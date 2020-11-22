Проведение аудита обеспечивает компания ООО «Радар-Консалтинг» на территории РФ и СНГ. Несмотря на то, что мы находимся в Москве, проведение аудита на месте производится путем командировки нашего аудитора непосредственно на место проведение аудиторской проверки. Аудитором был назначен Сергей Оконешников. Проведение аудиторской проверки за 2020 потребовалось ЗАО «Остелеком» (Мегафон).

ЗАО «Остелеком» — первый оператор мобильной связи стандарта GSМ 900/1800 на территории Республики Южная Осетия. С 1 марта 2010 года ЗАО «Остелеком» предоставляет услуги связи под брендом первого общероссийского оператора мобильной связи «МегаФон». ПАО «МегаФон» — общероссийский универсальный оператор связи, работающий во всех сегментах телекоммуникационного рынка.

Компания ООО «Радар-Консалтинг» является аудитором ЗАО «Остелеком» за 2020 год, в предыдущие 2018 и 2019 годы наша аудиторская копания также проводила аудиторские проверки годовой бухгалтерской отчетности этого клиента.

Проведение аудита ЗАО «Остелеком» (Мегафон) — обсуждение этапов аудита

При заключении договора на аудит годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Остелеком» за 2020 год, сторонами договора было предусмотрено проведение аудиторской проверки в два этапа: аудит за 9 месяцев 2020 года в 4 квартале 2020 года, а также аудит за 2020 год, который планируется провести в 1 квартале 2021 года.

В ноябре 2020 года наша аудиторская компания завершила первый этап аудиторской проверки ЗАО «Остелеком» по результатам работы клиента за 9 месяцев 2020 года.

Аудиторскую проверку провел наш ведущий аудитор Сергей Оконешников. Аудиторские услуги были оказаны на территории Республики Южная Осетия, чтобы добраться до места оказания услуг, наш аудитор долетел самолетом до Владикавказа, а затем проследовал на машине через горный перевал до города Цхинвал.

Для аудиторской компании ООО «Радар-Консалтинг» аудит ЗАО «Остелеком» является инициативным , потому что заказчиком аудиторских услуг является нерезидент Российской Федерации, территория оказания аудиторских услуг Республика Южная Осетия.

Проведение аудита ЗАО «Остелеком» (Мегафон) и его особенности

Особенности проведения аудита связаны с тем, что аудитор обязан изучить национальное законодательство Республики Южная Осетия:

Закон Республики Южная Осетия от 26 июля 2000 года № 42

«О бухгалтерском учете»:

«О бухгалтерском учете»: Налоговый кодекс Республики Южная Осетия

и другие нормативные акты Республики Южная Осетия.

Предметом договора на аудит является обязанность аудитора провести аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности клиента за 2020 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Республики Южная Осетия.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Клиента включает в себя:

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2020 года;

Отчет о финансовых результатах за 2020 год;

Отчет о движении денежных средств за 2020 год;

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности.

Мы рекомендуем нашим клиентам заключать договор на аудит с разбивкой на два этапа аудита за 9 месяцев и за год.

Преимуществом работы аудитора в два этапа оказания аудиторских услуг является возможность аудитора наблюдать за проведением годовой инвентаризации имущества и обязательств клиента.

Годовая инвентаризация имущества и обязательств клиента – это одна из обязательных процедур перед составлением годовой бухгалтерской отчетности клиента. Аудитор уделяет особое внимание порядку проведения инвентаризации, работе инвентаризационной комиссии, документальному оформлению результатов инвентаризации.

Проведение 1 этапа аудита

В ходе проверки по первому этапу аудита аудитор выполняет аудиторские процедуры направленные на следующие вопросы:

порядок проведения инвентаризации, работа инвентаризационной комиссии, документальное оформление результатов инвентаризации;

подписание актов сверки расчетов с дебиторами и кредиторами на конец года, создание резерва по сомнительной дебиторской задолженности, списание дебиторской и кредиторской задолженности с истекшими сроками исковой давности;

сверка расчетов по налогам с налоговой инспекцией, урегулирование вопросов по налоговым спорам с налоговым органом.

проверка МПЗ на снижение их стоимости, а также проверка создания условного обязательства по предстоящей выплате отпусков;

незаконченные судебные споры, суммы судебных исков;

проверка налоговой отчетности за период 9 месяцев 2020 года.

Дополнительным преимуществом договора на аудит с разбивкой на два этапа является то, что по результатам выполненных работ по 1 этапу клиент имеет возможность внести исправления в свою годовую бухгалтерскую отчетность по замечаниям аудитора, а также подготовиться к следующему этапу аудита с учетом внесенных исправлений в бухгалтерском и налоговом учете при необходимости.

Результат проведения аудиторской проверки ПАО «Мегафон»

По результатам 1 этапа аудита ЗАО «Остелеком» была выдана Письменная информация аудитора с нашими замечаниями и рекомендациями.

Мы рекомендуем всем организациям, кому необходимо получить аудиторское заключение о подтверждении годовой бухгалтерской отчетности, заключать договоры на аудит заблаговременно в 4 квартале отчетного года с разбивкой на два этапа проведения аудиторской проверки за 9 месяцев и за отчетный год.

Аудиторские проверки с разбивкой на два этапа проходят более эффективно для клиента и для аудитора, в этом случае аудитор не включает оговорку в аудиторское заключение о том, что он не наблюдал за проведением инвентаризации, потому что договор на аудит был заключен после сроков проведения годовой инвентаризации, в этом случае аудитор обязан провести дополнительные альтернативные процедуры по проверке результатов инвентаризации.

В конце проверки мы получили от клиента рекомендательное письмо, в котором даны рекомендации всем заинтересованным лицам не только в России, но и в других республиках на территории бывших союзных республик, по выбору нашей аудиторской компании в качестве аудитора годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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