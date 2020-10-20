Для того, чтобы аудиторская проверка прошла успешно и эффективно мы рекомендуем заранее подготовиться к аудиту. Подготовка к аудиторской проверке включает в себя ряд действий, которые необходимо совершить перед началом аудиторской проверки. Настоящая статья посвящена общим рекомендациям аудитора по подготовке к началу аудиторской проверки. Вы узнаете, как подготовиться к аудиторской проверке, чтобы получить положительное аудиторское заключение.

Подготовка к аудиторской проверке — что проверяет аудитор?

Аудитор по результатам проведенной проверки формирует два файла с рабочими документами по аудиту.

Первый файл называется «постоянный». В постоянный файл аудитор собирает следующие документы своего клиента:

Устав, свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет;

Лицензии, сертификаты, свидетельства о регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества и на объекты интеллектуальной собственности;

протоколы общих годовых собраний акционеров или участников, протоколы о назначении генерального директора, приказ о назначении главного бухгалтера;

учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета;

правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о защите персональных данных работников, штатное расписание;

материалы по организации учета и внутреннему контролю.

Постоянный файл, потому и называется постоянным, что формируется аудитором при проведении первого аудита клиента, а затем при последующих аудитах файл обновляется и дополняется новыми сведениями об организации.

При проведении первого аудита особенно важно для аудитора получить понимание деятельности своего клиента, изучить историю развития бизнеса клиента, понять тенденции развития клиента.

Если организация к началу аудита подготовит для аудитора выше перечисленные документы, то время, отведенное для аудита будет использовано аудитором более эффективно.

Мы рекомендуем к началу аудиторской проверки подготовить копии выше перечисленных документов для аудитора. Помните, что аудитор в ходе аудита может запросить и другие документы об организации.

Второй файл, который формирует аудитор, называется «текущий» или его еще называют рабочим файлом.

В рабочий файл аудитор собирает все текущие документы по конкретной аудиторской проверке: свои рабочие документы и аудиторские доказательства, подтверждающие документы клиента.

Мы рекомендуем к началу аудиторской проверки подготовить для аудитора в первую очередь материалы по итогам проведенной годовой инвентаризации имущества и обязательств.

Подготовка к аудиторской проверке годовой отчетности

Годовая инвентаризация одна из важных процедур, которую необходимо проводить ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Основными целями инвентаризации являются: выявление фактического наличия имущества, а также сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета, проверка правильности и полноты отражения в учете обязательств по расчетам с покупателями, поставщиками, бюджетом, банками и другими дебиторами и кредиторами.

Рекомендации аудитора по оформлению документов по годовой инвентаризации имущества и обязательств

Помните, что без проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств получить положительное аудиторское заключение не представляется возможным!

Аудитор запросит перед началом проведения аудита приказ руководителя о проведении инвентаризации и создании инвентаризационной комиссии. Аудитор проанализирует состав инвентаризационной комиссии.

Распространенной ошибкой для малых предприятий является назначение председателем инвентаризационной комиссии Генерального директора в связи с малочисленностью персонала компании.

По нашему мнению, такое решение руководителя предприятия существенно снижает систему внутреннего контроля в организации, потому что контрольные функции необходимо разделять.

Мы рекомендуем приглашать сторонних специалистов для проведения инвентаризации, в случае недостаточности собственного персонала, либо привлекать аудиторскую компанию для проведения инвентаризации.

Доверие к результатам инвентаризации повышается, когда привлекаются сторонние специалисты для проведения инвентаризации.

Подготовка к аудиторской проверке — инвентаризация товарно-материальных ценностей (далее ТМЦ).

Аудитор при рассмотрении инвентаризационных ведомостей по инвентаризации материалов, товаров, готовой продукции всегда обращает внимание на подписи членов комиссии, расписки материально ответственных лиц, а также на заполнение инвентаризационной ведомости.

Аудитор всегда может сделать вывод о качестве проведенной инвентаризации: формально оформлены документы по инвентаризации или организация провела инвентаризацию надлежащим образом.

