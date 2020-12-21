Годовая инвентаризация имущества ООО «Экспо-Парк» была проведена в рамках обязательной аудиторской проверки. Аудиторская компания ООО «Радар-Консалтинг» является аудитором ООО «Экспо-Парк» за 2020 год. Основной вид деятельности ООО «Экспо- Парк» — это аренда и управление недвижимым имуществом.

Закон 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» обязывает организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проводить инвентаризацию имущества и обязательств.

В декабре 2020 года в ООО «Экспо- Парк» была проведена годовая инвентаризация имущества и обязательств. Клиент заранее сообщил нашей аудиторской компании о сроках проведения инвентаризации основных средств.

Наша аудиторская компания направила аудитора для проведения обязательных аудиторских процедур по инвентаризации основных средств клиента по месту проведения инвентаризации.

Аудит инвентаризации основных средств был проведен ведущим аудитором Натальей Шибалкиной.

Годовая инвентаризация имущества ООО «Экспо-Парк» — что было сделано в рамках первого этапа аудита?

Аудитором были выполнены следующие процедуры:

наблюдение за проведением инвентаризации и за работой инвентаризационной комиссии;

инспектирование — это изучение аудитором учетных записей, документов, физический осмотр основных средств.

Аудитор не обязан использовать все аудиторские процедуры, так как они могут выступать и как взаимозаменяемые. Решение аудитора о выборе аудиторских процедур при составлении плана аудита инвентаризации основных средств основывается на его профессиональном суждении.

Годовая инвентаризация имущества ООО «Экспо-Парк» — цель проведения аудита

Целью аудита являлось получение доказательств по вопросам:

подтверждения фактического наличия имущества;

действительности результатов инвентаризации;

полноты и своевременности отражения результатов проведения инвентаризации.

Аудитору необходимо было установить:

насколько правильно организована и проведена инвентаризация;

установить правильность оформления результатов инвентаризации;

оценить полноту и своевременность отражения ее результатов в бухгалтерском учете;

оценить систему внутреннего контроля аудируемого лица.

Аудитором были поставлены следующие вопросы для изучения в ходе проведения инвентаризации основных средств:

Всем ли объектам основных средств присвоены инвентарные номера?

Соблюдался ли порядок присвоения инвентарных номеров?

Производилась ли инвентаризация ОС по их местонахождению и материально ответственным лицам?

Проверяла ли комиссия виды основных средств на соответствие кодам Общероссийского классификатора основных фондов?

Имеются ли на ОС, переданные в аренду: договор аренды; передаточный акт; акт сверки экономического субъекта с арендодателем;

Заносились ли в отдельные описи сведения по ОС, сданным и принятым в аренду?

Проверяла ли комиссия наличие инвентарных карточек?

Сверялись ли данные инвентарных карточек суммарно с данными синтетического учета основных средств?

Имеются ли свидетельства о государственной регистрации на объекты недвижимости?

Подтверждено ли документально право собственности на земельные участки, водоемы и другие объекты природных ресурсов?

Были ли выявлены неучтенные объекты основных средств?

Произведена ли оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов с учетом рыночных цен, а износ определен по действительному техническому состоянию объектов с оформлением сведений об оценке и износе соответствующими актами?

Было ли выявлено, когда и по чьему распоряжению возведены или приобретены неучтенные объекты, куда были списаны затраты?

Если объект подвергся восстановлению, реконструкции, расширению или переоборудованию и вследствие этого изменилось основное его назначение, был ли он внесен в опись под наименованием, соответствующим новому назначению?

Были ли занесены в описи машины, оборудование и транспортные средства индивидуально с указанием заводского инвентарного номера по техническому паспорту организации-изготовителя, года выпуска, назначения, мощности и т.д.?

Проводилась ли инвентаризация по объектам ОС, которые в момент инвентаризации находятся вне места нахождения организации, до момента их выбытия из организации?

Были ли составлены отдельные описи на эти основные средства?

Составляла ли комиссия отдельную опись на основные средства, не пригодные к эксплуатации и не подлежащие восстановлению, с указанием времени ввода в эксплуатацию и причин, приведших эти объекты к непригодности (порча, полный износ и т.п.).

Результат проведения годовой инвентаризации имущества ООО «Экспо-Парк»

Аудитор получил все необходимые подтверждения и доказательства по достоверности проведения инвентаризации основных средств ООО «Экспо-Парк», а также аудитором были подведены итоги проведения инвентаризации и оформлены необходимые рабочие документы.

На первом этапе аудита аудитор проверил оформление документов по результатам инвентаризации:

Приказ о составе комиссии;

Приказ о проведении инвентаризации;

Инвентаризационные описи основных средств, а также незавершенного капитального строительства и иных вложений во внеоборотные активы;

Сличительная ведомость.

Первый этап аудита был завершен в декабре 2020 года, наш клиент продолжает работать и готовить годовую бухгалтерскую отчетность, а наши аудиторы будут готовиться к следующему этапу аудита клиента.

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