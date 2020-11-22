В ноябре 2020 года наша аудиторская компания обеспечила проведение налогового аудита в Москве за 2017, 2018, 2019 и 9 месяцев 2020 года. Читайте кейс проведения налогового аудита до результата.

Мы не раскрываем названия компании, для которой проводился налоговый аудит, по просьбе клиента и подписанного соглашения о конфиденциальности с клиентом.

Проведение налогового аудита организации преследовало следующие цели:

получение достаточной уверенности в отсутствии существенных искажений в налоговой отчетности клиента вследствие недобросовестных действий или ошибки,

оценить риски привлечения клиента к налоговой ответственности,

анализ размера возможных налоговых потерь при проведении налоговой проверки налоговыми органами.

Налоговая отчетность включала в себя:

Декларации по налогу на прибыль за 2017, 2018, 2019 годы и 9 месяцев 2020 года;

Декларации по НДС за 1, 2, 3, 4 кварталы 2017, 2018, 2019 годы соответственно, а также за 1, 2, 3 кварталы 2020 ода.

Выборочная проверка расчётов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за период с 2017 по 9 месяцев 2020г;

Проведение налогового аудита — что было проверено в ходе аудита?

Аудиторскую проверку провели: Директор ООО «Радар-Консалтинг», аттестованный аудитор Наталья Шибалкина и помощник аудитора Алексей Колодкин.

После завершения проверки наша аудиторская компания предоставила письменную информацию по результатам налогового аудита.

Проведение налогового аудита дало следующие результаты для клиента:

В ходе аудита была проверена правильность заполнения налоговых деклараций по НДС, аудитором были выявлены отклонения данных бухгалтерского учета, деклараций по НДС, книги покупок и книги продаж.

Аудитор предоставил клиенту информацию по выявленным отклонениям в данных налоговых деклараций по НДС от данных бухгалтерского учета, книги покупок и книги продаж в качестве приложения к отчету.

Аудитором были даны рекомендации по внесению исправлений в декларации по НДС, а также по сдаче уточненных деклараций по НДС в налоговую инспекцию.

В рамках налогового аудита была проведена работа по проверке добросовестности поставщиков клиента согласно списку поставщиков, полученному от клиента.

Аудитор не обнаружил фактов недобросовестных действий в отношении поставщиков в части ведения хозяйственной деятельности, а также в части уплаты налогов в бюджет. Информация по поставщикам была получена из доступных источников и была предоставлена клиенту в письменном в виде.

В ходе аудита были проверены подтверждающие документы налогового учета: счета–фактуры, полученные от поставщиков, по которым планируется заявить возмещение НДС из бюджета.

Аудитор подтвердил наличие счетов-фактур, полученных от поставщиков, по которым ранее НДС не был принят к вычету, а также подтвердил, что клиент имеет право на вычет НДС в течение 3-х лет. Замечания аудитора по анализу счетов-фактур были предоставлены клиенту в качестве приложения к отчету аудитора.

Проведение налогового аудита позволило установить, что клиент неправильно делает расчет расходов по облагаемым и необлагаемым НДС операциям в целях проверки 5% барьера расходов по НДС необлагаемым операциям.

Расчет 5% барьера ранее ошибочно осуществлялся по показателям выручки облагаемой и необлагаемой НДС.

В ходе аудита было установлено некорректное распределение расходов на облагаемые, необлагаемые НДС операции и общие расходы, которые относятся к облагаемым и необлагаемым НДС операциям.

Аудитор провел устные и письменные консультации с Главным бухгалтером по алгоритму расчетов расходов по облагаемым и необлагаемым НДС операциям, совместно с Главным бухгалтером были рассмотрены примеры расчетов.

Расходы по аренде площадей, транспортные расходы по реализации готовой продукции являются косвенным расходами, которые должны распределяться по облагаемым и необлагаемым НДС операциям. Клиентом были допущены ошибки по учету указанных косвенных расходов в составе прямых расходов, облагаемых НДС, в полной сумме без распределения.

