Для того, чтобы аудиторская проверка прошла успешно и эффективно мы рекомендуем заранее подготовиться к аудиту. Подготовка к аудиторской проверке включает в себя ряд действий, которые необходимо совершить перед началом аудиторской проверки. Настоящая статья посвящена общим рекомендациям аудитора по подготовке к началу аудиторской проверки. Вы узнаете, как подготовиться к аудиторской проверке, чтобы получить положительное аудиторское заключение.
Аудитор по результатам проведенной проверки формирует два файла с рабочими документами по аудиту.
Первый файл называется «постоянный». В постоянный файл аудитор собирает следующие документы своего клиента:
Постоянный файл, потому и называется постоянным, что формируется аудитором при проведении первого аудита клиента, а затем при последующих аудитах файл обновляется и дополняется новыми сведениями об организации.
При проведении первого аудита особенно важно для аудитора получить понимание деятельности своего клиента, изучить историю развития бизнеса клиента, понять тенденции развития клиента.
Если организация к началу аудита подготовит для аудитора выше перечисленные документы, то время, отведенное для аудита будет использовано аудитором более эффективно.
Мы рекомендуем к началу аудиторской проверки подготовить копии выше перечисленных документов для аудитора. Помните, что аудитор в ходе аудита может запросить и другие документы об организации.
Второй файл, который формирует аудитор, называется «текущий» или его еще называют рабочим файлом.
В рабочий файл аудитор собирает все текущие документы по конкретной аудиторской проверке: свои рабочие документы и аудиторские доказательства, подтверждающие документы клиента.
Мы рекомендуем к началу аудиторской проверки подготовить для аудитора в первую очередь материалы по итогам проведенной годовой инвентаризации имущества и обязательств.
Годовая инвентаризация одна из важных процедур, которую необходимо проводить ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.
Основными целями инвентаризации являются: выявление фактического наличия имущества, а также сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета, проверка правильности и полноты отражения в учете обязательств по расчетам с покупателями, поставщиками, бюджетом, банками и другими дебиторами и кредиторами.
Помните, что без проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств получить положительное аудиторское заключение не представляется возможным!
Аудитор запросит перед началом проведения аудита приказ руководителя о проведении инвентаризации и создании инвентаризационной комиссии. Аудитор проанализирует состав инвентаризационной комиссии.
Распространенной ошибкой для малых предприятий является назначение председателем инвентаризационной комиссии Генерального директора в связи с малочисленностью персонала компании.
По нашему мнению, такое решение руководителя предприятия существенно снижает систему внутреннего контроля в организации, потому что контрольные функции необходимо разделять.
Мы рекомендуем приглашать сторонних специалистов для проведения инвентаризации, в случае недостаточности собственного персонала, либо привлекать аудиторскую компанию для проведения инвентаризации.
Доверие к результатам инвентаризации повышается, когда привлекаются сторонние специалисты для проведения инвентаризации.
Аудитор при рассмотрении инвентаризационных ведомостей по инвентаризации материалов, товаров, готовой продукции всегда обращает внимание на подписи членов комиссии, расписки материально ответственных лиц, а также на заполнение инвентаризационной ведомости.
Аудитор всегда может сделать вывод о качестве проведенной инвентаризации: формально оформлены документы по инвентаризации или организация провела инвентаризацию надлежащим образом.
При реально проведенной инвентаризации, как правило, выявляются излишки, недостатки, пересортица ТМЦ. Кроме того, выявляется испорченный товар, товар с истекшим сроком годности, товар, который потерял свои потребительские свойства. Таким образом, организация имеет возможность привести данные складского учета ТМЦ в соответствие с данными, отраженными в бухгалтерском учете.
Мы рекомендуем реально проводить инвентаризацию запасов ТМЦ на конец года, это повышает доверие аудитора к годовой бухгалтерской отчетности клиента.
Аудитор обязательно в ходе аудиторской проверки будет анализировать состояние расчетов с контрагентами клиента. В первую очередь аудитор попросит предоставить инвентаризационные ведомости по расчетам с поставщиками, покупателями и другими дебиторами и кредиторами.
Инвентаризационная опись по расчетам с дебиторами выглядит таким образом:
Наиболее типичная ошибка при заполнении описи по расчетам состоит в том, что бухгалтера при заполнении графы 4 отражают в ней всю сумму дебиторской задолженности формально по данным бухгалтерского учета, а графы 5 и 6 остаются пустые. Аудитор понимает, что инвентаризация проведена формально, доверие к результатам инвентаризации снижается.
Фактически при проведении инвентаризации в графе 4 необходимо отражать сумму дебиторской задолженности, которая подтверждена дебиторами.
Теперь вопрос для бухгалтеров: Какая сумма дебиторской задолженности является подтвержденной?
Ответ: Дебиторская задолженность является подтвержденной, по которой имеется акт сверки расчетов, подписанный со стороны дебитора и со стороны нашего клиента.
Ответ на вопрос кажется очевидным, но на практике в графе 4, ошибочно отражается дебиторская задолженность без наличия подписанного акта сверки расчетов с дебитором. На момент проведения аудиторской проверки организация обязана обеспечить подписание актов сверки расчетов с дебиторами не менее 75% от общей суммы дебиторской задолженности.
Аудитор в первую очередь попросит предоставить акты сверки расчетов по крупным суммам, не оплаченным на конец года, по контрагентам с большими оборотами за год, даже если на конец года сумма задолженности не существенная.
В графе 5 инвентаризационной описи отражаются суммы дебиторской задолженности, не подтвержденные дебиторами, т.е. акты сверки расчетов не подписаны дебиторами.
В графе 6 инвентаризационной описи указываются суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности. Срок исковой давности в соответствии в Гражданским Кодексом РФ составляет 3 года.
Помните, что дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности подлежит списанию на убытки в конце года на основании данных инвентаризации и приказа руководителя. Далеко не все организации своевременно списывают дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности.
Аналогичные ошибки допускаются при инвентаризации кредиторской задолженности, мы не будем повторяться в этой статье, рекомендации аудитора при инвентаризации кредиторской задолженности аналогичны.
Обращаем Ваше внимание, на инвентаризацию расчетов с бюджетом по налогам. С налоговой инспекцией также на конец года необходимо подписать акт сверки расчетов по налогам.
Аудитор обязательно задаст вопрос: «Есть ли на конец года суммы неурегулированной задолженности по налогам?». Аудитор поинтересуется есть ли на конец года незаконченные налоговые проверки, какие суммы исковых требований могут быть предъявлены налоговым органом в следующем году, когда закончится налоговая проверка.
Проверяющий аудитор обязательно сделает письменный запрос по незаконченным на конец года судебным процессам, а также по сумме исковых требований, где организация выступает истцом или ответчиком.
Рекомендуем при подготовке к началу аудита учесть наши рекомендации, а также подготовиться по вопросам, которые задаст аудитор в ходе аудиторской проверки.
Подготовка к аудиторской проверке включает в себя не только моменты, описанные в данной статье. В дальнейшем мы продолжим анализ типичных ошибок и подготовим рекомендации аудитора, как не допустить ошибок при подготовке к аудиторской проверке в будущем.
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Я родилась в Москве 4 января 1959 года. Имею два высших образования и три профессии: налоговый инспектор, финансовый директор и аттестованный аудитор. На данный момент у меня свой бизнес: аудиторская компания Радар-Консалтинг, которая успешно осуществляет свою деятельность с 1998 года.