по многим статьям.

Снижение качества проверок

У большинства компаний, для которых аудит обязателен, объемный документооборот. В связи с этим приходится применять широкую выборку. Это нужно для снижения риска не обнаружения нарушений и ошибок в учете.

Физически сложно сделать копии нескольких тысяч документов и переслать их аудитору. При дистанционных процедурах приходится сокращать выборку, что приводит к повышению вероятности пропустить серьезные ошибки в учете.

Сокращение аудиторских процедур.

При дистанционных проверках можно применить только документальный метод. Затруднительно произвести даже выборочную ревизию имущества заказчика. Без фактического наблюдения за складским хозяйством, состоянием запасов и основных средств, трудно составить мнение о сохранности активов.

Данные об имущественных активах предприятия не будут подтверждены контрольными процедурами.

Дополнительная нагрузка на заказчика.

При дистанционной проверке часть аудиторских процедур перекладывается на клиента. Сотрудники заказчика отвлекаются от основной работы. Им приходится делать выборку и изготавливать большое количество копий документов.

Увеличение срока проверки.

При дистанционном методе срок аудита увеличивается. Взаимодействие с сотрудниками заказчика затрудняется. Требуется дополнительное время на подготовку копий документов и их передачу через электронную почту.

Также можно отметить увеличение риска утечки данных при передаче электронных копий и дистанционного подключения сотрудников аудиторской фирмы к информационным базам предприятия.

Где лучше применять онлайн-аудит?

Дистанционные проверки наиболее приемлемы в следующих ситуациях:

Компании с небольшим документооборотом. Есть ситуации, когда обязательной аудиторской проверке подлежат небольшие компании. Их документооборот невелик, количество операций незначительно. В этом случае можно провести полноценную аудиторскую проверку.

Аудит отдельных участков учета. Если целью проверки является выявление каких-либо недостатков в учете отдельных операций, то онлайн-аудит может быть эффективен. В этом случае есть возможность проконтролировать большинство операций и первичных документов.

Предварительные процедуры. Онлайн аудиторская проверка может быть частью полноценного аудита. В ходе дистанционных процедур выявляются проблемные участки в учете компании. При выходе на территорию предприятия значительно экономится время для выявления нарушений.

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Аудитор рассмотрит вашу ситуацию, объём документации, и предложит наиболее подходящий вариант проведения аудиторской проверки.

Обязанности аудитора

Закон 307 ФЗ возлагает на аудиторскую организацию ряд обязанностей:

Предоставить заказчику данные об участии в саморегулирующей организации. Руководство проверяемого предприятия может запросить у СРО информацию об аудиторе, о результатах внутренних проверок. По всем замечаниям, указанным в ходе проверки, аудитор обязан дать исчерпывающее обоснование. Должны быть указаны нормы законов, инструкций, постановлений. Не нарушать сроки выдачи аудиторских заключений, обусловленные договором. Хранить копии документов, полученных от заказчика в ходе аудиторской проверки. Компания формирует досье клиента и хранит его не менее 5 лет после завершения контрольных мероприятий. При обнаружении в ходе аудита хищений, растрат, подлогов и других подобных действий, сообщить об этих фактах руководству проверяемого предприятия.

Дополнительно на аудитора возлагаются обязанности по передаче информации фискальным органам.

Налоговая инспекция.

Закон 307 ФЗ предписывает аудиторам не разглашать конфиденциальную информацию. Однако, с 2019 года в НК действуют поправки, которые разрешают сотрудникам инспекций получать данные о клиентах. Определены ситуации:

Проведение выездной налоговой проверки. Запросы о сделках между аффилированными лицами при выявлении уклонения от уплаты налогов. Запросы иностранных налоговых ведомств.

Рабочие документы, являющие ее собственностью, аудиторская компания вправе не передавать ИФНС.

Следственный комитет.

В том случае, если в ходе аудиторской проверки обнаружены противоправные действия работников компании, аудитор обязан проинформировать администрацию. Если руководство не предпринимает меры по пресечению нарушений, необходимо проинформировать следственные органы.

Судебные органы.

Статьей 183 УПК судам дано право направлять запросы аудиторам о деятельности их клиентов.

Росфинмониторинг.

Это учреждение аудиторы должны информировать о подозрительных и фиктивных сделках. Такая обязанность возложена законом 115-ФЗ.

Аудиторская компания обязана зарегистрироваться на официальном сайте Росфинмониторинга. Через личные кабинеты происходит отправка информации по сделкам, направленным на легализацию преступных капиталов.

Через личный кабинет аудиторам направляются списки организаций и частных лиц, которые подозреваются в терроризме, экстремизме и торговле запрещенным оружием. При обнаружении среди своих клиентов преступных предприятий, необходимо проинформировать Росфинмониторинг.

Дополнительно нужно заблокировать денежные средства подозреваемых компаний на счетах аудитора. За игнорирование требований закона 115-ФЗ, на аудиторскую компанию могут быть наложены финансовые санкции.

Хорошая новость, что если вы не осуществляете противозаконную деятельность, то вам нечего бояться. Ваши конфиденциальные данные будут в безопасности, никто не будет замораживать ваши счета и т.д.

Аудиторская проверка организации – важное мероприятие, позволяющее руководству компании получить уверенность в достоверности отчетности. Контрольные процедуры выявляют нарушения бухгалтерского и налогового законодательства. Они уменьшают риск дополнительных расходов от применения фискальными органами финансовых санкций.

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