В результате «входной» НДС по указанным косвенным расходам не распределялся пропорционально выручки облагаемой и необлагаемой НДС. Общество ошибочно принимало «входной НДС» к вычету в полной сумме без распределения.

Аудитор провел устные и письменные консультации по классификации расходов для целей налогообложения:

прямых расходов, связанных с облагаемыми НДС операциями,

прямых расходов, связанных с необлагаемыми НДС операциями,

общих расходов, по облагаемым и необлагаемым НДС операциям.

Были даны рекомендации закрепить в учетной политике порядок распределения расходов на прямые и косвенные, а также порядок распределения «входного» НДС по косвенным расходам на облагаемые и необлагаемые НДС операции.

Аудитор рекомендовал внести необходимые исправления в бухгалтерском и налоговом учете, а также сдать уточненные декларации по НДС за 2017, 2018 2019, 2020 годы в налоговую инспекцию с доплатой сумма налога в бюджет.

Проведение налогового аудита позволило установить, что в бухгалтерском учете транспортные расходы, связанные с доставкой сырья и материалов, неправомерно списываются единовременно на расходы общей суммой на основании актов выполненных работ, что является нарушение порядка формирования первоначальной стоимости приобретения сырья и материалов.

Аудитором были даны рекомендации по формированию первоначальной стоимость сырья и материалов с учетом стоимости транспортировки сырья и материалов. Были даны рекомендации внести исправления в регистры бухгалтерского и налогового учета в части необоснованного списания на расходы транспортных расходов единовременно.

При проверке налоговых деклараций по налогу на прибыль были установлены отклонения данных налоговой декларации по налогу на прибыль за 2017, 2018, 2019 и 9 месяцев 2020 года и данных налогового учета в бухгалтерской базе 1С. Расшифровка отклонений прилагается к отчету аудитора.

Аудитором были даны рекомендации самостоятельно проанализировать причины отклонений данных налогового учета с данными, указанными в декларациях по налогу на прибыль за 2017, 2018, 2019 и 9 месяцев 2020 года, при необходимости сдать уточненные налоговые декларации за соответствующий период.

В ходе аудита был проведен анализ средней заработной платы работников клиента за 2020 год.

Средняя заработная плата работников общества за 2020 год составила 26876,98 руб. Среднеотраслевой показатель по виду экономической деятельности по данным Росстата по средней заработной плате за 2019 составил 45703,3 руб.

Таким образом, было выявлено, что средний уровень заработной платы работников клиента ниже среднеотраслевых показателей по г. Москве на (45703,3-26876,98) = 18826,32 руб. или ниже на 41%.

Аудитор обратил внимание клиента на Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок», который определяет систему планирования выездных налоговых проверок.

Проведение налогового аудита — рекомендации аудитора по результатам проверки

Проведение налогового аудита позволило дать клиенту следующие рекомендации аудитора:

сделать заново расчеты расходов по НДС облагаемым и НДС необлагаемым операциям по квартально за 2017, 2018, 2019 и 2020 годы.

расчеты расходов, а также расчет % расходов по НДС необлагаемым операциям оформить бухгалтерской справкой.

аудитор рекомендовал увеличить размер заработной платы работникам до уровня среднеотраслевых показателей по заработной плате по г. Москве.

Одним из критериев оценки рисков для налогоплательщиков является выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже среднего уровня по виду экономической деятельности в субъекте Российской Федерации.

Что в результате?

Клиент остался доволен сотрудничеством. Аудиторская компания ООО «Радар-Консалтинг» пришла к договоренности с клиентом, что мы продолжим нашу работу по проведению налогового аудита после того, как клиент внесет необходимые исправления в бухгалтерском и налоговом учете, а также подготовит уточненные декларации по НДС и по налогу на прибыль за 2018, 2019 и 2020 годы. Следующий этап налогового аудита запланирован на январь 2021 года.

Мы не размещаем на нашем сайте отзыв клиента о выполненной работе нашими аудиторами в целях сохранения конфиденциальности. Для нашей аудиторской компании лучшая оценка нашей работы — это решение клиента продолжить сотрудничество с нашей аудиторской компанией дальше.

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