При реально проведенной инвентаризации, как правило, выявляются излишки, недостатки, пересортица ТМЦ. Кроме того, выявляется испорченный товар, товар с истекшим сроком годности, товар, который потерял свои потребительские свойства. Таким образом, организация имеет возможность привести данные складского учета ТМЦ в соответствие с данными, отраженными в бухгалтерском учете.

Мы рекомендуем реально проводить инвентаризацию запасов ТМЦ на конец года, это повышает доверие аудитора к годовой бухгалтерской отчетности клиента.

Инвентаризация расчетов с поставщиками, покупателями, бюджетом, банками и другими дебиторами и кредиторами.

Аудитор обязательно в ходе аудиторской проверки будет анализировать состояние расчетов с контрагентами клиента. В первую очередь аудитор попросит предоставить инвентаризационные ведомости по расчетам с поставщиками, покупателями и другими дебиторами и кредиторами.

Инвентаризационная опись по расчетам с дебиторами выглядит таким образом:

Наиболее типичная ошибка при заполнении описи по расчетам состоит в том, что бухгалтера при заполнении графы 4 отражают в ней всю сумму дебиторской задолженности формально по данным бухгалтерского учета, а графы 5 и 6 остаются пустые. Аудитор понимает, что инвентаризация проведена формально, доверие к результатам инвентаризации снижается.

Фактически при проведении инвентаризации в графе 4 необходимо отражать сумму дебиторской задолженности, которая подтверждена дебиторами.

Теперь вопрос для бухгалтеров: Какая сумма дебиторской задолженности является подтвержденной?

Ответ: Дебиторская задолженность является подтвержденной, по которой имеется акт сверки расчетов, подписанный со стороны дебитора и со стороны нашего клиента.

Ответ на вопрос кажется очевидным, но на практике в графе 4, ошибочно отражается дебиторская задолженность без наличия подписанного акта сверки расчетов с дебитором. На момент проведения аудиторской проверки организация обязана обеспечить подписание актов сверки расчетов с дебиторами не менее 75% от общей суммы дебиторской задолженности.

Аудитор в первую очередь попросит предоставить акты сверки расчетов по крупным суммам, не оплаченным на конец года, по контрагентам с большими оборотами за год, даже если на конец года сумма задолженности не существенная.

В графе 5 инвентаризационной описи отражаются суммы дебиторской задолженности, не подтвержденные дебиторами, т.е. акты сверки расчетов не подписаны дебиторами.

В графе 6 инвентаризационной описи указываются суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности. Срок исковой давности в соответствии в Гражданским Кодексом РФ составляет 3 года.

Помните, что дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности подлежит списанию на убытки в конце года на основании данных инвентаризации и приказа руководителя. Далеко не все организации своевременно списывают дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности.

Аналогичные ошибки допускаются при инвентаризации кредиторской задолженности, мы не будем повторяться в этой статье, рекомендации аудитора при инвентаризации кредиторской задолженности аналогичны.

Обращаем Ваше внимание, на инвентаризацию расчетов с бюджетом по налогам. С налоговой инспекцией также на конец года необходимо подписать акт сверки расчетов по налогам.

Аудитор обязательно задаст вопрос: «Есть ли на конец года суммы неурегулированной задолженности по налогам?». Аудитор поинтересуется есть ли на конец года незаконченные налоговые проверки, какие суммы исковых требований могут быть предъявлены налоговым органом в следующем году, когда закончится налоговая проверка.

Проверяющий аудитор обязательно сделает письменный запрос по незаконченным на конец года судебным процессам, а также по сумме исковых требований, где организация выступает истцом или ответчиком.

Рекомендуем при подготовке к началу аудита учесть наши рекомендации, а также подготовиться по вопросам, которые задаст аудитор в ходе аудиторской проверки.

Подготовка к аудиторской проверке включает в себя не только моменты, описанные в данной статье. В дальнейшем мы продолжим анализ типичных ошибок и подготовим рекомендации аудитора, как не допустить ошибок при подготовке к аудиторской проверке в будущем.

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